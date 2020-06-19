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Новости Репрессии в Беларуси
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Лукашенко заявил о срыве "майдана" в Беларуси: Маски сорваны не только с кукол, но и с кукловодов

Лукашенко заявил о срыве

Власти Беларуси сорвали план по дестабилизации ситуации в стране.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт президента Беларуси, об этом Александр Лукашенко заявил 19 июня на совещании в Минске, которое посвящено мерам поддержки реального сектора экономики со стороны банковской системы.

"Вы видите, что сегодня фокус всех политических интересов сконцентрирован на Беларуси. Как с Запада, так и с Востока. Наблюдая за ситуацией в течение последних суток, я вижу, что активизировались определенные силы, которые начинают интенсивничать, раскачивая ситуацию в стране. Мы это наблюдали, и давно. Но нам все-таки удалось сделать некоторые шаги на опережение и сорвать масштабный план дестабилизации Беларуси (это не шутка и не запугивание) и привести страну к некоему майдану. Такая была цель. Маски сорваны с определенных не только кукол, которые у нас здесь были, но и кукловодов, которые сидят за пределами Беларуси", - сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что никому не позволит сломать страну.

"Я хочу, чтобы вы понимали, что я ни в коем случае, и по своим функциональным обязанностям как президент по Конституции, и просто как человек, который всю свою жизнь положил на создание этого независимого суверенного государства, никому не позволю сломать эту страну. Я хочу, чтобы меня понимали вы и другие. Для меня нет большей ценности, чем Беларусь - суверенная и независимая. И на сохранение этой страны я пойду, чего бы мне это ни стоило", - заявил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Массовая акция оппозиции прошла в центре Минска. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, ранее был задержан бывший глава "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико, а также его сын Эдуард, являющийся руководителем инициативной группы по выдвижению Бабарико в кандидаты на пост президента. Генпрокурор Беларуси Александр Конюк сообщил, что в действиях фигурантов "дела Белгазпромбанка" усматривается угроза национальной безопасности. Его расследование передано КГБ, уголовное дело возбуждено по статье о создании преступной организации, хотя первоначально оно было заведено ДФР КГК по статьям за уклонение от уплаты налогов и отмывание денег.

Ранее был задержан блогер Сергей Тихановский. В отношении него и его соратников расследуются уголовные дела о подготовке к организации массовых беспорядков, а также воспрепятствованию проведению выборов.

