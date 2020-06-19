Платные камеры в СИЗО уже принесли более 115 тыс. грн: начали ремонт бесплатных, - Малюська

Более 115 тысяч гривен за пользование платными камерами уже поступили на счета следственных изоляторов, и за эти деньги начались ремонты бесплатных камер.

Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Это уже работает, деньги уже уплачены, мы уже собрали более 115 тысяч гривен за пользование камерами, и мы уже начали ремонт бесплатных камер", - рассказал министр.

По его словам, на днях Минюст собирается открыть платные камеры еще в СИЗО в пяти городах Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Еще в 4 СИЗО запущен эксперимент по предоставлению услуги "платная камера", - Минюст

Малюська прогнозирует, что в июле министерство продемонстрирует результат этого нововведения.