На Закарпатье заболеваемость COVID-19 растет третий день подряд: за сутки - 78 инфицированных, три человека умерли, - ЦОЗ. ИНФОГРАФИКА

На Закарпатье третий день подряд отмечается рост заболеваемости COVID-19: за последние сутки - 78 инфицированных, три человека умерли.

Об этом сообщает Закарпатский областной центр общественного здоровья, передает Цензор.НЕТ.

"На Закарпатье за ​​последние сутки у 78 человек подтвержден коронавирус методом ПЦР, из них - 8 медицинские работники и 4 - дети", - говорится в сообщении.

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Следовательно, уже третий день подряд Закарпатье дает рекордно высокую заболеваемость коронавирусом - в пределах 80 инфицированных человек за сутки.

Как информируют в Центре здоровья, в течение последних суток и ночи на 19 июня трое пациентов с диагнозом "коронавирус" умерли.

"За прошедшие сутки зарегистрированы два летальных случая больных с установленным диагнозом COVID-19, а также сегодня после полуночи умер еще один больной с диагнозом COVID-19", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в течение минувших суток за экстренной медицинской помощью обратились 394 пациента, из них 48 - с признаками острой пневмонии и 23 - с подозрением на COVID-19.



