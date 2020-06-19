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Билозир (30) ВР (27373) депутат (3277) Палица (66)

Мажоритарщики Билозир, Вацак и Кучер сменили группу "За будущее" на "Доверие"

Мажоритарщики Билозир, Вацак и Кучер сменили группу

Три нардепа из группы "За будущее" перешли в группу "Доверие".

Об сообщил на заседании парламента в пятницу спикер Дмитрий Разумков, передает Цензор.НЕТ.

"Сообщаю о выходе народных депутатов Билозир Ларисы Николаевны, Вацака Геннадия Анатольевича и Кучера Николая Ивановича из состава депутатской группы "Партия "За будущее" и их вхождении в депутатскую группу "Доверие"", - объявил Разумков.

Таким образом в группе "За будущее" осталось 19 человек, а в "Доверии" стало 20.

Читайте также: Депутатская группа "За майбутнє" стала одноименной партией во главе с Палицей

Лариса Билозир прошла в Верховную Раду по округу №15 в Винницкой области, это невестка народной артистки Оксаны Билозир. Вацак избрался на округе №16 Винницкой области, а Кучер - №17 Винницкой области.
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Топ комментарии
+17
Три барана переместились из одного вольера...в другой....
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19.06.2020 12:21
+7
фигня у них с названиями.. сплошной треш. Назвали бы группу "Пох*уисты" - получили бы монобольшинство в ВР)
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19.06.2020 12:47
+6
Будущее с идиотами построить трудно, пришлось идти "воровками" на Доверии.
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19.06.2020 12:22
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Три барана переместились из одного вольера...в другой....
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19.06.2020 12:21 Ответить
фигня у них с названиями.. сплошной треш. Назвали бы группу "Пох*уисты" - получили бы монобольшинство в ВР)
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19.06.2020 12:47 Ответить
Бараны это избиратели в Винницкой области.
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19.06.2020 13:19 Ответить
Видимо кормёжка получше.
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19.06.2020 16:44 Ответить
з-під "за майбах бені" пішли в ахметовську групу
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19.06.2020 12:21 Ответить
Будущее с идиотами построить трудно, пришлось идти "воровками" на Доверии.
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19.06.2020 12:22 Ответить
упыри... одни себя слугами называют клейма не где ставить... кому служат доллару или евро... эти о каком то мнимом доверии...
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19.06.2020 12:23 Ответить
Теорема Ескобара в дії
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19.06.2020 12:23 Ответить
мажоритарщики на доверии
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19.06.2020 12:25 Ответить
от чого мажоритарщиків в перід становлення демократії в парламенті не повинно бути.
Гречка, гичка і кретиноскоп....
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19.06.2020 12:29 Ответить
Мажоритарщики - это перекатиполе в поисках где больше плотють.
Удивила невестка Оксаны Билозир - Лариса Билозир
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19.06.2020 12:40 Ответить
Меня не удивила. Оксана Билозир тушка. Она прошла в парламент от Нашей Украины Ющенко. А в парламенте перешла в Партию Регионов. Её невестка Лариса Билозир такая же шваль.
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19.06.2020 13:22 Ответить
Вы что-то путаете. Никогда Оксана Билозир не была В Регионах
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19.06.2020 13:28 Ответить
Из Нашей Украины точно вышла, хотя была избрана по списку Нашей Украины. Возможно формально не вошла в ПР, но голосовала вместе с регионалами.
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19.06.2020 13:31 Ответить
Обидві тушки,до речі,носять призвіще "Білозір"...Оце і добивало Ігора Білозіра,який в останні роки свого життя спивався по центровим кабакам Львова,розповідаючи всякому "що ота ***** родила мені сина від чужого й...баря"...Безперервно пив,весь в боргах,,розгублений,забитий насмерть мажорами-москалями біля міської прокуратури - отака от доля одного з найвідоміших і найулюбленіших галицьких композиторів...А "*****",яку він витягнув з болота,зробив відомою співачкою і своєю дружиною кінчила інститут міжнародного права,стала кумою Ющенка,нардепом,міністром - пішла вперед і вверх,і співає що вона "україночка" і "сльозою вмилася"...Боронь Боже нас від таких "україночок",говорю цілком щиро...
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19.06.2020 13:45 Ответить
Доверие к кому и чему?
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19.06.2020 12:28 Ответить
"Довіряємо виключно Баблу !"
"Довіра".
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19.06.2020 12:33 Ответить
Ми ідем напролом за баблом
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19.06.2020 12:45 Ответить
Депутат Алексей Гончаренко опубликовал список 17 депутатов, которые вошли в группу, в своем Telegram-канале.

