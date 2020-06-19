Оккупанты на Донбассе активно применяют на передовых позициях и в "серой зоне" прибывших из РФ снайперов, - разведка

Командование российских оккупационных войск продолжает активно применять снайперов на передовых позициях соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ вдоль всей линии соприкосновения, в т.ч. с выходом снайперских пар в "серую зону".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Как отмечают в украинской разведе, указанные меры противник проводит с целью деморализации личного состава подразделений Объединенных сил, нанесения потерь и провоцирования огня.

"Для реализации своих замыслов российское оккупационное командование привлекает дополнительные снайперские пары ВС РФ, которые не относятся к штатным подразделениям 1, 2 АК и прибывают на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях с территории России через неконтролируемые Украиной участки границы", - сказано в сообщении.

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