Столичные пляжи уже открыты для купания, но стоит помнить о карантинных мерах, - Кличко

В этом году паспорта готовности получили 12 пляжей и 20 зон отдыха без купания.

Об этом в ходе брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Кличко, Госпродпотребслужба провела лабораторные исследования воды. Проверили и качество питьевой воды в фонтанчиках на пляжах.

Киевские пляжи становятся и более доступными для людей с инвалидностью. Уже на восьми из них размещены специальные кресла-амфибии. А персонал знает, как помогать гражданам с инвалидностью.

На каждом сертифицированном пляже работают спасательные посты.

Мэр подчеркнул, что открытие пляжей - это очередной тест на сознание для киевлян.

"Коронавирус никуда не делся. И на пляжах тоже надо соблюдать элементарные правила безопасности - социальная дистанция, санитайзеры", - сказал Кличко.

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