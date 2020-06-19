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Новости Агрессия России против Украины
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Минобороны (9033) разведка (4119) снайперы (469)

Оккупанты на Донбассе активно применяют на передовых позициях и в "серой зоне" прибывших из РФ снайперов, - разведка

Оккупанты на Донбассе активно применяют на передовых позициях и в

Командование российских оккупационных войск продолжает активно применять снайперов на передовых позициях соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ вдоль всей линии соприкосновения, в т.ч. с выходом снайперских пар в "серую зону".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Как отмечают в украинской разведе, указанные меры противник проводит с целью деморализации личного состава подразделений Объединенных сил, нанесения потерь и провоцирования огня.

"Для реализации своих замыслов российское оккупационное командование привлекает дополнительные снайперские пары ВС РФ, которые не относятся к штатным подразделениям 1, 2 АК и прибывают на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях с территории России через неконтролируемые Украиной участки границы", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На оккупированный Донбасс прибыли дополнительные группы российских инструкторов для проведения учений, - разведка
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Топ комментарии
+1
коцапы безнаказанно используют нас как мишени, и ещё тренируются на этом
а бубочка сказал перестать стрелять в них...
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19.06.2020 13:03
+1
надеюсь что не вся эта мразь вернется в свой шайтанат
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19.06.2020 13:07
+1
зескот , ахтунг ! путло надеется на вас ,думу думает онъ....что при следущем вторжении именно вы , вместе с рыгами наперегонки побежите ему сасать, аки крысмане и лугандонцы и он, вам за эта (потом) дабавит к пэнсыи по 3 ****** + шкуриный паспарт безплатна даст , а от шарийа вы палучите аж по красному шарику и "савершенна безплатна"....падумайТЕ, это ж такие перспехтиввы....
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19.06.2020 13:29
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коцапы безнаказанно используют нас как мишени, и ещё тренируются на этом
а бубочка сказал перестать стрелять в них...
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19.06.2020 13:03 Ответить
Янелоху 🤢🤡🎪фиолетово … постреливают
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19.06.2020 14:42 Ответить
надеюсь что не вся эта мразь вернется в свой шайтанат
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19.06.2020 13:07 Ответить
зескот , ахтунг ! путло надеется на вас ,думу думает онъ....что при следущем вторжении именно вы , вместе с рыгами наперегонки побежите ему сасать, аки крысмане и лугандонцы и он, вам за эта (потом) дабавит к пэнсыи по 3 ****** + шкуриный паспарт безплатна даст , а от шарийа вы палучите аж по красному шарику и "савершенна безплатна"....падумайТЕ, это ж такие перспехтиввы....
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19.06.2020 13:29 Ответить
6 лет снайперской войне и до сих пор нет противоядия?.Нужно поработать с Израилем,США.Самим решить проблему.Величайшие умы Корчинского,Стемпицкого,Билецкого меркнут на фоне Плешфюрерского беспредела.Слабаки.Способны только гадить в песочницах и насиловать ЛГБТ.
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19.06.2020 13:36 Ответить
Может ты нам поведаешь о "действенном противоядии" в снайперской войне? и твое имя станет в один ряд с Сунь Дзы, фон Клаузевицем и прочими.
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19.06.2020 17:13 Ответить
Я поведаю:

Окопы в рост человека, наблюдение только через вебкамеры/перископы, подъезды и места разгрузки припасов перекрыты стенами из габионов, 24/7 патрули беспилотников с тепловизионными камерами вдоль линии разграничения.

Итоги: люди не подставляются, диверсионные группы воврямя засекаются. Но это очень сложно, гораздо дешевле для наших "керманычей" 1 труп в неделю.
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20.06.2020 00:20 Ответить
Ты почему то решил, что снайпера работают только по фронту. Большая ошибка. Почитай, для начала, "Руководство для снайпера-отличника", оно хоть и старенькое, но весьма толковое. Потом Д.Пластера "Совершенный снайпер", это уже настольная книга любого снайпера. Ну а потом выдвинешь свои предложения.
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21.06.2020 10:21 Ответить
Против "тыловых" снайперов и диверсионных групп я бы сделал подразделения постоянной готовности на броне и с поддержкой ударных безпилотников, как раз Байрактары тут подойдут замечательно. После обстрела наших солдат, группа отвечающая за сектор выдвигается на место, находит и убивает снайпера.

Среди профессиональных наёмников или ФСБшинков, я думаю не так много камикадзе готовых сдохнуть за идеи "новороссии". - На своих двоих скрыться от облавы проблематично и для многих это был бы билет в один конец.

Я не верю в то что снайпер это эдакий ультимативный и неуловимый бэтмэн с которым ничего нельзя сделать.
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22.06.2020 21:53 Ответить
Я же тебе писал - учи мат часть. Итак, нет сплошной линии фронта, цепочка опорников и "кукушек". Снайперу проще работать не во фронт, а с флангов, вдоль линии окопов. Сначала разведка и наблюдение, определение мест лежек и путей отхода, потом обустройство лежек, основных и запасных. Заметь, все это в полосе непосредственного соприкосновения, шириной два, порой три километра. Выдвижение на позицию - работа - уход. Притом, работа под прикрытием пулеметного огня. Если вдруг сели на хвост - свои прикроют пулеметным, минометным огнем. Да и определить снайпера по одному или паре выстрелов практически невозможно. Пока раздуплишься, определишь, подымешь группу, выдвинешься - снайпер, у себя дома, чай будет пить, и винтовку успеет почистить.
Есть целый комплекс антиснайперских мероприятий, и их применяют, НО, к сожалению, 100 % гарантии они не дают. Нет идеальной защиты.
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24.06.2020 12:09 Ответить
Говорящее мясо из орды прибыло для отработки украинскими вс на жиаых целях своих наработок, желаю удачи нашим воинам!
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19.06.2020 15:46 Ответить
 
 