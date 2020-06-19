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бизнес (1586) Коломойский (1773) Медведчук (1735)

Олигарх Коломойский и кум Путина Медведчук являются бизнес-партнерами в 3-х облэнерго, на 2-х металлургических заводах и телеканале "1+1", - "Схемы". ВИДЕО

Нардеп ОПЗЖ, кум Путина Виктор Медведчук и олигарх Игорь Коломойский годами держали дистанцию на публике и нелестно отзывались друг о друге. В прошлом году Коломойский даже назвал Медведчука предателем и коллаборантом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, проекту "Схемы" удалось выяснить, что такие отношения не помешали им стать бизнес-партнерами как минимум в четырех сферах: медиа, энергетике, нефтяной логистике и металлургии. Кроме телеканала "1+1", Медведчук с семьей является партнером Коломойского в трех облэнерго и двух металлургических заводах.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Медведчук + Коломойский. Как кум Путина и Зе-олигарх объединились против МВФ. ВИДЕО

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Топ комментарии
+74
Отсюда вывод....если беня толкал осла в презЕденты...значит это было выгодно и его партнеру мертветчуку...и следовательно выгодно *****....круг замкнулся....зебилы кидают чепчики вверх и верищат от счастья...
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19.06.2020 11:46
+70
Зебобіки, а давайте цю пісню - Медведчук - друг Порошенка.
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19.06.2020 11:46
+52
Перед президентскими выборами какой-то зебил в комментариях рассказывал, что Коломойский - патриот, спасший Днепр. Да нет, зебил, Коломойский спасал свои активы. А потом пошел договариваться с Медведчуком и Путиным.
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19.06.2020 11:49
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Ты дважды брехло. Я такую тактику кремлёвских говно-троллей хорошо знаю - оболгать человека и заставить его оправдываться. Поэтому для меня ты крымский кремлёвский украиномовный говно-тролль из тех ольгинских которые работают на попэрэдныка. Вас стали выявлять года 4 назад и не я первый, так, шо рассказывайте сказки друг другу. Понимаешь, платный говно-тролль на столько говно-тролль, что он и помыслить не может, что можно писать под одним ником. Правильно - Холодный Яр, а ты и ник себе выбрал наоборот. Ржы и думай, что ты аки ***** опять всех переиграл.
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19.06.2020 20:45 Ответить
Пошёл в жопу! Дерьмо лахтинское, я не собираюсь перед тобой "бисер сыпать". Архив у меня на месте, твои "высеры" - тоже... Надо будет - представлю... Но только не тебе... Хватит двух раз...
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19.06.2020 21:05 Ответить
Яр, ты правда собираешь етот мусор?
и не лень
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19.06.2020 21:12 Ответить
Временами... Когда "мальчики", кроме "борзометра", ещё и "нахалятор" включать начинают... "Назара Сильченко", "еврея кременчужского", помнишь? Была та самая картина, что и с этим "хмырём". Раза три пришлось "поднимать из глубин" переписку, пока "заткнулся"... С ними по-другому, нельзя... Выпучит глаза и вопит, как этот - "фыфсёврёти"!!! Вот и приходится "мордой тыкать... (Работа научила всё фиксировать, не надеяться на "порядочность"...).
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19.06.2020 21:21 Ответить
Ты кремлёвский говно-тролль и я ещё раз в этом убедился. Это для дыбилов по дыбильному состряпанный фальш. Ты на каком крымском ватном и легендурном сайте раньше тренировался?
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20.06.2020 16:25 Ответить
https://censor.net/user/464079
Малоросы согласно Конституции Украины Филиппа Орлика это крестьяне - село. Ты их шукаешь, потрохососина?

https://censor.net/comments/locate/3175121/01921520-a7cd-73db-a0f5-0c909e2c2817 https://censor.net/user/420539
Малоросы согласно Конституции Украины Филиппа Орлика это крестьяне - село. Ты их шукаешь, потрохососина?

