Зеленский выразил гордость за украинский авиапром: "Чувствую себя уверенно и безопасно на борту". ФОТО

Президент Владимир Зеленский говорит, что чувствует себя уверенно и безопасно на борту самолетов АН, которые входят в президентский авиапарк, и заверил, что они соединяют уникальные знания и опыт украинских авиаконструкторов.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"На самолетах "Антонова" я облетал всю Украину. Всегда чувствую себя уверенно и безопасно на борту Ан-148 и Ан-74. Именно эти самолеты входят в авиапарк украинского Президента. Они сочетают уникальные знания и опыт украинских авиаконструкторов. Чувствую гордость за наш авиапром каждый раз, когда поднимаюсь на борт этих красавцев", - отметил глава государства.

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Напомним, ранее государственный концерн "Укроборонпром" уволил директора ГП "Антонов" Донца после проверки предприятия. Однако суд восстановил Донца в должности.