Впервые со 2 мая в Украине прирост новых случаев заболевания COVID-19 к активно болеющим превысил 5%
Впервые со 2 мая прирост новых случаев заболевших COVID-19 к активно болеющим в Украине превысил 5%, свидетельствует анализ данных Министерства здравоохранения.
Значение этого показателя на уровне ниже 5% определялось как одно из условий для первого этапа смягчения карантина.
По состоянию на 19 июня в Украине болеют коронавирусной болезнью 17 966 человек (сутками ранее 17 650), что на 316 больше, чем днем ранее. В Украине за сутки выявили 921 новый случай COVID-19 (+5,22%).
Данные Минздрава также показывают стабильный рост среднего количества заболевших за 14 дней – по состоянию на 18 июня оно составляет 644 случая. Тенденция роста этого показателя отмечается с конца мая.
Ранее заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко отмечал, что рост количества выявленных случаев заболевания COVID-19 вызван не увеличением количества тестирований, а с несоблюдением условий послабления карантина.
Как сообщалось, министр здравоохранения Максим Степанов в пятницу заявил, что Минздрав будет инициировать введение жестких ограничений в условиях адаптивного карантина в определенных регионах, в частности, ограничение работы тех или иных заведений. Также Минздрав будет инициировать максимально жесткий контроль соблюдения условий карантина, в том числе в транспорте и супермаркетах.
По информации Минздрава, за прошедшие сутки были госпитализированы 182 человека, проведены 19 365 тестов, в том числе 11 465 ПЦР и 7 900 – ИФА-тестов.
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не только лишь все выживут
От вони, коронавірусний фонд почали дерібанити на МВС, дороги (вірніше Бені за бітум на карман).
От такий зелений ремікс https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A2-4 Програми умертвіння Т-4
А ще, якщо Пороха закриють, то не буде кому і допомогу донести
Похоже нам кроме масок на ушах ещё лапшу стараются повесить. Тестирование насколько возросло с 1 июня?