На сегодня внутренний долг Украины составляет 852 млрд грн, а внешний - 1 трлн 83 млн грн, - министр финансов Марченко
Объем внешнего долга Украины составляет 1 трлн 83 млн гривен. Украина выполняет планы по внутренним и внешним заимствованиям государства.
Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко во время часа вопросов к правительству, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Так, на сегодня объем внешнего долга Украины превышает один триллион гривен.
"Что касается государственного долга. Я могу сказать цифру государственного долга, которая сегодня есть. В частности, на сегодня внутренний долг составляет 852 миллиардов гривен. А внешний - 1 трлн 83 миллиона гривен", - заявил Марченко.
В то же время, министр отметил, что план заимствований до конца года будет выполнен.
"О заимствованиях. В законе "О государственном бюджете" предусмотрены внешние и внутренние источники заимствований. На сегодняшний момент мы полностью выполняем все наши предусмотренные планы заимствований и внешних и внутренних источников. Я гарантирую, что план заимствований до конца года будет выполнен", - добавил он.
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В цьому законі просто купа протизаконних антиконституційних положень. будь яки бандити зможуть організуватись в "коллекторськи агнества" і терозищувати людей без рішень суду. таке приймати не можна.
нужно побольше клоунов и 2-ды судимых уголовников выбирать в президенты..
да...
внешний долг больше ВВП годового - и он говорит что все в порядке?
.... вирус не вызвывает приступов смеха, а жаль.
так как на такие заявления нужно либо смеяться, либо стрелять.
Только народные депутаты партии "Слуга народа" задекларировали 1 млрд 44 млн гривн наличных средств, а на банковских счетах более 94 млн гривен
Об этом сообщил Комитет избирателей Украины
(и это только депутаты одной партии...а есть же еще судьи-прокуроры-министры их родственники, опять же олигархи и олигофрены помельче)... так может вот тут поискать ???
Выход один
Новые налоги и повышения старых
Если бы их вводили только для зебилов было бы логично((
..