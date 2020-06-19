Мажоритарщики Билозир, Вацак и Кучер сменили группу "За будущее" на "Доверие"
Три нардепа из группы "За будущее" перешли в группу "Доверие".
Об сообщил на заседании парламента в пятницу спикер Дмитрий Разумков, передает Цензор.НЕТ.
"Сообщаю о выходе народных депутатов Билозир Ларисы Николаевны, Вацака Геннадия Анатольевича и Кучера Николая Ивановича из состава депутатской группы "Партия "За будущее" и их вхождении в депутатскую группу "Доверие"", - объявил Разумков.
Таким образом в группе "За будущее" осталось 19 человек, а в "Доверии" стало 20.
Лариса Билозир прошла в Верховную Раду по округу №15 в Винницкой области, это невестка народной артистки Оксаны Билозир. Вацак избрался на округе №16 Винницкой области, а Кучер - №17 Винницкой области.
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Гречка, гичка і кретиноскоп....
Удивила невестка Оксаны Билозир - Лариса Билозир
"Довіра".
"Итак, в группу собрались 17 мажоритарщиков:
Глава - Кулинич Олег, зам - Лунченко Валерий, Бакунец Павел, Люшняк Николай, Петевка Василий, Кот Андрей, Давыденко Валерий, Приходько Борис, Горват Роберт, Шахов Сергей, Вельможный Сергей, Сухов Александр, https://lb.ua/file/person/1763_efimov_maksim_viktorovich.html Ефимов Максим , Ковалев Александр, Арешонков Владимир, Бабенко Николай, https://lb.ua/file/person/904_ivanchuk_andrey_vladimirovich.html Иванчук Андрей ...
В общем, группа Веревского-Шахова и пару примкнувших аграриев", - написал Гончаренко.
По словам источника LB.ua во фракции "Слуга народа", "новая группа будет контролироваться Ахметовым и Веревским".
Про Ахметова все все знают