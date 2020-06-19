Голосование на референдуме РФ жителей оккупированного Донбасса и Крыма незаконно и ставит под сомнение его результат, - МИД

Голосование жителей оккупированного Донбасса и Крыма с российскими паспортами на конституционном референдуме РФ является незаконным с точки зрения международного права и грубым нарушением государственного суверенитета Украины

Об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел Украины, передает Цензор.НЕТ.

"В Министерстве иностранных дел Украины воспринимают заявления российской оккупационной администрации о намерениях обеспечить голосование жителей оккупированных территорий Донбасса с незаконно выданными паспортами гражданина РФ на российском референдуме об изменениях в Конституцию как очередную попытку нарушения государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.

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Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что решение о массовой выдаче российских паспортов гражданам Украины на оккупированных территориях Донбасса является грубым вмешательством во внутренние дела и является продолжением российских попыток ползучей аннексии украинского Донбасса.

"Украина вместе с иностранными партнерами неоднократно указывала на то, что незаконная паспортизация на оккупированных территориях Донбасса рассматривается как сознательный шаг, направленный на разрушение Минских договоренностей, стороной которых является РФ", - акцентировали в МИД.

Незаконным как с точки зрения украинского законодательства, так и международного права, станет проведение "голосования" и на территории временно оккупированного Крыма, как и все предыдущие так называемые выборы, проведенные оккупационными властями на территории полуострова, отмечается в комментарии.

"Это "голосование" будет проводиться также по российским паспортам, незаконно навязанными населению Крыма. Результаты этого незаконного "голосования" на территории временно оккупированного Крыма будут юридически ничтожными, не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украина, ни международным сообществом", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

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Украинские дипломаты считают, что общим ответом на незаконные действия РФ должно быть усиление политико-дипломатического и санкционного давления на государство-агрессора.

Кроме того, они обратили внимание на то, что привлечение к участию в российском референдуме владельцев незаконно выданных паспортов гражданина РФ в Крыму и на Донбассе искажает и ставит под сомнение результат общероссийского голосования.