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Зеленский (19029) карантин (16728) Шмыгаль Денис (2590) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

Чтобы не переходить к жесткому карантину, нужно четко коммуницировать с общественностью, - Зеленский

Чтобы не переходить к жесткому карантину, нужно четко коммуницировать с общественностью, - Зеленский

За последние несколько дней Национальная полиция Украина втрое увеличила количество админпротоколов за нарушения карантина.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом Зеленскому сообщили на традиционном совещании по противодействию распространению коронавируса.

В связи с новыми антирекордами заболеваемости COVID-19 существует потребность четкой согласованной коммуникации с людьми по правилам карантина.

"Надо четко коммуницировать, что такое адаптивный карантин и как он влияет на работу общественных заведений, транспорта. Чтобы был четко и подробно расписан план, как должны работать рестораны, пляжи, ночные клубы. Когда люди это будут понимать, то будут больше соблюдать меры адаптивного карантина", - сказал Зеленский.

Чиновники отметили, что возвращение к более жесткому карантину будет сильным ударом по экономике, и согласились, что необходима более тесная координация в коммуникациях по мерам карантина с местными властями и населением.

Премьер-министр Денис Шмыгаль напомнил, что за последние сутки в Украине зафиксирован рекордный показатель инфицирования коронавирусом - 921 человек, 19 человек умерли. Дополнительно он отметил, что международные информационные агентства сообщают, что ряд стран также решил пойти по пути адаптивного карантина, внедряя жесткие меры в областях и городах в зависимости от тенденций заболеваемости.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Закарпатье заболеваемость COVID-19 растет третий день подряд: за сутки - 78 инфицированных, три человека умерли, - ЦОЗ. ИНФОГРАФИКА

