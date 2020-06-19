Зеленский выразил гордость за украинский авиапром: "Чувствую себя уверенно и безопасно на борту". ФОТО
Президент Владимир Зеленский говорит, что чувствует себя уверенно и безопасно на борту самолетов АН, которые входят в президентский авиапарк, и заверил, что они соединяют уникальные знания и опыт украинских авиаконструкторов.
Об этом он написал на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"На самолетах "Антонова" я облетал всю Украину. Всегда чувствую себя уверенно и безопасно на борту Ан-148 и Ан-74. Именно эти самолеты входят в авиапарк украинского Президента. Они сочетают уникальные знания и опыт украинских авиаконструкторов. Чувствую гордость за наш авиапром каждый раз, когда поднимаюсь на борт этих красавцев", - отметил глава государства.
Напомним, ранее государственный концерн "Укроборонпром" уволил директора ГП "Антонов" Донца после проверки предприятия. Однако суд восстановил Донца в должности.
Пожалуйста, подождите...
А зря.
A это точно он ? Из какого бункера он пишет ?
Без кортежей и самолетов: Зеленский пообещал быть "идеальным" президентом (видео).
https://fakty.ua/302517-vybory-prezidenta-sociologi-rasskazali-o-sokracshenii-otryva-mezhdu-poroshenko-i-zelenskim Кандидат в президенты Владимир Зеленский, в случае своей победы на выборах , обещает все делать по-новому.
В частности, в интервью изданию «https://www.rbc.ua/ РБК-Украина » Зеленский заявил, что хочет, чтобы администрация президента съехала из здания на Банковой.
Он также не намерен ездить с кортежами охраны.
Зеленский утверждает, что во время его президентства не будут перекрывать дороги и выключать светофоры.
По его словам, из-за политиков не должны страдать люди.
https://fakty.ua/302643-bez-kortezhej-i-samolyotov-zelenskij-poobecshal-byt-idealnym-prezidentom
.....
Турецкая газета Hurriyet допустила странную ошибку.
Издание сделало женой президента Украины Зеленского певицу Веру Брежневу.
Кадр был взят из фильма «Восемь лучших свиданий» (2016 год), в котором снимались Владимир Зеленский и Вера Брежнева.
Позже ошибку на сайте исправили, а вот газета 17 числа таки вышла с курьезным фото.
....
Сделаю паузу, покушаю плотно
И толстый, толстый, толстый слой шоколада
Вот практически все, что от жизни мне надо! (с)
Согласно уставу ДК "Укроборонпром" все предприятия , входящие в Концерн являются его участниками и обязаны каждый год вносить членский взнос. Так вот ДП "Антонов" ежегодно отдает по 100 млн. грн. в Концерн, а на разработки денег нет!