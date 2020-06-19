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За сутки в Киеве зафиксировали 92 случая COVID-19, один человек умер, - Кличко

За сутки в Киеве зафиксировали 92 случая COVID-19, один человек умер, - Кличко

За минувшие сутки в Киеве 92 человека заболели коронавирусом. Один случай - летальный.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в ходе онлайн-брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили заболевание коронавирусом, увеличилось на 92 человека. Один случай - летальный. Всего от коронавируса умерли 96 жителей Киева. На сегодня в столице уже 4 176 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сообщил мэр.

Среди заболевших 49 женщин в возрасте от 20 до 92 лет и четыре девочки - от 11 до 16 лет. А также 37 мужчин в возрасте от 19 до 84 лет и двое мальчиков, которым 10 месяцев и 4 года.

В больницы столицы госпитализировали 7 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 46 человек. Всего коронавирус побороли 1332 жители столицы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 12% заболевших COVID-19 киевлян - медики, - Кличко

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Топ комментарии
+2
Тот 1 человек, который умер, умер бы и так, можно не притягивать за уши коронавирус.
Виталик должен задуматься и тогда он поймёт, что люди мрут от высокой коммуналки.
А не коронавируса.
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19.06.2020 12:40
+1
може тому що мені рамблери побоку?
а слово "соросята" - веде до Дубінського, так шо мокша точно не я.
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19.06.2020 12:56
+1
х р е н о в о
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19.06.2020 13:09
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бред просто
заболели может и 50000, просто тесты - х.з. какой давности
Бокс, те не стыдно такое публиковать?
Я бы если в Киеве жил, то реально бы пришел под дверь Администрации и тупо плюнул бы.
Ты с кого лохов делаешь то? Это смешно же. В Киеве более половины тестов приходится на попов и всяких депутатов и их родню, и эти тесты обрабатывают макс. быстро. а прочие - "как Боб нашлет".
не позорься хотя бы, а?
сам же в курсе шо эта "статистика" до одного места
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19.06.2020 12:10 Ответить
цими сраними кремлядями що поширюють фейки про соросят і всесвітній заколот має СБУ займатися, але нажаль маємо лише фсбу... Мокша засрана а чого на срамблєр про фейки так не пишете??
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19.06.2020 12:38 Ответить
може тому що мені рамблери побоку?
а слово "соросята" - веде до Дубінського, так шо мокша точно не я.
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19.06.2020 12:56 Ответить
Надеюсь умер это она. С фамилией на букву З.
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19.06.2020 12:14 Ответить
Та шо ей сделается?
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19.06.2020 12:36 Ответить
Но я надеюсь. Справедливость должна восторжествовать.
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19.06.2020 13:14 Ответить
Тот 1 человек, который умер, умер бы и так, можно не притягивать за уши коронавирус.
Виталик должен задуматься и тогда он поймёт, что люди мрут от высокой коммуналки.
А не коронавируса.
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19.06.2020 12:40 Ответить
Там где нет масок - есть вампир вирусоносный, гулят по мордам нашим-организмам, смертоносный.
(наверное примерно так бы Вл.Маяковский напсал бы в свое время)
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19.06.2020 12:45 Ответить
х р е н о в о
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19.06.2020 13:09 Ответить
"За сутки в Киеве..., один человек умер, - Кличко" !!! Что можно подумать прочитав это заглавие!!! Допишите: "заявил мэр Виталий..."
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19.06.2020 13:27 Ответить
 
 