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Борисполь (758) взрыв (6500) граната (994) Киевская область (3923) Нацполиция (16193) смерть (9177)

В результате взрыва гранаты в Борисполе погиб мужчина, его товарища госпитализировали в больницу, - Нацполиция

В результате взрыва гранаты в Борисполе погиб мужчина, его товарища госпитализировали в больницу, - Нацполиция

На днях во дворе частного дома в г. Борисполь произошел взрыв гранаты, в результате которого погиб человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киевской области.

Полиция установила, что двое приятелей-заробитчан, находясь в нетрезвом состоянии, играли боеприпасом, который один из них нашел. Внезапно граната взорвалась в воздухе.

Женщина, которая находилась в доме, услышав взрыв, вызвала правоохранителей и скорую медицинскую помощь.

Для 32-летнего уроженца Закарпатской области, полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью, он погиб на месте.

Его 36-летний с друг с Черниговщины с многочисленными осколочными ранениями находится в больнице.

Сейчас полиция выясняет происхождение боеприпаса.

По данному факту следователи Бориспольского отдела полиции открыли два уголовных производства по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и по ст. 115 (умышленное убийство, с дополнительной пометкой - несчастный случай) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

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І ці дядьки не дозволяють гратись дітям сірниками?!
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19.06.2020 12:52 Ответить
В квача играли чтоль....
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19.06.2020 12:52 Ответить
Ну логично, с чем же еще играть набухавшись как не с боевой гранатой. Это лучше чем тенисные мячики и прочая чушь для лохов.
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19.06.2020 12:56 Ответить
"Всё идёт, как и должно идти" (с)
У результаті вибуху гранати в Борисполі загинув чоловік, його товариша госпіталізували в лікарню, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8909
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19.06.2020 13:02 Ответить
но мы не знаем фактов.
может быть шо на мужика напали.
но да, 99% случаев с гранатами = "эээ, смотри шо у меня есть, ой!"
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19.06.2020 13:15 Ответить
Обезьяны с гранатой!
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19.06.2020 15:00 Ответить
 
 