"Итак, в группу собрались 17 мажоритарщиков:
Глава - Кулинич Олег, зам - Лунченко Валерий, Бакунец Павел, Люшняк Николай, Петевка Василий, Кот Андрей, Давыденко Валерий, Приходько Борис, Горват Роберт, Шахов Сергей, Вельможный Сергей, Сухов Александр, https://lb.ua/file/person/1763_efimov_maksim_viktorovich.html Ефимов Максим , Ковалев Александр, Арешонков Владимир, Бабенко Николай, https://lb.ua/file/person/904_ivanchuk_andrey_vladimirovich.html Иванчук Андрей ...
В общем, группа Веревского-Шахова и пару примкнувших аграриев", - написал Гончаренко.

По словам источника LB.ua во фракции "Слуга народа", "новая группа будет контролироваться Ахметовым и Веревским".
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19.06.2020 12:31 Ответить
Что эти люди там вообще делают? Законы какието писали?
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19.06.2020 13:19 Ответить
...ляди сменили бордель. Осталось сменить кровати.
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19.06.2020 12:33 Ответить
Аферисты на доверии.
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19.06.2020 12:33 Ответить
кругооборот гуана...
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19.06.2020 12:35 Ответить
Веревский был в БЮТ, затем в Регионах. Голосовал за закон про Мовну політику Кивалова-Колесниченка.
Про Ахметова все все знают
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19.06.2020 12:38 Ответить
Депутатская группа "За будущее" станет фракцией, поскольку была создана соответствующая политическая партия.Об этом сказал Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала "Украина 24" 1 июня."Несколько недель назад было две депутатские группы в парламенте - это"Доверие" и "За будущее". Сегодня уже "За будущее" стало политической партией, а вскоре мы объявим о том, что это уже фракция, а не депутатская группа", - отметил спикер.Как сообщалось, члены депутатской группы "За будущее" объявили о создании партии "За будущее". Ее возглавил народный депутат Игорь Палица. Учредительный съезд новой политсилы состоялся 20 маяhttps://telegraf.com.ua/ и на Главную страницу https://telegraf.com.ua/ukraina/politika/5489561-razumkov-o-sozdanii-partii-za-budushhee-vskore-myi-obyavim-o-tom-chto-eto-uzhe-fraktsiya.html#comments_block Добавить комментарий
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19.06.2020 12:51 Ответить
Депутатсякі групи "За майбутнє" і "Довіра" - одної попи ягодиці.
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19.06.2020 13:13 Ответить
Круговорот мудачья в Верховной Раде
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19.06.2020 13:29 Ответить
що кому не стає, то і в назву "Доверие"!?
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19.06.2020 14:10 Ответить
Дєло жирних тушок живьйоть і працвєтаіть...

Мажоритарники Білозір, Вацак і Кучер змінили групу "За майбутнє" на "Довіру" - Цензор.НЕТ 3481
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19.06.2020 16:32 Ответить
Сколько этим паразитам ползать из одного заразного очага в другой?
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19.06.2020 16:37 Ответить
Какое может быть доверие к этому будущему. Полагаю, что 73% в этом уже убедились в настоящем.
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19.06.2020 16:39 Ответить
 
 