Олигарх Коломойский и кум Путина Медведчук являются бизнес-партнерами в 3-х облэнерго, на 2-х металлургических заводах и телеканале "1+1", - "Схемы". ВИДЕО
Нардеп ОПЗЖ, кум Путина Виктор Медведчук и олигарх Игорь Коломойский годами держали дистанцию на публике и нелестно отзывались друг о друге. В прошлом году Коломойский даже назвал Медведчука предателем и коллаборантом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, проекту "Схемы" удалось выяснить, что такие отношения не помешали им стать бизнес-партнерами как минимум в четырех сферах: медиа, энергетике, нефтяной логистике и металлургии. Кроме телеканала "1+1", Медведчук с семьей является партнером Коломойского в трех облэнерго и двух металлургических заводах.
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+74 Привет
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+70 Oljik
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+52 Утилизация ватников
показать весь комментарий19.06.2020 11:49
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и не лень
Малоросы согласно Конституции Украины Филиппа Орлика это крестьяне - село. Ты их шукаешь, потрохососина?
https://censor.net/comments/locate/3175121/01921520-a7cd-73db-a0f5-0c909e2c2817 https://censor.net/user/420539
Малоросы согласно Конституции Украины Филиппа Орлика это крестьяне - село. Ты их шукаешь, потрохососина?
https://censor.net/user/420539
Не нарывайся, потрохосос, бо будешь ходить и икать.
ничего если я и дальше буду твои комменты читать и шо понравится лайкать?
все шо нам нужно знать - ето лучше ничего не знать....
жаль, Цензор не позволяет адресного и персонального мессаджa кому отправить
принимай как хочешь - но каждый раз и с удовольсвием читаю твои комменты...
сегодня она будет посвещена бене и центрэнерго
судя по анонсу - 5 лярдов в год убытка это только верхушка
19.06.2020 г.
"Приватбанк" отозвал исковые требования к на сумму 5,439 млрд. $. к Коломойкому и К, бывшему члену правления "Приватбанка" Дубилету и компаниям PrimeCap Limited и DuxtonLimited по юрисдикции Кипра. (*) Мерзко, но люди слабы ... Есть в этом два аспекта которые вы должны знать.
Первое - реально для фигурантов дела это ничего не решает, давление на "Приват" и его прогиб - просто акт отчаяния. Идет следствие по по акту-требованию судебного решения в рамках процедуры акта RICO (борьба с организованной преступностью, международная юрисдикция).
Во-вторых - единственным следствием для Украины будет лишь то, что деньги по этому
эпизоду просто будут конфискованы США, а Украина не получит ничего.
*(см. подробнее 2020-04-03 Круг замкнулся ... https://timeze2019.blogspot.com/2020/04/blog-post_3.html )
А скорее просто скупает всё, что выгодно Путину для давления на Украину. В любом случае, Медведчук слишком токсичный тип и вообще странно, понимая его прямое отношение к агрессору, почему ему столько дозволено в нашей стране? Ещё и стратегически важные отрасли скупает, степень цинизма и халатности поражает...
18 червня перший аукціон "Енергоатому" з продажу електроенергії за двосторонніми довгостроковими контрактами завершився без результатів.Про це http://www.atom.gov.ua/ua/press_centr-19/novini_kompanii-20/p/***********************************************************************************************************************************-46093 повідомляє пресслужба держкомпанії.
Та тільки не всі зараз зливаються з відвертими проросійськими шнирями, такими як мервечук. А от бєнємойський своє погане рило продемонстрував наочно.
зы и мертвячук не пророссийский, он российский и к Украине вообще не имеет отношения.
)))))))))))))))))))))
"за інформацією БізнесЦензор, з 1 серпня планується збільшення тарифів для операторів систем розподілу (ОСР) - обленерго.
За розрахунками споживачів, з якими спілкувався БЦ, кінцевий тариф на електроенергію для великих промислових підприємств зросте з 1,5 до 2 грн / кВт*г Джерело:
https://biz.censor.net/n3203105"
Зєлю геть. Дострокові.
Патриотизм делают тихо, без баннеров во весь дом.
зато сейчас твой Каломой с удовольствием обнимается с Медведчуком (Россией) , целуется в засос. Они вдвоем и сделали Зеленого Президентом (сговор с росийской мафией!).
и защищаешь их ты. Вывод: Сулима =предатель и кацапский шпион. позови еще Жульку в это кодло.