За сутки в Киеве зафиксировали 92 случая COVID-19, один человек умер, - Кличко

За минувшие сутки в Киеве 92 человека заболели коронавирусом. Один случай - летальный.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в ходе онлайн-брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили заболевание коронавирусом, увеличилось на 92 человека. Один случай - летальный. Всего от коронавируса умерли 96 жителей Киева. На сегодня в столице уже 4 176 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сообщил мэр.

Среди заболевших 49 женщин в возрасте от 20 до 92 лет и четыре девочки - от 11 до 16 лет. А также 37 мужчин в возрасте от 19 до 84 лет и двое мальчиков, которым 10 месяцев и 4 года.

В больницы столицы госпитализировали 7 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 46 человек. Всего коронавирус побороли 1332 жители столицы.

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