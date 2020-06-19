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пошлина (371) дизтопливо (66)

Из-за возможного подорожания дизтоплива аграрии потеряют более 2 млрд гривен, - "Украинский клуб аграрного бизнеса"

Из-за возможного подорожания дизтоплива аграрии потеряют более 2 млрд гривен, -

Введение пошлины на импортное дизтопливо приведет к увеличению расходов аграриев минимум на 2 млрд грн и приведет к повышению цен на продукты питания.

Об этом говорится в обращении Ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" к министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Из-за возможного подорожания дизтоплива аграрии потеряют более 2 млрд гривен, - Украинский клуб аграрного бизнеса 01
Из-за возможного подорожания дизтоплива аграрии потеряют более 2 млрд гривен, - Украинский клуб аграрного бизнеса 02

В обращении отмечается, что агросектор является вторым крупнейшим потребителем дизтоплива в Украине, он потребляет 1,37 млн тонн, что составляет 19,5% от общего потребления в Украине. В случае введения пошлины на дизтопливо это серьезно скажется на работе аграриев, которые находятся на пороге кампании по сбору урожаев.

В частности, по их подсчетам, установление даже минимального уровня пошлины в 8,45% увеличит затраты аграриев на выращивание продукции на 2 млрд грн, а расходы на логистику и перевозки продукции - минимум на 343 млн грн.

"Рост расходов на топливо приведет не только к увеличению расходов и удару по рентабельности агросектора, но и к удорожанию агропродукции. Дополнительно рост стоимости дизтоплива негативно повлияет и на перевозки пищевых продуктов,что в итоге повлияет на всех граждан Украины", - отмечается в обращении.

Напомним, ранее директор НТЦ "Психея" Сергей Сапегин заявил, что повышение акциза на сжиженный газ и пошлины на импортное дизельное топливо ударит, прежде всего, по наименее платежеспособным украинцам. А политолог Петр Олещук считает, что это решение правительства приведет к росту цен не только на топливо, но и другие продукты, что ударит по рейтингу президента.
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Топ комментарии
+10
Аграрії, ви ж посіяли рік тому зелений бур"ян - то ж пожинайте врожай. І да - передавайте привіт патріоту Бєні.
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19.06.2020 12:09
+8
Ну що, вчителі вже отримали по 4000 дол.зарплати, тепер мають "отримати" і аграрії...
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19.06.2020 12:12
+5
Куда уже дорожать продуктам? так в Польшу выгодней будет ездит и там покупать
Беда прям, что законы у нас пишут под конкретного олигарха.
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19.06.2020 12:12
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Аграрії, ви ж посіяли рік тому зелений бур"ян - то ж пожинайте врожай. І да - передавайте привіт патріоту Бєні.
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19.06.2020 12:09 Ответить
Так аграрии-то и не хотят вручную урожай собирать. Хотят чтоб халява была, ведь 73% слуг навыбирали, а слуги ушлые попались, служить не хотят и такой-же халявы ищут. Тут коса на камень попала.)))
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19.06.2020 19:42 Ответить
Куда уже дорожать продуктам? так в Польшу выгодней будет ездит и там покупать
Беда прям, что законы у нас пишут под конкретного олигарха.
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19.06.2020 12:12 Ответить
Ну вот так оно и будет. Что увеличит дефицит торгового баланса и попросту уничтожит всё, что ещё хоть как-то работало в нашей стране. Любой экспорт товаров сильно зависит от стоимости перевозки.
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19.06.2020 15:14 Ответить
В Польшу за продуктами не поедете - не пустят из-за вируса, а из Польши не привезут потому, что такими пошлинами обложат, что и дурака не найдется что-то к нам завозить. Не зря в мире голодовку ожидают.
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19.06.2020 19:44 Ответить
Ну що, вчителі вже отримали по 4000 дол.зарплати, тепер мають "отримати" і аграрії...
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19.06.2020 12:12 Ответить
Учителя научат колхозников как валюту зарабатывать. А нас еще и министры научат как кирками и лопатами европейские дороги строить. Они уже создали в мае 500 тыщ рабочих мест на 600 тыщ безработных? Ожидайте новую партию высокооплачиваемых должностей.)))
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19.06.2020 19:46 Ответить
Небывалый случай - топливо дорожает.
Никогда такого не было.
Докерувалися!
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19.06.2020 12:14 Ответить
Це тому що дизель в Україні добувають не з нафти, а з лохів.
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19.06.2020 12:16 Ответить
Тупой юмор от тупого порохобота.
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19.06.2020 12:35 Ответить
Може це просто ви не досягли відповідного розумового рівня?
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19.06.2020 12:46 Ответить
Аграрії, йдіть у дупу! Тут "не олігархи" прибутки втрачають, по рішенням закордонних судів гроші винні (вже, або скоро будуть винні), а ви про свої дрібні проблеми!
Та й написали не тому! Тре відразу на президента... Тобто Єрмаку треба було писать!
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19.06.2020 12:18 Ответить
Хтось "потєряєт", а хтось знайде. Це фокус такий.
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19.06.2020 12:19 Ответить
Нефть дишевеет во всем мире а у нас топливо дорожает! вот так сказать загадка!!
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19.06.2020 12:21 Ответить
Так у нас все устанавливают на месте цены между собой компании. Мировой рынок тут не особо играет роль
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19.06.2020 16:59 Ответить
не страшно, лишьбынепорох, а там хоть камни с неба
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19.06.2020 12:22 Ответить
Нічого страшного. Всі будуть купляти продукти у селян. Ці агрохолдинги постійно плачуться, а насправді зшибають бєшєні гроші. Постачають продукцію в Європу і прм цьому по такій же ціні продають в Україні. Вже навіть у Польщі продукти дешевше! Де таке бачено!
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19.06.2020 12:22 Ответить
Не только в Польше дешевле, но вы об этом не рассказывайте никому. А то ведь вообще нафиг границы законсервируют и пойдем Петю в зад вертать(не вертеть).))) А там глядишь еще и януковича вспомним...)))
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19.06.2020 19:49 Ответить
*Из-за возможного подорожания дизтоплива аграрии потеряют более 2 млрд гривен, - "Украинский клуб аграрного бизнеса"*

