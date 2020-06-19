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химия (94) Бондаренко Анатолий (58) удобрения (53)

Мэр Черкасс Бондаренко обратился к президенту и премьеру по поводу защиты рабочих химических предприятий

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко просит Президента Владимира Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля поддержать украинских производителей минеральных удобрений.

Об этом говорится в его письме к Зеленскому и Шмыгалю, которое Анатолий Бондаренко разместил на своей страничке в Facebook и распостранил среди СМИ, передает УНН.

Мэр Черкасс Бондаренко обратился к президенту и премьеру по поводу защиты рабочих химических предприятий 01

Бондаренко подчеркнул, что производитель минеральных удобрений ОАО "Азот" — одно из главных предприятий города, который дает работу тысячам жителей города, наполняет местный бюджет и имеет важную роль для работы городской инфраструктуры.

Мэр Черкасс утверждает, что вопрос введения квот на импорт минеральных удобрений становится вопросом выживания для химической промышленности, в том числе и для Черкасского "Азота", который только начал выходить из кризиса, который был следствием политики предыдущей власти.

"Неужели и нынешний Президент и правительство не защитят отечественного производителя? Вы же об этом постоянно говорите на каждом шагу. Или нынешнего кризиса недостаточно, чтобы начать действовать решительно и жестко, как делают сегодня большинство стран мира? Уверяю Вас, что я буду защищать интересы работников "Азота" до последней капли. Прошу принять адекватные меры и защитить отечественных производителей минеральных удобрений", - говорится в письме.
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Топ комментарии
+5
Бондаренко захищатиме завод Фірташа до останньої краплі. Краплі чого ?
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19.06.2020 11:36
+4
У него доля в тех предприятиях.
И да, бандаренка, пшол вон
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19.06.2020 11:39
+4
капли, которая капает от Фирташа
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19.06.2020 11:43
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Бондаренко захищатиме завод Фірташа до останньої краплі. Краплі чого ?
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19.06.2020 11:36 Ответить
капли, которая капает от Фирташа
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19.06.2020 11:43 Ответить
Возможно шо виски.
Хотя если на физиономию глянуть - то он, скорее, по водочке.
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19.06.2020 12:05 Ответить
Мне его уже жалко . Может назад на лисапеде ?
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19.06.2020 11:36 Ответить
У него доля в тех предприятиях.
И да, бандаренка, пшол вон
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19.06.2020 11:39 Ответить
Интересно, он шо, правда сам письмо писал?
С ошибками, слова пропущены.
Ну, или у него секретарша неграмотная.
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19.06.2020 11:42 Ответить
Как самовольно открывать рынки - так Бандаренка впереди планеты всей, и никакой Зеленский ему не указ. А как помогать фирташевскому заводу - так добрый царь спаси помоги. Пусть на коленях просит.
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19.06.2020 11:43 Ответить
"Неужели и нынешний Президент и правительство не защитят отечественного производителя? Вы же об этом постоянно говорите на каждом шагу. "

очень "подобострастное письмо" к "царю"
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19.06.2020 11:46 Ответить
опять єтот "черт" в Черкассах воду мутит ?
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19.06.2020 11:43 Ответить
а это тест для бедосика. интересно - закопается дальше или все-таки вчера мозги ему поправили?
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19.06.2020 11:44 Ответить
Как защищает отечественного автопроизводителя, например, Германия?
Доплачивает немцам за покупку отечественных авто.
Создаёт условия для того, чтобы немецкие авто можно было легче купить в кредит, чем иностранные.
Помогает немецким концернам развиваться: налоговые льготы, льготные кредиты, упрощает выделение земли, подключение света / газа / воды.
Как защищет отечественного производителя Украина?

Фигачит непомерные налоги на все остальные авто, кроме отечественных.

От жеж те немцы тупые.
Хорошо шо мэр Черкасс не такой.
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19.06.2020 11:52 Ответить
Толика можно понять, Азот единственное крупное бюджетообразующее предприятие в Черкассах. И городу все равно кто его владелец.
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19.06.2020 12:04 Ответить
Так взял бы, и снизил им налог на землю, например.
Порешал бы на сессии горсовета, шоб с бюджета выделить деньги на компенсацию процентов по кредиту на энергосберегающее оборудование.

Для работников завода выделил бы шо-нибудь, спортзал, бассейн бы построил. Та хоть сауну, хотя бы.

Но це ж из бюджета города сплошные минуса будут, проще и быстрее - просто конкурентов запретить.
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19.06.2020 12:10 Ответить
Он еще не в СИЗО?
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19.06.2020 12:21 Ответить
Если не будет отчислений с Азота, городу не за что будет покупать Толину тротуарную плитку.
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19.06.2020 12:43 Ответить
 
 