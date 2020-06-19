Платные камеры в СИЗО уже принесли более 115 тыс. грн: начали ремонт бесплатных, - Малюська
Более 115 тысяч гривен за пользование платными камерами уже поступили на счета следственных изоляторов, и за эти деньги начались ремонты бесплатных камер.
Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"Это уже работает, деньги уже уплачены, мы уже собрали более 115 тысяч гривен за пользование камерами, и мы уже начали ремонт бесплатных камер", - рассказал министр.
По его словам, на днях Минюст собирается открыть платные камеры еще в СИЗО в пяти городах Украины.
Малюська прогнозирует, что в июле министерство продемонстрирует результат этого нововведения.
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... Ото казна поповниться 😂😂😂 Хочеться згадати слова лаврова "дєбіли, бть..."
Пряма мова Малюськи: "Зараз моя заробітна плата збільшилась. До карантину становила майже 61 тисячу грн. Наразі діють карантинні обмеження щодо зарплат високопосадовців, і я отримую близько 37 тисяч грн".
....У грудні того 2019 року наголошував, що, якщо його зарплата не підвищиться "хоча б до 80 тисяч" - https://www.pravda.com.ua/news/2019/12/12/7234594/ надовго його не вистачить .
...«Учора роздратованій дружині на запитання "І де гроші?" довелося пояснювати, що інфографіка маніпулятивна, 226 тис. не отримував і цифру треба зменшувати на розмір податків та враховувати, що це надбавка, сплачена у різні дні одразу за кілька місяців роботи», - сказав він.
от як все це виглядає для пересічних українців??? ЯК? поясніть будь ласка, виборці ЗЄ!!! міністр юстиції неймовірно пишається своєю ефективністю, розповідаючи про неймовірні прибутки, що становлять трохи більше 4 тис євро!!!
я кончил
"Бандитам - тюрми!!!"...
И кто то дописал - "в оренду")))
Вот оно и случилось)))