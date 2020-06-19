Из-за возможного подорожания дизтоплива аграрии потеряют более 2 млрд гривен, - "Украинский клуб аграрного бизнеса"*

Введение пошлины на импортное дизтопливо приведет к увеличению расходов аграриев минимум на 2 млрд грн и приведет к повышению цен на продукты питания.

Об этом говорится в обращении Ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" к министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.





В обращении отмечается, что агросектор является вторым крупнейшим потребителем дизтоплива в Украине, он потребляет 1,37 млн тонн, что составляет 19,5% от общего потребления в Украине. В случае введения пошлины на дизтопливо это серьезно скажется на работе аграриев, которые находятся на пороге кампании по сбору урожаев.

В частности, по их подсчетам, установление даже минимального уровня пошлины в 8,45% увеличит затраты аграриев на выращивание продукции на 2 млрд грн, а расходы на логистику и перевозки продукции - минимум на 343 млн грн.

"Рост расходов на топливо приведет не только к увеличению расходов и удару по рентабельности агросектора, но и к удорожанию агропродукции. Дополнительно рост стоимости дизтоплива негативно повлияет и на перевозки пищевых продуктов,что в итоге повлияет на всех граждан Украины", - отмечается в обращении.

Напомним, ранее директор НТЦ "Психея" Сергей Сапегин заявил, что повышение акциза на сжиженный газ и пошлины на импортное дизельное топливо ударит, прежде всего, по наименее платежеспособным украинцам. А политолог Петр Олещук считает, что это решение правительства приведет к росту цен не только на топливо, но и другие продукты, что ударит по рейтингу президента.