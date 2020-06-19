Мэр Черкасс Бондаренко обратился к президенту и премьеру по поводу защиты рабочих химических предприятий
Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко просит Президента Владимира Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля поддержать украинских производителей минеральных удобрений.
Об этом говорится в его письме к Зеленскому и Шмыгалю, которое Анатолий Бондаренко разместил на своей страничке в Facebook и распостранил среди СМИ, передает УНН.
Бондаренко подчеркнул, что производитель минеральных удобрений ОАО "Азот" — одно из главных предприятий города, который дает работу тысячам жителей города, наполняет местный бюджет и имеет важную роль для работы городской инфраструктуры.
Мэр Черкасс утверждает, что вопрос введения квот на импорт минеральных удобрений становится вопросом выживания для химической промышленности, в том числе и для Черкасского "Азота", который только начал выходить из кризиса, который был следствием политики предыдущей власти.
"Неужели и нынешний Президент и правительство не защитят отечественного производителя? Вы же об этом постоянно говорите на каждом шагу. Или нынешнего кризиса недостаточно, чтобы начать действовать решительно и жестко, как делают сегодня большинство стран мира? Уверяю Вас, что я буду защищать интересы работников "Азота" до последней капли. Прошу принять адекватные меры и защитить отечественных производителей минеральных удобрений", - говорится в письме.
Пожалуйста, подождите...
Хотя если на физиономию глянуть - то он, скорее, по водочке.
И да, бандаренка, пшол вон
С ошибками, слова пропущены.
Ну, или у него секретарша неграмотная.
очень "подобострастное письмо" к "царю"
Доплачивает немцам за покупку отечественных авто.
Создаёт условия для того, чтобы немецкие авто можно было легче купить в кредит, чем иностранные.
Помогает немецким концернам развиваться: налоговые льготы, льготные кредиты, упрощает выделение земли, подключение света / газа / воды.
Как защищет отечественного производителя Украина?
Фигачит непомерные налоги на все остальные авто, кроме отечественных.
От жеж те немцы тупые.
Хорошо шо мэр Черкасс не такой.
Порешал бы на сессии горсовета, шоб с бюджета выделить деньги на компенсацию процентов по кредиту на энергосберегающее оборудование.
Для работников завода выделил бы шо-нибудь, спортзал, бассейн бы построил. Та хоть сауну, хотя бы.
Но це ж из бюджета города сплошные минуса будут, проще и быстрее - просто конкурентов запретить.