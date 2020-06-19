Киевский форум по безопасности: Санкции против российского агрессора и новые возможности для Украины. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Трансляция онлайн-дискуссии Киевского форума, посвященной коллективной политике Запада против агрессии России и в поддержку Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт форума.

8 июня 2020 сопредседатели двухпартийной группы поддержки Украины в Конгрессе Соединенных Штатов призвали правительство США применить санкции против российских компаний, которые решатся продолжить строительство магистрального газопровода Северный поток-2.

11 июня Североатлантический совет, руководящий орган НАТО, принял решение о предоставлении Украине нового статуса партнера с расширенными возможностями, что свидетельствует о появлении нового качества наших отношений на пути к полноправному членству Украины в Альянсе.

Во время дискуссии планируется обсуждение таких вопросов:



- Новые санкции Запада против России;

- Новые возможности НАТО для Украины;

- Как остановить российскую энергетическую оккупацию в Европе?;

- Что означает новый статус Украины в партнерстве с НАТО?;

- Как укреплять единство Запада и защищать Украину?.

Эти вопросы обсудят авторитетные гости Форума.



- Марси Каптур, выдающийся американский политик, член Конгресса США, член Демократической партии и сопредседатель группы поддержки Украины в Конгрессе Соединенных Штатов;

- Майкл Карпентер, исполнительный директор Пенн-Байден Центра по дипломатии и глобальному взаимодействию, бывший заместитель помощника Министра обороны и внешнеполитический советник вице-президента США Джо Байдена;

- Посол Александр Вершбоу, известный американский дипломат, отмечен высшей наградой Государственного департамента США, бывший посол при НАТО в 1997-2001 годах и в России в 2001-2005 годах и бывший заместитель Генерального секретаря НАТО.

- Арсений Яценюк, председатель Киевского форума и премьер-министр Украины в 2014-16 годах.

- Даниил Лубкивский, заместитель Министра иностранных дел Украины в 2014 году и член Наблюдательного совета фонда "Открой Украину".

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