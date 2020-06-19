Адвокат, эксперт ЕСПЧ Ди Дьйодоне назвал дела против Порошенко политически мотивированными

Бывший старший юрист Европейского суда по правам человека, признанный эксперт в области европейского права Грегори Туан Ди Дьйодоне, который присоединился к команде защиты пятого Президента Украины, отмечает, что дело против Порошенко мотивированы политическими соображениями.

Об этом говорится в его заявлении, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня я имею честь быть одним из адвокатов господина Петра Порошенко, бывшего президента-реформатора и одного из лидеров оппозиции в Украине. После первого изучения элементов его дела и чрезмерных и непоследовательных обвинений, выдвинутых против него, могу без разумных оснований для сомнений утверждать, что открытое производство по этому делу напоминает такое, что является в своей основе мотивированным политическими соображениями", - заявляет адвокат.

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"К такому выводу меня привели обстоятельства беспокойного политического контекста, который существует в Украине с мая 2019 года, отсутствие независимой от нынешнего высшего руководства государства Генеральной прокуратуры, дефицит справедливости в поспешном осуществлении производства против господина Порошенко и разоблачения по результатам телефонного прослушивания от ноября 2019 г." , - отмечает европейский юрист.

Он отмечает, что таким образом власть в Украине нарушает многочисленные положения Европейской Конвенции о правах человека и, в частности, нарушение статьи 18 ЕСПЧ, запрещающий использовать политические мотивы для ограничения свобод, статьи 6, пункта 2 (презумпция невиновности) и статьи 5 (право на свободу).

"Как опытный юрист по правам человека, я обеспокоен таким положением дел в Украине и призываю к демократическому развитию в направлении полного и эффективного соблюдения принципов верховенства права", - отмечает Грегори Туан Ди Дьйодоне.