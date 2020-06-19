В результате взрыва гранаты в Борисполе погиб мужчина, его товарища госпитализировали в больницу, - Нацполиция
На днях во дворе частного дома в г. Борисполь произошел взрыв гранаты, в результате которого погиб человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киевской области.
Полиция установила, что двое приятелей-заробитчан, находясь в нетрезвом состоянии, играли боеприпасом, который один из них нашел. Внезапно граната взорвалась в воздухе.
Женщина, которая находилась в доме, услышав взрыв, вызвала правоохранителей и скорую медицинскую помощь.
Для 32-летнего уроженца Закарпатской области, полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью, он погиб на месте.
Его 36-летний с друг с Черниговщины с многочисленными осколочными ранениями находится в больнице.
Сейчас полиция выясняет происхождение боеприпаса.
По данному факту следователи Бориспольского отдела полиции открыли два уголовных производства по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и по ст. 115 (умышленное убийство, с дополнительной пометкой - несчастный случай) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.
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может быть шо на мужика напали.
но да, 99% случаев с гранатами = "эээ, смотри шо у меня есть, ой!"