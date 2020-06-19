В результате столкновения грузовика и легковушки на Черкасщине пострадали шесть человек, в том числе трое детей, - ГСЧС

Вблизи г.Шпола на автодороге Черкассы - Умань в четверг произошло столкновение легкового автомобиля с грузовиком.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

В результате столкновения пострадали 6 человек, из них 3 ребенка (2007, 2010, 2012 г.р.), которых в состоянии средней тяжести госпитализировали в больницу.

От ГСЧС привлекались 4 спасателя и 1 единица техники.

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