Олигарх Коломойский и кум Путина Медведчук являются бизнес-партнерами в 3-х облэнерго, на 2-х металлургических заводах и телеканале "1+1", - "Схемы". ВИДЕО

Нардеп ОПЗЖ, кум Путина Виктор Медведчук и олигарх Игорь Коломойский годами держали дистанцию на публике и нелестно отзывались друг о друге. В прошлом году Коломойский даже назвал Медведчука предателем и коллаборантом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, проекту "Схемы" удалось выяснить, что такие отношения не помешали им стать бизнес-партнерами как минимум в четырех сферах: медиа, энергетике, нефтяной логистике и металлургии. Кроме телеканала "1+1", Медведчук с семьей является партнером Коломойского в трех облэнерго и двух металлургических заводах.

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