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Топ комментарии
+39
Шариков, нормальных "республик от Союза" три - это страны Балтии. Они в ЕС и НАТО.
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19.06.2020 13:26
+35
Майдан - одно это слово вышибает у диктаторов холодный пот . Уже только за это можно любить народ Украины!
Лукашенко заявил о срыве "майдана" в Беларуси: Маски сорваны не только с кукол, но и с кукловодов - Цензор.НЕТ 5974
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19.06.2020 13:27
+26
Таких республик полвостока. Там такие же вечные правители.
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19.06.2020 13:25
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Страница 2 из 2
Белорусы! Бацька ясно сказал- НЕ УЙДУ!! Так шо не рыпайтесь,если жисть дорога.Такие неадекваты готовы на все!!! Вам , как и в рашке прийдется ждать естессной кончины.
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19.06.2020 13:33 Ответить
Это как при совке, вроде и выборы проводили но на листке была только одна фамилия.
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19.06.2020 13:37 Ответить
Ну и ??? Зачеркнул бы эту фамилию!
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19.06.2020 13:40 Ответить
Ну да а потом бы тебя так пропесочили на парт собрании вплоть до увольнения или исключения из института.
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19.06.2020 13:53 Ответить
И ты точно проголосовал ЗА исключение, если бы так сделал твой смелый однокурсник. Совок не вокруг тебя, он внутри.
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19.06.2020 13:58 Ответить
дорогой, а как "зачеркнуть? Получил листок - и 3 шага до урны, вбросить. Вроде отдельно стояла кабинка типа сортира, но туда заходить - ну его нах.
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26.07.2020 09:12 Ответить
В Україні народ вийшов на Майдан, бо Янукович зрадив: поїхав підписувати Асоціацію з ЄС і раптом передумав підписувати. У Білорусі підбурює народ російська агентура проти Лукашенка, бо він після "російського оскалу на Донбасі" повернув на Захід, відмовився від дешевої російської нафти і купує американську. Зараз відроджується білоруська мова, історія і культура.
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25.07.2020 07:58 Ответить
Блогер Тихановский был арестован только за что собирал подписи в свою поддержку.
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19.06.2020 13:34 Ответить
за то, что "участием в выборах хотел изменить государственный строй"
во как
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19.06.2020 19:01 Ответить
Тихановський, як і Бабарика та Цепкало -- проросійські кандидати в президенти. Лукашенко сказав, що він не проти пробілоруського кандидата, але не проросійського. У них теж є така біда -- 5-а колона кремля.
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25.07.2020 08:06 Ответить
кгб совку не помог, и тебе не поможет
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19.06.2020 13:35 Ответить
Батька хочет еще побыть-очень хочет
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19.06.2020 13:37 Ответить
Ну, а що Ви хочете? Після стількох років у владі просто так із влади не ідуть.
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19.06.2020 13:40 Ответить
Кляті наркомани .
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19.06.2020 13:47 Ответить
У Лукашенко уже стадия, когда он себя считает государством.
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19.06.2020 14:13 Ответить
Ой, тут Лукашенко сам собі суперечить в частині Майдана. Який Майдан? Швидше, Руская вєсна.
Арештований Бабаріко директор банка, що належить Газпрому
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19.06.2020 13:38 Ответить
Какой в жопу Майдан в стране, где население на 80% - вата, которой полоскали мозги последние 20 лет.
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19.06.2020 13:44 Ответить
Иногда захаживаю на белорусский форум, чисто поржать. Самой большой протест для белоруса это поставить не настоящую свою подпись под Лукашенком, когда на их завод приедут "оттуда" узнавать процент поддержки Бацьки. Как дети малые. Ей Богу.
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19.06.2020 13:45 Ответить
Єсть лукашенко - есть Бєлорусія! Нема лукашенка - нема! Десь я щось подібне чув )))
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19.06.2020 13:49 Ответить
Да какой майдан, там сейчас даже митинг провести нельзя нормально, люди вчера чтоб не разогнали выстраивались цепочкой для выражения протеста.
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19.06.2020 13:50 Ответить
вся оппозиция Лукашенко еще более про-российская чем сам Лукашенко...
я узнавал...
так что ХЗ... - по ходу для Украины будет хуже если Лукашенко уйдут..., а для путина лучше..
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19.06.2020 13:51 Ответить
І Україна отримає замість україно-білоруського україно-російський кордон,російські війська вийдуть на свій новий кордон поруч з ЧАЕС (а це 100 км від Києва ) ,так що нехай краще буде Лука ,ніж їхня доморощена "опозиція".
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19.06.2020 17:25 Ответить
Лука, чего стесняешься?Сразу давай говори "государство это я")))
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19.06.2020 13:52 Ответить
А що дивного, у нас Порошенко -- це держава, а Зе -- хз.
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25.07.2020 08:10 Ответить
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26.07.2020 09:08 Ответить
Я смотрел стрим десятого или какого года. Тогда вышло много людей, а потом их тупо менты разогнали, а шесть из восьми кандидатов посадили в тюрьму.
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19.06.2020 13:54 Ответить
активизировались определенные силы...удалось сделать некоторые шаги...привести страну к некоему майдану...маски сорваны с определенных не только кукол... - все чітко й ясно, а не як Порох - Путін агресор!...який Путін? який агресор?...
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19.06.2020 13:57 Ответить
бацка держись...капитализм наступает...и ведь наступит, сабака...а потом лучше в Алма-Ату, чем в Ростов...до Кубы наверное не долетишь, да и позиции Москвы там сильны...да и не куришь ты, зачем тебе туда...
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19.06.2020 13:59 Ответить
В Беларуси ни один завод никто не украл, более того,они - заводы - работают и на мет.брухт почему-то не порезаны.
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19.06.2020 14:07 Ответить
Скажи это заводу, развалины которого я видел, приезжая к родителям.
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19.06.2020 14:12 Ответить
Завод нікто нє украл... А в кого цей завод там можна вкрасти, в КДБ яке тотально все контролює? А яка користь з того що "нє украл" самим білорусам, яким крім роботи за копійки на цьому об'єкті, більш нічого не залишається, бо приватний бізнес там практично мертвий? Давай, розкажи ще щось красіве про соціалістичний рай Білорусь.
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19.06.2020 14:45 Ответить
Як на мене, то в Білорусі набагато краще люди живуть, ніж в Україні. Краще одягнуті, і не голодні, не скаржаться на безробіття чи виживання. Медицина безплатна, корупції нема. Єдине, чим незадоволені, це мало демократії. А всі знають, що демократія -- річ передбачувана, але непередбачувані її наслідки...
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25.07.2020 08:19 Ответить
Ну да, тільки чомусь забивають електрички і їдуть в Україну за дешевими продуктами і речами, бо соціалістичний рай то тільки картинка для простаків.
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26.07.2020 18:01 Ответить
Алиса, мелафон!! Алиса, мелафон!!!
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19.06.2020 15:21 Ответить
Все огульно как во времена совдепии. Всех пугают врагами которые сидят по всему периметру свока, скрежещут зубами, потирая руки, гребут копытами и ждут только момента что бы на пасть
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19.06.2020 14:46 Ответить
скрежещут зубами
*******
Заокєанскіє кукловоди, воротіли Уолл-стріта і прочіє поджигатєлі войни злобно клєвєщут на самую мірную страну в мірє, інспіріруя провокації протів пєрєдового отряда рабочіх і хрєстьян всіво міра, - партії Лєніна-Сталіна, хотя всьо прогрєсівноє чілавєчєство гнєвно осуждаєт іх злокознєнниє інсінуації.
Лукашенко заявив про зрив "майдану" в Білорусі: Маски зірвано не лише з ляльок, а й з ляльководів - Цензор.НЕТ 7364
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19.06.2020 17:21 Ответить
ВсЙО как в старые, былыЄ врЄмЄнааа....
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19.06.2020 18:21 Ответить
Кортофельный Клоун и Квартальный Клоун сольются в объятьях, в Ростове!
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19.06.2020 15:20 Ответить
Майдан може бути тільки в Україні, а у вас там болотні площі і лісні болота. Давно вже просрали суверенність і білоруську мову. Автономна область московії, тільки ще вивіска висить ніби Білорусі. Навіть війська мокши там стоять, чи я щось не так написав?
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19.06.2020 17:36 Ответить
так расскажи нам, каким образом все сыты и довольны. Откуда доходы.
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26.07.2020 09:15 Ответить
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