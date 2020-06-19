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Захват украинских моряков в Керченском проливе: суд Киева не разрешил задержать российских силовиков

Захват украинских моряков в Керченском проливе: суд Киева не разрешил задержать российских силовиков

Шевченковский районный суд Киева отказался дать разрешение на задержание российских силовиков, захвативших в плен 24 украинских моряков около Керченского пролива 25 ноября 2018 года. Судья отклонила ходатайства прокуратуры.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материалы суда.

Так, в конце мая судья Татьяна Левицкая рассмотрела ряд ходатайств Офиса генерального прокурора о предоставлении разрешения на задержание россиян для доставки их в суд и избрания меры пресечения в виде ареста.

В частности, прокуратура указывала, что подозреваемые командиры российских кораблей "Дон" и "Суздалец" (Алексей Саляев и Сергей Щербаков), а также сотрудники Пограничного управления ФСБ в Крыму (Андрей Шеин и Алексей Шатохин) совершили акт агрессии и осуществили нападение на украинские корабли.

Их действия привели к травмированию двоих и взятию в плен 24 украинцев, а также нанесению ущерба на 260 млн гривен.

По данным следствия, все подозреваемые россияне скрывают от уголовной ответственности в Крыму, они объявлены в розыск.

Тем не менее, судья Левицкая отказалась предоставить разрешение на задержание россиян. По ее мнению, прокуратура не предоставила доказательств того, что они действительно скрываются от следствия и могут ему препятствовать.

Украинская прокуратура не обжаловала эти решения в апелляции.

Напомним, 25 ноября 2018 года ВМС ВС Украины сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

Также читайте: Пройти Керченский пролив можно было без попадания в плен, - Соколов о деле против Воронченко, Турчинова и Порошенко

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

7 сентября 2019 г. состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев. Однако захваченные в Керченском проливе украинские корабли Россия вернула только в ноябре 2019 года.

В январе 2020 года Россия приостановила расследование по делу захваченных в плен в Керченском проливе украинских моряков.
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Топ комментарии
+85
Це точно український суд?
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19.06.2020 12:03
+79
все что вам нужно знать про зелебобскую пропарашкинскую власть
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19.06.2020 12:03
+37
просто коцапы в касте недоторканих у бубочки
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19.06.2020 12:08
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Правила форума Совет форумчан
все что вам нужно знать про зелебобскую пропарашкинскую власть
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19.06.2020 12:03 Ответить
А разве у Петьки не удалась судебная реформа?
как я вижу вполне себе удалась
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19.06.2020 13:22 Ответить
дебилы не дали довести до конца
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19.06.2020 13:27 Ответить
Да,надо было ещё лет 15 и ярда 3 заработать.
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19.06.2020 14:50 Ответить
Це точно український суд?
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19.06.2020 12:03 Ответить
Український суд для українців... Ось такі сумні та прикрі жарти виходять. (((
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19.06.2020 12:06 Ответить
це укранська фля Басманного суду
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19.06.2020 12:11 Ответить
філія
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19.06.2020 12:53 Ответить
"Український". Як і "український" зе-лохторат.
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19.06.2020 12:49 Ответить
это - ЗЕленский суд
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19.06.2020 12:51 Ответить
"Украинская прокуратура не обжаловала эти решения в апелляции."

А це точно українська прокуратура?
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19.06.2020 13:11 Ответить
Да здесь больше вопросов к прокуратуре во главе с венедиктовой , чем к суду
Простой пример : помните суд в Стокгольме по газу фирташа , тут вопрос не к судьям , а к тем кто это дело представлял в суде , чтобы его провалить
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19.06.2020 13:14 Ответить
какая неожидкость
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19.06.2020 12:05 Ответить
просто коцапы в касте недоторканих у бубочки
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19.06.2020 12:08 Ответить
А тодішнього гівно-командувача, який послав моряків на смерть, щоб скористатись цим у своїх політичних цілях, не хочете посадити?
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19.06.2020 12:09 Ответить
Вже навіть упороті зебіли не несуть цю прокацапську муть. Але є поодинокі паталогічні випадки .
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19.06.2020 12:12 Ответить
Зебіли не несуть, а кримінальна справа відкрита.
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19.06.2020 12:15 Ответить
То тебе треба посадити, щоб ізолювати від нормальних людей. Тому що ти, своєю тупістю, становиш загрозу суспільству.
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19.06.2020 12:13 Ответить
Ти як ніколи правий(ве), анілінгер шоколадного гузна. Я несу загрозу вальцманутим і зєбанатам.
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20.06.2020 01:26 Ответить
О, чмо кацапське обізвалось? От поясни, скотино, яким то чином наказ на ЧЕРГОВУ передислокацію військових кораблів з одного українського порту в інший український порт по акваторії, що офіційно належить Україні є злочином. Або відколи наказ на виконання бойового завдання військових також стало злочином? Ідіоте, пілять, хоч якось попробуй то пояснити.
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19.06.2020 12:14 Ответить
Поясни, вальцманутий недоумок, ти б радів, якби хоч одного українського моряка вбили б кассаби? Щоб твій соєвий бох мав розв'язані руки для введення військового стану.
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20.06.2020 01:19 Ответить
Ідіоте, ти до психіатра звертатись не пробував? Не знаю, але шизофренію ніби навіть і лікують. Не пробував? Попробуй, може лікарі допоможуть. Чи випадок в тебе вже напевно безнадійний.
Хоча, хворобою твою маячню пояснювати напевно не варто. То в тебе служба така падлюча та й нутро в тебе таке гиле.
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20.06.2020 08:08 Ответить
Одразу в спам, соєва підстилка
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20.06.2020 09:22 Ответить
то есть коцапов которые стреляли даже задержать нельзя, а командующего нужно посадить...
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19.06.2020 12:18 Ответить
Ес ли этот судья был прызначен зебилами, то так, а если при Пэтрухе - ПРОВОКАЦИЯ. Хотя, какое решение не вынеси, просто выстрел в штаны, не снимая.
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19.06.2020 12:55 Ответить
А вообще на войне отдаются приказы в которых могут погибнуть военнослужащие представляешь? Это тебе не отступать где то до середины.
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19.06.2020 14:41 Ответить
то пісець...
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19.06.2020 12:09 Ответить
ЗЕленые окончательно продались *****.

