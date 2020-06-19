Венедиктова: Никто в Украине не может преследовать по политическим мотивам, но и касты неприкасаемых быть не должно

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова призвала не политизировать процессуальные действия в производстве, в котором было сообщено о подозрении народному депутату Украины "в склонении военного должностного лица к превышению им власти и служебных полномочий, путем издания явно преступного приказа".

Об этом она заявила журналистам на брифинге в четвергом, 18 июня, комментируя процесс над пятым президентом Украины Петром Порошенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Это производство было открыто по заявлению главы Службы внешней разведки Украины. Если такой чиновник заявляет о преступлении, неужели это будет бесперспективно с точки зрения следствия и суда? Это ли не о государственной безопасности и работе институтов? Я подчеркиваю, никто в нашей стране не должен открывать производство для того, чтобы осуществлять политическое давление. Если есть дела, то их надо либо закрывать, либо переходить с ними в суд, и пусть суд решает. Это правильно, это демократично и это соответствует требованиям правового государства. Поэтому здесь вообще нет политики. Однако, если кто-то хочет сделать касту неприкасаемых и не привлекать к ответственности ни президентов, ни народных депутатов - давайте честно об этом сообщим и тогда не будет заявлений о политических преследованиях там, где просто должен работать закон", - подчеркнула генпрокурор.

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Венедиктова также добавила, что на прошлой неделе из-за отсутствия состава преступления были закрыты три уголовных производства, открытые по заявлениям о неправомерных, по мнению заявителя, действиях Порошенко при назначении членов Высшего совета правосудия, о неправомерных действиях в отношении судей Окружного административного суда г. Киева и законности назначения премьер-министра Украины.

Отвечая на вопрос об изменении меры пресечения лидера "ЕС", Ирина Венедиктова объяснила на основании чего прокуратура принимала это решение: "Народный депутат заявлял перед камерами, что будет появляться и ни от кого не скрывается. В понедельник он явился в суд, сегодня - тоже".

Также она подтвердила, что во избежание политических манипуляций прокуратура ходатайствовала о переносе судебного заседания в связи со смертью отца Порошенко.