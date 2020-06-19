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ДТП (7454) Зайцева (108) компенсации (475)

Смертельное ДТП в Харькове: Зайцева выплатила двум пострадавшим по 31,67 грн компенсации

Смертельное ДТП в Харькове: Зайцева выплатила двум пострадавшим по 31,67 грн компенсации

Елена Зайцева, которая отбывает 10-летний срок лишения свободы за смертельное ДТП в Харькове 18 октября 2017 года начала выплату компенсации пострадавшим с 31 грн 67 копеек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом корреспонденту "Укринформа" сообщила адвокат потерпевших Лариса Матвеева.

"Зайцева на сегодняшний день выплатила двум пострадавшим компенсацию по 31,67 грн каждому. Есть подтверждение, что они получили средства, выплачиваемые в рамках исполнительного производства", - отметила Матвеева.

По ее словам, при этом по решению суда Зайцева должна выплатить всем пострадавшим около 3 млн грн.

"Что касается второго осужденного за то же ДТП - Геннадия Дронова, который отбывает срок в Полтавской области и должен выплатить такую ​​же компенсацию, то сейчас сведений о поступлении выплат от него нет", - добавила адвокат.

Как сообщалось, ранее издание APnews разместило фото, как Зайцева, которая отбывает приговор в Покровском исправительном центре № 79 в Днепропетровской области, загорает.

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Как говорится в сообщении, начальница Покровского исправительного центра № 79 Инна Мицюк подтвердила, что фотографии подлинные, однако объяснила, что женщины в секторе, где находится Зайцева, могут работать, но это не обязательно. Зайцева сначала тоже работала, но сейчас в работе произошел перерыв для всех, не по вине осужденных женщин.

Напомним, 18 октября 2017 года вечером на ул. Сумской в Харькове произошла авария. По предварительной информации, внедорожник Lexus въехал в толпу людей, в результате чего 6 человек погибли.

Прокуратура области утвердила подозрение 20-летней харьковчанке Елене Зайцевой по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель 6 человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины). 6 ноября было объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 286 еще одному участнику ДТП - водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находился на стационарном лечении. 8 ноября судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

26 февраля 2019 года суд признал обоих подозреваемых виновными и осудил на 10 лет заключения.

