Замглавы МИД Божок, фигурирующий в деле Порошенко, просит отстранить его от исполнения возложенных на него полномочий. ДОКУМЕНТ

Замглавы МИД Украины Егор Божок просит временно отстранить его от исполнения возложенных на него полномочий. Заявление он подал в связи с расследованием дела против пятого президента Петра Порошенко, в котором он тоже фигурирует.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее заявление Божок опубликовал в своем Twitter.

Божок отметил, что попросил об отстранении, чтобы дипломатический статус не мешал следствию.

"Порядочные прокуроры подсветили: Генпрокурор Венедиктова заявляет, что мой "дипломатический статус мешает ей по мне работать, а также решить в суде нужные постановления по делу против Порошенко". Чтобы вывести родной МИД из-под генпрокурорского "внимания" попросил об отстранении сам", - написал он.



Фото: Twitter/Божок

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Напомним, подозрение Божку предъявили еще в апреле, но Печерский районный суд Киева и Апелляционный суд признали его необоснованным, а ссылку на причинение материального ущерба безосновательным. В конце концов прокуратуре было отказано в избрании Божку любой меры пресечения.

"Мне инкриминировалось то, что в 2018 году я, будучи председателем СВР Украины, на основании, по мнению ГБР и Офиса генпрокурора, заведомо незаконного указа Президента Украины №225/2018 от 31.07.2018 г. "О назначении С.Семочко первым заместителем председателя Службы внешней разведки Украины" приказал считать этого военнослужащего таким, который приступил к исполнению своих служебных обязанностей", - сообщил Божок.

10 июня Государственное бюро расследований по согласованию с Офисом генпрокурора вручило Божку второе подозрение, которое "полностью повторяет фабулу предыдущего и содержит только косметические изменения".

"Теперь ГБР и Офис генпрокурора Украины утверждают, что выше перечисленные действия я совершил, будучи подстрекаемые бывшим президентом Украины П.Порошенко путем его, по мнению ГБР и Офиса генпрокурора, заведомо незаконного указа", - сообщал тогда Божок.

Сторона обвинения собирается ходатайствовать об аресте Божка с возможностью внесения залога в размере почти 2 млн гривен.