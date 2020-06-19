Мажоритарщики Билозир, Вацак и Кучер сменили группу "За будущее" на "Доверие"

Три нардепа из группы "За будущее" перешли в группу "Доверие".

Об сообщил на заседании парламента в пятницу спикер Дмитрий Разумков, передает Цензор.НЕТ.

"Сообщаю о выходе народных депутатов Билозир Ларисы Николаевны, Вацака Геннадия Анатольевича и Кучера Николая Ивановича из состава депутатской группы "Партия "За будущее" и их вхождении в депутатскую группу "Доверие"", - объявил Разумков.

Таким образом в группе "За будущее" осталось 19 человек, а в "Доверии" стало 20.

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Лариса Билозир прошла в Верховную Раду по округу №15 в Винницкой области, это невестка народной артистки Оксаны Билозир. Вацак избрался на округе №16 Винницкой области, а Кучер - №17 Винницкой области.