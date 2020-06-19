За сутки в РФ зафиксировано 7,9 тыс. случаев COVID-19, 181 человек умер

Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в России составил 7972 случая, за сутки умер 181 пациент.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

Новые случаи заболевания выявлены в 83 регионах страны.

В России на текущий момент зарегистрировано 569 063 случаев коронавируса, 7 841 умерший и 324 406 выписанных (10 443 выписаны за последние сутки).

Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 236 816.

Россия занимает третье место после США (2,19 млн) и Бразилии (978 тыс.).

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