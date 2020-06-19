Пытки в райотделах - это не такая уж и большая редкость: за пять месяцев 2020 года полицейским вынесены 9 подозрений, - Бабиков

Заместитель директора ГБР Александр Бабиков утверждает, что хотя случаи пыток в полиции случаются, однако они не имеют такого массового характера, как это хотят представить.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, случаи пыток, незаконных действий в отношении лиц в райотделах – это не такая уж и большая редкость. Хотя я бы и не сказал, что оно имеет такой массовый характер, как пытаются иногда преподнести. Если говорить сугубо языком цифр, то из 285 подозреваемых сотрудников полиции в 2019 году только 9 – это подозрения по пыткам. В то же время в этом году вынесено уже 262 подозрения полицейским за пять месяцев, из них тоже 9 – по пыткам. Определенная проблема есть", - констатировал он.

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Напомним, 25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина, 1994 года рождения, с сообщением об избиении и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского ОП.

Позже появилась информация, что причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции на Киевщине являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.

ГБР сообщила полицейским о подозрении и по решению суда они были арестованы.