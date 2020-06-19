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ГБР (2816) ПЦУ (788)

Расследование дела о разжигании межнациональной розни - абсурдная попытка давления на церковь, - ПЦУ

Расследование дела о разжигании межнациональной розни - абсурдная попытка давления на церковь, - ПЦУ

В Киевской митрополии Украинской православной церкви (Православной церкви Украины) считают, что расследование дела о разжигании межнациональной розни при создании Православной церкви Украины направлено на препятствование развитию ПЦУ, процессу ее международного признания и свободе волеизъявления религиозных общин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление ПЦУ.

"Считаем, что и сам факт начала следствия по надуманному поводу, и особенно то, что оно не было закрыто, а вроде как продолжается уже более 8 месяцев, став публично известным только сейчас, является позорной и абсурдной попыткой давления на Православную церковь Украины, осуществляемой в интересах противников ее становления и развития, в том числе тех, кто имеет свой руководящий центр в соседней стране-агрессоре", - говорится в сообщении.

В ПЦУ считают, что особенно позорным и циничным выглядит использование в нынешней кампании имени и авторитета Украинской православной церкви Киевского патриархата, которая решением своего Поместного Собора 15 декабря 2018 года прекратила отдельное существование как религиозное объединение.

"УПЦ (ПЦУ) - единственный правопреемникм УПЦ КП и УАПЦ, которые объединились, а лица, которые пытаются в дальнейшем действовать от имени УПЦ КП как якобы от отдельного религиозного объединения, не имеют на это ни канонического, ни юридического права", - отметили в митрополии.

Ранее в Государственном бюро расследований (ГБР) заявили, что расследуют фактовое дело по заявлению прихожан УПЦ Киевского патриархата на незаконные действия высших должностных лиц государства, которые совершили действия направленные на разжигание межнациональной розни при создании Православной церкви Украины (ПЦУ).

Напомним, 18 июня пятый президент Украины и лидер фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко сообщил, что, по его информации, власть возбудила еще одно дело против него - за получение Томоса и создание Православной церкви Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ПЦУ об обвинениях против Порошенко: Любая политическая мотивация недопустима и играет на руку агрессору

