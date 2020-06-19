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Винницкая область (1009) ДУСя (182) Зеленский (19029) назначение (2143) ОГА (2386) Борзов (38)

Зеленский назначил бывшего КВНщика и главу ДУСи Борзова на пост главы Винницкой ОГА

Зеленский назначил бывшего КВНщика и главу ДУСи Борзова на пост главы Винницкой ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский своими указами уволил главу Винницкой областной государственной администрации Владислава Скальского и назначил на эту должность главу Государственного управления делами Сергея Борзова, предварительно уволив его с занимаемой должности. Также Зеленский присвоил Борзову второй ранг государственного служащего.

"Уволить Борзова Сергея Сергеевича от должности руководителя Государственного управления делами", - говорится в тексте указа президента №236/2020 от 18 июня обнародованном на сайте главы государства в пятницу, 19 июля, передает Цензор.НЕТ.

Указом №238/2020 от 18 июня Зеленский уволил "Скальского Владислава Владимировича с должности главы Винницкой областной государственной администрации согласно поданному им заявлению".

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Затем президент назначил Борзова главой ОГА, о чем говорится в указе №239/2020 от 18 июня.

Помимо этого Зеленский назначил Игоря Лысого временно исполняющим обязанности главы Госуправделами.

"Временно возложить исполнение обязанностей руководителя Государственного управления делами на Лысого Игоря Васильевича - заместителя руководителя Государственного управления делами", - говорится в тексте указала №237/2020 от 18 июня.

Указом №235 / 2020 Зеленский присвоил Сергею Борзову второй ранг государственного служащего.

Борзов с 2014 года работает в руководстве Госуправления делам. С лета 2019 года возглавляет ведомство.

Ранее баллотировался в Винницкий облсовет по спискам партии "Фронт змин".

До начала политической карьеры Борзов был директором команды КВН "Винницкие перцы". В 2011-2012 годах - директор команды КВН "Сборная Украины".

Жена Борзова - дочь руководителя "Лиги Смеха" Наума Барули. 21 июля 2019 года Ирина Борзова была избрана депутатом Верховной Рады по винницкому округу №14.

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Топ комментарии
+30
Зеленский назначил бывшего КВНщика и главу ДУСи Борзова на пост главы Винницкой ОГА - Цензор.НЕТ 5627
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19.06.2020 14:07
+30
Зеленський призначив ексучасника КВК і главу ДУСі Борзова на пост голови Вінницької ОДА - Цензор.НЕТ 1582
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19.06.2020 14:07
+28
пошла вторая волна
теперь КВН-щики не из высшей а из премьер-лиги
скоро до "рассмеши гомика" дойдем
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19.06.2020 13:58
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Ну хоть посмеемся. Хуже не будет.
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19.06.2020 13:58 Ответить
На протяжении дня Аваков общался с хорошими людьми из Франции и Канады. Потом Венедиктова закрыла три дела против Порошенко..

Поведение Зеленского в вопросе заболевшей жены психологически недостоверно. Зеленский - человек шоу, человек мелодраматических сентиментальных жестов. Но в этой ситуации он ведет себя так, как будто болеет чужой человек. Он же может прийти и сфотографироваться возле прозрачной стенки бокса где лежит его супруга, улыбнуться, послать воздушный поцелуй - какой пиар, сколько восторга сторонников... Вместо этого сухие сводки Мендель в Фейсбуке.

Поведение Зеленского все более начинает приобретать характер истероидного состояния. Вчерашний разговор со Смолием - смесь детского сада и психических клиник с преобладанием вторых. Главная мысль - "меня обманули с кредитом, подсунули пустышку вместо денег". Отсутствие возможности монетаризации кредита МВФ выдается за "государственный заговор Порошенко и его агентов в НБУ"..

