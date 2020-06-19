РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9123 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 614 15
карантин (16728) россия (93003) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

За сутки в РФ зафиксировано 7,9 тыс. случаев COVID-19, 181 человек умер

За сутки в РФ зафиксировано 7,9 тыс. случаев COVID-19, 181 человек умер

Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в России составил 7972 случая, за сутки умер 181 пациент.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

Новые случаи заболевания выявлены в 83 регионах страны.

В России на текущий момент зарегистрировано 569 063 случаев коронавируса, 7 841 умерший и 324 406 выписанных (10 443 выписаны за последние сутки).

Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 236 816.

Россия занимает третье место после США (2,19 млн) и Бразилии (978 тыс.).

Также читайте: Голосование на референдуме РФ жителей оккупированного Донбасса и Крыма незаконно и ставит под сомнение его результат, - МИД

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+3
будем наплевательски относиться к короновирусу можем и догнать москалей
показать весь комментарий
19.06.2020 11:05
+2
Мелочь, а как приятно!
показать весь комментарий
19.06.2020 11:05
+1
Орда . Им не важно от чего умирать : голод , вирус , война , политика ....
показать весь комментарий
19.06.2020 11:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
будем наплевательски относиться к короновирусу можем и догнать москалей
показать весь комментарий
19.06.2020 11:05 Ответить
У них постепенно типа снижантся подгоняют под парад и голосование обнуленного
показать весь комментарий
19.06.2020 11:17 Ответить
как путя из бункера велит, так и нарисуют.
диды хвашизм пабедил, путя - корону, а скока положат при этом - не важно
показать весь комментарий
19.06.2020 11:27 Ответить
не смеши. Там два бонуса впереди - парад пабедобесия и обнуление путлера
показать весь комментарий
19.06.2020 11:35 Ответить
хорошо . давай посмеемся . но от статистики никуда не уйдешь . число заболеваемых то растет ( у нас ) . народ спутал слово послабление со словом отмена

а москали . хай они там все заболеют . нам то от этого ни холодно ни жарко . ну разве что какая нибудь мразина что на Донбасе воевала сдохнет . испытаем чувство удовлетворения
показать весь комментарий
19.06.2020 12:16 Ответить
Орда . Им не важно от чего умирать : голод , вирус , война , политика ....
показать весь комментарий
19.06.2020 11:05 Ответить
Мелочь, а как приятно!
показать весь комментарий
19.06.2020 11:05 Ответить
https://censor.net/news/3203033/vpervye_so_2_maya_v_ukraine_prirost_novyh_sluchaev_zabolevaniya_covid19_k_aktivno_boleyuschim_prevysil
показать весь комментарий
19.06.2020 11:41 Ответить
Путин закрылся в бункере и трясется - не заразил ли кто-то его консервы пятилетной давности.

кстати статистика из Рашки настолько похожа на православие, что аж смешно как с комиксов про Гарри Поцера.
лысая коротышка главное шоб парадик рухляди и петухов на палках не отменяла - и православных шабашей побольше бы. даже Лукашенко - и тот плюется от таких "братьев"
показать весь комментарий
19.06.2020 11:06 Ответить
Кабинет министров решил возобновить пешеходное сообщение с https://lb.ua/tag/279_belarus Беларусью и Россией, а также автомобильное сообщение с Беларусью в пунктах пропуска "Дольск" (в Волынской области) и "Вильча" (в Киевской области).
Соответствующее решение Кабмин принял на заседании в среду, передают https://lb.ua/go.php?url=aHR0cHM6Ly93d2MudW4udWEv "Українськi Новини" .
По словам министра внутренних дел https://lb.ua/file/person/4_avakov_arsen_borisovich.html Арсена Авакова , решение подготовлено "с целью возобновления пешеходного сообщения в пунктах пропуска на границе с Россией и Беларусью в связи с постепенным ослаблением карантинных мер".
Правительство это решение поддержало.
показать весь комментарий
19.06.2020 11:09 Ответить
Наш уряд і МОЗ досі не зрозумів,що використання "подвійних підходів" щодо ОФІЦІЙНОЇ СТАТИСТИКИ щодо послаблення карантину У ДАНОМУ ВИПАДКУ -це означає втрата його основного козиря в переконуванні населення дотримуватись карантинного режиму...
показать весь комментарий
19.06.2020 12:16 Ответить
здесь что, филиал ВЦИОМ?
показать весь комментарий
19.06.2020 11:11 Ответить
до "обнулення" цифра в рашці не перевищить 7999.
100 відсотків.
показать весь комментарий
19.06.2020 11:57 Ответить
смотрите что бы у нас через месяц полтора не было так.
показать весь комментарий
19.06.2020 12:26 Ответить
Кацаская деза, 10 тисяч в день умурат от ковида.
показать весь комментарий
19.06.2020 15:07 Ответить
 
 