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В семи школах Киева обнаружили новые случаи заболевания коронавирусом среди педагогов, - Кличко

В семи школах Киева обнаружили новые случаи заболевания коронавирусом среди педагогов, - Кличко

В столице обнаружили новые случаи заболевания коронавирусом среди педагогов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

"Отмечу, что появляются новые случаи заболевания коронавирусом и среди педагогов. В частности, за последнюю неделю по одному случаю обнаружили в школах №270, №212, №282 и в лицее №51. А также в школе № 235 и новый случай в школе №197. - Там везде заболели учителя. В школе №308 коронавирусом заболел завуч. Там всех работников, - поскольку много было контактных, - отправили на самоизоляцию", - сообщил Кличко.

Мэр также отметил, что отмена обязательного внешнего независимого оценивания является взвешенным решением в нынешней эпидемиологической ситуации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Киеве зафиксировали 92 случая COVID-19, один человек умер, - Кличко

"Я благодарен, что государство прислушалось к нашей позиции. И ученикам, которые не собираются в этом году поступать в украинские вузы, разрешили не сдавать ВНО. Те же, кто будут поступать в вузы, смогут пройти внешнее независимое оценивание. Это - взвешенное решение в сложившейся ситуации. Потому безопасность и здоровье наших детей - главное", - отметил Кличко.
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Сбылась моя детская мечта, чтобы все педагоги заболели и передохли , и я мог не ходить в школу. Но то б....тво, что происходит сегодня, эйфории не вызывает. Детки, как вам, тупеть дома, без образования ?
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19.06.2020 12:49 Ответить
Хорошая перспектива у детей, только они сейчас это понять не смогут.
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19.06.2020 12:56 Ответить
Правильно, пусть идут в школу. Передохнет 30%, да и х на них. 70% жеж останется, голосовать.
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19.06.2020 12:57 Ответить
В червні? Що вони там роблять?
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19.06.2020 13:06 Ответить
ремонти у класах роблять.
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19.06.2020 13:08 Ответить
Всем родителям срочно сдать деньги в фонд борьбы с коронавирусом (наличными, тётке из родительского комитета). Этожедлянашихдетей!
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19.06.2020 14:27 Ответить
А вчителі що зараз в школах роблять?
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19.06.2020 16:16 Ответить
 
 