https://censor.net/user/420539
Не нарывайся, потрохосос, бо будешь ходить и икать.
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19.06.2020 22:35 Ответить
жаль, шо мой коммент ты так воспринял, но уже как есть....
ничего если я и дальше буду твои комменты читать и шо понравится лайкать?
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19.06.2020 22:49 Ответить
Да делай, что хочешь!... Мы с тобой, когда-то "друг друга "не поняли", поцапались, потом разобрались, и всё стало на свои места... Чего мне с тобой конфликтовать? Тем более, что я вполне нормально воспринимаю конструктивную критику... Просто у некоторых под "критикой" совсем другое понимается... Ты - не из их числа... (Кстати, тебя в архиве нет... Для того, чтобы туда попасть, надо "сильно постараться"...). Жаль, "Дона Эскобара" не успел "добить" - исчез из форума... Целых три страницы его "дискуссий" без дела скучают... Но пока жду, не выбрасываю - вдруг всплывёт "по-новой"... Уж больно "красива" была его полемика с некоторыми форумчанами по поводу выборов "Блазня"... Сейчас как раз хороший момент по нему "потоптаться коваными сапогами"...
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20.06.2020 03:57 Ответить
ну и гуд....
все шо нам нужно знать - ето лучше ничего не знать....
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20.06.2020 04:11 Ответить
Яр, без никакого подхалимства ....
жаль, Цензор не позволяет адресного и персонального мессаджa кому отправить
принимай как хочешь - но каждый раз и с удовольсвием читаю твои комменты...
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20.06.2020 07:06 Ответить
Мне одинаково... Я никому не стараюсь нравиться - я не девочка... Просто пишу, как думаю, и всё... А дальше - дело за читающим: либо он принимает меня, как есть, либо не принимает... Извини, может быть немного резко сегодня отвечаю - "достал" вчера один "умник" - я ему его формулировку уточнил, а он, вместо того, чтобы спасибо сказать, вонь развёл... Ну, если ты пришёл недавно, так присмотрись к людям, что тут ходят... Выясни, кто чем "дышит"... Если что-то непонятно - спроси... А тут "пальцы врастопырку - "все вокруг пи...сы, один я - д"Артаньян...". Терпеть не могу таких самодовольных... А сегодня меня с ним "примирить" пытались... Ну, я-то, могу пойти на это, хоть и "со скрипом...". Но он-то - "с другого теста"... Тот живёт не "рассудком", а "эмоциями"... А "на поклон", ради компромисса, я не хожу... Спина не гнётся...
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20.06.2020 07:20 Ответить
Соси у ***** - говно-тролль копеечный, блевота ольгинская.
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20.06.2020 16:26 Ответить
Это ты "наговаривал", глядя в зеркало? Ну, побесись, побесись... Может, "опустит...
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20.06.2020 16:33 Ответить
сегодня на "прямом" будет очередная серия "вочдог"
сегодня она будет посвещена бене и центрэнерго
судя по анонсу - 5 лярдов в год убытка это только верхушка
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19.06.2020 12:13 Ответить
Почему умалчивают о привате ?
19.06.2020 г.

