Чтобы не переходить к жесткому карантину, нужно четко коммуницировать с общественностью, - Зеленский

За последние несколько дней Национальная полиция Украина втрое увеличила количество админпротоколов за нарушения карантина.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом Зеленскому сообщили на традиционном совещании по противодействию распространению коронавируса.

В связи с новыми антирекордами заболеваемости COVID-19 существует потребность четкой согласованной коммуникации с людьми по правилам карантина.

"Надо четко коммуницировать, что такое адаптивный карантин и как он влияет на работу общественных заведений, транспорта. Чтобы был четко и подробно расписан план, как должны работать рестораны, пляжи, ночные клубы. Когда люди это будут понимать, то будут больше соблюдать меры адаптивного карантина", - сказал Зеленский.

Чиновники отметили, что возвращение к более жесткому карантину будет сильным ударом по экономике, и согласились, что необходима более тесная координация в коммуникациях по мерам карантина с местными властями и населением.

Премьер-министр Денис Шмыгаль напомнил, что за последние сутки в Украине зафиксирован рекордный показатель инфицирования коронавирусом - 921 человек, 19 человек умерли. Дополнительно он отметил, что международные информационные агентства сообщают, что ряд стран также решил пойти по пути адаптивного карантина, внедряя жесткие меры в областях и городах в зависимости от тенденций заболеваемости.

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