За сутки COVID-19 в Украине заболели 64 ребенка и 161 медик, всего 2 570 детей и 5 877 медработников, - Степанов
В Украине COVID-19 заболели уже 5877 медработников, из них 161 медик заболел за последние сутки.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга сказал министр здравоохранения Максим Степанов.
"У нас очередной антирекорд. За минувшие сутки заболел 921 человек. Из них 64 ребенка, а также 161 медработник. Были госпитализированы 182 человека. Зафиксировано 19 летальных случаев. Выздоровели 586 пациентов. Всего за все время пандемии заболело 34984 человека. Из них 2570 детей, а также 5877 медработников. При этом, в общем выздоровели 16033 лица, а летальных случаев - 985", - сказал Степанов.
Он добавил, что за минувшие сутки было проведено 19 365 тестов, из них 11 465 исследований методом ПЦР, а также 7900 методом ИФА.
"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество зарегистрированных случаев заболевания (коронавирусной болезнью COVID-19 - ред.) наблюдается во Львовской области - 142, Ривненской области - 121, в городе Киеве - 92, Закарпатской области - 78, а также в Черновицкой области - 76. Мы видим, что это очередной антирекорд, которого Украина еще не знала", - отметил Степанов.
Пожалуйста, подождите...
так шо вы прав походу - вирус мочит меньше чем карантины
какой вид тестов применялся?
это же тупо манипуляция же. б*же, если эти "пцр" делают даже 2 недели(результаты), то шо нам "за сутки заболели столько то"?
ну не знаю, но лапша с ушей мне уже поднадоела.
І хоча я вже подібний допис робив, хочу, аби всі побачили оновлені шведські дані з деякою динамікою.
Отже. В Швеції, так само, як і в Україні, останніми тижнями, різко зросла кількість нових випадків на COVID-19, як у загальних цифрах, так і у щоденних. Причина та ж сама, що і в Україні - різке збільшення кількості тестів.
А тепер дивимося на реальну картину захворювань на ковід у Швеції, для чого звертаємося до статистики кількості пацієнтів, які знаходяться в шведських лікарнях з діагнозом коронавірусу. Цю статистику веде одна з найвпливовіших газет Швеції Aftonbladet, яка отримує дані безпосередньо з регіонів.
Перший скрін - діаграма статистики по інфікованим на ковід у Швеції станом на вчора, 18 червня, з сайту worldometer.info. На діаграмі можна побачити різке збільшення кількості інфікованих з початку червня.
Другі два скріна я вже публікував і вони датуються 13 червня. На третьому скрині ми бачимо загальну кількість пацієнтів з ковідом у шведських лікарнях (1 колонка) і кількість тих, хто перебуває у палатах інтенсивної терапії (2 колонка).
Це 1352 і 267 осіб.
Четвертий і п'ятий скріни зроблені 17 червня.
1244 і 232 особи. Зниження у порівнянні з 13 червня на 108 і 35 осіб відповідно.
Шостий і сьомий скріни зроблені мною сьогодні вранці і мають такі дані - 1179 і 223. Зниження по загальній кількості у порівнянні з 17 червня - 65 осіб, в палатах ІТ - 9 осіб.
Зрозуміло, що кількість пацієнтів зменшується, як на тих, хто одужав, так і на тих, хто помер. Але нові виявлені інфіковані не можуть навіть зупинити тенденцію на це зменшення. Тобто, з них до лікарень потрапляє дуже мало! І що це тоді за нові "хворі"? А це ті, хто, або має незначні розлади здоров'я від корони, або взагалі безсимптомні, тобто, по-справжньому, не хворі зовсім.
І це реальна шведська картина з ковідом, а на та, яка вимальовується лише з даних про збільшення інфікованих.
Бо я вже неодноразово бачив останніми днями коментарі, як у Швеції все погано від того, що там не було карантину.
https://www.facebook.com/oleksandr.ruzhanskyi.3/posts/262848791826817
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmoz.gov.ua%2Farticle%2Fnews%2Fmoz-zbilshilo-kilkist-laboratorij-z-testuvannjam-na-covid-19-iz-4-do-69 https://moz.gov.ua/article/news/moz-zbilshilo-kilkist-laboratorij-z-testuvannjam-na-covid-19-iz-4-do-69
МОЗ збільшило кількість лабораторій з тестуванням на COVID-19 із 4 до 69.
Тобто збільшено кількість людей, що за різними причинами тестуються, у зв'язку з чим пропорційно та природно збільшилась кількість позитивних результатів та відповідно випадків інфікування. Але на що це впливає, окрім психозу ковідопанікерів та збагачення медиків, якщо 99% заражених не мають взагалі ніяких симптомів?