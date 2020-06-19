Представитель "Велюра" собирает подписи за отставку Бабака, не поддержавшего кандидатуру "отрыжки Табачника" Шкарлета на должность министра образования, - "слуга народа" Лерос

Народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос заявил, что в парламенте собирают подписи за отставку Сергея Бабака с должности председателя образовательного комитета из-за того, что он не поддержал ректора Черниговского университета Сергея Шкарлета на должность министра образования.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Представитель Велюра в парламенте собирает подписи за отставку председателя комитета Бабака, потому что он отказался поддержать кандидатуру на должность министра образования. Я не понимаю, как можно голосовать за эту отрыжку Табачника. Это недопустимо. Я обращаюсь к своим коллегам: прошу вас вспомнить с какой целью вы шли в парламент - вы хотите, чтобы вами гордились ваши дети, ваши родные и все государство. Но голосуя за подобную кандидатуру - это бетонировать себя под понятием "коррупция"", - сказал Лерос.

По словам Лероса, эту кандидатуру выбрали, "потому что ректоры киевских вузов обещали поддержать нашу коллегу на местных выборах мэра Киева".

"Вот это и есть весь договорняк этой истории. Я призываю вас не голосовать, не подписывать отставку Бабака с должности председателя комитета ", - сказал нардеп.

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Как сообщалось, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предлагает Верховной Раде назначить Шкарлета министром образования и науки.

Ресурс "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях" обнаружил, что 27% монографии кандидата на пост министра образования, а ныне ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета - это текстовые заимствования у других авторов без надлежащих ссылок на них (плагиат).

Кандидат на пост министра образования Сергей Шкарлет не раз заявлял о своей приверженности Партии регионов, во время Революции Достоинства заставлял студентов снять украинские флаги с общежития. По информации экс-министра Анны Новосад, его кандидатуру лоббирует ряд ректоров, которые хотят отменить "неудобные" реформы.