В семи школах Киева обнаружили новые случаи заболевания коронавирусом среди педагогов, - Кличко

В столице обнаружили новые случаи заболевания коронавирусом среди педагогов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

"Отмечу, что появляются новые случаи заболевания коронавирусом и среди педагогов. В частности, за последнюю неделю по одному случаю обнаружили в школах №270, №212, №282 и в лицее №51. А также в школе № 235 и новый случай в школе №197. - Там везде заболели учителя. В школе №308 коронавирусом заболел завуч. Там всех работников, - поскольку много было контактных, - отправили на самоизоляцию", - сообщил Кличко.

Мэр также отметил, что отмена обязательного внешнего независимого оценивания является взвешенным решением в нынешней эпидемиологической ситуации.

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"Я благодарен, что государство прислушалось к нашей позиции. И ученикам, которые не собираются в этом году поступать в украинские вузы, разрешили не сдавать ВНО. Те же, кто будут поступать в вузы, смогут пройти внешнее независимое оценивание. Это - взвешенное решение в сложившейся ситуации. Потому безопасность и здоровье наших детей - главное", - отметил Кличко.