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Топ комментарии
+15
Добкины и кернесы #тсосут, а вам свое делать. И это правильно.Кстати, заведомо ложное заявление о преступлении наверное тоже есть преступление? Вот в том числе и этим нужно воспользоваться. Но это больше к юристам.
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19.06.2020 11:00
+13
Евреи вообще хереют последнее время. Червоненко - я, украинский еврей. И тут же - хочу русский язык я так привык. *****.... ты можешь хотеть или еврейский или украинский. И бужанскому - руский, и допкину - руский. Вас приютили - сидите молча и радуйтесь. Синагогу себе постройте, что ли. Не нужно ноги на стол складывать.
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19.06.2020 11:12
+11
Это главпоп РПЦ Гундяй написал жалобу. Он позавидовал, что у Московской Патриархии нет Томоса.
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19.06.2020 11:01
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Добкины и кернесы #тсосут, а вам свое делать. И это правильно.Кстати, заведомо ложное заявление о преступлении наверное тоже есть преступление? Вот в том числе и этим нужно воспользоваться. Но это больше к юристам.
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19.06.2020 11:00 Ответить
не варто було ПЦУ навіть реагувати на цю нікчемну і ницу істоту з Харкова..
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19.06.2020 11:08 Ответить
НЕТ НАДО ДУМАЮ поскольку вчера об этом стало известно то...
1 дело возбужденно тайно расследуется галиматья эта 8 месяцев...
2. Госдеп США Канада страны ЕС жестко обязаны!! а это будет в тему уже вписался Патриарх Вселенский Варфоломей, эти обрезанные в ермолках даже не представляют какой гнев и проклятия заработали на свои тупые бошки... также в тему вписался и Папа Римский посмотрю на потуги зеленой шмаркли и его никчемной тупой банды потягаться со столпами мира да его Израиль укатает в бетон.. не потерпит такой наглости поймите любые колебания по религии которые именно НЕ Порошенко начала и Зеленский с бандой способны вызвать в Украине кризис в обществе..у нас только филиал ФСБ попы РПЦ секты способны пустить мир под откос даже путем атомной бомбы.. но в Украине живут иные православные иные верующие сектанты баптисты.. католики греко католики и мусульмане их число миллионы и эти ушлебки решили раскачать лодку... дебилье что тут сказать у нас ВОВА ублюдок Фома неверующий вернее Птино идоло поклонник слуги Дьяволя бесененок этакий которому в детстве видимо мало давали пиз....юлей...
3 ПЕРСОНАЛЬНЫЕ САНКЦИИ ПРОТИВ ЗЕЛЕНСКОГО ЕРМАКА ВЕНЕДИКТОВНЫ ДОБКИНА И ПРОЧИХ СЛЕДАКОВ СУДЕЙ И ТЕХ КТО СОУЧАСТВОВАЛ НАЕЗДЕ НА ПЦУ...
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19.06.2020 11:39 Ответить
Евреи вообще хереют последнее время. Червоненко - я, украинский еврей. И тут же - хочу русский язык я так привык. *****.... ты можешь хотеть или еврейский или украинский. И бужанскому - руский, и допкину - руский. Вас приютили - сидите молча и радуйтесь. Синагогу себе постройте, что ли. Не нужно ноги на стол складывать.
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19.06.2020 11:12 Ответить
Это главпоп РПЦ Гундяй написал жалобу. Он позавидовал, что у Московской Патриархии нет Томоса.
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19.06.2020 11:01 Ответить
киев крестили - началася русь
киев бомбили - началася война...
а потом вся слава, о-па и непонятным образом, на москву "перешла", как пишут тамошние историки
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19.06.2020 12:21 Ответить
Здесь должен сказать слово товарищ маузер, Зеленский. Объяснить народу, чей Томос.
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19.06.2020 11:08 Ответить
він зараз як Кім Чен Ин. вроде є, а реально нема.
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19.06.2020 11:13 Ответить
Маланец за Томос?
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19.06.2020 11:15 Ответить
була створена церква, у яку не заганяють. на відміну від РПЦ-в Україні. створено право вибору, якого до цього не було.
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19.06.2020 11:12 Ответить
Пройде время и против нынешних "расследователей вражды" будет проводится такое же расследование за разжигание межконфессиональной вражды. Странно,шо исполнители этого не понимают.
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19.06.2020 11:22 Ответить
Добкин доброволец- шрайбекус стукачок
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19.06.2020 11:28 Ответить
Вопрос к Авакову почему наркоман Допкин до сих пор на свободе, почему не сидит за сепаратизм 14-го года😠😡
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19.06.2020 11:42 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/06/19/7256283/ Дело по Томоса против Порошенко открыли по жалобе Филарета
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19.06.2020 11:43 Ответить
Трепещи Вселенский Патриарх! ДБР идёт к тебе с ломом, будешь держать ответ за Томос. Уж прости блаженных, не ведают, что творят.
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19.06.2020 11:54 Ответить
Наезд на Томос и ПЦУ является и саморазоблачением антиукраинской пророссийской позиции зелёной власти и её позором. Трудно было зе-команде придумать что-нибудь более подлое и низкое, но они придумали. Мелкие малоросские душонки подняли свои грязные руки на нашу церковь - придется её защищать. Земля будет гореть под ногами врагов Украины и её церкви!
Сторонники Зеленского, вы этого хотели?!
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19.06.2020 13:35 Ответить
Нужно убрать из религии деньги!
В Индии церкви не воюют, но и Брахманы на крутых тачках не ездят и яхты не покупают.
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19.06.2020 15:57 Ответить
https://espreso.tv/news/2020/06/19/v_upc_kp_zayavyly_scho_filaret_ne_prosyv_vidkryvaty_spravu_proty_poroshenka_cherez_tomos В УПЦ (КП) заявили, що Філарет не просив правоохоронців відкривати справу щодо Томоса проти п'ятого президента України Петра Порошенка
Про це повідомляє https://www.cerkva.info/news/zaiava-pres-sluzhby-kyivskoi-patriarkhii/ пресслужба Філарета.
"У зв'язку з політичними спекуляціями навколо кримінальних справ щодо колишнього президента України Петра Порошенка, маємо заявити про наступне: Предстоятель Української православної церкви Київського патріархату святійший патріарх київський і всієї Русі Філарет не звертався до правоохоронних органів у справі, про яку йдеться, та не був її ініціатором. Це зробили віряни, права яких порушені", - йдеться у заяві..
Також у заяві йдеться про те, що Філарет не виступав проти існування Православної церкви України, він проти залежності цієї церкви від Константинопольського Патріархату. Також він виступав не проти томосу як такого, а проти його тексту, в якому прописана залежність ПЦУ від Константинополя.
У патріархії наголосили, що Філарет бореться із незаконним зняттям з реєстрації УПЦ КП, яка відбулася 30 січня 2019 року в часи президентства Порошенка.
Згідно з заявою, метою кримінального провадження "є захист порушеного права на свободу совісті вірян і духовенства Київського патріархату, а не припинення діяльності ПЦУ".
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19.06.2020 19:10 Ответить
В период закрытия храмов на карантин многие Церкви ввели онлайн-трасляции богослужений. А некоторые даже перевели в виртуальный режим и главное церковное Таинство - Евхаристию. В Украине особый резонанс вызвал литургический эксперимент священников Православной Церкви Украины, которые совершили онлайн-причастие верующих по видеосвязи. При этом признать такое «таинство» не осмелились даже внутри самой церковной структуры...
https://fraza.com/column/291133-onlajn-prichastie-modnoe-novshestvo-ili-novoe-predatelstvo-hrista
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22.06.2020 17:14 Ответить
 
 