Ростов ждет! Думай-ТЕ!!!
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19.06.2020 12:09 Ответить
нечем
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19.06.2020 14:02 Ответить
Судьи Шевченковского райсуда Киева Андрей Трубников и Татьяна Левицкая взяли самоотвод по делу офинансировании терроризма, в котором фигурирует лидер ЛДПР Владимир Жириновский! Это было в 20119году.
Знакомьтесь - одиозная ватная судья - Татьяна Левицкая

Захват украинских моряков в Керченском проливе: суд Киева не разрешил задержать российских силовиков - Цензор.НЕТ 6391
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19.06.2020 12:11 Ответить
В української Феміди зав"язані очі, але ж вона, *****, якось підглядує!
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19.06.2020 12:14 Ответить
Хотелось бы ,чтобы СБУ проверила ее связи с РФ и российскими спецслужбами (хотя они в таких случаях обычно действуют через десятые руки)
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19.06.2020 12:29 Ответить
Нет уже в Украине СБУ, есть только филиал ФСБ забудьте то, что было раньше.
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19.06.2020 18:41 Ответить
у ватной шлюхи стекломойные глазки а может скрепным динатуратом балуется))
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19.06.2020 12:55 Ответить
стыд и срам, и этой суке козлиный народ платит 90 тысяч зарплаты в месяц!!!
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19.06.2020 13:03 Ответить
Что-то давненько у судейских падлюк головы не отрезали, как несколько лет назад в Харькове. Надо бы повторить, а то совсем страх потеряли.
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19.06.2020 16:22 Ответить
Очередное подтверждение, что власть ныне не украинская в Украине.
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19.06.2020 12:13 Ответить
РОССИЙСКИЕ АГЕНТЫ ВО ВСЕХ ЭШЕЛОНАХ ВЛАСТИ
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19.06.2020 12:15 Ответить
все как по учебнику - одна тварь не разрешила задержать, а вторые падонки это решение не обжаловали. Вот так вот...
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19.06.2020 12:15 Ответить
"Украинская прокуратура не обжаловала эти решения в апелляции." значить дійсно прокуратура протиставити суду нічого не може, бо прайюцювала спустивши рукава. Я не вірю в наші суди, але якщо немає залізобетонних доказів, які повинна надати прокуратура, то суди теж не можуть прийняти навіть більш-менш ПРАВОМІРНЕ рішення.
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19.06.2020 12:15 Ответить
А які ще докази потрібны, якщо в наших теріторіальних водах стріляли бойовими та захопили наши бойові кораблі і цім ***** суддям ми платимо ЗП сотні тися гривень.
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19.06.2020 12:22 Ответить
Ну так ... Якщо у суді ми скажемо те, що Ви сказали, це не буде доказом.
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19.06.2020 12:56 Ответить
прокоцапская власть
ещё и руцький изык тут насаждать будут
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19.06.2020 12:16 Ответить
Маємо те що маємо.....при порошенку також такі і подібні рішення виносили суди... вони ж 5 влада,вірніше 5 колона!
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19.06.2020 12:18 Ответить
кацапи, ви з цим цирком краще гастролюйте по скрєпній
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19.06.2020 12:18 Ответить
Кацапские холуи из трусов выпрыгивают, лишь бы насолить Украине.
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19.06.2020 12:22 Ответить
Ай нэ нэ нэ нэ , Ай рэформэ.
Ай нэ нэ нэ нэ , Ай мыролюбность. Ромалэ.
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19.06.2020 12:23 Ответить
А вот если бы разрешили "задержать"? Мы бы отправили в Севастополь спецназ?
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19.06.2020 12:23 Ответить
була би можливість подати в інтерпол на розшук, а також розпочати заочене розслідування та заочний суд.
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19.06.2020 12:26 Ответить
Вы бы дрочить. для начала, перестали, валера! И юр-ликбезом заняться не мешало бы!!
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19.06.2020 12:27 Ответить
Ученик, не пишите мне, что я должен делать, и я не буду писать куда Вам нужно пойти.
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19.06.2020 13:13 Ответить
Народ, не ведіться, це ігрульки "нанайских мальчиков" - зебільних ДБР, МВС, СБУ, прокуратури та суду.
Там за кожним люстрація плаче...
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19.06.2020 12:25 Ответить
тут інше.
Звичайна "показуха" "трієчниці" Вєнєдіктової..
Справа,що розвалилась при першому перетині з Судом..

