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Венедиктова: Никто в Украине не может преследовать по политическим мотивам, но и касты неприкасаемых быть не должно

Венедиктова: Никто в Украине не может преследовать по политическим мотивам, но и касты неприкасаемых быть не должно

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова призвала не политизировать процессуальные действия в производстве, в котором было сообщено о подозрении народному депутату Украины "в склонении военного должностного лица к превышению им власти и служебных полномочий, путем издания явно преступного приказа".

Об этом она заявила журналистам на брифинге в четвергом, 18 июня, комментируя процесс над пятым президентом Украины Петром Порошенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Это производство было открыто по заявлению главы Службы внешней разведки Украины. Если такой чиновник заявляет о преступлении, неужели это будет бесперспективно с точки зрения следствия и суда? Это ли не о государственной безопасности и работе институтов? Я подчеркиваю, никто в нашей стране не должен открывать производство для того, чтобы осуществлять политическое давление. Если есть дела, то их надо либо закрывать, либо переходить с ними в суд, и пусть суд решает. Это правильно, это демократично и это соответствует требованиям правового государства. Поэтому здесь вообще нет политики. Однако, если кто-то хочет сделать касту неприкасаемых и не привлекать к ответственности ни президентов, ни народных депутатов - давайте честно об этом сообщим и тогда не будет заявлений о политических преследованиях там, где просто должен работать закон", - подчеркнула генпрокурор.

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Венедиктова также добавила, что на прошлой неделе из-за отсутствия состава преступления были закрыты три уголовных производства, открытые по заявлениям о неправомерных, по мнению заявителя, действиях Порошенко при назначении членов Высшего совета правосудия, о неправомерных действиях в отношении судей Окружного административного суда г. Киева и законности назначения премьер-министра Украины.

Отвечая на вопрос об изменении меры пресечения лидера "ЕС", Ирина Венедиктова объяснила на основании чего прокуратура принимала это решение: "Народный депутат заявлял перед камерами, что будет появляться и ни от кого не скрывается. В понедельник он явился в суд, сегодня - тоже".

Также она подтвердила, что во избежание политических манипуляций прокуратура ходатайствовала о переносе судебного заседания в связи со смертью отца Порошенко.
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Топ комментарии
+47
расскажешь эту галиматью своему лысому деду
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19.06.2020 10:31
+47
Ой как ласточка запела)))) Это что за каста такая ??? может Зелю или Ермака с братиком можно разорвать??
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19.06.2020 10:32
+43
Венедиктова: Никто в Украине не может преследовать по политическим мотивам, но и касты неприкасаемых быть не должно - Цензор.НЕТ 1649
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19.06.2020 10:33
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Страница 3 из 3
Бенядиктова, все все видят. Наказание будет неизбежным.
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19.06.2020 12:13 Ответить
"касты неприкасаемых быть не должно" - вот и начните с Бени, Ахметова и Медведчука
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19.06.2020 12:21 Ответить
Сейчас, рука пойдёт против головы...
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19.06.2020 14:18 Ответить
Этот разведчик по фамилии ху-ек,себе место в миде приобрел за донос на Пороха,будем ждать как этот х-ек на суде запоет.
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19.06.2020 12:22 Ответить
Смерть отца Порошенка полностью на совести зеленой плесени. Это смертный грех. Будет заведено дело по статье "Доведение до смерти". Список обвиняемых будет очень большой и наказание жестокое.
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19.06.2020 12:35 Ответить
Тебе к айболиту пора.
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19.06.2020 13:00 Ответить
Брехлива влада, брехливі слуги
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19.06.2020 12:40 Ответить
Дура апомнісь , тобі смерть як юридичному профі ( прости господи - яка профІ?!) - хіба шо в РОСДУРУ заберуть
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19.06.2020 12:43 Ответить
А зачем тогда открывали дело, если не было состава преступления?
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19.06.2020 12:56 Ответить
ну так посади за клевету жабу.
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19.06.2020 13:17 Ответить
К ней это тоже относится в свое время за все ответит
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19.06.2020 13:17 Ответить
Это она о Кожаре ,Медведчуке , Кернесе , Вилкуле Конечно верим
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19.06.2020 13:18 Ответить
https://censor.net/user/151137 Это если ее не люстрируют до Кочановки на стадионе
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19.06.2020 13:22 Ответить
За ее не переживайте, она себе кормушку найдет. Такие всегда были в цене, и еще ни один наш "политэмигрант" не подох с голоду на росии.
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19.06.2020 13:23 Ответить
А на деле патриотов Украины по политическим мотивам привлекают к уголовной ответственности, а пророссийскую шушеру по политическим мотивам не привлекают к уголовной ответственности.
Зелёные любят называть черное белым и наоборот.
Венедиктова, суши сухари.
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19.06.2020 13:29 Ответить
Венядіктова, пальчик від мозку прибери, бо він прикриває дірку в голові
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19.06.2020 13:30 Ответить
Зелені фарисеї переслідують патріотів, а аваківські менти озоронять антиукраїнські збіговиська і ворожу 5 колону! Але ми все бачимо і нічого не забуваємо!
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19.06.2020 13:57 Ответить
Выхухоль. Маст дай!
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19.06.2020 14:03 Ответить
С себя начни, мразь неприкасаемая!
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19.06.2020 15:52 Ответить
всё верно сказала.
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19.06.2020 17:05 Ответить
Заявляти одне, а робити протилежне - це так по-зеленські. Коли вже українці отямляться?
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19.06.2020 18:56 Ответить
Никто в Украине не может преследовать по политическим мотивам, но и касты неприкасаемых быть не должно

Так она уже есть, называется Слуга народа.
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19.06.2020 20:24 Ответить
А по Томосу коли політично Допнуть ПОПу?
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20.06.2020 06:55 Ответить
Тварі-це такі об'єкти,які не можуть називатись і людьми і людиноподібними,бо ближче вони до тваринного світу. Керуються інстинктами та заохоченнями у вигляді підношень та заохочень,але більш ідейні...жагою ненависті і крові. Їх можуть використовувати лише для одного....поїдати все,що скажуть володарі. А як ознака на ідентифікацію....тварям не потрібна батьківщина та конституція для всіх. Їм правила,закони,патріотизм...просто ЧУЖЕ,ВОРОЖЕ. Їх воно дратує,бентежить,шкребе,тривожить. І вони нападають,рвуть,їдять або знущаються до загибелі. Бо ТВАРІ вони і є ТВАРІ!
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05.08.2020 22:37 Ответить
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