Высшее руководство РФ отказалось от идеи перекрытия поставок газа в Беларусь, не смотря на политические обстоятельства и наличие задолженности перед РФ. (Информация группы внешнего мониторинга tZE inform)

Верховная Рада Украины приняла законопроект №2386 который фактически перекладывает долги энергогенерерующих компаний на государственный бюджет, в том числе и долги возникшие за поставки электроэнергии в ОРДЛО. Следствием этого станет реальное повышение тарифов за электроэнергию, которые теперь пытаются протолкнуть под название "стимулирующий тариф"

Совещание у Петрашко очевидно было последним способом склонить НБУ к компромиссу по поводу требуемого Зеленским и К раскручивания инфляции для решения экономических вопросов стоящим перед государством. Принципиальная позиция НБУ вызвала на Банковой взрыв ярости и Зеленский отдал распоряжение начать процедуру объявления недоверия главе НБУ Якову Смолию.
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19.06.2020 14:02 Ответить
Зеленский назначил бывшего КВНщика и главу ДУСи Борзова на пост главы Винницкой ОГА - Цензор.НЕТ 5959
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19.06.2020 14:06 Ответить
Зеленский назначил бывшего КВНщика

================================
бывших квн-щиков и квартальщиков не бывает.
Не..Ну обещал же ЗЕ новые лица? Зачем старые политики? Пришли новые,молодые,фотографы физруки клоуны хз еще кто там...Две недели курсов в Трускавце и они уже депутаты,госчиновники и руководители высшего звена!
Что-смешно или нет? Смешно конечно,аж плакать хочеться.Зато не барыга.
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19.06.2020 15:55 Ответить
п.с. в другой ветке эта новость звучит ТОЧНЕЕ: Зеленский назначил главой Винницкой области зятя своего бизнес-партнера по "Лиге смеха"
Отец Ирины Борзовой - Наум Баруля - тоже известный юморист, 10 лет возглавлял компанию "АМиК" Александра Маслякова, а до последнего времени руководил проектом "Лига Смеха" Зеленского. Баруля ялвяется совладельцем ООО "Продюссерский центр Лига Смаха" вместе с ближайшим окружением Зеленского, который передал им свои доли в бизнесе после избрания президентом.

Как выяснили журналисты, за время руководства ГУД Борзов успел бесплатно получить от государства квартиру на Печерске для своей семьи площадью 190 кв.м. При этом в квартиру вписали не только главу ГУД с женой, но и еще четырех родственников, что позволило увеличить площадь полученного жилья.

Сам Борзов объяснил получение новой квартиры необходимостью перевезти в Киев своих родителей, а ее площадь в 190 метров тем, что других объектов не было.

