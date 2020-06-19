На выходных в столице возможны перебои с водоснабжением в связи с ремонтом насосной станции, - КГГА

"Киевводоканал" сообщает, что с 22:00 19 июня по 20:00 21 июня в жилых массивах Новобеличи, Микольская Борщаговка, Нивки и Галаганы, Виноградарь, Святошин, Академгородок и Беличи, а также поселках Горенка и Пуща-Водица возможны временные перебои с водоснабжением.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Прежде всего вода может исчезнуть на верхних этажах зданий, поэтому жителям стоит заранее сделать запас, которого хватит на 2 дня", - говорится в сообщении.

Проверить, попадает ли дом в зону понижения давления, можно по ссылке.

Как объясняют в "Киевводоканале", отключение необходимо для замены двух больших задвижек на водопроводной насосной станции "Виноградарь-3", поскольку старая запорная арматура уже критически изношена, что может привести к аварийным ситуациям. К сожалению, сделать это без снижения давления в водопроводной сети невозможно.

Из-за понижения давления следует ожидать отсутствие водоснабжения на верхних этажах многоэтажек. Но предприятие советует иметь хотя бы минимальный запас воды для хозяйственных нужд.

Как показывает опыт проведения подобных работ "Киевводоканал", их выполнение в ночное время и в выходные дни является наиболее оптимальным, поскольку в эти периоды уменьшается потребление воды. Более того, часть жителей уезжает из города и вообще не пользуется водой.

В предприятии подчеркивают, что эти работы планировалось провести еще в апреле-мае, но из-за введения карантина они были перенесены. Учитывая то, что в дальнейшем температура воздуха будет расти, было определен именно период 19-21 июня.

"Киевводоканал" также обеспечит жителей массивов питьевой водой. Для этого будут задействованы 9 автоцистерн.

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