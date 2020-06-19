Украинцы с 1 июля могут летать в Турцию без самоизоляции и тестирования, - Криклий

Украинские туристы смогут летать в Турцию без обязательной самоизоляции и тестирования, но с соблюдением необходимых требований безопасности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"С 1 июля туристы из Украины смогут путешествовать самолетами в Турцию без самоизоляции и тестирования, только с соблюдением необходимых требований безопасности", - написал Криклий.

По его словам, это подтвердил Чрезвычайный и Полномочный Посол Турецкой Республики в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере во время встречи.

В то же время в случае обнаружения повышенной температуры во время температурного скрининга путешествующим будет предлагаться пройти тестирование на COVID-19.

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