При этом через месяц после получения квартиры, жена Борзова также зарегистрировала в собственность BMW 2016 выпуска. Рыночная стоимость такой машины - $40-65 тыс.
Источник: https://biz.censor.net/n3203087
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19.06.2020 14:24 Ответить
Поедем в Винницу смеяться%!
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19.06.2020 14:08 Ответить
Циркова вистава в Україні триває !! Далі буде!!)))
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19.06.2020 14:22 Ответить
Как раз хотел сказать... "Винница хоть "обхохочется", если жить нормально нельзя...".
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19.06.2020 14:39 Ответить
пошла вторая волна
теперь КВН-щики не из высшей а из премьер-лиги
скоро до "рассмеши гомика" дойдем
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19.06.2020 13:58 Ответить
100%!
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19.06.2020 14:03 Ответить
Зеленский назначил бывшего КВНщика и главу ДУСи Борзова на пост главы Винницкой ОГА - Цензор.НЕТ 5627
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19.06.2020 14:07 Ответить
Когда уже Лысого куда-то назначат?У него хоть морда прикольная...
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19.06.2020 13:58 Ответить
Лисий після Шмигаля прем'єром буде.
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19.06.2020 14:00 Ответить
Шмыгаль был-топ менеджером у Ахметова. Так что лысый может быть только вице-премьером
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19.06.2020 14:02 Ответить
Зеленський коміком починав,а став преЗЕдентом.У нашій країні,завдяки мудрому наріду,все стало можливим.
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19.06.2020 14:07 Ответить
право на выбор. Кто не ошибался. Главное, чтобы те кто ошибися это поняли. А на конченным зебилам поможет только дурдом
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19.06.2020 14:24 Ответить
Дурдом не лікує,а лише ізолює! А при означеній паталогіі медиціна безсила !!))
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19.06.2020 14:26 Ответить
То так,73% Зебидломаси це занадто !!))
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19.06.2020 14:24 Ответить
Зеленський призначив ексучасника КВК і главу ДУСі Борзова на пост голови Вінницької ОДА - Цензор.НЕТ 1582
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19.06.2020 14:07 Ответить
По-моему,Лысый умнее всех их вместе взятых-потому и живет себе в удовольствие,а не рвется к корыту,прикрываясь ************** и проникновенными видосиками.
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20.06.2020 09:36 Ответить
Есть резерв! Этим не надо в Трускавец, по моему у них интеллекта больше, экономия.
Зеленский назначил бывшего КВНщика и главу ДУСи Борзова на пост главы Винницкой ОГА - Цензор.НЕТ 6639
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19.06.2020 14:03 Ответить
Це порохоботи.)
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19.06.2020 14:08 Ответить
Вика-классная.
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19.06.2020 14:23 Ответить
лысого дэбила можно тоже куда нибудь пристроить Чем он хуже зэбила?
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19.06.2020 14:42 Ответить
актеры хорошие , кукловод де.. мо
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19.06.2020 15:35 Ответить
Як неочікувано!😁
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19.06.2020 13:58 Ответить
Бедная- бедная Винница . А при Гросе все так у нее было хорошо. Не надо было за КВНшика голосовать
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19.06.2020 14:01 Ответить
Так им и надо! Посмеёмся на винницкими зебилами.
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19.06.2020 14:14 Ответить
такое ощущение, что я попал в сон клоунов.. весь мир, это гребаный цирк..
Зеленский назначил бывшего КВНщика и главу ДУСи Борзова на пост главы Винницкой ОГА - Цензор.НЕТ 9445
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19.06.2020 14:01 Ответить
С такой харей! ))) Их подбирают, чем дебильней морда, тем лучше! На этих КВНщиках Господь Бог явно с кем то играл в "рассмеши клоуна".
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19.06.2020 14:01 Ответить
акули,винницкий перец!
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19.06.2020 14:11 Ответить
новиє ліца...з квн
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19.06.2020 14:01 Ответить
Я думав дно пробито але знизу ще постукали..Зелене лайно в агонії і деградує далі..
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19.06.2020 14:01 Ответить
Зеленский назначил бывшего КВНщика и главу ДУСи Борзова на пост главы Винницкой ОГА - Цензор.НЕТ 5027
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19.06.2020 14:02 Ответить
Зеленський призначив ексучасника КВК і главу ДУСі Борзова на пост голови Вінницької ОДА - Цензор.НЕТ 1297
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19.06.2020 14:09 Ответить
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19.06.2020 14:15 Ответить
Оне принимают непрервыно.
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19.06.2020 14:22 Ответить
Кто на выборы 2019 ходил, тот в цирке не смеется.
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19.06.2020 14:02 Ответить
Последствия "кадровой политики" торчка и его шапито из 95 квартала мы будем еще долго разгребать...
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19.06.2020 14:04 Ответить
в начале своей каденции зелепуки хотел убедить всех и вся,что он не лох...он не лох,он клоун унд лох.
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19.06.2020 14:06 Ответить
Кто-то приходит из "Что? Где? Когда?"
Кто-то - из "КВН".
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19.06.2020 14:07 Ответить
Предыдущий не справился. На Порошенко ничего не накопал. Даже не накопал что Порошенко дорогу на красный свет переходил!
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19.06.2020 14:07 Ответить
Зеленський призначив ексучасника КВК і главу ДУСі Борзова на пост голови Вінницької ОДА - Цензор.НЕТ 5878
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19.06.2020 14:07 Ответить
- жалкие людишки! (топает ножкой)
- все вам не так
- вот я вчера на ЕС бочку катил (гы гы) а вы не оценили
миниатюра "Наполеон и торт"
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19.06.2020 14:08 Ответить
ЗЕбилы однако
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19.06.2020 14:09 Ответить
Кадровый голод у клоуна, страну разворовывает лига смеха
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19.06.2020 14:09 Ответить
"а вы, друзья, как не садитесь, всев музыканты не годитесь" російський байкар крылов.
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19.06.2020 14:09 Ответить
коли цей зелений триндець вже закінчеться.....
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19.06.2020 14:10 Ответить
Зе країну КВН розбудовує)
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19.06.2020 14:11 Ответить
блин, читаю комменты, смеюсь и плачу
и понимаю - это пиз..ц полный
одно радует, когда купол этого цирка ****..ся то под собой он накроет все быдлошоу, всех этих сраных "стендаперов"... земля очистится, вздрогнет и начнет крутиться дальше
под управлением Пороха
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19.06.2020 14:17 Ответить
какаяразніца??? )))
Відчуваю, наїржемось ми за бубочкіну каденцію, до кривавих шмарклів.
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19.06.2020 14:19 Ответить
Когда на выборах говорили,что Зеленский примитив и государственные должности у него будут занимать КВНщики, никто не верил, верили в чудо. Пани и панове - чудес не бывает!
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19.06.2020 14:20 Ответить
Они и в мэмэмэ верили. Три раза... Дебилы в клиническом смысле, ****!
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19.06.2020 14:24 Ответить
Проверенный , наш товарищ .
Вот скажите , что за херня ?
Кого не выбирай , а за роялем всё то же , и мелодия та же , и слова те же .
Прям так и слышу - Украина понад усэ , тарифы повысятся , электричество должно подорожать , хавка , водка и сиги обязательно , щоб була самостийность от ворога ( кстати , а какая связь ???) , а пока нужно потерпеть , а то нападут и всё заберут .
Про европейские зарплаты и свободы , конечно , ни слова .
Не патриотично потому что ...
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19.06.2020 14:22 Ответить
Везе ж вінничанам. Кожен день будуть дивитись КВН.
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19.06.2020 14:24 Ответить
в Винницу ?ну это кровная обида соевых
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19.06.2020 14:24 Ответить
Лісий вчи мови-МІД чекає..Олека Кравець - НБУ чекає..Зеля - Ростов чекає
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19.06.2020 14:24 Ответить
Звучит музыка - Мы начинаем КВН..
....
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19.06.2020 14:25 Ответить
Гыыыы
КВНщик с 2014 в ДУСе работал.
**********, ржоте?))))))))
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19.06.2020 14:25 Ответить
Быдло, одно дело бумажки перекладывать, другое - областью руководить. Не доходит до твоих гнилых мозгов?))))))
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19.06.2020 14:40 Ответить
Малоросс, сейчас все консервы вскрываются и назначаются на руководящие должности, где они могут принимать решения.
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19.06.2020 14:44 Ответить
Неее , ну так он же не КУМ Моники Членограй и даже не кум Осла Оманского , так что все в порядке не какого кумовства . Не ЛОХ сам так сказал .
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19.06.2020 14:29 Ответить
Временно возложить исполнение обязанностей руководителя Государственного управления делами на Лысого Источник: https://censor.net.ua/n3203082
Таки дождался лысый.
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19.06.2020 14:29 Ответить
ты так больше не делай пожалуйста
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19.06.2020 14:42 Ответить
Терпеть клоунов не могу, а политических клоунов, так и вовсе не переношу. Следующие выборы наверно станут апогеем безумия.
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19.06.2020 14:36 Ответить
як не жид, то кацап..така вона "українська" влада нині.
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19.06.2020 14:39 Ответить
Результати виборів

