Зеленский назначил бывшего КВНщика и главу ДУСи Борзова на пост главы Винницкой ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский своими указами уволил главу Винницкой областной государственной администрации Владислава Скальского и назначил на эту должность главу Государственного управления делами Сергея Борзова, предварительно уволив его с занимаемой должности. Также Зеленский присвоил Борзову второй ранг государственного служащего.

"Уволить Борзова Сергея Сергеевича от должности руководителя Государственного управления делами", - говорится в тексте указа президента №236/2020 от 18 июня обнародованном на сайте главы государства в пятницу, 19 июля, передает Цензор.НЕТ.

Указом №238/2020 от 18 июня Зеленский уволил "Скальского Владислава Владимировича с должности главы Винницкой областной государственной администрации согласно поданному им заявлению".

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Затем президент назначил Борзова главой ОГА, о чем говорится в указе №239/2020 от 18 июня.

Помимо этого Зеленский назначил Игоря Лысого временно исполняющим обязанности главы Госуправделами.

"Временно возложить исполнение обязанностей руководителя Государственного управления делами на Лысого Игоря Васильевича - заместителя руководителя Государственного управления делами", - говорится в тексте указала №237/2020 от 18 июня.

Указом №235 / 2020 Зеленский присвоил Сергею Борзову второй ранг государственного служащего.

Борзов с 2014 года работает в руководстве Госуправления делам. С лета 2019 года возглавляет ведомство.

Ранее баллотировался в Винницкий облсовет по спискам партии "Фронт змин".

До начала политической карьеры Борзов был директором команды КВН "Винницкие перцы". В 2011-2012 годах - директор команды КВН "Сборная Украины".

Жена Борзова - дочь руководителя "Лиги Смеха" Наума Барули. 21 июля 2019 года Ирина Борзова была избрана депутатом Верховной Рады по винницкому округу №14.