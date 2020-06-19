Суд не смог рассмотреть админнарушение Зеленского в кафе Хмельницкого из-за иммунитета президента
Суд в Хмельницком 19 июня не смог рассмотреть административное дело против Владимира Зеленского за нарушение карантина в кафе Хмельницкого.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "24 канал".
Отмечается, что рассмотрение остановили из-за иммунитет президента Украины и обратились в Верховный Суд за разъяснениями.
Сам Владимир Зеленский на заседание суда не пришел, а его интересы представлял адвокат.
Ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что президент Владимир Зеленский, глава Офиса Президента Андрей Ермак и другие официальные лица прямо нарушили закон, посетив кафе в Хмельницком.
Позже замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что Зеленского оштрафуют за визит в кафе Хмельницкого, если обнаружат нарушение.
Позже Зеленский прокомментировал посещение кафе в Хмельницком, заявив, что он готов заплатить штраф, "если что-то нарушил".
В итоге олиция сообщила, что штрафы за нарушение карантина в кафе в Хмельницком выписаны владельцу и посетителям: Зеленскому, Ермаку, Трофимову, Ляшко и др.
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иммунитет???? или обычное лизоблюдство и идолопоклонничество ???? где написано про иммунитет преЗЕдента, нарушающего свои же собственные указики ??? пусть коронавирусу расскажет про свой иммунитет...или Ленке...(где она там, в больничке? или и тут врут??)
виконання повноважень не несе кримінальної відповідальності, проти
нього не може бути порушена кримінальна справа".
Т.е. речь идет ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО о криминальной отвественности, но не об административной. О ней нет ни слова. Судья - трусливое создание.
решті -заткнути носа,і вийти.. ))
нехай ці копрофіли насолоджуються "атмосферою" ))
вот ещё бы Порох зарплату платил и все было бы норм 😁
Зато мы очень ЛЮБИМ ЗЕЛЕНСКОГО ! 😂