Винницкая обл.

62.97% - Зеленський
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19.06.2020 14:45 Ответить
"Зробили себе самі".
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19.06.2020 15:08 Ответить
полку зеленых дураков прибыло...))
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19.06.2020 15:00 Ответить
Де вчать на клоунів? Хочу бути державним службовцем.
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19.06.2020 15:06 Ответить
в ОП скажуть навіть ЗНО не потрібне
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19.06.2020 20:21 Ответить
Судя по назначениям Зеленского, украинские фамилии в Украине кончились. Напрочь.
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19.06.2020 15:07 Ответить
Зеленський призначив ексучасника КВК і главу ДУСі Борзова на пост голови Вінницької ОДА - Цензор.НЕТ 2297
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19.06.2020 15:56 Ответить
Зеленський призначив ексучасника КВК і главу ДУСі Борзова на пост голови Вінницької ОДА - Цензор.НЕТ 8032
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19.06.2020 16:00 Ответить
Ну щож---майже всі із 95 кварталу при владі, майже всі євреї України при посадах ( і це в державі де євреїв 0.2%) , тепер пішли запасні з тих ,хто сидів в перших рядах На "лізі сміха, чи 95 кварталу). Головне показати білети на присутність в трьох виставах. Ну іще можливо " хтось завалявся" з еврейським прізвищем. При Зе україням обнімати державні посади не можна.
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19.06.2020 16:37 Ответить
А вот если бы Зеля был проктологом, кого бы он назначал на такие должности?
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19.06.2020 17:24 Ответить
Павел! А ВЫ за кого голосовали Во втором туре выборов??? За Голобородько??????
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19.06.2020 17:33 Ответить
Пардоньте, но Лысого зовут не Игорь а Жека
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19.06.2020 19:20 Ответить
А в цирку віслюки та гімнасти з клоунами ще не працевлаштовані
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19.06.2020 20:20 Ответить
 
 