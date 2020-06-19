Суд не смог рассмотреть админнарушение Зеленского в кафе Хмельницкого из-за иммунитета президента

Суд в Хмельницком 19 июня не смог рассмотреть административное дело против Владимира Зеленского за нарушение карантина в кафе Хмельницкого.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "24 канал".

Отмечается, что рассмотрение остановили из-за иммунитет президента Украины и обратились в Верховный Суд за разъяснениями.

Сам Владимир Зеленский на заседание суда не пришел, а его интересы представлял адвокат.

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Ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что президент Владимир Зеленский, глава Офиса Президента Андрей Ермак и другие официальные лица прямо нарушили закон, посетив кафе в Хмельницком.

Позже замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что Зеленского оштрафуют за визит в кафе Хмельницкого, если обнаружат нарушение.

Позже Зеленский прокомментировал посещение кафе в Хмельницком, заявив, что он готов заплатить штраф, "если что-то нарушил".

В итоге олиция сообщила, что штрафы за нарушение карантина в кафе в Хмельницком выписаны владельцу и посетителям: Зеленскому, Ермаку, Трофимову, Ляшко и др.