Представитель "Велюра" собирает подписи за отставку Бабака, не поддержавшего кандидатуру "отрыжки Табачника" Шкарлета на должность министра образования, - "слуга народа" Лерос
Народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос заявил, что в парламенте собирают подписи за отставку Сергея Бабака с должности председателя образовательного комитета из-за того, что он не поддержал ректора Черниговского университета Сергея Шкарлета на должность министра образования.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Представитель Велюра в парламенте собирает подписи за отставку председателя комитета Бабака, потому что он отказался поддержать кандидатуру на должность министра образования. Я не понимаю, как можно голосовать за эту отрыжку Табачника. Это недопустимо. Я обращаюсь к своим коллегам: прошу вас вспомнить с какой целью вы шли в парламент - вы хотите, чтобы вами гордились ваши дети, ваши родные и все государство. Но голосуя за подобную кандидатуру - это бетонировать себя под понятием "коррупция"", - сказал Лерос.
По словам Лероса, эту кандидатуру выбрали, "потому что ректоры киевских вузов обещали поддержать нашу коллегу на местных выборах мэра Киева".
"Вот это и есть весь договорняк этой истории. Я призываю вас не голосовать, не подписывать отставку Бабака с должности председателя комитета ", - сказал нардеп.
Как сообщалось, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предлагает Верховной Раде назначить Шкарлета министром образования и науки.
Ресурс "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях" обнаружил, что 27% монографии кандидата на пост министра образования, а ныне ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета - это текстовые заимствования у других авторов без надлежащих ссылок на них (плагиат).
Кандидат на пост министра образования Сергей Шкарлет не раз заявлял о своей приверженности Партии регионов, во время Революции Достоинства заставлял студентов снять украинские флаги с общежития. По информации экс-министра Анны Новосад, его кандидатуру лоббирует ряд ректоров, которые хотят отменить "неудобные" реформы.
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это вообще на каком языке? это на зоновском?
Ху из "велюр"? Это погоняло такое? Это человек? Или это ресторан (который знаменит антителами к макароновирусу)? Но почему тогда у ресторана есть представитель в Раде?
Ху из "бабака"?
И кого там отрыгнул Табачник?
Бабак - председатель образовательного комитета ВР.
"Отрыжка Табачника" - связан с Партией Регионов времен Януковича.
"Рекдиска" - плохой человек )
Словарь пора издавать "Новояз Верховной Рады", а то на каком-то собачьем языке гутярят, вроде не феня блатная, а ничего не понять.
19.06.2020, 13:14 • 418 • https://uainfo.org/blognews/1592558053-nekerovana-situatsiya-z-zelenskim-mozhe-diyti-do-tochki-nepovernennya.html#mc-container 0
Факти вперта річ… Доведено досвідом багатьох поколінь. Низка фактів підсумків дій сьогоднішньої української влади доводить, що на відміну від кліпових обіцянок про неминучі зміни в країні, в реаліях ніхто нічого змінювати не збирається.
І, це ми повинні, нарешті, прийняти, як беззаперечний факт.
Ініціатива Зеленського про призначення ставленика олігарха на місце Прем'єра. Дії цього Прем'єра на користь свого олігарха у енергетиці. Неспроможність Уряду під керівництвом протеже олігарха створити дієву Програму виходу країни з економічної та соціальної кризи, в яку ж самі і завели. Ці, та багато інших фактів, свідчать про те, що випадково обраний президент Зеленський віддав Україну на поталу олігархам.
Читайте також: https://uainfo.org/blognews/1592554638-zelenskiy-virishiv-pokospleyiti-yanukovicha-.html Зеленський вирішив покосплеїти Януковича?
Його попередник, Порошенко, всю свою президентську каденцію намагався примусити олігархів служити собі, та очолити діючу в державі олігархічно-кланову систему. Не вийшло…
Президент Зеленський всю свою каденцію буде намагатись просто пересідити в зручному кріслі, не вступаючи в конфлікт з олігархами, аби не втратити свій сценічно-електоральний рейтинг, який легко вбивається провідними ТВ каналами, що контролюються декількома олігархами. Не вийде просто пересідити. Бо, навіть ті, хто дивиться на діючого президента закоханими очима, через півроку, рік, зрозуміють, що ситуація в країні безкеровано розвивається від поганого до набагато гіршого.
Читайте також: https://uainfo.org/blognews/1592549902-sazonov-oh-etot-narod-on-vam-nagolosuet-menya-takaya.html Сазонов: "Ох, этот народ - он вам наголосует". Меня такая позиция откровенно бесит. Народ не такой? А элита хорошая?
Президент Зеленський нічого змінювати не буде. Бо, не знає, як. Не вміє, Та боїться.
Питання в тому, що нам з цим робити? Бо, некерована ситуація може дійти до точки неповернення.
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