Они не потеряют, а заложат их в стоимость продукции
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19.06.2020 12:34 Ответить
И тогда внутри страны будут покупать импортное, а экспорта не будет. Так что вы правы, заложат в стоимость (другого выбора нет), но из-за этого их продукция никому не будет нужна. Экономическая политика нашего государства на уровне.
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19.06.2020 15:13 Ответить
это же не прямая торговля с конечным потребителем, и надо еще, чтобы продукцию купили) а так просто нарастить цену - так и не продадут
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19.06.2020 19:51 Ответить
Страшной удар получит только конечный потребитель, все остальные получат только прибыль, некоторые баснословную.
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19.06.2020 12:49 Ответить
Вот объясните , как может дорожать диз. топливо при дешевой нефти Этому в Трускавце учат Зеленыые всех мастей ,если вы не умеете управлять государством , идите на )(ер Ну как ,как в стране кризис , а они хотят на ровном месте поднять цены на солярку
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19.06.2020 13:07 Ответить
Тарифы на ж/д перевозки повышают, цены на ДТ повышают, водного транспорта у нас считай нет. Как они вообще надеются, что в этом году что-то удастся экспортировать? Мы и так не сильно конкурентоспособны, а так и вовсе шансов нет.
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19.06.2020 15:11 Ответить
За нефть еще и доплачивают ...
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19.06.2020 15:42 Ответить
Если б государство сейчас не списывало все на коронавирус, а помогало развивать. все отрасли, то всем бы от этого стало лучше однозначно
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19.06.2020 16:58 Ответить
Это плата за галочку в бюллетене напротив фамилии зеленского. Работайте на беню и не скавчите.
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19.06.2020 17:10 Ответить
зеленым, в принципе, уже все равно, кто тут и как будет вести бизнес - они вознамерились, судя по их шагам, оставить после себя выжженную землю - возможно, даже не понимая реальных последствий своих действий
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19.06.2020 19:46 Ответить
О чем можно спорить если ко власти допустили проныр, которые только на шабашках, точечно и мгновенно всю жизнь зарабатывали. О каких перспективах может идти речь? Придумал что-то сегодня и сразу урвал - вот их перспективы.
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19.06.2020 19:52 Ответить
 
 