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Зеленский (19029) самолет (3551) ГП "Антонов" (142)

Зеленский выразил гордость за украинский авиапром: "Чувствую себя уверенно и безопасно на борту". ФОТО

Президент Владимир Зеленский говорит, что чувствует себя уверенно и безопасно на борту самолетов АН, которые входят в президентский авиапарк, и заверил, что они соединяют уникальные знания и опыт украинских авиаконструкторов.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"На самолетах "Антонова" я облетал всю Украину. Всегда чувствую себя уверенно и безопасно на борту Ан-148 и Ан-74. Именно эти самолеты входят в авиапарк украинского Президента. Они сочетают уникальные знания и опыт украинских авиаконструкторов. Чувствую гордость за наш авиапром каждый раз, когда поднимаюсь на борт этих красавцев", - отметил глава государства.

Зеленский выразил гордость за украинский авиапром: Чувствую себя уверенно и безопасно на борту 01

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Напомним, ранее государственный концерн "Укроборонпром" уволил директора ГП "Антонов" Донца после проверки предприятия. Однако суд восстановил Донца в должности.

Зеленский выразил гордость за украинский авиапром: Чувствую себя уверенно и безопасно на борту 02
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Топ комментарии
+31
А в Оман на якому літаку шлявся?
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19.06.2020 10:56
+24
А пасажири літака "Україна" з пілотом-макакою почувають себе не комфортно і не впевнено.
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19.06.2020 10:56
+22
Он реально живет в параллельной реальности !
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19.06.2020 10:55
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"Чувствую себя уверенно и безопасно"

А зря.
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19.06.2020 10:54 Ответить
После 2-х дорожек, в памперсе, бронежилете и с парашютом Бубачка себя чувствует уверенно и безопасно
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19.06.2020 10:58 Ответить
Зеленський висловив гордість за український авіапром: "Почуваюся впевнено і безпечно на борту" - Цензор.НЕТ 3947
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19.06.2020 11:47 Ответить
зеленый ОМАНСКИЙ ШМОНДЕР---- а ты в курсах,что АП Антонов на грани банкротства ?????? зеленая братва,НЕ ДАВАЙТЕ ЕМУ БОЛЬШЕ НИЧЕГО КУРИТЬ,у наполеона ломка !!!!!
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19.06.2020 11:02 Ответить
Он реально живет в параллельной реальности !
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19.06.2020 10:55 Ответить
Клоун и авиапром - понятия несовместимые
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19.06.2020 10:55 Ответить
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19.06.2020 10:55 Ответить
Имбецил?
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19.06.2020 10:56 Ответить
знак питання зайвий.
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19.06.2020 10:59 Ответить
А в Оман на якому літаку шлявся?
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19.06.2020 10:56 Ответить
опередил
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19.06.2020 10:56 Ответить
тогда он летел и испытывал отвращение
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19.06.2020 11:02 Ответить
Зеленський висловив гордість за український авіапром: "Почуваюся впевнено і безпечно на борту" - Цензор.НЕТ 290
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19.06.2020 11:27 Ответить
там вибирати не доводилось)). На якому ***** віз, на тому і летів ))
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19.06.2020 11:25 Ответить
Напрасно, мадам...
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19.06.2020 10:56 Ответить
А пасажири літака "Україна" з пілотом-макакою почувають себе не комфортно і не впевнено.
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19.06.2020 10:56 Ответить
ти там не дуже занурюйся у українське, бо ще ж треба бігти лизати сраку *****
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19.06.2020 10:58 Ответить
>Об этом он написал на своей странице в https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2560730977510596&set=a.1768961800020855&type=3&theater Facebook ,

A это точно он ? Из какого бункера он пишет ?
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19.06.2020 10:59 Ответить
так понимаю что садясь на унитаз он тоже испытывает чувство гордости за производителей сантехники . а чистя зубы гордость за производителей зубной пасты и зубных щеток
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19.06.2020 11:01 Ответить
Зеленський висловив гордість за український авіапром: "Почуваюся впевнено і безпечно на борту" - Цензор.НЕТ 1886
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19.06.2020 11:02 Ответить
Президент Зеленский патриот.
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19.06.2020 11:03 Ответить
президент Зеленский долбо..б
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19.06.2020 11:06 Ответить
18 апреля 2019 год.



