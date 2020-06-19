Захват украинских моряков в Керченском проливе: суд Киева не разрешил задержать российских силовиков
Шевченковский районный суд Киева отказался дать разрешение на задержание российских силовиков, захвативших в плен 24 украинских моряков около Керченского пролива 25 ноября 2018 года. Судья отклонила ходатайства прокуратуры.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материалы суда.
Так, в конце мая судья Татьяна Левицкая рассмотрела ряд ходатайств Офиса генерального прокурора о предоставлении разрешения на задержание россиян для доставки их в суд и избрания меры пресечения в виде ареста.
В частности, прокуратура указывала, что подозреваемые командиры российских кораблей "Дон" и "Суздалец" (Алексей Саляев и Сергей Щербаков), а также сотрудники Пограничного управления ФСБ в Крыму (Андрей Шеин и Алексей Шатохин) совершили акт агрессии и осуществили нападение на украинские корабли.
Их действия привели к травмированию двоих и взятию в плен 24 украинцев, а также нанесению ущерба на 260 млн гривен.
По данным следствия, все подозреваемые россияне скрывают от уголовной ответственности в Крыму, они объявлены в розыск.
Тем не менее, судья Левицкая отказалась предоставить разрешение на задержание россиян. По ее мнению, прокуратура не предоставила доказательств того, что они действительно скрываются от следствия и могут ему препятствовать.
Украинская прокуратура не обжаловала эти решения в апелляции.
Напомним, 25 ноября 2018 года ВМС ВС Украины сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.
В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".
В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.
7 сентября 2019 г. состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев. Однако захваченные в Керченском проливе украинские корабли Россия вернула только в ноябре 2019 года.
В январе 2020 года Россия приостановила расследование по делу захваченных в плен в Керченском проливе украинских моряков.
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как я вижу вполне себе удалась
А це точно українська прокуратура?
Простой пример : помните суд в Стокгольме по газу фирташа , тут вопрос не к судьям , а к тем кто это дело представлял в суде , чтобы его провалить
Хоча, хворобою твою маячню пояснювати напевно не варто. То в тебе служба така падлюча та й нутро в тебе таке гиле.
Ростов ждет! Думай-ТЕ!!!
Знакомьтесь - одиозная ватная судья - Татьяна Левицкая
ещё и руцький изык тут насаждать будут
Ай нэ нэ нэ нэ , Ай мыролюбность. Ромалэ.
Там за кожним люстрація плаче...
Звичайна "показуха" "трієчниці" Вєнєдіктової..
Справа,що розвалилась при першому перетині з Судом..
СУТО ФОРМАЛЬНО.
https://censor.net/ua/n3203043
https://censor.net/ua/n3203043
https://censor.net/ua/n3203043
https://censor.net/ua/n3203043
https://censor.net/ua/n3203043
https://censor.net/ua/n3203043
Інколи,коли Прокуратура підсовує НІКЧЕМНУ справу,суддя при всьому бажанні нічого не зробить..
Вона не може прийняти рішення ВСУПЕРЕЧ Закону..
Але це робити можна за чіткими правилами !!
Если бы разрешили задержать, то это использовала бы защита Порошенко, т.к. судом было бы признано что преступление совершила Раша.
А по версии следствия, преступление совершил Порошенко, соответственно нельзя выносить решений которые ставят это под сомнене.
Потребовали бы ареста Говнокомандующего РФ и министра обороны.