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Топ комментарии
+12
недоразумение
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19.06.2020 14:35
+10
Поведение Зеленского в вопросе заболевшей жены психологически недостоверно. Зеленский - человек шоу, человек мелодраматических сентиментальных жестов. Но в этой ситуации он ведет себя так, как будто болеет чужой человек. Он же может прийти и сфотографироваться возле прозрачной стенки бокса где лежит его супруга, улыбнуться, послать воздушный поцелуй - какой пиар, сколько восторга сторонников... Вместо этого сухие сводки Мендель в Фейсбуке.
Поведение Зеленского все более начинает приобретать характер истероидного состояния. Вчерашний разговор со Смолием - смесь детского сада и психических клиник с преобладанием вторых.
Главная мысль - "меня обманули с кредитом, подсунули пустышку вместо денег". Отсутствие возможности монетаризации кредита МВФ выдается за "государственный заговор Порошенко и его агентов в НБУ"..
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19.06.2020 14:38
+8
не знає, але читати - навчився))
Взагалі, вся його "кар'єра" клоуна - це тупе читання чужих текстів та демонстрація своєї сутності "дурня"
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19.06.2020 14:40
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недоразумение
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19.06.2020 14:35 Ответить
Проте бачиш які розумні слова знає !!)))
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19.06.2020 14:37 Ответить
не знає, але читати - навчився))
Взагалі, вся його "кар'єра" клоуна - це тупе читання чужих текстів та демонстрація своєї сутності "дурня"
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19.06.2020 14:40 Ответить
Читати, це теж не аби яке досягнення !!!)))
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19.06.2020 14:43 Ответить
Зеля, у меня огород возле дома, а у других за городом. Люди, что смогли , посадили, когда транспорт пустили, а теперь трясутся, что транспорт отменят , и все посаженное пропадет, и на зиму ничего не заготовят. Успокой людей, пообещай им , что лично дашь им деньги на заготовку овощей на зиму. Люди боятся с голоду сдохнуть с твоим покращенням.
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19.06.2020 15:19 Ответить
А де заготовляти , на ринках ,які невідомо чи будут працювати !!))
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19.06.2020 15:33 Ответить
Чётко коммуницировать, ещё можно чётко визуализировать)
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19.06.2020 14:40 Ответить
- Осторожность - мать мудрости, - сказал Швейк, Нынче время такое, приходится быть осторожным
- Не думайте, что перед вами осёл, которого можно провести за нос, Швейк. Меня вы своими штучками не тронете. Я-то прекрасно знаю, что все вы симулянты(с)
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19.06.2020 14:45 Ответить
Да-да! Главное чтоб ночные клубы работали - основа экономики!
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19.06.2020 14:58 Ответить
Поведение Зеленского в вопросе заболевшей жены психологически недостоверно. Зеленский - человек шоу, человек мелодраматических сентиментальных жестов. Но в этой ситуации он ведет себя так, как будто болеет чужой человек. Он же может прийти и сфотографироваться возле прозрачной стенки бокса где лежит его супруга, улыбнуться, послать воздушный поцелуй - какой пиар, сколько восторга сторонников... Вместо этого сухие сводки Мендель в Фейсбуке.
Поведение Зеленского все более начинает приобретать характер истероидного состояния. Вчерашний разговор со Смолием - смесь детского сада и психических клиник с преобладанием вторых.
Главная мысль - "меня обманули с кредитом, подсунули пустышку вместо денег". Отсутствие возможности монетаризации кредита МВФ выдается за "государственный заговор Порошенко и его агентов в НБУ"..
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19.06.2020 14:38 Ответить
Серьезно? Но ты ж в числе первых закричишь, что бубочка пиарится на болезни жены!
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19.06.2020 16:23 Ответить
Зеля, ты классно на карантине наживаешься. Люди бедствуют, а ты их обдираешь. Классно устроился. Ни страну поднимать не надо, ни производство налаживать, ни экономику из комы выводить. А у него одни штрафы на уме. Больше ничему не научен? Позорник. Хуже барыги.
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19.06.2020 15:12 Ответить
Он и есть барыга. И мародьйор
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19.06.2020 15:22 Ответить
Весомы и сильны среда и случай,
но главное - таинственные гены,
и как образованием ни мучай,
от бочек не родятся Диогены.
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19.06.2020 15:13 Ответить
Щоб не переходити до жорсткого карантину, потрібно чітко комунікувати з громадськістю, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2842
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19.06.2020 15:18 Ответить
Чтобы не переходить к жесткому карантину, нужно четко коммуницировать с общественностью, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9459
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19.06.2020 14:36 Ответить
Тепер ти, Зеленський, офіційний вбивця. MURDERER.
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19.06.2020 14:36 Ответить
Бубочка, открывай окно, бери в руки мегафон и коммуницируй с прохожими на Банковой.
Коммуникацию можно проводить под звуки рояля.
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19.06.2020 14:38 Ответить
Володя, иды ты ... иди ты .... иди ты.....
ибо на Путина ой как много должно чудачков сходить.
и да. без вазелина.
я не г., но иди ты на Путина.
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19.06.2020 14:41 Ответить
комуникакер...
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19.06.2020 14:41 Ответить
А он чого воно в бункері заховалось, щоб комунікувати! Хоча, є небезпідставна підозра, що воно десь на заморських пляжах так комунікує.
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19.06.2020 14:41 Ответить
Давні казали , що з льоха відніше !!))
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19.06.2020 14:46 Ответить
Это все звучит глупо от того, кто не смог уберечь собственную жену от ковида
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19.06.2020 14:44 Ответить
Вова понял, что после "дембеля" вызовут в суд за не противодействие массовой гибели граждан.. И на нары.. бл.. на нары бл.. на нары...
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19.06.2020 14:47 Ответить
1 человек на Киев в день - это "массовая гибель"? да?
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19.06.2020 14:51 Ответить
По осени "ципок" считать будем, а может весной... Зеле еще 3 года заседать, а вакцину ( настоящую) если и обещают то через года два, а может и через три..... В добавок смотря на взлеты статистики по зараженным, активным больным, смертности ( и это без учета контактных лиц) то все идет к итальянскому сценарию. Ведь нужно признать, что до сих пор у нас пандемии не было и в помине.. она только вот начинается с 900 -1000 зараженных в день. А карантинные меры все снимают и снимают, подделывая новые стандарты ( что бы Киев влез хоть тушкой хоть чучелком в "покращення") Контроль вообще забросили напрочь. А нужно просто вводить пусть и адаптированный карантин но минимум на 7 -8 дней ( а не менять его ежедневно) с четким перечнем требований и серьезна наказывать за нарушения. ( вплоть до закрытия ) Кроме этого закрыть межобластное сообщение и границы и линии соприкосновения с оккупированными территориями.
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19.06.2020 15:01 Ответить
италянского сценария не будет даже если полностью отменить это дурантинное скотство. с чего нужно и начинать. потом приступать к расстрелам ляшков, шмыг и прочей сволочи.
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19.06.2020 15:08 Ответить
Клацая каналы, задержался на пару минут на новом выпуске квартала на Г+Г, стало интересно будут ли шутки над зечмом. Чуть не блювонул - даже рашиская пропагадта так не вылизывает очко своему *****/
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19.06.2020 14:47 Ответить
То отож, не дивись ТБ , це небеспечно для власного здоров"я !!))
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19.06.2020 14:50 Ответить
Эта зелёная мразь силой затягивает людей в концлагеря, которые называет "инфекционными больницами".
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19.06.2020 14:47 Ответить
давай, коммуницируй. объясни народу, наконец, какую цель ставил дурантин? загнать всех в стойло? да? мы это поняли.
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19.06.2020 14:49 Ответить
Є досягнення-Відсоток зубожілого населення збільшівся !!))
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19.06.2020 14:52 Ответить
Открывай для Стёпы с Ляшко отдельный канал, пусть они там поселяются и трындят с утра до вечера. Каждый вирусоозабоченный может переключиться и слушать то фуфло, которое они колотят. А на другие каналы Стёпа с Ляшко пусть не ходят. Ушатали.
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19.06.2020 14:51 Ответить
представляю как зебобики смотрят на него и гривой машут:
-да, да надо комуницировать, а то ж если не комуницировать то оно ж вон как получается...
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19.06.2020 14:53 Ответить
Вчера в Украине было выявлено 758 случаев заболевания и 31 смерть от COVID-19. Сегодня 829 случаев COVID-19 и 23 смерти. Количество заболевших увеличивается. Не надо быть Вангой чтоб предсказать, что в ближайшее время мы преодолеем психологическую планку в 1000 заболевших в сутки. Вернее в 1000 зафиксированных фактов болезни. Все понимают, что заболевших больше. Но массовое тестирование все так же не проводится властью. А больницы уже переполнены. Но на введение карантина повторно власть не решается. Причин три.