Адвокат Зайцевой Юлия Плетнева и адвокат Дронова Геннадий Токарев подали кассационные жалобы на приговор судов первой и второй инстанций.
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Топ комментарии
+26
Кто хуже,просто издевательство...Да,дядюшка Линч все ближе,и ближе...
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19.06.2020 14:35
+24
Назагорала?
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19.06.2020 14:31
+21
Это какая-то насмешка? 31 грн 67 коп ?
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19.06.2020 14:32
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Откуда у нее деньги
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19.06.2020 14:27 Ответить
Назагорала?
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19.06.2020 14:31 Ответить
То так , звідки такі скажені гроші
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19.06.2020 14:33 Ответить
Смертельное ДТП в Харькове: Зайцева выплатила двум пострадавшим по 31,67 грн компенсации - Цензор.НЕТ 8048
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19.06.2020 14:28 Ответить
А де ж Голобородько?
Чому він до цього часу не ввірвався в СІЗО до Зайцевої з двома автоматами, і не примусив її перестати стібатись над постраждалими?
Куди він дівся?
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19.06.2020 14:31 Ответить
Этого нет в сценарии.
Не занимайся самодеятельностью.
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19.06.2020 14:33 Ответить
Смертельное ДТП в Харькове: Зайцева выплатила двум пострадавшим по 31,67 грн компенсации - Цензор.НЕТ 2680
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19.06.2020 14:32 Ответить
зашибісь в нас закони. через 10 років сплатить 3800,40 грн
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19.06.2020 20:13 Ответить
Это какая-то насмешка? 31 грн 67 коп ?
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19.06.2020 14:32 Ответить
Кто хуже,просто издевательство...Да,дядюшка Линч все ближе,и ближе...
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19.06.2020 14:35 Ответить
эта таже насмешка и издевательство, когда пенсионеру прибавка пенсии 28 копеек, такое у нас недогосударство
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19.06.2020 14:48 Ответить
хто посмів прибавити пнсу 28 коп. Це ж нанесення збитку бюджету країни. порушити крим провадження проти уряду
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19.06.2020 20:15 Ответить
на типа выпей стопку водки...за упокой
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19.06.2020 16:53 Ответить
3ляма то, на пошиве телогреек, 3 лимона будут внуки выплачивать, если они сами будут.
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19.06.2020 14:33 Ответить
Ого, а её папаша миллионер не разорился от такой значительной компенсации.
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19.06.2020 14:34 Ответить
Я бы на месте кого-то из родственников погибших, дождался когда она выйдет и попросту ее прирезал!!
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19.06.2020 14:35 Ответить
Надо было до её кончать.
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19.06.2020 14:39 Ответить
У вас совета кто то спрашивал?
После такого сценария сразу же посадят перевозбужденного родственника на 15 лет с конфискацией и теперь уже он будет выплачивать компенсацию папашке этой наркоманки.
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19.06.2020 16:05 Ответить
за вполне вменяемые деньги нанять профессионала на выполнение такой работы , и дело сделано и хрен кто что докажет
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19.06.2020 16:24 Ответить
А где вы совет увидели? Человек сказал как бы он поступил, если бы....
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19.06.2020 22:00 Ответить
вот будете на их месте, тогда и пишите.......
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20.06.2020 02:54 Ответить
Это примерно она платит по 1 гривне в месяц.
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19.06.2020 14:37 Ответить
А когда же ей бедняге и что выплачивать, если у нее там одна "работа" - загорать. Стала на путь исправления.
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19.06.2020 14:37 Ответить
Поправлю. Легла на путь исправления.
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19.06.2020 14:42 Ответить
ого !! (((((((((((
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19.06.2020 14:43 Ответить
Для владельца крупной компании 3 ляма это ерунда, так что это сознательное издевательство.
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19.06.2020 14:43 Ответить
Сколько????
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19.06.2020 14:44 Ответить
А що Дронов, теж засмагає у шезлонгу з айфоном і їздить в місто за покупками?
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19.06.2020 14:45 Ответить
А Дронов в колонии строго режима. Там не позагораешь.
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19.06.2020 17:02 Ответить
Отдала всё, что заработала. Труженица.
Смертельна ДТП у Харкові: Зайцева виплатила двом постраждалим по 31,67 грн компенсації - Цензор.НЕТ 6476
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19.06.2020 14:49 Ответить
Ну не выплатит значит за каждый лям накинуть по 10 лет к сроку , и того получится 40.. И хай сидить.
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19.06.2020 14:51 Ответить
₴3 млн по ₴32 в місяць - дівчинка збирається прожити майже 7894 роки, і весь час працювати. Це на замітку щодо підвищення пенсійного віку.
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19.06.2020 14:55 Ответить
и это справедливое наказание???? и это справедливая "компенсация" ??? аху....!!!!
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19.06.2020 14:57 Ответить
Когда родня прокурори.
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19.06.2020 15:01 Ответить
Падлы.
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19.06.2020 15:08 Ответить
Да тебе долгих лет жизни с такими суммами выплат, благодетельница
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19.06.2020 15:12 Ответить
Нужно добавить в УК новое понятие исчисления срока:
"Пока лично не заработает на компенсацию".
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19.06.2020 15:33 Ответить
От чесно: шкода мені в цій ситуації Дронова. Мужик сів на 10 років і потрапив на 3 млн компенсації тупо за те, що відпустив педаль гальма на пів-секунди раніше, ніж потрібно було. Просто рушив між "жовтим і зеленим". Фактично, так роблять більшість водіїв в Україні.
А Зайцева, під дією прекурсорів, сильно перевищивши швидкість та проїхавши на червоний, отримала те ж саме.
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19.06.2020 15:34 Ответить
Думаю, це йому за те що не захотів брати все на себе. "Ну як не хочеш по доброму, то на тобі ****, щоб іншим неповадно було"
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19.06.2020 15:49 Ответить
а че дронову мешало нажать на педаль на секунду позже , ничего не мешало , значит виноват
и пускай отвечает по полной , понимаю его выпустят максимум через 3ку , а надобно лет на 15-20
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19.06.2020 20:57 Ответить
с х_ра лі він винен? Автівка Зайцевої позбивала людей.
Винувата вона та 3 сотні турецьких робітників що збирали її калимагу
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19.06.2020 22:34 Ответить
Вы батеньнка, тоже светофоры не замечаете, как и Дронов? И жал он вовсе не на педаль тормоза, т.к. набрать 40-45 км за 3 сек с места педалью тормоза вряд ли получится. Тупо жал в пол, да еще не видя светофора. Правильно им обоим дали - по максимуму. Тем более, что Дронов не признал своих очевидных ошибок.
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19.06.2020 22:18 Ответить
світлофор він бачив
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19.06.2020 22:35 Ответить
Видел, но игнорировал, что усугубляет.
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20.06.2020 21:45 Ответить
нічого він не ігнорував - на перехресті він був на зелене світло
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21.06.2020 09:56 Ответить
в юриспруденції є таке поняття як ступінь вини особи. Так ось ступінь вини у Дронова була дещо нижчою, ніж у Зайцевої. Отже, його мали покарати, але меншою санкцією
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19.06.2020 22:45 Ответить
Если бы Дронов не нарушил, то по факту Зайцева просто пролетела бы перекресток и в тот момент никого не убила, хотя могла убить на следующем перекрестке, потому пан написал, что правильно им дали обоим по максимуму.
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20.06.2020 21:47 Ответить
Что то явно в Системе не то. Надо менять законодательство!
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19.06.2020 16:16 Ответить
Смертельна ДТП у Харкові: Зайцева виплатила двом постраждалим по 31,67 грн компенсації - Цензор.НЕТ 5575
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19.06.2020 16:31 Ответить
чотирі ре та два бу..
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19.06.2020 18:07 Ответить
От якби вирок був :10 років увязнення з моменту сплати 3млн. грн то сума була б сплачена ще в день суду
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19.06.2020 19:50 Ответить
да. непогана б була норма закону
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19.06.2020 22:32 Ответить
оце так вона працює. Може її краще на обїздну дорогу пристроїти?
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19.06.2020 20:11 Ответить
и кто говорил че она сидит - неверю
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19.06.2020 20:51 Ответить
У родичів загиблих, є час обдумати і підготувати ідеальне вбивство
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19.06.2020 21:55 Ответить
там усі гроші йдуть Малюське за віп-камеру
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19.06.2020 22:31 Ответить
Как после такого массового преднамеренного убийства можно оставлять в живых это чудовище? Она уже должна несколько лет как гнить в земле... Родственники, друзья убитых спокойно живут дальше? А эта падаль выйдет на волю и будет давить следующих? А может мы сами виноваты. и заслуживаем , чтобы нас размазывали по асфальту?
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19.06.2020 22:41 Ответить
так она ж сидит 10 лет......деньги платят чтоб не сидеть
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20.06.2020 02:49 Ответить
Такими кейсами наши маланские власти подсказывают людям:
валите виновника на месте и на душе будет светло.
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20.06.2020 04:36 Ответить
 
 