Замглавы МИД Божок, фигурирующий в деле Порошенко, просит отстранить его от исполнения возложенных на него полномочий. ДОКУМЕНТ
Замглавы МИД Украины Егор Божок просит временно отстранить его от исполнения возложенных на него полномочий. Заявление он подал в связи с расследованием дела против пятого президента Петра Порошенко, в котором он тоже фигурирует.
Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее заявление Божок опубликовал в своем Twitter.
Божок отметил, что попросил об отстранении, чтобы дипломатический статус не мешал следствию.
"Порядочные прокуроры подсветили: Генпрокурор Венедиктова заявляет, что мой "дипломатический статус мешает ей по мне работать, а также решить в суде нужные постановления по делу против Порошенко". Чтобы вывести родной МИД из-под генпрокурорского "внимания" попросил об отстранении сам", - написал он.
Напомним, подозрение Божку предъявили еще в апреле, но Печерский районный суд Киева и Апелляционный суд признали его необоснованным, а ссылку на причинение материального ущерба безосновательным. В конце концов прокуратуре было отказано в избрании Божку любой меры пресечения.
"Мне инкриминировалось то, что в 2018 году я, будучи председателем СВР Украины, на основании, по мнению ГБР и Офиса генпрокурора, заведомо незаконного указа Президента Украины №225/2018 от 31.07.2018 г. "О назначении С.Семочко первым заместителем председателя Службы внешней разведки Украины" приказал считать этого военнослужащего таким, который приступил к исполнению своих служебных обязанностей", - сообщил Божок.
10 июня Государственное бюро расследований по согласованию с Офисом генпрокурора вручило Божку второе подозрение, которое "полностью повторяет фабулу предыдущего и содержит только косметические изменения".
"Теперь ГБР и Офис генпрокурора Украины утверждают, что выше перечисленные действия я совершил, будучи подстрекаемые бывшим президентом Украины П.Порошенко путем его, по мнению ГБР и Офиса генпрокурора, заведомо незаконного указа", - сообщал тогда Божок.
Сторона обвинения собирается ходатайствовать об аресте Божка с возможностью внесения залога в размере почти 2 млн гривен.
Пожалуйста, подождите...
https://www.unian.ua/politics/v-dbr-pidtverdili-isnuvannya-shche-odnogo-provadzhennya-proti-poroshenka-novini-ukrajina-11042069.html
Колишній Головіа СВР просто стібеться із неучки та проститутки, але їщо моча в їїмонголоїдну - чоловікоподібну.... , вона скаже що то Божа Роса....
ладно ога, но внешняя политика, она даже пристайку не вынесла
-ну давай, укуси меня, генеральная прокурватура!
К защитникам пятого президента Украины Петра Порошенко присоединился страсбургский адвокат Грегори Туан. Он будет готовить позицию по нарушению ст. 18 Конвенции - запрет политически мотивированных преследований.
Об этом на своей странице в https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10214565903781114&set=a.2505267410815&type=3 Фейсбуке написал адвокат Илья Новиков, передает https://censor.net/.
"Вкратце по суду Порошенко
1. У Генпрокурора решили любым способом сорвать заседание. При этом сделать это как бы в интересах прав защиты. С утра вбросили через страну.юа информацию, что Венедиктова просит отложить суд из-за похорон отца Порошенко, и что нас об этом предупредили. Мы тут же опровергли, и сказали что придем обязательно. Тогда уже в заседании они внесли изменение в ходатайство, вместо стражи попросили личное обязательство. Порошенко сказал, что ему подачек не нужно, давайте слушать дело как есть. Дважды мы очень четко проговорили, что время на подготовку нам не нужно, просим слушать сегодня. Но судья Вовк решил, что ему виднее, и для нашего ознакомления с материалом (на самом деле с двумя страницами, все остальное там точно такое же) отложил суд на 13 дней, на 1 июля
2. Все удивились, что мы не заявили отвод Вовку, после того, как долго перечисляли претензии к его предыдущим незаконным решениям и сказали прямым текстом об отсутствии доверия. Потому и не заявили, что это был бы слишком простой выход для них. Потому что: а) весь Печерский суд в целом не должен рассматривать ходатайства ДБР; б) замена Вовка на другого судью того же суда создала бы иллюзию нормальности; в) Вовк в апреле по тому же делу отказал в мере пресечения "сообщнику Порошенко" Божку из-за необоснованности подозрения, нам интересно поставить натурный эксперимент и выяснить, изменилась ли его точка зрения за это время и за счет чего. Потому что одним делом о назначении Семочко ситуация не ограничивается, нам нужно вытащить на поверхность всю механику взаимодействия ГБР и контролирующих их судей. Так что пусть пока будет Вовк. Ну или может он к июлю возьмет самоотвод.
3. Прокуроры вшестером со следователем пришли в суд только чтобы отложиться, их охранял спецназ ГБР (они не должны работать в судах), все за этот день получили зарплату. Пока никто не возбудил дела о том, что она ими украдена (привет Семочко).
4. К нашей адвокатской команде подключается авторитетный страсбургский адвокат Грегори Туан, в прошлом старший юрист ЕСПЧ. Он будет готовить нашу позицию по нарушению ст. 18 Конвенции - запрет политически мотивированных преследований. По его словам, уже сейчас там есть на что обратить внимание суда.
5. Все спрашивают, что за новое дело о разжигании вражды путем учреждения Православной церкви Украины упоминал Порошенко. Производство #22019000000000322, за деталями обращайтесь в ГБР и Офис Генпрокурора. Мы пока сами толком не знаем, но, наверное, что-то очень серьезное и требующее больших усилий целой бридады следователей.
Спасибо всем кто пришел к суду и на Банковую, вас очень много. Оставайтесь с нами", - заявил Новиков.
Источник: https://censor.net/n3203010