СУТО ФОРМАЛЬНО.
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19.06.2020 12:28 Ответить
Однак суддя Левицька відмовилася надати дозвіл на затримання росіян. На її думку, прокуратура не надала доказів того, що вони справді переховуються від слідства і можуть йому перешкоджати. Українська прокуратура не оскаржила ці рішення в апеляц

https://censor.net/ua/n3203043
https://censor.net/ua/n3203043
https://censor.net/ua/n3203043
https://censor.net/ua/n3203043
https://censor.net/ua/n3203043
https://censor.net/ua/n3203043
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19.06.2020 12:26 Ответить
******* ЭТИХ СУДЕЙ ТОКОМ ВОЛЬТ ЭТАК 500 !!!!!!!!
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19.06.2020 12:26 Ответить
Зрозумійте..

Інколи,коли Прокуратура підсовує НІКЧЕМНУ справу,суддя при всьому бажанні нічого не зробить..
Вона не може прийняти рішення ВСУПЕРЕЧ Закону..
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19.06.2020 12:29 Ответить
это напоминает мочу в глаза, следствие их объявило в розыск, а для неё они не скрываются...
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19.06.2020 12:36 Ответить
Так, вони не переховуються ... Парадокс ...
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19.06.2020 12:57 Ответить
Так,я за те ,щоб Cудів люструвати...краще гільйотиною...
Але це робити можна за чіткими правилами !!
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19.06.2020 12:31 Ответить
Зачем так жестоко, 500 В, достаточно 380 в...
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19.06.2020 13:35 Ответить
Это российский суд в Украине. Вопрос: что он здесь делает?
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19.06.2020 12:27 Ответить
Те саме що й узькоязичники
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19.06.2020 15:59 Ответить
В судах Украины работают предатели Украины!
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19.06.2020 12:27 Ответить
"Затримувати" військовослужбовців ворога прокурорською бамажкою - це справді дебілізм та імітація діяльності. Ворогів треба знищувати, а от на це корумповані і пузаті прокурори нездатні апріорі.
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19.06.2020 12:28 Ответить
Естественно.Им же анализ походки не делали
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19.06.2020 12:45 Ответить
Не ищите тут российский след. Его нет.
Если бы разрешили задержать, то это использовала бы защита Порошенко, т.к. судом было бы признано что преступление совершила Раша.
А по версии следствия, преступление совершил Порошенко, соответственно нельзя выносить решений которые ставят это под сомнене.
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19.06.2020 12:46 Ответить
А як же ш рішення Морського арбітражу ???
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19.06.2020 13:00 Ответить
фу быдлячая страна, народ рабов...выбрать себе такую власть... мерзость.
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19.06.2020 13:01 Ответить
прокуратура не оскаржила ці рішення в апеляції. -розіграли спектакль.
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19.06.2020 13:11 Ответить
Все це зроблено спеціально типу "українською" огпу. Так підготувала клопотання, щоби суддя 100% його відхилила. хто на чолі огпу? Природна московка! тому проти своїх вона нічого робити не буде.
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19.06.2020 13:20 Ответить
Девиз бубчанских: ни дня без зашквара, ни дня без позора, ни дня, чтобы не лизнуть хуjлy или не наказать украинского патриота. А шо какая разница, лишь бы улица была заасфальтирована? Вы реально думаете путин приедет вам дороги асфальтировать, мрази тупорылые, 73%?
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19.06.2020 13:21 Ответить
Тварюки, погралися в піддавки.
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19.06.2020 13:26 Ответить
В Україні є суд?
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19.06.2020 14:04 Ответить
Дурдом Веселка...
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19.06.2020 14:24 Ответить
Так ця с....ка судья помилилася країною!!!
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19.06.2020 14:47 Ответить
Ссыкуха она просто, по факту судья, а по делу говно. Расеянцев бумеранг сам догонит, земля ведь круглая.
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19.06.2020 14:52 Ответить
Мелочится прокуратура!
Потребовали бы ареста Говнокомандующего РФ и министра обороны.
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19.06.2020 15:50 Ответить
Все це по-малаські.
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19.06.2020 16:53 Ответить
Україну врятує тільки суд Лінча над суддями.
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19.06.2020 17:23 Ответить
Судью тогда задержите. Сепарка.
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19.06.2020 20:22 Ответить
 
 