За сутки в Киеве зафиксировали 92 случая COVID-19, один человек умер, - Кличко
За минувшие сутки в Киеве 92 человека заболели коронавирусом. Один случай - летальный.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в ходе онлайн-брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко.
"Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили заболевание коронавирусом, увеличилось на 92 человека. Один случай - летальный. Всего от коронавируса умерли 96 жителей Киева. На сегодня в столице уже 4 176 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сообщил мэр.
Среди заболевших 49 женщин в возрасте от 20 до 92 лет и четыре девочки - от 11 до 16 лет. А также 37 мужчин в возрасте от 19 до 84 лет и двое мальчиков, которым 10 месяцев и 4 года.
В больницы столицы госпитализировали 7 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 46 человек. Всего коронавирус побороли 1332 жители столицы.
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заболели может и 50000, просто тесты - х.з. какой давности
Бокс, те не стыдно такое публиковать?
Я бы если в Киеве жил, то реально бы пришел под дверь Администрации и тупо плюнул бы.
Ты с кого лохов делаешь то? Это смешно же. В Киеве более половины тестов приходится на попов и всяких депутатов и их родню, и эти тесты обрабатывают макс. быстро. а прочие - "как Боб нашлет".
не позорься хотя бы, а?
сам же в курсе шо эта "статистика" до одного места
а слово "соросята" - веде до Дубінського, так шо мокша точно не я.
Виталик должен задуматься и тогда он поймёт, что люди мрут от высокой коммуналки.
А не коронавируса.
(наверное примерно так бы Вл.Маяковский напсал бы в свое время)