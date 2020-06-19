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Нацполиция (16193) пытки (815) ГБР (2816) Бабиков (76)

Пытки в райотделах - это не такая уж и большая редкость: за пять месяцев 2020 года полицейским вынесены 9 подозрений, - Бабиков

Пытки в райотделах - это не такая уж и большая редкость: за пять месяцев 2020 года полицейским вынесены 9 подозрений, - Бабиков

Заместитель директора ГБР Александр Бабиков утверждает, что хотя случаи пыток в полиции случаются, однако они не имеют такого массового характера, как это хотят представить.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, случаи пыток, незаконных действий в отношении лиц в райотделах – это не такая уж и большая редкость. Хотя я бы и не сказал, что оно имеет такой массовый характер, как пытаются иногда преподнести. Если говорить сугубо языком цифр, то из 285 подозреваемых сотрудников полиции в 2019 году только 9 – это подозрения по пыткам. В то же время в этом году вынесено уже 262 подозрения полицейским за пять месяцев, из них тоже 9 – по пыткам. Определенная проблема есть", - констатировал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Чтобы предъявить полицейским из Кагарлыка подозрение по статье "пытки", нужно получить дополнительные доказательства, - первый замглавы ГБР Бабиков

Напомним, 25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина, 1994 года рождения, с сообщением об избиении и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского ОП.

Позже появилась информация, что причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции на Киевщине являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.

ГБР сообщила полицейским о подозрении и по решению суда они были арестованы.

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Топ комментарии
+4
н-дя...Адвокат Януковича "борется" с пытками в райотделах.
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19.06.2020 09:58
+3
Лучшее что он может это застрелится из наградного пулемета )))
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19.06.2020 10:02
+3
А сколько не включены в статистику?
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19.06.2020 10:19
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н-дя...Адвокат Януковича "борется" с пытками в райотделах.
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19.06.2020 09:58 Ответить
Сейчас такое время что валить на попередников уже не катит нада валить на подельников!
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19.06.2020 10:01 Ответить
Само нахождение "Бабикова" на должности руководителя ГБР - ПЫТКА для украинского народа!
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19.06.2020 13:28 Ответить
Похоже Авокяну пора делать гос переворот! Помоему на него сейчас всех собак спустят! Момент подходящий сделать его козлом отпущения!
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19.06.2020 10:00 Ответить
Лучшее что он может это застрелится из наградного пулемета )))
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19.06.2020 10:02 Ответить
Другими словами, адвокат ялынковича и дружбан портнова прямо указывает на то, что при рюкзакяне такое положение вещей скорее норма, чем исключение...
Но мы-то знаем с чьей конкретной армянской головы забзделась вся полиция страны...
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19.06.2020 10:01 Ответить
Ага. А до того они были идеальными посонами!
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19.06.2020 10:02 Ответить
- Скажите по совести, Ляпсус, почему вы пишете о том, чего вы в жизни не видели и о чем не имеете ни малейшего представления? Почему у вас в стихотворении "Кантон" пеньюар -- это бальное платье? Почему?!(с)
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19.06.2020 10:02 Ответить
Тому що:
Пытки в райотделах - это не такая уж и большая редкость: за пять месяцев 2020 года полицейским вынесены 9 подозрений, - Бабиков - Цензор.НЕТ 1557
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19.06.2020 10:03 Ответить
бибиков ты лично раскрыл хоть одно латентное преступление:грабеж?,разбой?,убийство?Работал с рецидивистами? Кроме того что таскать взятки судьям называя это защитой подсудимого ты ничего делать не умеешь.КТО И ЗА КАКИЕ ЗАСЛУГИ тебя в ГБР всунул???!! ВОТ ОБ ЭТОМ ПОПОДРОБНЕЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ РАССКАЖИ!! Ты рассуждаешь как курица о космосе.
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19.06.2020 10:05 Ответить
Портнов его с коломойским в гбр засунул. Руками тп венедиктовой. Вне конкурса. В выходной день, напоминаю
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19.06.2020 10:13 Ответить
Э... уважаемый, какая связь между латентными преступлениями и грабежом, разбоем, убийством? Ты хоть понимаешь о чем пишешь?
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19.06.2020 11:12 Ответить
https://censor.net/news/3203002/pytki_v_rayiotdelah_eto_ne_takaya_uj_i_bolshaya_redkost_za_pyat_mesyatsev_2020_goda_politseyiskim_vyneseny https://censor.net/news/3203002/pytki_v_rayiotdelah_eto_ne_takaya_uj_i_bolshaya_redkost_za_pyat_mesyatsev_2020_goda_politseyiskim_vyneseny....наверно погода с вирусом повлияла.
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19.06.2020 10:10 Ответить
Це ніяка не « рєдкость « то повсякденність
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19.06.2020 10:17 Ответить
А сколько не включены в статистику?
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19.06.2020 10:19 Ответить
Ерунда такая, чего удивляться?
Ну пытали подумаешь)
Вот это логика у гбр))))
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19.06.2020 10:55 Ответить
Потрібно вибирати громадянам начальників райвідділків поліції і дільничих, але чомусь влада не хоче впроваджувати демократію, вона як при Сталіні всіх назначає по тільки їй відомим критеріям. Тому катування, гвалтування будуть і далі процвітати, а корумповане лайно буде як вірус заражати всю вертикаль влади
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19.06.2020 10:57 Ответить
Выбирать? А разве вы граждане можете кого то выбрать? Вы же выбираете между мордой в экране и гречкой в холодильнике! А потом сокрушаетесь, что же мы так плохо живем, что же депутаты, мэры, чиновники почему то воруют миллионами? Ну вы же сами этих воров и выбрали!!! Они честно весь срок воруют, а за пару месяцев до очередных выборов начинают вам кости в зубы кидать, вы умиляетесь и снова выбираете их на новый срок - дальше воровать! И у них миллионы, ваши миллионы, украденные у вас же, а у вас обглоданная кость!
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19.06.2020 11:03 Ответить
А что Вы предлагаете смотреть когда оно само собой рассосется. И проголосовали то всего 44 процента от тех кто имеет право голоса, или 73 из тех 60 процентов кто вообще пришел на выборы. Я это к тому что 56 процентов в Украине все же адекватных граждан, а что бы сковырнуть власть достаточно 5-10 процентов активных граждан.Для примера Россию сковырнули в Петрограде в 1917 году , по одним данным 1800, по другим 5800 членов Боевой организации большевиков.
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19.06.2020 14:18 Ответить
Ага, а то мы раньше не знали, что пытки, "наезды" и угрозы внесудебной расправы не только над "задержыными", но и над их родными и близкими - это основные (классические) методы совкого-ментовского "следствия", сАбоковцы это те же самые совковые менты, по другому они попрсту не умеют (мозгов нет)!
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19.06.2020 11:00 Ответить
Тогда вопрос ,а шо же реформировал г. Аваков за шесть лет ,и на хера он нужен🤫🙄
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19.06.2020 11:27 Ответить
Не такая уж и редкость...99% кого негласно "раскололи" подписали бумажку, что не имеют претензий и все. Те кто более ушлый, будет в отказу до конца и таки спустит в унитаз, жалкую жизнь мелочного мусора. Есть полицейские Люди, с большой буквы, а есть гиены без личной позиции, такими не грешно пол вытереть.
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19.06.2020 14:57 Ответить
 
 