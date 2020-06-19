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Порошенко (19478) юстиция (758) Европейский суд по правам человека (809) выборочное преследование (48) Ди Дьйодоне (1)

Адвокат, эксперт ЕСПЧ Ди Дьйодоне назвал дела против Порошенко политически мотивированными

Адвокат, эксперт ЕСПЧ Ди Дьйодоне назвал дела против Порошенко политически мотивированными

Бывший старший юрист Европейского суда по правам человека, признанный эксперт в области европейского права Грегори Туан Ди Дьйодоне, который присоединился к команде защиты пятого Президента Украины, отмечает, что дело против Порошенко мотивированы политическими соображениями.

Об этом говорится в его заявлении, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня я имею честь быть одним из адвокатов господина Петра Порошенко, бывшего президента-реформатора и одного из лидеров оппозиции в Украине. После первого изучения элементов его дела и чрезмерных и непоследовательных обвинений, выдвинутых против него, могу без разумных оснований для сомнений утверждать, что открытое производство по этому делу напоминает такое, что является в своей основе мотивированным политическими соображениями", - заявляет адвокат.

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"К такому выводу меня привели обстоятельства беспокойного политического контекста, который существует в Украине с мая 2019 года, отсутствие независимой от нынешнего высшего руководства государства Генеральной прокуратуры, дефицит справедливости в поспешном осуществлении производства против господина Порошенко и разоблачения по результатам телефонного прослушивания от ноября 2019 г." , - отмечает европейский юрист.

Он отмечает, что таким образом власть в Украине нарушает многочисленные положения Европейской Конвенции о правах человека и, в частности, нарушение статьи 18 ЕСПЧ, запрещающий использовать политические мотивы для ограничения свобод, статьи 6, пункта 2 (презумпция невиновности) и статьи 5 (право на свободу).

"Как опытный юрист по правам человека, я обеспокоен таким положением дел в Украине и призываю к демократическому развитию в направлении полного и эффективного соблюдения принципов верховенства права", - отмечает Грегори Туан Ди Дьйодоне.

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Топ комментарии
+29
Адвокат, эксперт ЕСПЧ Ди Дьйодоне назвал дела против Порошенко политически мотивированными - Цензор.НЕТ 2286
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19.06.2020 11:04
+27
Адвокат, эксперт ЕСПЧ Ди Дьйодоне назвал дела против Порошенко политически мотивированными - Цензор.НЕТ 5513
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19.06.2020 11:02
+21
не он сдавал анализы
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19.06.2020 11:03
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Страница 3 из 3
Именно про таких дол@бов как ты, я и говорил - не могут поддерживать политический спор с помощью аргументов и фактов.
Либо про "козу и зоофилию", члены и жопы, грязные ругательства и оскорбления. Конечно же если альтернативное мнение по другим флагом - истерика с криками "уходи отсюда". Полный набор маргинала, гопника, умственного инвалида - порохобота.
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19.06.2020 13:27 Ответить
нах пшел змагар
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19.06.2020 13:29 Ответить
ты не "альтернативное мнение"
ты говномет
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19.06.2020 13:29 Ответить
Віктар, у тєбя русскіє хозяєва па Минску танкамі паради праводят і баб твоіх трахают, а ти всьо на украінскіх сайтах с Порошенком борєшься.
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19.06.2020 19:31 Ответить
Не, не груб. В самый раз.
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19.06.2020 15:12 Ответить
Віктар, вали геть з українського сайту.
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19.06.2020 19:34 Ответить
все тябя на кози и прочий рогатий скот тянет.. ))

втім не дивно..
Так зародилась російська нація )))
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19.06.2020 12:51 Ответить
Дело ясное - неизвестно кому давал Порошенко взятку, неизвестна сумма, но факт дачи есть.
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19.06.2020 12:01 Ответить
а про "(украденные в результате незаконного обогащения)" можна детальніше?
поки у всієї контори ДБР виходить тільки пустишками бавитися
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19.06.2020 11:45 Ответить
зе тим плохо работаете почему вы ещё не под офисом вавы грудью как ленка его защищать не станете
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19.06.2020 11:20 Ответить
Адвокат, експерт ЄСПЛ Ді Дьйодоне назвав справи проти Порошенка політично мотивованими - Цензор.НЕТ 8585
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19.06.2020 11:23 Ответить
А Баба Яга проти. Венедиктова вважає, що в 27-ми кримінальних справах проти Порошенка немає політичної складової. Жінка завжди права. особливо, якщо вона - генпрокурор.
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19.06.2020 11:32 Ответить
чет мне эти "воззвания" в защиту парашенки напоминают разрезания ленточек самим парашенком на каждом сортире))
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19.06.2020 11:37 Ответить
ввопли сторников зели мне напоминают вопли их братев по разуму с бимбасяо тв
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19.06.2020 11:41 Ответить
кого хвилює,що і чому нагадує електоральним магіналам Порошенко... )))
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19.06.2020 11:43 Ответить
ухаха посмеши меня маргинал ну как поведай сектор волна вч - а потом кукарекай про маргиналов у пети
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19.06.2020 11:47 Ответить
потіш мене ще своїм "вмінням " формулювати речення без розділових знаків ))))
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19.06.2020 13:02 Ответить
я так зрозумів що ти сцікло та відксивший я к воно там мочитися під себе га
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19.06.2020 13:31 Ответить
Адвокат, експерт ЄСПЛ Ді Дьйодоне назвав справи проти Порошенка політично мотивованими - Цензор.НЕТ 1974.. .
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19.06.2020 11:41 Ответить
Набрело же відвертих ботів з-за поребрика... Клопи, мля, душити вас вже заморився
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19.06.2020 12:06 Ответить
Адвокат, експерт ЄСПЛ Ді Дьйодоне назвав справи проти Порошенка політично мотивованими - Цензор.НЕТ 5294вонючки зелені
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19.06.2020 12:26 Ответить
Пепики, не пускайте пузыри, ПеПо - паскудник и проделывал подобный фокус не один раз, достаточно только вспомнить, как он пытался вставить "запасного игрока" в ЦИК, ..... а потом приводим количественный состав согласно штатного расписания ..... и выгоняем неудобного
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19.06.2020 14:21 Ответить
Ніхто справ, в яких фігурує Порошенко, не розслідує і розслідувати не буде. Всі державні органи, які мали б цей процес підтримувати в правовому і динамічному форматі, вже давно уражені корупцією, втратили легітимність, перебувають в стані функціонального паралічу і на межі повного колапсу. Тому всі ці "видатні" адвокати, різноманітні конгресовці та інша навколо дипломатична галайстра мають чудову нагоду не тільки продемонструвати світу свій убогий інтелект, але й трохи поправити своє фінансове становище.
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19.06.2020 16:47 Ответить
Тому вони усі бувші,що скорумпувалися ліберастією.Куди їм тепер,як не радниками шоколадного короля?
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20.06.2020 07:27 Ответить
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