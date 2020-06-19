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Новости Коронавирус и карантин
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Впервые со 2 мая в Украине прирост новых случаев заболевания COVID-19 к активно болеющим превысил 5%

Впервые со 2 мая в Украине прирост новых случаев заболевания COVID-19 к активно болеющим превысил 5%

Впервые со 2 мая прирост новых случаев заболевших COVID-19 к активно болеющим в Украине превысил 5%, свидетельствует анализ данных Министерства здравоохранения.

Значение этого показателя на уровне ниже 5% определялось как одно из условий для первого этапа смягчения карантина.

По состоянию на 19 июня в Украине болеют коронавирусной болезнью 17 966 человек (сутками ранее 17 650), что на 316 больше, чем днем ранее. В Украине за сутки выявили 921 новый случай COVID-19 (+5,22%).

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Данные Минздрава также показывают стабильный рост среднего количества заболевших за 14 дней – по состоянию на 18 июня оно составляет 644 случая. Тенденция роста этого показателя отмечается с конца мая.

Ранее заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко отмечал, что рост количества выявленных случаев заболевания COVID-19 вызван не увеличением количества тестирований, а с несоблюдением условий послабления карантина.

Как сообщалось, министр здравоохранения Максим Степанов в пятницу заявил, что Минздрав будет инициировать введение жестких ограничений в условиях адаптивного карантина в определенных регионах, в частности, ограничение работы тех или иных заведений. Также Минздрав будет инициировать максимально жесткий контроль соблюдения условий карантина, в том числе в транспорте и супермаркетах.

По информации Минздрава, за прошедшие сутки были госпитализированы 182 человека, проведены 19 365 тестов, в том числе 11 465 ПЦР и 7 900 – ИФА-тестов.

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Топ комментарии
+3
Сколько там Вове ещё царевать? 4 года? Подозреваю, что и коронавирус уйдёт только вместе с ним. Очень удобная вещь.
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19.06.2020 11:38
+2
Чему удивляться ? Маршрутки забиты , в торговых точках посетители забили на маски . Рано расслабились .
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19.06.2020 11:40
+1
А насколько больше тестировать стали?
Похоже нам кроме масок на ушах ещё лапшу стараются повесить. Тестирование насколько возросло с 1 июня?
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19.06.2020 12:54
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весело.....
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19.06.2020 11:37 Ответить
Сколько там Вове ещё царевать? 4 года? Подозреваю, что и коронавирус уйдёт только вместе с ним. Очень удобная вещь.
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19.06.2020 11:38 Ответить
Странно, во всем мире карантин снимают, а в Украине все до наоборот
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19.06.2020 11:38 Ответить
пусть снимают. вирус тоже не пальцем делан - жахнет на осень еще покрепче.
не только лишь все выживут
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19.06.2020 11:40 Ответить
Кличко, иди учи уроки 👎👎👎
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19.06.2020 18:53 Ответить
Чему удивляться ? Маршрутки забиты , в торговых точках посетители забили на маски . Рано расслабились .
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19.06.2020 11:40 Ответить
Це тільки початок. Напевно, Зелені взяли напрям на селекцію населення за для економії пенсійного фонду, щоб пенсіонери вимерли. І людям з хронічними захворюваннями теж "нові обличчя" дозволять піти на той світ. Економія на медицину.
От вони, коронавірусний фонд почали дерібанити на МВС, дороги (вірніше Бені за бітум на карман).
От такий зелений ремікс https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A2-4 Програми умертвіння Т-4
А ще, якщо Пороха закриють, то не буде кому і допомогу донести
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19.06.2020 11:47 Ответить
Чому дивуватись? Тільки що був на базарі. Майже всі без масок, а хто з маскою, так ніс стирчить назовні. Аби було.
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19.06.2020 11:49 Ответить
Такий резерв поповнення бюджету За кожний ніс мінімум 17000 грн. Ви собі уявляєте?
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19.06.2020 11:57 Ответить
На сонці 42 градуса, як ви думаєте легко дихати через маску. А коли в людини проблеми з серцем? Навіщо ви підтримуєте цей геноцид,і брехню.
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19.06.2020 13:33 Ответить
Ходіть без маски. Які проблеми?
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19.06.2020 13:40 Ответить
А насколько больше тестировать стали?
Похоже нам кроме масок на ушах ещё лапшу стараются повесить. Тестирование насколько возросло с 1 июня?
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19.06.2020 12:54 Ответить
Как сказала, в своё время, старуха Шмерхель - должно переболел 70 процентов. Наверное что-то знала!
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19.06.2020 15:12 Ответить
 
 