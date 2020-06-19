Минздрав инициирует ужесточение контроля за соблюдением карантинных мер в транспорте и супермаркетах, - Степанов. ВИДЕО
Министерство здравоохранения сегодня инициирует максимально жесткий контроль за соблюдением карантинных мер в общественном транспорте, супермаркетах и развлекательных заведениях.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов.
Министр отметил, что каждое утро он призывает украинцев соблюдать правила карантина.
"Мы должны использовать маски, мы должны соблюдать социальную дистанцию, мы должны пользоваться антисептиками, чтобы у нас не было таких ужасных чисел каждое утро. Конечно, мы будем реагировать и кроме тех реакций, которые уже были, будут внесены изменения в постановления, каким образом будут усиливаться карантинные меры, сегодня мы будем инициировать со стороны Минздрава максимально жесткий контроль соблюдения теми или иными заведениями условий карантина", - отметил Степанов.
По словам главы Минздрава, усилят контроль за общественным транспортом, ведь люди, пользуясь им, не надевают маски. А также за некоторыми супермаркетами, которые перестали соблюдать карантинные меры.
"Мы считаем, что должны вводиться жесткие ограничения в некоторых регионах в условиях адаптивного карантина. Когда я говорю о жестких ограничениях, я имею в виду ограничения работы тех или иных заведений, в том числе ночных клубов. Мы будем инициировать введение этих дополнительных вещей, созыв региональных комиссий ТЭБ и ЧС", - добавил Степанов.
Пожалуйста, подождите...
І хоча я вже подібний допис робив, хочу, аби всі побачили оновлені шведські дані з деякою динамікою.
Отже. В Швеції, так само, як і в Україні, останніми тижнями, різко зросла кількість нових випадків на COVID-19, як у загальних цифрах, так і у щоденних. Причина та ж сама, що і в Україні - різке збільшення кількості тестів.
А тепер дивимося на реальну картину захворювань на ковід у Швеції, для чого звертаємося до статистики кількості пацієнтів, які знаходяться в шведських лікарнях з діагнозом коронавірусу. Цю статистику веде одна з найвпливовіших газет Швеції Aftonbladet, яка отримує дані безпосередньо з регіонів.
Перший скрін - діаграма статистики по інфікованим на ковід у Швеції станом на вчора, 18 червня, з сайту worldometer.info. На діаграмі можна побачити різке збільшення кількості інфікованих з початку червня.
Другі два скріна я вже публікував і вони датуються 13 червня. На третьому скрині ми бачимо загальну кількість пацієнтів з ковідом у шведських лікарнях (1 колонка) і кількість тих, хто перебуває у палатах інтенсивної терапії (2 колонка).
Це 1352 і 267 осіб.
Четвертий і п'ятий скріни зроблені 17 червня.
1244 і 232 особи. Зниження у порівнянні з 13 червня на 108 і 35 осіб відповідно.
Шостий і сьомий скріни зроблені мною сьогодні вранці і мають такі дані - 1179 і 223. Зниження по загальній кількості у порівнянні з 17 червня - 65 осіб, в палатах ІТ - 9 осіб.
Зрозуміло, що кількість пацієнтів зменшується, як на тих, хто одужав, так і на тих, хто помер. Але нові виявлені інфіковані не можуть навіть зупинити тенденцію на це зменшення. Тобто, з них до лікарень потрапляє дуже мало! І що це тоді за нові "хворі"? А це ті, хто, або має незначні розлади здоров'я від корони, або взагалі безсимптомні, тобто, по-справжньому, не хворі зовсім.
І це реальна шведська картина з ковідом, а на та, яка вимальовується лише з даних про збільшення інфікованих.
Бо я вже неодноразово бачив останніми днями коментарі, як у Швеції все погано від того, що там не було карантину.
https://www.facebook.com/oleksandr.ruzhanskyi.3/posts/262848791826817
пускай хоть в засос целуются, причём ВСЕ, и власть , и оппа вся без разбору, страна хоть по-настоящему бы очистилась.
вам ведь важнее самому не заболеть, не так ли?
Если нет у них голов, то хотя бы пусть через ноги до них дойдёт )))
А перш ніж мити фрукти або овочі, необхідно помити руки з милом. Тільки після цього можна мити продукти. Фрукти і овочі потрібно мити чистою проточною водою, особливу увагу варто приділити тим продуктам, які будуть вживатися в сирому вигляді.
