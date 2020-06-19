Лукашенко заявил о срыве "майдана" в Беларуси: Маски сорваны не только с кукол, но и с кукловодов

Власти Беларуси сорвали план по дестабилизации ситуации в стране.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт президента Беларуси, об этом Александр Лукашенко заявил 19 июня на совещании в Минске, которое посвящено мерам поддержки реального сектора экономики со стороны банковской системы.

"Вы видите, что сегодня фокус всех политических интересов сконцентрирован на Беларуси. Как с Запада, так и с Востока. Наблюдая за ситуацией в течение последних суток, я вижу, что активизировались определенные силы, которые начинают интенсивничать, раскачивая ситуацию в стране. Мы это наблюдали, и давно. Но нам все-таки удалось сделать некоторые шаги на опережение и сорвать масштабный план дестабилизации Беларуси (это не шутка и не запугивание) и привести страну к некоему майдану. Такая была цель. Маски сорваны с определенных не только кукол, которые у нас здесь были, но и кукловодов, которые сидят за пределами Беларуси", - сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что никому не позволит сломать страну.

"Я хочу, чтобы вы понимали, что я ни в коем случае, и по своим функциональным обязанностям как президент по Конституции, и просто как человек, который всю свою жизнь положил на создание этого независимого суверенного государства, никому не позволю сломать эту страну. Я хочу, чтобы меня понимали вы и другие. Для меня нет большей ценности, чем Беларусь - суверенная и независимая. И на сохранение этой страны я пойду, чего бы мне это ни стоило", - заявил он.

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Напомним, ранее был задержан бывший глава "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико, а также его сын Эдуард, являющийся руководителем инициативной группы по выдвижению Бабарико в кандидаты на пост президента. Генпрокурор Беларуси Александр Конюк сообщил, что в действиях фигурантов "дела Белгазпромбанка" усматривается угроза национальной безопасности. Его расследование передано КГБ, уголовное дело возбуждено по статье о создании преступной организации, хотя первоначально оно было заведено ДФР КГК по статьям за уклонение от уплаты налогов и отмывание денег.

Ранее был задержан блогер Сергей Тихановский. В отношении него и его соратников расследуются уголовные дела о подготовке к организации массовых беспорядков, а также воспрепятствованию проведению выборов.

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