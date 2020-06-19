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За сутки в РФ зафиксировано 7,9 тыс. случаев COVID-19, 181 человек умер
Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в России составил 7972 случая, за сутки умер 181 пациент.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
Новые случаи заболевания выявлены в 83 регионах страны.
В России на текущий момент зарегистрировано 569 063 случаев коронавируса, 7 841 умерший и 324 406 выписанных (10 443 выписаны за последние сутки).
Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 236 816.
Россия занимает третье место после США (2,19 млн) и Бразилии (978 тыс.).
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диды хвашизм пабедил, путя - корону, а скока положат при этом - не важно
а москали . хай они там все заболеют . нам то от этого ни холодно ни жарко . ну разве что какая нибудь мразина что на Донбасе воевала сдохнет . испытаем чувство удовлетворения
кстати статистика из Рашки настолько похожа на православие, что аж смешно как с комиксов про Гарри Поцера.
лысая коротышка главное шоб парадик рухляди и петухов на палках не отменяла - и православных шабашей побольше бы. даже Лукашенко - и тот плюется от таких "братьев"
Соответствующее решение Кабмин принял на заседании в среду, передают https://lb.ua/go.php?url=aHR0cHM6Ly93d2MudW4udWEv "Українськi Новини" .
По словам министра внутренних дел https://lb.ua/file/person/4_avakov_arsen_borisovich.html Арсена Авакова , решение подготовлено "с целью возобновления пешеходного сообщения в пунктах пропуска на границе с Россией и Беларусью в связи с постепенным ослаблением карантинных мер".
Правительство это решение поддержало.
100 відсотків.