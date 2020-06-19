Турецкая газета в новости о COVID-19 у супруги Зеленского использовала снимок с певицей Брежневой. ФОТО
Одна из популярных турецких газет Hürriyet в своей печатной версии в новости о госпитализации жены президента Украины Владимира Зеленского Елены с коронавирусом использовала фотографию с Верой Брежневой.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости 24", фотодоказательство выложила в фейсбуке пользователь Марина Воронцова.
Журналисты опрометчиво использовали кард из фильма "Восемь лучших свиданий", где семейную пару сыграли Владимир Зеленский и бывшая участница "ВИА Гра" Вера Брежнева.
Стоит отметить, что на сайте Hürriyet в новости о коронавирусе Елены Зеленской использовало ее фотографию.
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