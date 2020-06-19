За сутки на Львовщине выявили 142 новых случая COVID-19, всего 3540 инфицированных и 112 умерших, - горсовет

По состоянию на 8 утра 19 июня во Львове и Львовской области подтверждено 3540 случаев инфицирования коронавирусом, из них 112 - летальные.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

В общем коронавирусная инфекция обнаружена у 3540 человек, 112 человек умерли. 663 пациента выздоровели.

Всего за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 5608 человек, госпитализированы - 939, на амбулаторном лечении - 4669 человек, выписаны - 744 человека. Сейчас в больнице находятся 195 человек, из них в реанимации - 7 человек, на аппаратах ИВЛ - 2 человека.

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 643 ПЦР-теста, из которых 142 - положительные. Среди них из новых проб ПЦР-тестов сделано 543, и из них 105 - положительные. Среди них - 72 жители Львова. Всего в работу взяли 516 проб.

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По состоянию на утро 18 июня в Украине лабораторно подтверждены 34 063 случая COVID-19. За сутки - 829 новых случаев. Это самый высокий показатель новых случаев за сутки в Украине с начала пандемии. 23 человека умерли от болезни