При термічній обробці продуктів коронавірус гине.
Необхідно помити руки з милом! Фрукти і овочі потрібно мити чистою проточною водою!
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmoz.gov.ua%2Farticle%2Fnews%2Fmoz-zbilshilo-kilkist-laboratorij-z-testuvannjam-na-covid-19-iz-4-do-69 https://moz.gov.ua/article/news/moz-zbilshilo-kilkist-laboratorij-z-testuvannjam-na-covid-19-iz-4-do-69
МОЗ збільшило кількість лабораторій з тестуванням на COVID-19 із 4 до 69.
Тобто збільшено кількість людей, що за різними причинами тестуються, у зв'язку з чим пропорційно та природно збільшилась кількість позитивних результатів та відповідно випадків інфікування. Але на що це впливає, окрім психозу ковідопанікерів та збагачення медиків, якщо 99% заражених не мають взагалі ніяких симптомів?
Закон Украины "О защите населения от инфекционных болезней"
Ст.8 Финансирование профилактических и протиэпидемических мероприятий и лечения больных инфекционными болезнями.
Финансирование профилактических противоэпидемических мероприятий осуществляется за счёт средств Государственного бюджета Украины.
65 млрд.грв. выделено из бюджета для борьбы с COVID-19.
ГДЕ НАШИ МАСКИ СТЕПАНОВ?
але ти ж не дієш в інтересах населення, ти дієш в інтересах свого пана, який володіє масочним бізнесом
На думку фахівців, тривале носіння масок і рукавичок викличе такі наслідки, як емфізема легенів, бронхіальна астма, грибкові, алергічні та бактеріальні захворювання.
https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public О масках написано только во временных рекомендациях по их использованию, причем написано однозначно следующее:
«В настоящее время отсутствуют прямые доказательства (по данным исследований в отношении COVID-19, а также здорового населения) эффективности всеобщего и повсеместного применения масок здоровыми людьми в целях профилактики респираторных вирусных инфекций, в том числе COVID-19 - Применение масок в контексте COVID-19, Временные рекомендации ВОЗ от 5 июня 2020 г.
https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
О масках написано только во временных рекомендациях по их использованию, причем и там написано однозначно следующее:
«В настоящее время отсутствуют прямые доказательства (по данным исследований в отношении COVID-19, а также здорового населения) эффективности всеобщего и повсеместного применения масок здоровыми людьми в целях профилактики респираторных вирусных инфекций, в том числе COVID-19 - Применение масок в контексте COVID-19, Временные рекомендации ВОЗ от 5 июня 2020 г.
вы плюете на интересы, в ответ плюют на ваши интересы...
дурантинщики - авторы и исполнители противоэпидемических мероприятий за счёт массового нарушения прав человека. причём есть подозрение, что вирусочек - это просто предлог для этих преступлений.
а ответить Вам просто нечего, ибо чтоб ответить честно придётся признать..
Для информации: Врачей ненавижу в принципе. Гнилой народец.
Сухой остаток: Вам ответить просто нечего, но признать этот факт мешает непомерно раздутая самооценка. Возможно осложнённая некоторыми возрастными процессами.
В исследовании 2007 года, у хирургов в маске наблюдались учащение пульса и снижение уровня сатурации крови кислородом https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18500410/ [21] . Во французском исследовании 2018 года ходьба в маске в течение 6 минут приводила к учащению дыхания у здоровых людей https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0761842517309415 [22] .
В исследовании проведенном CDC, маска во время ходьбы в течение часа приводила к учащению пульса, учащению дыхания и увеличению уровня углекислого газа в крови https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0196655312007171 [23] . Использование респиратора N95 приводило также к повышению давления
І ПРОПИШІТЬ У ЗАКОНІ !!"порядок носіння маски"
щоб їх було реально взяти зі всіх,хто носить маски під носом...
йди нахєр, сабаківській відсмоктувач
Ну и конечно же во всем мире дураки носят маски, соблюдают дистанцию и другие меры карантина и только наше местное быдло умнее всех. И хрен бы с вами, если бы вы болели и не заражали других, так нет быдло подыхать само не хочет, нужно чтобы и нормальные люди рисковали своими жизнями и здоровьем.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/05/05/2020/5*********************** Общее число людей живущих на земле на январь 2020 г составило 7.763.035.303 человек