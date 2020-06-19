За сутки COVID-19 в Украине заболели 64 ребенка и 161 медик, всего 2 570 детей и 5 877 медработников, - Степанов

В Украине COVID-19 заболели уже 5877 медработников, из них 161 медик заболел за последние сутки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"У нас очередной антирекорд. За минувшие сутки заболел 921 человек. Из них 64 ребенка, а также 161 медработник. Были госпитализированы 182 человека. Зафиксировано 19 летальных случаев. Выздоровели 586 пациентов. Всего за все время пандемии заболело 34984 человека. Из них 2570 детей, а также 5877 медработников. При этом, в общем выздоровели 16033 лица, а летальных случаев - 985", - сказал Степанов.

Он добавил, что за минувшие сутки было проведено 19 365 тестов, из них 11 465 исследований методом ПЦР, а также 7900 методом ИФА.

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"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество зарегистрированных случаев заболевания (коронавирусной болезнью COVID-19 - ред.) наблюдается во Львовской области - 142, Ривненской области - 121, в городе Киеве - 92, Закарпатской области - 78, а также в Черновицкой области - 76. Мы видим, что это очередной антирекорд, которого Украина еще не знала", - отметил Степанов.