РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14156 посетителей онлайн
Новости ДТП
2 258 0
ДТП (7454) Черкасщина (1031) ГСЧС (4847)

В результате столкновения грузовика и легковушки на Черкасщине пострадали шесть человек, в том числе трое детей, - ГСЧС

В результате столкновения грузовика и легковушки на Черкасщине пострадали шесть человек, в том числе трое детей, - ГСЧС

Вблизи г.Шпола на автодороге Черкассы - Умань в четверг произошло столкновение легкового автомобиля с грузовиком.

 Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

В результате столкновения пострадали 6 человек, из них 3 ребенка (2007, 2010, 2012 г.р.), которых в состоянии средней тяжести госпитализировали в больницу.

От ГСЧС привлекались 4 спасателя и 1 единица техники.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В результате лобового столкновения автомобилей в Запорожье погибли оба водителя, одна машина загорелась, - полиция. ФОТОрепортаж

В результате столкновения грузовика и легковушки на Черкасщине пострадали шесть человек, в том числе трое детей, - ГСЧС 01
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 