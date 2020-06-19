Украинцы с 1 июля могут летать в Турцию без самоизоляции и тестирования, - Криклий
Украинские туристы смогут летать в Турцию без обязательной самоизоляции и тестирования, но с соблюдением необходимых требований безопасности.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
"С 1 июля туристы из Украины смогут путешествовать самолетами в Турцию без самоизоляции и тестирования, только с соблюдением необходимых требований безопасности", - написал Криклий.
По его словам, это подтвердил Чрезвычайный и Полномочный Посол Турецкой Республики в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере во время встречи.
В то же время в случае обнаружения повышенной температуры во время температурного скрининга путешествующим будет предлагаться пройти тестирование на COVID-19.
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"Белорусы, украинцы смогут приехать, если они получат национальную рабочую визу. Им нужно будет обратиться в посольство Литвы или в визовые центры, которые выдают национальные визы для работающих", - сказала BNS Гудзинскайте.
"Послабление заключается в том, что можно будет приехать с рабочими визами", - добавила она.
Представитель министра здравоохранения Лина Бушинскайте сообщила, что со снятием карантина для работников из третьих стран не остается обязательного предписания самоизолироваться по приезде на 14 дней, самоизоляция будет лишь рекомендована.
Однако она говорит, что если в результате несоблюдения такой рекомендации будут заражены другие люди, тем, кто ее не соблюдал, будет грозить административная ответственность.