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Киев и 10 областей не готовы к смягчению карантина, на Закарпатье загруженность коек в больницах превысила 50%, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Киев и 10 областей не готовы к смягчению карантина, на Закарпатье загруженность коек в больницах превысила 50%, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 18 июня Киев и десять областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Согласно данным Министерства здравоохранения, к ослаблению карантинных мер не готовы г. Киев, Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ривненская, Тернопольская, Харьковская и Черновицкая области.

Количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения должно составлять менее 12. Показатель инцидентности в Киеве и десяти областях Украины не соответствует этим критериям.

Кроме того, Закарпатская область превышает также загруженность коек в опорных по COVID-19 больницах (52,71% при необходимых 50%).

В то же время все области соответствуют критерию количеству тестирования на коронавирус на 100 000 населения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Количество заболевших COVID-19 выросло в 15 областях Украины, - СНБО 

  Киев и 10 областей не готовы к смягчению карантина, на Закарпатье загруженность коек в больницах превысила 50%, - Минздрав 01
Киев и 10 областей не готовы к смягчению карантина, на Закарпатье загруженность коек в больницах превысила 50%, - Минздрав 02

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А кто сказал, что организовать пару новых больничек сложнее, чем перегадить жизнь миллионам людей?
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19.06.2020 11:37 Ответить
Уже ж заменили инцидентность на другой показатель??? Или тут по желанию: хочешь - так, хочешь эдак! Какое ЦУ сверху придет - попугать народ или наоборот...
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19.06.2020 12:46 Ответить
 
 