Конгресс украинцев Канады о делах против Порошенко: "Это может подорвать западную поддержку Украины"

Судебные дела против пятого президента Украины Петра Порошенко вызывают беспокойство в Канаде.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Конгресс украинцев Канады.

"Последние обвинения против бывшего президента Петра Порошенко, которого обвиняют в преступлении за осуществление своих конституционных полномочий, вызывают беспокойство. В других случаях судебных дел мы видели, что администрация нарушает презумпцию невиновности, лишая этих лиц надлежащей процедуры. Презумпция невиновности, справедливый процесс и система правосудия, свободная от политического вмешательства, оказались под угрозой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Украина не может позволить себе подорвать принципы Революции Достоинства, делая мишенями преследований политических оппонентов и снова назначая чиновников, которые служили в коррумпированной администрации Януковича.

"Это может подорвать западную поддержку Украины. Важно, чтобы Украина завершила процесс судебной реформы. Украина должна достичь значительного прогресса для того, чтобы органы прокуратуры и суды оставались свободными от политического вмешательства и манипуляций. Как мы видели на примерах Верховного Суда Украины и Высшего антикоррупционного суда, судебная реформа возможна. Торможение в низших инстанциях в интересах сторонников возвращения назад препятствует делу справедливости, которое Канада и канадцы так активно поддерживали. Только тогда мы увидим действительно свободную, демократическую и процветающую Украину. Украинцы этого заслуживают", - подытожили в Конгрессе украинцев Канады.

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