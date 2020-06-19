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40-летняя женщина с трехлетним мальчиком выпали из окна четвертого этажа на столичном Печерске, - полиция

40-летняя женщина с трехлетним мальчиком выпали из окна четвертого этажа на столичном Печерске, - полиция

Правоохранители устанавливают обстоятельства падения матери с ребенком из окна дома на столичном Печерске, опрашивают родных, соседей, свидетелей и очевидцев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

В полицию поступило сообщение о том, что на улице Ивана Мазепы 40-летняя женщина с ребенком выпала из окна четвертого этажа. На место происшествия сразу выехали следственно-оперативная группа Печерского управления полиции и бригада скорой помощи.

Медики госпитализировали женщину и трехлетнего мальчика, им оказывается неотложная помощь.

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Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас правоохранители общаются с родственниками женщины, находившимися в момент трагедии в квартире и выясняют все обстоятельства этого происшествия.
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Это ваш дурантин.
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19.06.2020 15:03 Ответить
не обов"язково. а вдруг пупс виліз і їй прийшлося його ловить, і невдічно.
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19.06.2020 21:24 Ответить
У всьому винуватий карантин.
Доведення до самогубства, хто за це відповість?
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19.06.2020 15:12 Ответить
Та ладно, тут вон некоторые во все горло визжат "верните карантин"😁
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19.06.2020 16:27 Ответить
По просьбе народа, им вернут карантин, но только им.
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19.06.2020 22:50 Ответить
Варианты коментов для Цензор Нет:
1. Это все карантин
2. Это все бухло
3. Это все Зеленский
4. Это все Порошенко
5. Других комментариев нет
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19.06.2020 18:48 Ответить
обсуждать то, чего ты не знаешь, признак хамства и слабоумия.Тем более людскую трагедию.
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19.06.2020 20:39 Ответить
 
 