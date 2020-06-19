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Суд не смог рассмотреть админнарушение Зеленского в кафе Хмельницкого из-за иммунитета президента

Суд не смог рассмотреть админнарушение Зеленского в кафе Хмельницкого из-за иммунитета президента

Суд в Хмельницком 19 июня не смог рассмотреть административное дело против Владимира Зеленского за нарушение карантина в кафе Хмельницкого.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "24 канал".

Отмечается, что рассмотрение остановили из-за иммунитет президента Украины и обратились в Верховный Суд за разъяснениями.

Сам Владимир Зеленский на заседание суда не пришел, а его интересы представлял адвокат.

Читайте также: Штрафы за нарушение карантина в кафе в Хмельницком выписаны владельцу и посетителям: Зеленскому, Ермаку, Трофимову и Ляшко, - полиция

Ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что президент Владимир Зеленский, глава Офиса Президента Андрей Ермак и другие официальные лица прямо нарушили закон, посетив кафе в Хмельницком.

Позже замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что Зеленского оштрафуют за визит в кафе Хмельницкого, если обнаружат нарушение.

Позже Зеленский прокомментировал посещение кафе в Хмельницком, заявив, что он готов заплатить штраф, "если что-то нарушил".

В итоге олиция сообщила, что штрафы за нарушение карантина в кафе в Хмельницком выписаны владельцу и посетителям: Зеленскому, Ермаку, Трофимову, Ляшко и др.
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Топ комментарии
+26
Я сомневаюсь в его иммунитете . Кто заразу в дом принёс ?
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19.06.2020 11:18
+25
Суд не смог рассмотреть админнарушение Зеленского в кафе Хмельницкого из-за иммунитета президента - Цензор.НЕТ 2726
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19.06.2020 11:23
+23
Венедіктова: Касти недоторканих не повинно бути. Поржемо разом.
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19.06.2020 11:24
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сбылась мечта адиёта - делать и говорить шо хочешь и тебе за это ничего не будет ???
иммунитет???? или обычное лизоблюдство и идолопоклонничество ???? где написано про иммунитет преЗЕдента, нарушающего свои же собственные указики ??? пусть коронавирусу расскажет про свой иммунитет...или Ленке...(где она там, в больничке? или и тут врут??)
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19.06.2020 11:42 Ответить
Тоби лычать мои анализы (майже "Золотий вік")
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19.06.2020 11:42 Ответить
Отлично. Можно шморкле срать посреди улицы. У нормальных правительств уходят в отставку за не пристегнутый ремень.
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19.06.2020 11:43 Ответить
Бубочка вже перехворів, тому й зняв маску та припинив боятися. Просто вирішив нам про це не розказувати, тому що він нам нічево не должен.
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19.06.2020 11:45 Ответить
Силою привести до суду! У нас же перед законом всі рівні, не має "касти недоторканих", як казала Вєнєдіктова, так?
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19.06.2020 11:46 Ответить
Ст. 105 Конституции, в которой говорится об иммунитете Президента, имеет официальную трактовку Конституционного Суда. Там такой вывод: "Положення частини першої статті 105 Конституції України ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 254к/96-ВР ) треба розуміти так, що Президент України на час
виконання повноважень не несе кримінальної відповідальності, проти
нього не може бути порушена кримінальна справа".

Т.е. речь идет ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО о криминальной отвественности, но не об административной. О ней нет ни слова. Судья - трусливое создание.
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19.06.2020 11:46 Ответить
Не мучайтесь. Подскажите, чтобы Указ об амнистии подписал.
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19.06.2020 11:47 Ответить
Административный штраф должен действовать одинаково для всех граждан без исключения! И не важно кто ты, если пробежал на красный свет или не пристегнул ремень безопасности!
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19.06.2020 11:49 Ответить
касап, шастай на свою підоРашку, повчи *****
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19.06.2020 12:58 Ответить
О, консерва вскрылась - порохоботы начали топить за Зеленского?
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19.06.2020 13:31 Ответить
ще раз повторю, і востаннє: "нехай шастать"!
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19.06.2020 14:51 Ответить
тема для випорожнень упоротих порохоботів.)

решті -заткнути носа,і вийти.. ))

нехай ці копрофіли насолоджуються "атмосферою" ))
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19.06.2020 11:55 Ответить
Они имеют ввиду иммунитет от ковид. А помните обещал миллион баксов за вакцину? Таки провернул для себя эту сделку.
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19.06.2020 11:57 Ответить
Суд не зміг розглянути адмінпорушення Зеленського в кафе Хмельницького через імунітет президента - Цензор.НЕТ 28
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19.06.2020 11:59 Ответить
т.е. перед законом все равны, но сопля ровнее....
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19.06.2020 12:03 Ответить
Імунітет ще 4 роки.Суд мав би перенести засідання на цей термін і таки розглянути по суті коли Зе стане рівним серед рівних.
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19.06.2020 12:13 Ответить
срок привлечения к админответственности в данном случае - три месяца
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19.06.2020 12:20 Ответить
Імунітет -тимчасовий.Тобто -відтермінування а не індульгенція.На розгляд суду.Щоб показати верховенство права і рівність могли б здивувати президента чим стимулювали б його розумову діяльність.
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19.06.2020 12:28 Ответить
походу заплатит только власнык кафе ... да 300 баксов не такая и большая сумма, наверное решил наверное главнокомандующий. все таки я ж президент, не каждый день к каким то лохам заходит такой как я кофейку попить на камеру)
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19.06.2020 12:40 Ответить
Зеленський послав в с** ку весь карантин
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19.06.2020 12:43 Ответить
Собрались всей команией,скинулись и отправили бы на благотворительность в детский фонд.
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19.06.2020 12:51 Ответить
на зарплату медикам Хмельницької інфекційної лікарні. Якщо по 34 тис. з кожного - то для реанімаційного відділення на місяць вистачить... Може, і моя сестра отримає обіцяне за травень... борг, не борг, але обіцяли
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19.06.2020 13:01 Ответить
В бюджете на ковид денег достаточно.
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19.06.2020 13:01 Ответить
да конечно, Порох же бесплатными средствами защиты медиков обеспечивает и аппараты ИВЛ ремонтирует.

вот ещё бы Порох зарплату платил и все было бы норм 😁
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19.06.2020 13:21 Ответить
А ПЁс кто содержит,а прямой и пятый.Содержит кучу бездельников и пороходимцев, греющих опы и никуя не делающих для государства,кроме пиара себя любимых.
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19.06.2020 14:16 Ответить
Зе:Порушу Закон-сам піду у відставку!Пам'ятаєте таке?
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19.06.2020 13:07 Ответить
Не а, амнезия у нас, 73% наріду

Зато мы очень ЛЮБИМ ЗЕЛЕНСКОГО ! 😂
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19.06.2020 13:24 Ответить
а, ну так, "дівоча пам'ять" у народу )
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19.06.2020 13:28 Ответить
Quod licet Jovi, non licet bovi
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19.06.2020 13:14 Ответить
Закон есть закон. Всё верно.
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19.06.2020 17:06 Ответить
Як там було: єслі я нарушу закон - то уйду ???
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20.06.2020 02:14 Ответить
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