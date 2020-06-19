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Киев (24765) Кличко (4455) отдых (376) пляж (249)

Столичные пляжи уже открыты для купания, но стоит помнить о карантинных мерах, - Кличко

Столичные пляжи уже открыты для купания, но стоит помнить о карантинных мерах, - Кличко

В этом году паспорта готовности получили 12 пляжей и 20 зон отдыха без купания.

Об этом в ходе брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Кличко, Госпродпотребслужба провела лабораторные исследования воды. Проверили и качество питьевой воды в фонтанчиках на пляжах.

Киевские пляжи становятся и более доступными для людей с инвалидностью. Уже на восьми из них размещены специальные кресла-амфибии. А персонал знает, как помогать гражданам с инвалидностью.

На каждом сертифицированном пляже работают спасательные посты.

Мэр подчеркнул, что открытие пляжей - это очередной тест на сознание для киевлян.

"Коронавирус никуда не делся. И на пляжах тоже надо соблюдать элементарные правила безопасности - социальная дистанция, санитайзеры", - сказал Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Киеве зафиксировали 92 случая COVID-19, один человек умер, - Кличко

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Топ комментарии
+3
Он точно не дебил?
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19.06.2020 12:26
+3
Нырять только в марлевых масках.
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19.06.2020 12:26
+2
и загорать
Столичные пляжи уже открыты для купания, но стоит помнить о карантинных мерах, - Кличко - Цензор.НЕТ 542
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19.06.2020 12:32
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Купатися чи не купатися?(С)
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19.06.2020 12:22 Ответить
Он точно не дебил?
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19.06.2020 12:26 Ответить
Аргументуй.
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19.06.2020 12:29 Ответить
Нырять только в марлевых масках.
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19.06.2020 12:26 Ответить
и загорать
Столичные пляжи уже открыты для купания, но стоит помнить о карантинных мерах, - Кличко - Цензор.НЕТ 542
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19.06.2020 12:32 Ответить
купаться только в масках
Столичные пляжи уже открыты для купания, но стоит помнить о карантинных мерах, - Кличко - Цензор.НЕТ 2700
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19.06.2020 12:31 Ответить
А также можно всем бухать на жаре, плавать за буйки, прыгать с моста.
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19.06.2020 12:32 Ответить
Купайтесь самі купайте дітей. Харкайте туди, сціть, сріть, ригайте... Ну все звично для культурного відпочинку на воді. Але з КОВІДом, він же точно втопиться в святій воді Ганга Дніпра.
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19.06.2020 12:38 Ответить
Ура! Можно...
Столичні пляжі вже відкриті для купання, але варто пам'ятати про карантинні заходи, - Кличко - Цензор.НЕТ 5830
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19.06.2020 12:50 Ответить
Ага, разрешили
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19.06.2020 12:51 Ответить
А еще недавно одного пловца 12 мусАров ловили.
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19.06.2020 13:05 Ответить
Потрібна маска на пляжі і це не жарти.
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19.06.2020 13:13 Ответить
Так це вже тренд сезону 2020-трикіні(купальники з маскою)
Столичні пляжі вже відкриті для купання, але варто пам'ятати про карантинні заходи, - Кличко - Цензор.НЕТ 2795
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19.06.2020 13:25 Ответить
https://censor.net/user/324499 Купальник і дівчина звісно гарні.Але ця маска,це абсурд.
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19.06.2020 13:34 Ответить
 
 