Конгресс украинцев Канады о делах против Порошенко: "Это может подорвать западную поддержку Украины"
Судебные дела против пятого президента Украины Петра Порошенко вызывают беспокойство в Канаде.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Конгресс украинцев Канады.
"Последние обвинения против бывшего президента Петра Порошенко, которого обвиняют в преступлении за осуществление своих конституционных полномочий, вызывают беспокойство. В других случаях судебных дел мы видели, что администрация нарушает презумпцию невиновности, лишая этих лиц надлежащей процедуры. Презумпция невиновности, справедливый процесс и система правосудия, свободная от политического вмешательства, оказались под угрозой", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Украина не может позволить себе подорвать принципы Революции Достоинства, делая мишенями преследований политических оппонентов и снова назначая чиновников, которые служили в коррумпированной администрации Януковича.
"Это может подорвать западную поддержку Украины. Важно, чтобы Украина завершила процесс судебной реформы. Украина должна достичь значительного прогресса для того, чтобы органы прокуратуры и суды оставались свободными от политического вмешательства и манипуляций. Как мы видели на примерах Верховного Суда Украины и Высшего антикоррупционного суда, судебная реформа возможна. Торможение в низших инстанциях в интересах сторонников возвращения назад препятствует делу справедливости, которое Канада и канадцы так активно поддерживали. Только тогда мы увидим действительно свободную, демократическую и процветающую Украину. Украинцы этого заслуживают", - подытожили в Конгрессе украинцев Канады.
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Это точно, пора Вальцмана уже посадить на шконку, пора. Поразводил этот воришка и аферист уголовных дел, словно ******************, больше уже, чем у меня волос на голове. Хотя Зебил его и не посадит, как еврей еврея, но задел на будущее уже будет серьёзный. И угол в турме уже будет знать где, и кровать, и одеяльце с подушкой, и конечно же где параша. Красота. Вот тогда и восторжествует правда в Украине. Заждалась уже Украина вся, заждалась.
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жду, когда дбр откроет дело против порошенко за то, что он проиграл выборы зеленскому, и теперь им приходится выдумывать всю эту лютую херьPosted by https://www.facebook.com/roman.shrike Роман Шрайк on https://www.facebook.com/roman.shrike/posts/3377444125613676 Thursday, 18 June 2020
https://www.bbc.com/ukrainian/features-53104778
пока что порохососы не дергаются даже....
Парадокс у тому, що русскоязичному ватному бидлу паспорти в 1991 видали автоматично, а ті представники діаспори, які хотіли повернутися в Україну, не отримували громадянство автоматично, а мусили виконувати норму про проживання тут 5 років. Тобто фактично свідомих українців поставили нижче ватного бидла і прирівняли до якихось нєгрів чи китаців, які хочуть залишитися тут після навчання та отримати громадянство!
До таких "вумних" не доходило, що вибір стояв (і вам товкли) між Україною і тайожним союзом, вони вирішили в чистоплюйство пограти.
Тому і називають вас тим, ким ви є - поплічниками, бо ви прямо посприяли приходу тлі.
Зате тепер продовжуєте корчити з себе =патріотів= і =вболіват за Батьківщину.
Але до решти, які були вдома і не пішли, добрих слів і поваги не маю.
Щоб потім сказати - "ну че, делать неча, поскакали и будя, а таперича надоть в Таежный Союз".
1. Ви поставили собі діагноз
2. Забудьте про підтримку Заходу.
Слухати і вірити зе-лохторат не збирався, а 21.04.2019 і потому - взагалі в ейфорії.
Все було =ні па чьом= ... Раділи, стрибали ...
=всєх сдєлаєм=, =ПП на нари= ...
Давайте.
В іншому випадку ти брехливе кацапське чмо.
Шкода витраченого часу.
Коли ж його приберуть?
https://cerkvarium.org/novyny/pomistni-tserkvy/spivchuttya-vselenskogo-patriarkha-petrovi-poroshenku-z-privodu-smerti-batka
P.S. Ті, хто "вбивав", мовчать
А до віті януковича в тебе питань немає? А до *****? Також немає?? Дивно)))
В тролів персональні замовлення)))