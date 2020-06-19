Смертельное ДТП в Харькове: Зайцева выплатила двум пострадавшим по 31,67 грн компенсации

Елена Зайцева, которая отбывает 10-летний срок лишения свободы за смертельное ДТП в Харькове 18 октября 2017 года начала выплату компенсации пострадавшим с 31 грн 67 копеек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом корреспонденту "Укринформа" сообщила адвокат потерпевших Лариса Матвеева.

"Зайцева на сегодняшний день выплатила двум пострадавшим компенсацию по 31,67 грн каждому. Есть подтверждение, что они получили средства, выплачиваемые в рамках исполнительного производства", - отметила Матвеева.

По ее словам, при этом по решению суда Зайцева должна выплатить всем пострадавшим около 3 млн грн.

"Что касается второго осужденного за то же ДТП - Геннадия Дронова, который отбывает срок в Полтавской области и должен выплатить такую ​​же компенсацию, то сейчас сведений о поступлении выплат от него нет", - добавила адвокат.

Как сообщалось, ранее издание APnews разместило фото, как Зайцева, которая отбывает приговор в Покровском исправительном центре № 79 в Днепропетровской области, загорает.

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Как говорится в сообщении, начальница Покровского исправительного центра № 79 Инна Мицюк подтвердила, что фотографии подлинные, однако объяснила, что женщины в секторе, где находится Зайцева, могут работать, но это не обязательно. Зайцева сначала тоже работала, но сейчас в работе произошел перерыв для всех, не по вине осужденных женщин.

Напомним, 18 октября 2017 года вечером на ул. Сумской в Харькове произошла авария. По предварительной информации, внедорожник Lexus въехал в толпу людей, в результате чего 6 человек погибли.

Прокуратура области утвердила подозрение 20-летней харьковчанке Елене Зайцевой по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель 6 человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины). 6 ноября было объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 286 еще одному участнику ДТП - водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находился на стационарном лечении. 8 ноября судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

26 февраля 2019 года суд признал обоих подозреваемых виновными и осудил на 10 лет заключения.

Адвокат Зайцевой Юлия Плетнева и адвокат Дронова Геннадий Токарев подали кассационные жалобы на приговор судов первой и второй инстанций.