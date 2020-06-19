Столичные пляжи уже открыты для купания, но стоит помнить о карантинных мерах, - Кличко
В этом году паспорта готовности получили 12 пляжей и 20 зон отдыха без купания.
Об этом в ходе брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Кличко, Госпродпотребслужба провела лабораторные исследования воды. Проверили и качество питьевой воды в фонтанчиках на пляжах.
Киевские пляжи становятся и более доступными для людей с инвалидностью. Уже на восьми из них размещены специальные кресла-амфибии. А персонал знает, как помогать гражданам с инвалидностью.
На каждом сертифицированном пляже работают спасательные посты.
Мэр подчеркнул, что открытие пляжей - это очередной тест на сознание для киевлян.
"Коронавирус никуда не делся. И на пляжах тоже надо соблюдать элементарные правила безопасности - социальная дистанция, санитайзеры", - сказал Кличко.
Пожалуйста, подождите...
ГангаДніпра.