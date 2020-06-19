РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12118 посетителей онлайн
Новости
15 798 108
газета (114) Зеленский (19029) Турция (3314) Елена Зеленская (214)

Турецкая газета в новости о COVID-19 у супруги Зеленского использовала снимок с певицей Брежневой. ФОТО

Одна из популярных турецких газет Hürriyet в своей печатной версии в новости о госпитализации жены президента Украины Владимира Зеленского Елены с коронавирусом использовала фотографию с Верой Брежневой.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости 24", фотодоказательство выложила в фейсбуке пользователь Марина Воронцова.

Журналисты опрометчиво использовали кард из фильма "Восемь лучших свиданий", где семейную пару сыграли Владимир Зеленский и бывшая участница "ВИА Гра" Вера Брежнева. 

Турецкая газета в новости о COVID-19 у супруги Зеленского использовала снимок с певицей Брежневой 01

Читайте также: ОП о состоянии Зеленской: Продолжает лечение в стационаре. Течение болезни соответствует пневмонии средней степени тяжести

Стоит отметить, что на сайте Hürriyet в новости о коронавирусе Елены Зеленской использовало ее фотографию.

Турецкая газета в новости о COVID-19 у супруги Зеленского использовала снимок с певицей Брежневой 02
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+68
Турецкая газета в новости о COVID-19 у супруги Зеленского использовала снимок с певицей Брежневой - Цензор.НЕТ 5731
показать весь комментарий
19.06.2020 10:05
+61
какая разница))
показать весь комментарий
19.06.2020 10:03
+45
Не впервой

Турецька газета в новині про COVID-19 у дружини Зеленського використала знімок зі співачкою Брежнєвою - Цензор.НЕТ 4415
показать весь комментарий
19.06.2020 10:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
То продемонструй репу своєї дружини, бо як я про твій інтелект висновок правильний зроблю.
показать весь комментарий
23.06.2020 10:10 Ответить
Я ху-ю от твоего мнения и жить без него не смогу. Правда недавно у нас было 50 лет совместной жизни. Но для тебя это не аргумент.
показать весь комментарий
23.06.2020 18:42 Ответить
Твоє дуже потрібне всім читачам Цензора, вони прямо не можуть ні пити ні їсти без твоїх околовсяческіх наук просторікуваннях.
показать весь комментарий
24.06.2020 08:02 Ответить
А какая разница?
показать весь комментарий
19.06.2020 12:07 Ответить
Откуда туркам знать что это его "наташа"?
показать весь комментарий
19.06.2020 12:47 Ответить
Зелебобик и Галушка
показать весь комментарий
19.06.2020 13:30 Ответить
Турецька газета в новині про COVID-19 у дружини Зеленського використала знімок зі співачкою Брежнєвою - Цензор.НЕТ 5440
показать весь комментарий
19.06.2020 13:58 Ответить
Хастании халдирилди...


Шо не ясно?
показать весь комментарий
19.06.2020 14:30 Ответить
Страница 2 из 2
 
 