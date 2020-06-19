40-летняя женщина с трехлетним мальчиком выпали из окна четвертого этажа на столичном Печерске, - полиция
Правоохранители устанавливают обстоятельства падения матери с ребенком из окна дома на столичном Печерске, опрашивают родных, соседей, свидетелей и очевидцев.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
В полицию поступило сообщение о том, что на улице Ивана Мазепы 40-летняя женщина с ребенком выпала из окна четвертого этажа. На место происшествия сразу выехали следственно-оперативная группа Печерского управления полиции и бригада скорой помощи.
Медики госпитализировали женщину и трехлетнего мальчика, им оказывается неотложная помощь.
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Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас правоохранители общаются с родственниками женщины, находившимися в момент трагедии в квартире и выясняют все обстоятельства этого происшествия.
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