Чтобы не переходить к жесткому карантину, нужно четко коммуницировать с общественностью, - Зеленский
За последние несколько дней Национальная полиция Украина втрое увеличила количество админпротоколов за нарушения карантина.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом Зеленскому сообщили на традиционном совещании по противодействию распространению коронавируса.
В связи с новыми антирекордами заболеваемости COVID-19 существует потребность четкой согласованной коммуникации с людьми по правилам карантина.
"Надо четко коммуницировать, что такое адаптивный карантин и как он влияет на работу общественных заведений, транспорта. Чтобы был четко и подробно расписан план, как должны работать рестораны, пляжи, ночные клубы. Когда люди это будут понимать, то будут больше соблюдать меры адаптивного карантина", - сказал Зеленский.
Чиновники отметили, что возвращение к более жесткому карантину будет сильным ударом по экономике, и согласились, что необходима более тесная координация в коммуникациях по мерам карантина с местными властями и населением.
Премьер-министр Денис Шмыгаль напомнил, что за последние сутки в Украине зафиксирован рекордный показатель инфицирования коронавирусом - 921 человек, 19 человек умерли. Дополнительно он отметил, что международные информационные агентства сообщают, что ряд стран также решил пойти по пути адаптивного карантина, внедряя жесткие меры в областях и городах в зависимости от тенденций заболеваемости.
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Взагалі, вся його "кар'єра" клоуна - це тупе читання чужих текстів та демонстрація своєї сутності "дурня"
- Не думайте, что перед вами осёл, которого можно провести за нос, Швейк. Меня вы своими штучками не тронете. Я-то прекрасно знаю, что все вы симулянты(с)
Поведение Зеленского все более начинает приобретать характер истероидного состояния. Вчерашний разговор со Смолием - смесь детского сада и психических клиник с преобладанием вторых.
Главная мысль - "меня обманули с кредитом, подсунули пустышку вместо денег". Отсутствие возможности монетаризации кредита МВФ выдается за "государственный заговор Порошенко и его агентов в НБУ"..
но главное - таинственные гены,
и как образованием ни мучай,
от бочек не родятся Диогены.
Коммуникацию можно проводить под звуки рояля.
ибо на Путина ой как много должно чудачков сходить.
и да. без вазелина.
я не г., но иди ты на Путина.
-да, да надо комуницировать, а то ж если не комуницировать то оно ж вон как получается...
Во-первых, повторное введение карантина еще больше ударит по падающего рейтингу Зеленского и #моносброда. Во-вторых, после "Велюра" и кофепиття Зеленского в Ужгороде, людей откровенно раздражают ограничения, которые власть вводит для всех, но позволяет себе их нарушать. А третья причина - это экономика. С одной стороны людям нужны деньги для обеспечения себя всем необходимым, а с другой стороны и бюджет наполнять надо. А в случае возобновления карантина дыра в бюджете увеличится ещё больше, а помощи от государства граждане не получат, как и при прошлом карантине.
В общем, безответственная некомпетентная власть опять загнала себя в тупик из которого будет выкладывать видосики и рассказывать чушь о 500 000 новых рабочих мест, о своём желании заболеть коронавирусом и пугать людей запретами. И это их максимум. К сожалению на эффективные действия они не способны.
Во время карантина ходил пешком по 11 км.
С ужасом думаю, если это вернется опять....
ПОСЫЛ НАРОДА ЗЕБЛЕ!: ПШООЛЛ ВООНН, КРИВЛЯКА!!!!
не решения, не понятия управления Ермак и Зе банда рулит а Вы тихонько сидите на табуреточке изредка подавая голос