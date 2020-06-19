Захват украинских моряков в Керченском проливе: суд Киева не разрешил задержать российских силовиков

Шевченковский районный суд Киева отказался дать разрешение на задержание российских силовиков, захвативших в плен 24 украинских моряков около Керченского пролива 25 ноября 2018 года. Судья отклонила ходатайства прокуратуры.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материалы суда.

Так, в конце мая судья Татьяна Левицкая рассмотрела ряд ходатайств Офиса генерального прокурора о предоставлении разрешения на задержание россиян для доставки их в суд и избрания меры пресечения в виде ареста.

В частности, прокуратура указывала, что подозреваемые командиры российских кораблей "Дон" и "Суздалец" (Алексей Саляев и Сергей Щербаков), а также сотрудники Пограничного управления ФСБ в Крыму (Андрей Шеин и Алексей Шатохин) совершили акт агрессии и осуществили нападение на украинские корабли.

Их действия привели к травмированию двоих и взятию в плен 24 украинцев, а также нанесению ущерба на 260 млн гривен.

По данным следствия, все подозреваемые россияне скрывают от уголовной ответственности в Крыму, они объявлены в розыск.

Тем не менее, судья Левицкая отказалась предоставить разрешение на задержание россиян. По ее мнению, прокуратура не предоставила доказательств того, что они действительно скрываются от следствия и могут ему препятствовать.

Украинская прокуратура не обжаловала эти решения в апелляции.

Напомним, 25 ноября 2018 года ВМС ВС Украины сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

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В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

7 сентября 2019 г. состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев. Однако захваченные в Керченском проливе украинские корабли Россия вернула только в ноябре 2019 года.

В январе 2020 года Россия приостановила расследование по делу захваченных в плен в Керченском проливе украинских моряков.