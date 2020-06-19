Расследование дела о разжигании межнациональной розни - абсурдная попытка давления на церковь, - ПЦУ
В Киевской митрополии Украинской православной церкви (Православной церкви Украины) считают, что расследование дела о разжигании межнациональной розни при создании Православной церкви Украины направлено на препятствование развитию ПЦУ, процессу ее международного признания и свободе волеизъявления религиозных общин.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление ПЦУ.
"Считаем, что и сам факт начала следствия по надуманному поводу, и особенно то, что оно не было закрыто, а вроде как продолжается уже более 8 месяцев, став публично известным только сейчас, является позорной и абсурдной попыткой давления на Православную церковь Украины, осуществляемой в интересах противников ее становления и развития, в том числе тех, кто имеет свой руководящий центр в соседней стране-агрессоре", - говорится в сообщении.
В ПЦУ считают, что особенно позорным и циничным выглядит использование в нынешней кампании имени и авторитета Украинской православной церкви Киевского патриархата, которая решением своего Поместного Собора 15 декабря 2018 года прекратила отдельное существование как религиозное объединение.
"УПЦ (ПЦУ) - единственный правопреемникм УПЦ КП и УАПЦ, которые объединились, а лица, которые пытаются в дальнейшем действовать от имени УПЦ КП как якобы от отдельного религиозного объединения, не имеют на это ни канонического, ни юридического права", - отметили в митрополии.
Ранее в Государственном бюро расследований (ГБР) заявили, что расследуют фактовое дело по заявлению прихожан УПЦ Киевского патриархата на незаконные действия высших должностных лиц государства, которые совершили действия направленные на разжигание межнациональной розни при создании Православной церкви Украины (ПЦУ).
Напомним, 18 июня пятый президент Украины и лидер фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко сообщил, что, по его информации, власть возбудила еще одно дело против него - за получение Томоса и создание Православной церкви Украины.
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1 дело возбужденно тайно расследуется галиматья эта 8 месяцев...
2. Госдеп США Канада страны ЕС жестко обязаны!! а это будет в тему уже вписался Патриарх Вселенский Варфоломей, эти обрезанные в ермолках даже не представляют какой гнев и проклятия заработали на свои тупые бошки... также в тему вписался и Папа Римский посмотрю на потуги зеленой шмаркли и его никчемной тупой банды потягаться со столпами мира да его Израиль укатает в бетон.. не потерпит такой наглости поймите любые колебания по религии которые именно НЕ Порошенко начала и Зеленский с бандой способны вызвать в Украине кризис в обществе..у нас только филиал ФСБ попы РПЦ секты способны пустить мир под откос даже путем атомной бомбы.. но в Украине живут иные православные иные верующие сектанты баптисты.. католики греко католики и мусульмане их число миллионы и эти ушлебки решили раскачать лодку... дебилье что тут сказать у нас ВОВА ублюдок Фома неверующий вернее Птино идоло поклонник слуги Дьяволя бесененок этакий которому в детстве видимо мало давали пиз....юлей...
3 ПЕРСОНАЛЬНЫЕ САНКЦИИ ПРОТИВ ЗЕЛЕНСКОГО ЕРМАКА ВЕНЕДИКТОВНЫ ДОБКИНА И ПРОЧИХ СЛЕДАКОВ СУДЕЙ И ТЕХ КТО СОУЧАСТВОВАЛ НАЕЗДЕ НА ПЦУ...
киев бомбили - началася война...
а потом вся слава, о-па и непонятным образом, на москву "перешла", как пишут тамошние историки
маузер, Зеленский. Объяснить народу, чей Томос.
Сторонники Зеленского, вы этого хотели?!
В Индии церкви не воюют, но и Брахманы на крутых тачках не ездят и яхты не покупают.
Про це повідомляє https://www.cerkva.info/news/zaiava-pres-sluzhby-kyivskoi-patriarkhii/ пресслужба Філарета.
"У зв'язку з політичними спекуляціями навколо кримінальних справ щодо колишнього президента України Петра Порошенка, маємо заявити про наступне: Предстоятель Української православної церкви Київського патріархату святійший патріарх київський і всієї Русі Філарет не звертався до правоохоронних органів у справі, про яку йдеться, та не був її ініціатором. Це зробили віряни, права яких порушені", - йдеться у заяві..
Також у заяві йдеться про те, що Філарет не виступав проти існування Православної церкви України, він проти залежності цієї церкви від Константинопольського Патріархату. Також він виступав не проти томосу як такого, а проти його тексту, в якому прописана залежність ПЦУ від Константинополя.
У патріархії наголосили, що Філарет бореться із незаконним зняттям з реєстрації УПЦ КП, яка відбулася 30 січня 2019 року в часи президентства Порошенка.
Згідно з заявою, метою кримінального провадження "є захист порушеного права на свободу совісті вірян і духовенства Київського патріархату, а не припинення діяльності ПЦУ".
https://fraza.com/column/291133-onlajn-prichastie-modnoe-novshestvo-ili-novoe-predatelstvo-hrista