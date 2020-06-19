Оккупанты на Донбассе активно применяют на передовых позициях и в "серой зоне" прибывших из РФ снайперов, - разведка
Командование российских оккупационных войск продолжает активно применять снайперов на передовых позициях соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ вдоль всей линии соприкосновения, в т.ч. с выходом снайперских пар в "серую зону".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Как отмечают в украинской разведе, указанные меры противник проводит с целью деморализации личного состава подразделений Объединенных сил, нанесения потерь и провоцирования огня.
"Для реализации своих замыслов российское оккупационное командование привлекает дополнительные снайперские пары ВС РФ, которые не относятся к штатным подразделениям 1, 2 АК и прибывают на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях с территории России через неконтролируемые Украиной участки границы", - сказано в сообщении.
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а бубочка сказал перестать стрелять в них...
Окопы в рост человека, наблюдение только через вебкамеры/перископы, подъезды и места разгрузки припасов перекрыты стенами из габионов, 24/7 патрули беспилотников с тепловизионными камерами вдоль линии разграничения.
Итоги: люди не подставляются, диверсионные группы воврямя засекаются. Но это очень сложно, гораздо дешевле для наших "керманычей" 1 труп в неделю.
Среди профессиональных наёмников или ФСБшинков, я думаю не так много камикадзе готовых сдохнуть за идеи "новороссии". - На своих двоих скрыться от облавы проблематично и для многих это был бы билет в один конец.
Я не верю в то что снайпер это эдакий ультимативный и неуловимый бэтмэн с которым ничего нельзя сделать.
Есть целый комплекс антиснайперских мероприятий, и их применяют, НО, к сожалению, 100 % гарантии они не дают. Нет идеальной защиты.