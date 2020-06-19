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госдолг (453) Минфин (1549) Марченко Сергей (297)

На сегодня внутренний долг Украины составляет 852 млрд грн, а внешний - 1 трлн 83 млн грн, - министр финансов Марченко

На сегодня внутренний долг Украины составляет 852 млрд грн, а внешний - 1 трлн 83 млн грн, - министр финансов Марченко

Объем внешнего долга Украины составляет 1 трлн 83 млн гривен. Украина выполняет планы по внутренним и внешним заимствованиям государства.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко во время часа вопросов к правительству, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Так, на сегодня объем внешнего долга Украины превышает один триллион гривен.

"Что касается государственного долга. Я могу сказать цифру государственного долга, которая сегодня есть. В частности, на сегодня внутренний долг составляет 852 миллиардов гривен. А внешний - 1 трлн 83 миллиона гривен", - заявил Марченко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На сегодня у нас нет возможности реструктуризации госдолга, - министр финансов Марченко

В то же время, министр отметил, что план заимствований до конца года будет выполнен.

"О заимствованиях. В законе "О государственном бюджете" предусмотрены внешние и внутренние источники заимствований. На сегодняшний момент мы полностью выполняем все наши предусмотренные планы заимствований и внешних и внутренних источников. Я гарантирую, что план заимствований до конца года будет выполнен", - добавил он.

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Топ комментарии
+10
это очень хорошо..
нужно побольше клоунов и 2-ды судимых уголовников выбирать в президенты..
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19.06.2020 12:26
+8
у министра чемоданы готовы.
внешний долг больше ВВП годового - и он говорит что все в порядке?
.... вирус не вызвывает приступов смеха, а жаль.
так как на такие заявления нужно либо смеяться, либо стрелять.
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19.06.2020 12:23
+7
и теток с уголовным прошлым тоже....
да...

На сегодня внутренний долг Украины составляет 852 млрд грн, а внешний - 1 трлн 83 млн грн, - министр финансов Марченко - Цензор.НЕТ 9697
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19.06.2020 12:31
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запрет выезда из Украины, в тюрьму на 10 лет. Законопроект 3609

В цьому законі просто купа протизаконних антиконституційних положень. будь яки бандити зможуть організуватись в "коллекторськи агнества" і терозищувати людей без рішень суду. таке приймати не можна.
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19.06.2020 12:21 Ответить
внешний долг невозможно отдать полностью. МВФ будет зарабатывать на процентах. Украина будет выплачивать не менее 6 миллиардов ежегодно.
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19.06.2020 12:23 Ответить
это очень хорошо..
нужно побольше клоунов и 2-ды судимых уголовников выбирать в президенты..
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19.06.2020 12:26 Ответить
и теток которие стремние контракти подписивают
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19.06.2020 12:28 Ответить
и теток с уголовным прошлым тоже....
да...

На сегодня внутренний долг Украины составляет 852 млрд грн, а внешний - 1 трлн 83 млн грн, - министр финансов Марченко - Цензор.НЕТ 9697
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19.06.2020 12:31 Ответить
скажи еще, что Пепа с Гросей кредиты не брали.
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19.06.2020 17:57 Ответить
у министра чемоданы готовы.
внешний долг больше ВВП годового - и он говорит что все в порядке?
.... вирус не вызвывает приступов смеха, а жаль.
так как на такие заявления нужно либо смеяться, либо стрелять.
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19.06.2020 12:23 Ответить
отличную страну построил себе мудрый нарид под руководством уголовников и клоунов ...
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19.06.2020 12:24 Ответить
///
Только народные депутаты партии "Слуга народа" задекларировали 1 млрд 44 млн гривн наличных средств, а на банковских счетах более 94 млн гривен
Об этом сообщил Комитет избирателей Украины
(и это только депутаты одной партии...а есть же еще судьи-прокуроры-министры их родственники, опять же олигархи и олигофрены помельче)... так может вот тут поискать ???
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19.06.2020 12:25 Ответить
Докерувались до ручки зеленые дегенераты

На сьогодні внутрішній борг України становить 852 млрд грн, а зовнішній - 1 трлн 83 млн грн, - міністр фінансів Марченко - Цензор.НЕТ 2127
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19.06.2020 12:38 Ответить
ЗЕленые дохозяйнувались….
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19.06.2020 12:42 Ответить
**********
Выход один
Новые налоги и повышения старых
Если бы их вводили только для зебилов было бы логично((
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19.06.2020 12:44 Ответить
.На сегодня внутренний долг Украины составляет 852 млрд грн, а внешний - 1 трлн 83 млн грн, - министр финансов Марченко
На сьогодні внутрішній борг України становить 852 млрд грн, а зовнішній - 1 трлн 83 млн грн, - міністр фінансів Марченко - Цензор.НЕТ 1435..
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19.06.2020 13:03 Ответить
Это вы еще долг США не смотрели.
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19.06.2020 13:08 Ответить
Если смотреть в грн. вроде много, но если пересчитать в дол. 32 млд.дол. и 41 млд.дол. для такой страны, как Украина с 42 млн. населением, это не так много, при нормальном развитии страны эта не та сумма долга, о которой стоит волноваться.
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19.06.2020 13:47 Ответить
А уявляєте борги на кінець каденції Зелених відморожених недоумків(?!?)... так що це тільки початок - ви зробили це разом, ЗЕбіли!!!
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19.06.2020 14:12 Ответить
У нас даже на горизонте Украины не видно человека, который мог бы с этим справится. Одни воры и проходимцы стоят в очереди во власть. Всё очень плохо.
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19.06.2020 15:01 Ответить
а ви що,всіх знаєте персонально,чи по собі міряєте?
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19.06.2020 16:32 Ответить
Т.е. если все два года будут только работать, не есть ни пить ... не заработаем на отдать?
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19.06.2020 15:38 Ответить
 
 