Без кортежей и самолетов: Зеленский пообещал быть "идеальным" президентом (видео).

https://fakty.ua/302517-vybory-prezidenta-sociologi-rasskazali-o-sokracshenii-otryva-mezhdu-poroshenko-i-zelenskim Кандидат в президенты Владимир Зеленский, в случае своей победы на выборах , обещает все делать по-новому.
В частности, в интервью изданию «https://www.rbc.ua/ РБК-Украина » Зеленский заявил, что хочет, чтобы администрация президента съехала из здания на Банковой.

Он также не намерен ездить с кортежами охраны.
Зеленский утверждает, что во время его президентства не будут перекрывать дороги и выключать светофоры.
По его словам, из-за политиков не должны страдать люди.

https://fakty.ua/302643-bez-kortezhej-i-samolyotov-zelenskij-poobecshal-byt-idealnym-prezidentom
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19.06.2020 11:06 Ответить
Зеленський висловив гордість за український авіапром: "Почуваюся впевнено і безпечно на борту" - Цензор.НЕТ 8032

.....
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19.06.2020 11:16 Ответить
коли бачу/чую бубочку, мене постійно переслідує відчуття, що я на якомусь галімому конценрті 95 кварталу.
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19.06.2020 11:08 Ответить


Турецкая газета Hurriyet допустила странную ошибку.
Издание сделало женой президента Украины Зеленского певицу Веру Брежневу.
Кадр был взят из фильма «Восемь лучших свиданий» (2016 год), в котором снимались Владимир Зеленский и Вера Брежнева.
Позже ошибку на сайте исправили, а вот газета 17 числа таки вышла с курьезным фото.
Зеленський висловив гордість за український авіапром: "Почуваюся впевнено і безпечно на борту" - Цензор.НЕТ 7540

....
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19.06.2020 11:12 Ответить
Конец Антонову.
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19.06.2020 11:13 Ответить
В общем чувствую себы довольно сухо и комфортно
Сделаю паузу, покушаю плотно
И толстый, толстый, толстый слой шоколада
Вот практически все, что от жизни мне надо! (с)
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19.06.2020 11:16 Ответить
Живее всех живых, авиапром
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19.06.2020 11:17 Ответить
От би і українцям почуватись "впевнено та безпечно" у своїй власній країні.. Але, НЕ з таким президентом (((
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19.06.2020 11:23 Ответить
а де ж була бубочкіна гордість, коли воно в Юрмалі власну країну гівном поливало?? Тоді не пишався??. Блазень !!
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19.06.2020 11:27 Ответить
Когда Зеленский был в Омане, то сбитием украинского самолета ему четко и ясно намекнули, что украинские самолеты не очень надежны.
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19.06.2020 11:34 Ответить
В Иране сбили Боинг.
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19.06.2020 11:38 Ответить
Вова - нужно вывести авиационную отрасль из сферы управления ДК "Укроборонпром" и вернуть директором Киву старшего. После того, как ДК "Укроборонпром" насильно "подмял под себя" ДП "Антонов" и другие предприятия авиационной отрасли - авиация пришла в упадок. В частности в ДП "Антонов" за последние 3-4 года почти нет новых разработок, нет производства, деньги предприятию приносит Ан-225 (Мрия) и Ан-124 (Руслан) за услуги по грузовым транспортировкам.

Согласно уставу ДК "Укроборонпром" все предприятия , входящие в Концерн являются его участниками и обязаны каждый год вносить членский взнос. Так вот ДП "Антонов" ежегодно отдает по 100 млн. грн. в Концерн, а на разработки денег нет!
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19.06.2020 11:49 Ответить
Я не о изготовителе, там марка самолета не имела никакого значения.
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19.06.2020 11:49 Ответить
Почему-то не верится ни одному его слову. Словно он повторяет всё заученное и принадлежащее не ему. Как-то всё звучит фальшиво из его уст.
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19.06.2020 12:37 Ответить
Заняться нечем?
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19.06.2020 12:54 Ответить
Ой, ******** його наркотики...
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19.06.2020 13:02 Ответить
чего только не скажешь для поднятия обвисающего рейтинга на полшестого перпиЗЕдента
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19.06.2020 14:53 Ответить
 
 