Во-первых, повторное введение карантина еще больше ударит по падающего рейтингу Зеленского и #моносброда. Во-вторых, после "Велюра" и кофепиття Зеленского в Ужгороде, людей откровенно раздражают ограничения, которые власть вводит для всех, но позволяет себе их нарушать. А третья причина - это экономика. С одной стороны людям нужны деньги для обеспечения себя всем необходимым, а с другой стороны и бюджет наполнять надо. А в случае возобновления карантина дыра в бюджете увеличится ещё больше, а помощи от государства граждане не получат, как и при прошлом карантине.

В общем, безответственная некомпетентная власть опять загнала себя в тупик из которого будет выкладывать видосики и рассказывать чушь о 500 000 новых рабочих мест, о своём желании заболеть коронавирусом и пугать людей запретами. И это их максимум. К сожалению на эффективные действия они не способны.
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19.06.2020 14:56 Ответить
Хочу добавить, идет обнищание людей у которых нет возможности с прилежащих сел выехать в город на работу. Приведу пример. Вчера на выезде из Кременчуга полиция оштрафовала водителя по маршруту Кременчуг-Рублевка. Выписала ему два штрафа на 17 и 31 тысяч гривен за то, что взял 4-х человек "стоячих". Вроде все правильно, но... Простые люди давно "съели" свои заначки. Автобусы едут маленькие (маршрутки). В Кременчуге несколько крупных заводов: КРАЗ, колесный, дормаш, вагонный и много помельче. Мало того, отменили самых популярных рейса пригородного поезда, утрешний, когда можно добираться на работу и вечерний, когда можно добраться домой. КАК ВЫЖИТЬ ЭТИМ ЛЮДЯМ!!!! Я сам езжу на электровелосипедом (даже в сильный дождь), и по нервах бьет мысль, а как быть зимой. Вся авансируемая помощь людям - большая ЛОЖЬ. Мысли нехорошие о Зеленском и его большинстве. Даже борьба с вирусом для них обогащение. Заставить бы Зеленского и его клику добираться на работу и домой общественным транспортом, может тогда продумывали все в борьбе с кароновирусом!
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19.06.2020 15:25 Ответить
в Киеве маршрутки забиты, и никто никого не штрафует, все ОК.
Во время карантина ходил пешком по 11 км.
С ужасом думаю, если это вернется опять....
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19.06.2020 23:51 Ответить
К сожалению,921 случай
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19.06.2020 16:08 Ответить
коммуницирование:
ПОСЫЛ НАРОДА ЗЕБЛЕ!: ПШООЛЛ ВООНН, КРИВЛЯКА!!!!
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19.06.2020 15:24 Ответить
Моя семья ******а карантинные меры. (с) Зеленский
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19.06.2020 15:30 Ответить
Ага запили очередной видосик ты от прямого общения с народом само изолировался страх народа так пугает так какой вы президент говорящая голова не виденья
не решения, не понятия управления Ермак и Зе банда рулит а Вы тихонько сидите на табуреточке изредка подавая голос
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19.06.2020 15:31 Ответить
Комуникация когда есть два противопложных мнения. А не твои видосики.
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19.06.2020 15:47 Ответить
Щоб не переходити до жорсткого карантину, потрібно чітко комунікувати з громадськістю, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3093
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19.06.2020 15:55 Ответить
 
 