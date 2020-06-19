На Закарпатье заболеваемость COVID-19 растет третий день подряд: за сутки - 78 инфицированных, три человека умерли, - ЦОЗ. ИНФОГРАФИКА
На Закарпатье третий день подряд отмечается рост заболеваемости COVID-19: за последние сутки - 78 инфицированных, три человека умерли.
Об этом сообщает Закарпатский областной центр общественного здоровья, передает Цензор.НЕТ.
"На Закарпатье за последние сутки у 78 человек подтвержден коронавирус методом ПЦР, из них - 8 медицинские работники и 4 - дети", - говорится в сообщении.
Следовательно, уже третий день подряд Закарпатье дает рекордно высокую заболеваемость коронавирусом - в пределах 80 инфицированных человек за сутки.
Как информируют в Центре здоровья, в течение последних суток и ночи на 19 июня трое пациентов с диагнозом "коронавирус" умерли.
"За прошедшие сутки зарегистрированы два летальных случая больных с установленным диагнозом COVID-19, а также сегодня после полуночи умер еще один больной с диагнозом COVID-19", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение минувших суток за экстренной медицинской помощью обратились 394 пациента, из них 48 - с признаками острой пневмонии и 23 - с подозрением на COVID-19.
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Месяц 2020
январь
февраль
март
апрель
май
всего
Общая смертность
53 801
53916
54980
5681158699278207Пневмониявсех типов199311406601822
2339
https://1.bp.blogspot.com/-qwqC-P-yXx0/Xuse6SXm7hI/AAAAAAAAAj0/1ufZFUvLSWYeEHJGYj9eHn0bRMxFl2AMQCLcBGAsYHQ/s1600/%25D1%2581%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C.png
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Рост общей смертности за этот период составил 9,1%Рост случаев смерти при котором в качестве основного диагноза была указана «пневмония» (всех типов), за этот же период увеличился более чем в 4 раза !
Все это свидетельствует только об одном - официальная статистика смертей от COVID-19 занижена в разы.
Мы еще с февраля предупреждали об этом. мы говорили, что смертность от COVID-19 умышленно маскируется под ОРВИ и пневмонию.
*2020-02-27 Эпидемия Зеленского https://timeze2019.blogspot.com/2020/02/blog-post_27.html
https://timeze2019.blogspot.com/2020/02/blog-post_27.html
https://1.bp.blogspot.com/-Fp_Iqu5dBSQ/Xlip2EfICiI/AAAAAAAAAfE/gHGAH_rhEIQXHV1umP63BGLi56BAFiY1ACLcBGAsYHQ/s640/11.png
Рост общей смертности за этот период составил 9,1%
Рост случаев смерти при котором в качестве основного диагноза была указана «пневмония» (всех типов), за этот же период увеличился более чем в 4 раза !
Все это свидетельствует только об одном - официальная статистика смертей от COVID-19 занижена в разы.
Мы еще с февраля предупреждали об этом. мы говорили, что смертность от COVID-19 умышленно маскируется под ОРВИ и пневмонию.