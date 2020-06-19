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СИЗО (1332) Малюська Денис (322)

Платные камеры в СИЗО уже принесли более 115 тыс. грн: начали ремонт бесплатных, - Малюська

Платные камеры в СИЗО уже принесли более 115 тыс. грн: начали ремонт бесплатных, - Малюська

Более 115 тысяч гривен за пользование платными камерами уже поступили на счета следственных изоляторов, и за эти деньги начались ремонты бесплатных камер.

Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Это уже работает, деньги уже уплачены, мы уже собрали более 115 тысяч гривен за пользование камерами, и мы уже начали ремонт бесплатных камер", - рассказал министр.

По его словам, на днях Минюст собирается открыть платные камеры еще в СИЗО в пяти городах Украины.

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Малюська прогнозирует, что в июле министерство продемонстрирует результат этого нововведения.

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Топ комментарии
+6
Ликбез для Минюста - "Граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом. Не может быть привилегий или ограничений по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и иных убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного положения, места жительства, по языковым или иным признакам." Конституция Украины Раздел 2 Статья 24. Платное СИЗО говорите?
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19.06.2020 12:12
+4
Зелені нарешті знайшли вигідний бізнес
... Ото казна поповниться 😂😂😂 Хочеться згадати слова лаврова "дєбіли, бть..."
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19.06.2020 12:15
+3
Малюськин подход нехитрый: чем больше спиз2ил, тем комфортнее сидишь.
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19.06.2020 12:02
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Малюськин подход нехитрый: чем больше спиз2ил, тем комфортнее сидишь.
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19.06.2020 12:02 Ответить
Стимул, однако.
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19.06.2020 12:07 Ответить
а то, что эти деньги, скорее всего, ворованные - это ничего?
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19.06.2020 12:03 Ответить
А когда на какой-то новый гениальный проект денег не будет хватать то с улицы будет всех подряд хватать и в СИЗО или по списку Форбс?
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19.06.2020 12:05 Ответить
Говорят МВФ требует, чтобы к концу года бесплатных камер в стране больше не было!
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19.06.2020 12:05 Ответить
Ликбез для Минюста - "Граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом. Не может быть привилегий или ограничений по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и иных убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного положения, места жительства, по языковым или иным признакам." Конституция Украины Раздел 2 Статья 24. Платное СИЗО говорите?
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19.06.2020 12:12 Ответить
А что СИЗО стало коммерческой прибыльной организацией? По какому КВЭД будем налоги платить? Это мягкотелый биологический вид хотя бы где-то учился? Или такой же юрист как зеля?
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19.06.2020 12:23 Ответить
Зелені нарешті знайшли вигідний бізнес
... Ото казна поповниться 😂😂😂 Хочеться згадати слова лаврова "дєбіли, бть..."
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19.06.2020 12:15 Ответить
Бізнес буде тоді коли сядуть всі достойні.
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19.06.2020 12:17 Ответить
А якщо відверто - цю діяльність, окрім порущення кількох статей Конституції України, можно кфаліфікувати за безліччу статей КК України. Громадянин який знаходиться у СІЗО є піозрюваним, і має такі саме права як інші громадяни України, допоки немає рішення суду. Це може бути і взяття заручників, і здирництво...і т д..Думай-Те..
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19.06.2020 12:43 Ответить
неймовірно!!! 115 к грн - мало чи багато???
Пряма мова Малюськи: "Зараз моя заробітна плата збільшилась. До карантину становила майже 61 тисячу грн. Наразі діють карантинні обмеження щодо зарплат високопосадовців, і я отримую близько 37 тисяч грн".

....У грудні того 2019 року наголошував, що, якщо його зарплата не підвищиться "хоча б до 80 тисяч" - https://www.pravda.com.ua/news/2019/12/12/7234594/ надовго його не вистачить .

...«Учора роздратованій дружині на запитання "І де гроші?" довелося пояснювати, що інфографіка маніпулятивна, 226 тис. не отримував і цифру треба зменшувати на розмір податків та враховувати, що це надбавка, сплачена у різні дні одразу за кілька місяців роботи», - сказав він.

от як все це виглядає для пересічних українців??? ЯК? поясніть будь ласка, виборці ЗЄ!!! міністр юстиції неймовірно пишається своєю ефективністю, розповідаючи про неймовірні прибутки, що становлять трохи більше 4 тис євро!!!
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19.06.2020 13:05 Ответить
Малюск, а ты попробуй жене объясни что 5000 это не бедность, и живи на них, деятель хренов. Тебе пиз..лей надо а не зарплату, шо ты вообще делаешь? Тебя что ремонтников камер наняли? Не власть а идиот на идиоте!
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19.06.2020 13:33 Ответить
якось дивно виглядає твій гнівний пост у відповідь мені... тобі так не здається?
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19.06.2020 22:02 Ответить
Не хотелось Вас обидеть, просто так получилось🙂
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20.06.2020 09:50 Ответить
Если так и дальше пойдет, то на халяву негде и сидеть будет.
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19.06.2020 13:18 Ответить
Ма люська
я кончил
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19.06.2020 13:20 Ответить
Платні камери в СІЗО вже принесли понад 115 тис. грн: почали ремонт безкоштовних, - Малюська - Цензор.НЕТ 9411
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19.06.2020 13:21 Ответить
А ніхто не помітив що ця несусвітня херня накщталт - "Здавайте на штори? ))
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19.06.2020 13:53 Ответить
Когда то на стене во время очередных выборов висел плакат:

"Бандитам - тюрми!!!"...

И кто то дописал - "в оренду")))

Вот оно и случилось)))
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19.06.2020 14:12 Ответить
А теперь за счет ремонта надо создать более дешевые платные камеры...и чтобы их наполнить менты, судья и прокурор должен иметь стимул 25% за посаженного...вот тогда и заживем
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19.06.2020 22:06 Ответить
 
 