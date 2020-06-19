Мэр Черкасс Бондаренко обратился к президенту и премьеру по поводу защиты рабочих химических предприятий

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко просит Президента Владимира Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля поддержать украинских производителей минеральных удобрений.

Об этом говорится в его письме к Зеленскому и Шмыгалю, которое Анатолий Бондаренко разместил на своей страничке в Facebook и распостранил среди СМИ, передает УНН.

Бондаренко подчеркнул, что производитель минеральных удобрений ОАО "Азот" — одно из главных предприятий города, который дает работу тысячам жителей города, наполняет местный бюджет и имеет важную роль для работы городской инфраструктуры.

Мэр Черкасс утверждает, что вопрос введения квот на импорт минеральных удобрений становится вопросом выживания для химической промышленности, в том числе и для Черкасского "Азота", который только начал выходить из кризиса, который был следствием политики предыдущей власти.

"Неужели и нынешний Президент и правительство не защитят отечественного производителя? Вы же об этом постоянно говорите на каждом шагу. Или нынешнего кризиса недостаточно, чтобы начать действовать решительно и жестко, как делают сегодня большинство стран мира? Уверяю Вас, что я буду защищать интересы работников "Азота" до последней капли. Прошу принять адекватные меры и защитить отечественных производителей минеральных удобрений", - говорится в письме.