"Приватбанк" отозвал исковые требования к на сумму 5,439 млрд. $. к Коломойкому и К, бывшему члену правления "Приватбанка" Дубилету и компаниям PrimeCap Limited и DuxtonLimited по юрисдикции Кипра. (*) Мерзко, но люди слабы ... Есть в этом два аспекта которые вы должны знать.
Первое - реально для фигурантов дела это ничего не решает, давление на "Приват" и его прогиб - просто акт отчаяния. Идет следствие по по акту-требованию судебного решения в рамках процедуры акта RICO (борьба с организованной преступностью, международная юрисдикция).
Во-вторых - единственным следствием для Украины будет лишь то, что деньги по этому
эпизоду просто будут конфискованы США, а Украина не получит ничего.
*(см. подробнее 2020-04-03 Круг замкнулся ... https://timeze2019.blogspot.com/2020/04/blog-post_3.html )
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19.06.2020 12:16 Ответить
Америка зробила для Медведчука санкції ..,заради України .... а в Україні він в раді.., як це можна зрозуміти??))
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19.06.2020 12:17 Ответить
И куда все эти Днепровские форумные персонажи подевались? Ники поменяли - стали зелеными опэзажопниками
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19.06.2020 12:26 Ответить
Автомобіль на якому пересувався Зеленський під час виборчої кампанії належить компанії Синтез Ойл, власниками якої є Коломойський і Медведчук. Вони є партнерами компаній обленерго у Львівській, Івано-Франківській і Запоріжській областях, Одеський перевалочний комплекс, Запоріжський завод феросплавів, Дніпроспецсталь, телеканали 1+1, 2+2, ТЕТ...
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19.06.2020 12:33 Ответить
Олігарх Коломойський і кум Путіна Медведчук є бізнес-партнерами в 3-х обленерго, на 2-х металургійних заводах і телеканалі "1+1", - "Схеми" - Цензор.НЕТ 5401
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19.06.2020 12:34 Ответить
Ти не один ,з тобою гівенний канал БЄ+МЕ
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19.06.2020 12:36 Ответить
Наверняка именно для этой вони в СМИ, Медведчук и скупил озвученные доли бизнеса, окончательно зашкварить Беню
А скорее просто скупает всё, что выгодно Путину для давления на Украину. В любом случае, Медведчук слишком токсичный тип и вообще странно, понимая его прямое отношение к агрессору, почему ему столько дозволено в нашей стране? Ещё и стратегически важные отрасли скупает, степень цинизма и халатности поражает...
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19.06.2020 12:46 Ответить
А зачем Беня эти доли ему продал? Учитывая его успехи в судах против Украины и объемы дотаций его предприятиям, нельзя сказать, что ему сейчас денег не хватает.
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19.06.2020 13:25 Ответить
Подозреваю таки Бене нужны деньги, рассчитываться по судебным решениям в том числе. А может и вовсе решил свернуть бизнес в Украине. Не от хорошей жизни продал, в любом случае.
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19.06.2020 13:29 Ответить
Человек получает 400М дотаций в месяц, суды против Украины почти все выигрывает (с "Приватом" все в тупик зашло), опять стал королем госзакупок в своих сферах, долгов по налогам ему 2 миллиарда в прошлом году простили - прет "гениальному бизнесмену", не подскажешь, где в этом всем можно найти "плохую жизнь"?
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19.06.2020 13:33 Ответить
Ну я его деньги не считал, на что и кому, и в какой стране. Факт очевиден -- нужны деньги, ведь явно же продавал не для того, чтоб вместе веселее, ему лишний рот в бизнесе и подавно не нужен.
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19.06.2020 13:41 Ответить
"Бородата бабушка" - спаситель Укрвїни, а метверчук їй не" корыш, шо не понятно
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19.06.2020 12:50 Ответить
Скучно на гілці. Зебілів та лаптеногих катма. А тих, що є - вже без мене послали на всі органи...
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19.06.2020 13:05 Ответить
"Енергоатом" не знайшов покупців на свою електроенергію за стартовою ціною 1,5 грн/кВт.
18 червня перший аукціон "Енергоатому" з продажу електроенергії за двосторонніми довгостроковими контрактами завершився без результатів.Про це http://www.atom.gov.ua/ua/press_centr-19/novini_kompanii-20/p/***********************************************************************************************************************************-46093 повідомляє пресслужба держкомпанії.
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19.06.2020 13:13 Ответить
А ДЕТКИ ИХ ТОЖЕ СОТРУДНИЧАЮТ !?)
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19.06.2020 13:18 Ответить
если кто-то из отписавшихся выше серьезно верит, что у таких уродов как беня, мертвячук, ахметов, порошенко и прочие балоги-пинчуки-суркисы есто что-то выше личных бизнесинтересов, у меня для вас плохая весть - вы придурки. любой из олигархов, абсолютно любой, ради своей лично выгоды продаст что угодно и кому угодно. все олигархи либо имеют криминальное прошлое, либо были (и есть) тесно связаны с криминалом. это по сути воры и бандиты и подозревать их в наличии каких-либо патриотических устремлений как минимум глупо.
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19.06.2020 13:27 Ответить
відкрою таємницю і тобі. "криминального прошлого" не мають лише ті, хто народився 20 років тому. Всі, хто у 90-х був свідомого віку, всі, тим чи іншим чином мали відношення до криміналу. Бо у 90-сті іншої форми життя не було.
Та тільки не всі зараз зливаються з відвертими проросійськими шнирями, такими як мервечук. А от бєнємойський своє погане рило продемонстрував наочно.
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19.06.2020 13:39 Ответить
шел бы ты со своими тайнами...ты эти 90-е видел в сериалах российского производства о лихих 90-х.
зы и мертвячук не пророссийский, он российский и к Украине вообще не имеет отношения.
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19.06.2020 13:44 Ответить
дійсно)), навіщо я писав імбіцилу ! ))
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19.06.2020 13:59 Ответить
Ві́ктор Володи́мирович Медведчу́к (нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/7_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 7 серпня https://uk.wikipedia.org/wiki/1954 1954 ; https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE) Почет , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Абанський район , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9 Красноярський край , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 РРФСР ) - проросійський українськийhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1 [1] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2 [2] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4] політик, державний та громадський діяч, Народний депутат України II-IV та IX-ого скликань, перший заступник Голови https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 ВРУ (лютий 2000 - грудень 2001), https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%90%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Глава АП України (2002-2005). https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Заслужений юрист України

