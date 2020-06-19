Голосование на референдуме РФ жителей оккупированного Донбасса и Крыма незаконно и ставит под сомнение его результат, - МИД
Голосование жителей оккупированного Донбасса и Крыма с российскими паспортами на конституционном референдуме РФ является незаконным с точки зрения международного права и грубым нарушением государственного суверенитета Украины
Об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел Украины, передает Цензор.НЕТ.
"В Министерстве иностранных дел Украины воспринимают заявления российской оккупационной администрации о намерениях обеспечить голосование жителей оккупированных территорий Донбасса с незаконно выданными паспортами гражданина РФ на российском референдуме об изменениях в Конституцию как очередную попытку нарушения государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.
Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что решение о массовой выдаче российских паспортов гражданам Украины на оккупированных территориях Донбасса является грубым вмешательством во внутренние дела и является продолжением российских попыток ползучей аннексии украинского Донбасса.
"Украина вместе с иностранными партнерами неоднократно указывала на то, что незаконная паспортизация на оккупированных территориях Донбасса рассматривается как сознательный шаг, направленный на разрушение Минских договоренностей, стороной которых является РФ", - акцентировали в МИД.
Незаконным как с точки зрения украинского законодательства, так и международного права, станет проведение "голосования" и на территории временно оккупированного Крыма, как и все предыдущие так называемые выборы, проведенные оккупационными властями на территории полуострова, отмечается в комментарии.
"Это "голосование" будет проводиться также по российским паспортам, незаконно навязанными населению Крыма. Результаты этого незаконного "голосования" на территории временно оккупированного Крыма будут юридически ничтожными, не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украина, ни международным сообществом", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.
Украинские дипломаты считают, что общим ответом на незаконные действия РФ должно быть усиление политико-дипломатического и санкционного давления на государство-агрессора.
Кроме того, они обратили внимание на то, что привлечение к участию в российском референдуме владельцев незаконно выданных паспортов гражданина РФ в Крыму и на Донбассе искажает и ставит под сомнение результат общероссийского голосования.
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либо просто так "по форме" говорит.
если даже Дещицу уволили за оскорбление лысого ублюдка, то тут Кулеба тоже наверное выбросит портфель.
Порошенка бы на эту должность назначить. Очень последовательно патриотизирует всяческие направления, постоянно настаивает, привлекает внимания, "Джавелины" и поддержку. Всегда подчеркивает, убеждает, вынуждает и склоняет.
- Для отримання українського паспорта треба в черзі постоять, а російський насильно нав"язують...
А от коли "кармільцьі" нарешті (за 6 років) зможуть себе прогодувать, тоді й подивимось...