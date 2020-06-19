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демография (295) смертность (268) Госстат (220)

Численность населения Украины за четыре месяца уменьшилась на 96,2 тыс. человек, - Госстат

Численность населения Украины за четыре месяца уменьшилась на 96,2 тыс. человек, - Госстат

Численность населения в Украине по состоянию на 1 мая 2020 г. составила 41 806,2 тыс. человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госстата.

В течение января-апреля 2020 г. численность населения уменьшилась на 96,2 тыс. человек.

Остается существенным превышение числа умерших над числом живорожденных (новорожденных): на 100 умерших - 47 живорожденных.

Численность населения Украины за четыре месяца уменьшилась на 96,2 тыс. человек, - Госстат 01
Численность населения Украины за четыре месяца уменьшилась на 96,2 тыс. человек, - Госстат 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": В оккупированном Крыму происходит искусственное демографическое изменение этнического состава населения, - Чубаров

Географический охват. Данные по расчету (оценке) численности населения охватывают все регионы Украины, кроме временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя. Данные по природному миграционному движению населения сформированы на основе имеющихся административных данных без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях. 

Методология и определение. Наличное население - население, которое на момент переписи находится на определенной территории, учитывая временно отсутствующих лиц (при условии их отсутствия по месту жительства не более 12
месяцев).

Постоянное население - население, которое постоянно проживает на момент переписи на определенной территории,
учитывая временно отсутствующих, если их отсутствие по месту жительства не превышала 12 месяцев.

Средняя численность населения (имеющегося / постоянного) рассчитана как средняя арифметическая из
численности на начало и конец периода наблюдения. 

Расчеты (оценка) численности населения проводятся ежемесячно по состоянию на начало каждого месяца и ежегодно по состоянию на 1 января на основе имеющихся административных данных и на основании итогов последней переписи населения, к которым добавляется количество живорожденных и прибывших на определенную территорию и вычитается количество умерших и выбывших с этой территории.

Общий прирост (сокращение) населения - сумма естественного прироста (сокращения) и миграционного прироста  (сокращения).

Естественный прирост (сокращение) населения - разница между количеством живорожденных и количеством
умерших.

Информация о количестве живорожденных и умерших (в т. ч. детей в возрасте до 1 года) сформирована по
данным актовых записей гражданского состояния, которые предоставляют территориальные органы Министерства юстиции Украины.

Миграционный прирост (сокращение) населения - разница между количеством прибывших на определенную территорию и
количеством выбывших за ее пределы. Информация о миграции сформирована по данным регистрации / снятия с регистрации по месту жительства, которую предоставляют органы регистрации (исполнительные органы сельского, поселкового или городского совета, сельские головы (если в соответствии с законодательством исполнительный орган сельского совета не создан).
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Топ комментарии
+7
Очень хочется, шобы в Украине стало еще на одного человека меньше.
Живорожденный 42 года назад нелох сменил прописку на ростовскую.
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19.06.2020 12:28
+2
Отнимите от этого числа умерших от короновируса, и вы получите смертность от карантина.
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19.06.2020 12:43
+1
над числом живорожденных: на 100 умерших - 47 живорожденных. Источник: https://censor.net/n3203049\\\\\\\\\\\\

как на каком то мясокомбинате посчитали....
Жуков бы одобрил.
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19.06.2020 12:20
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А кто нас считал ?
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19.06.2020 12:19 Ответить
над числом живорожденных: на 100 умерших - 47 живорожденных. Источник: https://censor.net/n3203049\\\\\\\\\\\\

как на каком то мясокомбинате посчитали....
Жуков бы одобрил.
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19.06.2020 12:20 Ответить
Отнимите от этого числа умерших от короновируса, и вы получите смертность от карантина.
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19.06.2020 12:43 Ответить
да, написал только шо шо Эль Мюрид высрал шо в Питере на 1500 больше сдохло за месяц чем год до этог, но от вируса только че 250 кацапов.
т.е. в разы больше дохнет от карантина. и я не думаю шо у нас иначе
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19.06.2020 12:55 Ответить
Да, и тут сразу видно, что во время карантина прочие причины унесли меньше жизней, чем в январе-апреле 2019. Наверное, из-за ношения масок стало меньше заражений и смертей от обычного гриппа, пневмоний и туберкулеза...
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19.06.2020 14:56 Ответить
Олигархи-паразиты это геноцид народа.
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19.06.2020 12:24 Ответить
Ну вышел бы в 1991 с плакатом- руки прочь от СССР! Сидел под столом как мышь.
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19.06.2020 12:28 Ответить
Если бы народ в Украине понимал в 1991 году, что власть в Украине захватят жидо-олигархи, разграбят Украину и будут уничтожать её население, то с плакатами вышли бы все.
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19.06.2020 12:34 Ответить
Вообщем ты тогда был дурачок, а теперь нобелевский лауреат! Зассанную хрущевку приватизировал, понравилось. Не надо далеко ходить, и кукарекать от имени народа! Все в твоем подъезде, у кого автомобили- не заплатили налоги.
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19.06.2020 12:46 Ответить
Очень хочется, шобы в Украине стало еще на одного человека меньше.
Живорожденный 42 года назад нелох сменил прописку на ростовскую.
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19.06.2020 12:28 Ответить
Только ж недавно озвучили что нас 37 млн. а тут уже говорят что почти 42, и то уменьшилось на 71 тыс.за три месяца. Во запзд...сь!
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19.06.2020 12:37 Ответить
Т.е. стало на 70 тысяч меньше зедиотов. Неплохо!
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19.06.2020 12:38 Ответить
Чем меньше зебилов, тем лучше.
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19.06.2020 13:54 Ответить
ЗАДАЧА - Если округлить то 25 тысяч в месяц. В год это будет 300 тысяч. А за четыре года правления Зегаранта - 1 миллион 200 тысяч. ( хотя не факт с настоящим развитием пандемии ). Интересно на сколько правителей еще хватит населения.
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19.06.2020 14:01 Ответить
 
 