)))))))))))))))))))))
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19.06.2020 14:01 Ответить
тю, а шо, мертвечук не э співвласником 5 каналу? Тільки плюсів?? ))) Отакої..))
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19.06.2020 13:36 Ответить
Бизнес-партнер пишецца с одним "с", срочно поправьте)
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19.06.2020 13:41 Ответить
Ляльки гризуться,а кукловоди дружать...
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19.06.2020 14:12 Ответить
незабаром промтовари для українців подорожчають...
"за інформацією БізнесЦензор, з 1 серпня планується збільшення тарифів для операторів систем розподілу (ОСР) - обленерго.
За розрахунками споживачів, з якими спілкувався БЦ, кінцевий тариф на електроенергію для великих промислових підприємств зросте з 1,5 до 2 грн / кВт*г Джерело:
https://biz.censor.net/n3203105"
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19.06.2020 15:17 Ответить
союз петьки и вовки)) шучу, у петьки союз с коломоем напрямую по грабежу Привата, зачем ему посредники, делицца нада))....
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19.06.2020 15:19 Ответить
В общем Клоун, это был промежуточный этап. Стадо сейчас готовят к голосованию за Медведчука.
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19.06.2020 16:02 Ответить
Зєля, Пєця і медведчук - одна і та шобла. А протистояння між ними - удаване, постановочне.
Зєлю геть. Дострокові.
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19.06.2020 16:24 Ответить
Урок для лохов - жертв пиара верующих в патриотизм Коломойского в 2014 году.
Патриотизм делают тихо, без баннеров во весь дом.
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19.06.2020 16:56 Ответить
Саме банери Коломойського в Дніпрі про 10 000 дол. за кожного російського іхтанєта навіть, якщо він в двох мішках, зупинили російську навалу в Донбас. Тоді ще був епізод, коли іхтамнєти в автівці проривались з Донбасу через російський кордон в Рашу і їх російські погранці розстріляли. І тільки після того, як пєця по наказу з кремля Бєню зняв з губернаторів, ці банери зникли і потік іхтамнетів на Донбас відновивсь.
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19.06.2020 17:15 Ответить
Боже, яке ж воно Сулима дурне!
зато сейчас твой Каломой с удовольствием обнимается с Медведчуком (Россией) , целуется в засос. Они вдвоем и сделали Зеленого Президентом (сговор с росийской мафией!).
и защищаешь их ты. Вывод: Сулима =предатель и кацапский шпион. позови еще Жульку в это кодло.
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19.06.2020 17:38 Ответить
То він дурив таких, як Ваньок Суліма. Хай Ваня скаже скільки Беня заплатив і кому? А краще хай скаже, скільки за цей час вкрів і чиє?
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19.06.2020 17:54 Ответить
Якщо Бєня і виводив зайві гроші з Привату, то садити треба Гонтареву в першу чергу. Бо це за сприяння нацбанку робилось.
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19.06.2020 20:43 Ответить
Может лучше с тебя,дефективное,спросить-нахера ты это выбрал?
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19.06.2020 23:59 Ответить
Лучше бы ты,ванюша,сразу за зажиддя голосовал,а то с тебя,делающему пуйлу,,хорошо",патриот Украины,как с твоего выбора президент. Лучше откровенный враг Украины,чем тупорылый ,,хохол,, которого москва на своем органе вертит как пожелает. И таких как ты пол страны,пользованных.
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20.06.2020 00:23 Ответить
очердная байка каломоя, очередной пустой банер
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19.06.2020 21:54 Ответить
Ну..ребята... оНи ещё в Омане договорились, что Украина ложится под рашку... Вот досажАют в тюрьмы всех патриотов - и сразу после этого нам об этом скажут...
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19.06.2020 17:23 Ответить
он такой крассивый был на митинге....
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19.06.2020 17:43 Ответить
Не про кляту Юльку? Не цікаво.
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19.06.2020 17:43 Ответить
Оце так розворот. А що раніше журналісти не бачили цієї "дружби"? Чи документи були заховані у банківські ячейки, чи на дні Маріанської заглибини лежали? Чому перед виборами не висвітлювали? А де Бігусьонок? Як їм зараз? Які вони журналісти? Вони брехуни і маніпулятори, бо то їх хліб це шукати і писати, а вони разом із Бенєю, Медведчуком і "кварталом" дурили людей.
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19.06.2020 17:58 Ответить
Що ви курите?Коли це олігархи були патріотами? Ніколи не були, не є і не будуть.А от українські дрібні підприємці-це є справжні патріоти.Тому звільнити малий та середній бізнес від зарегульованості і розділити державні функції та бізнесові законом про лобіювання-це єдиний вихід ,щоб перейти до демократично-правової системи в Україні.
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19.06.2020 18:18 Ответить
Враги Украины управляют Украиной
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19.06.2020 21:15 Ответить
Не думал что в Украине так сильна секта "петушария".
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19.06.2020 22:29 Ответить
https://censor.net/user/211569 Золотые слова + + , иногда ихние интересы совпадают с Государственными
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20.06.2020 11:31 Ответить
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