В ВСУ зафиксировали пятый летальный случай из-за COVID-19, всего болеют 143 военнослужащих, - Командование Медсил

По состоянию на 10:00 19 июня в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеют 143 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Командования Медсил ВСУ в Facebook.

Сообщатся, что всего за время пандемии выздоровели 242 человека.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находятся 386 человек. Количество военнослужащих у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 22 человека.

"К сожалению, в Вооруженных Силах Украины зафиксирован пятый летальный случай из-за коронавируса. Так, в связи с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 18 июня умер военнослужащий Вооруженных Сил Украины (Львовская область).

Военнослужащий болел с 4 июня 2020 г., проходил лечение в Военно-медицинском клиническом центре Западного региона Львова. Болезнь протекала с выраженной симптоматикой. Кроме того, у военнослужащего были хронические сопутствующие заболевания, которые нуждались в лечении узкопрофильных специалистов. Поэтому 10 июня пациент был эвакуирован в Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" в Киеве. 18 июня состояние его здоровья ухудшилось, реанимационной бригадой была начата интенсивная терапия, но наступила остановка сердечной деятельности. По имеющейся информации у мужчины кроме острой респираторной болезни COVID-19 вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 были сопутствующие заболевания.

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Выражаем соболезнования близким и родным", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, за прошедшие сутки зарегистрировано 11 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

Из них в Сарненской центральной районной больнице находится на лечении один работник ВС Украины. Дома под присмотром медицинской службы находятся 10 человек (Киевская область - 2 военнослужащих, Винницкая область - 1 военнослужащий, Волынская область - 1 военнослужащий и Львовская область 5 военнослужащих). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.