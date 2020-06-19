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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Крым (26004) МИД (6805) паспорт (1155) референдум (1432) россия (93003) Донбасс (26950)

Голосование на референдуме РФ жителей оккупированного Донбасса и Крыма незаконно и ставит под сомнение его результат, - МИД

Голосование на референдуме РФ жителей оккупированного Донбасса и Крыма незаконно и ставит под сомнение его результат, - МИД

Голосование жителей оккупированного Донбасса и Крыма с российскими паспортами на конституционном референдуме РФ является незаконным с точки зрения международного права и грубым нарушением государственного суверенитета Украины

Об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел Украины, передает Цензор.НЕТ.

"В Министерстве иностранных дел Украины воспринимают заявления российской оккупационной администрации о намерениях обеспечить голосование жителей оккупированных территорий Донбасса с незаконно выданными паспортами гражданина РФ на российском референдуме об изменениях в Конституцию как очередную попытку нарушения государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.

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Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что решение о массовой выдаче российских паспортов гражданам Украины на оккупированных территориях Донбасса является грубым вмешательством во внутренние дела и является продолжением российских попыток ползучей аннексии украинского Донбасса.

"Украина вместе с иностранными партнерами неоднократно указывала на то, что незаконная паспортизация на оккупированных территориях Донбасса рассматривается как сознательный шаг, направленный на разрушение Минских договоренностей, стороной которых является РФ", - акцентировали в МИД.

Незаконным как с точки зрения украинского законодательства, так и международного права, станет проведение "голосования" и на территории временно оккупированного Крыма, как и все предыдущие так называемые выборы, проведенные оккупационными властями на территории полуострова, отмечается в комментарии.

"Это "голосование" будет проводиться также по российским паспортам, незаконно навязанными населению Крыма. Результаты этого незаконного "голосования" на территории временно оккупированного Крыма будут юридически ничтожными, не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украина, ни международным сообществом", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

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Украинские дипломаты считают, что общим ответом на незаконные действия РФ должно быть усиление политико-дипломатического и санкционного давления на государство-агрессора.

Кроме того, они обратили внимание на то, что привлечение к участию в российском референдуме владельцев незаконно выданных паспортов гражданина РФ в Крыму и на Донбассе искажает и ставит под сомнение результат общероссийского голосования.

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сейчас протащит ********** закон о референдуме и донбасяне с двумя паспортами смогут менять Украинскую территорию.
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19.06.2020 10:53 Ответить
вроде скоро министра уволят.

либо просто так "по форме" говорит.

если даже Дещицу уволили за оскорбление лысого ублюдка, то тут Кулеба тоже наверное выбросит портфель.
Порошенка бы на эту должность назначить. Очень последовательно патриотизирует всяческие направления, постоянно настаивает, привлекает внимания, "Джавелины" и поддержку. Всегда подчеркивает, убеждает, вынуждает и склоняет.
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19.06.2020 10:56 Ответить
Только Дещицу в его каденцию как раз и уволили)))
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19.06.2020 11:08 Ответить
- В чому різниця між паспортом України і Росії?
- Для отримання українського паспорта треба в черзі постоять, а російський насильно нав"язують...
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19.06.2020 10:57 Ответить
Не надо платить им пенсию . Как в луганде . Слабоумные иначе не понимают . Они несколько месяцев жили без украинских выплат , теперь орут "при Украине было лучше" . Короновирус помог . Это самое лучшее лечение для их слабых мозгов .
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19.06.2020 11:02 Ответить
Я об этом писал здесь еще в 2014г. в июле месяце. Если бы тогда так решительно сделали в том году все бы и закончилось. Только решительная позиция украинской власти к террористам, сепаратистам и капитулянтам может прекратить войну, любое соглашение с ними распаляет их воображение и желание продолжать уничтожения нашей страны.
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19.06.2020 11:21 Ответить
"воображение" ? Это вы им льстите .
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19.06.2020 11:23 Ответить
Та най голосують! Заморозити всі пенсійні виплати, ввести "візовий" режим з ОРДЛО (де вони ті візи будуть брать - то їх проблема), а на пунктах пропуску організувати ностальгічний атракціон "кинься під БМП бАндерівців"...
А от коли "кармільцьі" нарешті (за 6 років) зможуть себе прогодувать, тоді й подивимось...
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19.06.2020 11:26 Ответить
 
 