Расследование дела о разжигании межнациональной розни - абсурдная попытка давления на церковь, - ПЦУ

В Киевской митрополии Украинской православной церкви (Православной церкви Украины) считают, что расследование дела о разжигании межнациональной розни при создании Православной церкви Украины направлено на препятствование развитию ПЦУ, процессу ее международного признания и свободе волеизъявления религиозных общин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление ПЦУ.

"Считаем, что и сам факт начала следствия по надуманному поводу, и особенно то, что оно не было закрыто, а вроде как продолжается уже более 8 месяцев, став публично известным только сейчас, является позорной и абсурдной попыткой давления на Православную церковь Украины, осуществляемой в интересах противников ее становления и развития, в том числе тех, кто имеет свой руководящий центр в соседней стране-агрессоре", - говорится в сообщении.

В ПЦУ считают, что особенно позорным и циничным выглядит использование в нынешней кампании имени и авторитета Украинской православной церкви Киевского патриархата, которая решением своего Поместного Собора 15 декабря 2018 года прекратила отдельное существование как религиозное объединение.

"УПЦ (ПЦУ) - единственный правопреемникм УПЦ КП и УАПЦ, которые объединились, а лица, которые пытаются в дальнейшем действовать от имени УПЦ КП как якобы от отдельного религиозного объединения, не имеют на это ни канонического, ни юридического права", - отметили в митрополии.

Ранее в Государственном бюро расследований (ГБР) заявили, что расследуют фактовое дело по заявлению прихожан УПЦ Киевского патриархата на незаконные действия высших должностных лиц государства, которые совершили действия направленные на разжигание межнациональной розни при создании Православной церкви Украины (ПЦУ).

Напомним, 18 июня пятый президент Украины и лидер фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко сообщил, что, по его информации, власть возбудила еще одно дело против него - за получение Томоса и создание Православной церкви Украины.

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