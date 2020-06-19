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Госпогранслужба (6136) Донбасс (26950)

Оккупанты не пропускают людей в ОРДЛО, ссылаясь на карантинные мероприятия, - ГПСУ

Оккупанты не пропускают людей в ОРДЛО, ссылаясь на карантинные мероприятия, - ГПСУ

Представители неподконтрольной украинской власти части Донбасса отказываются осуществлять пропуск граждан, ссылаясь на карантинные мероприятия.

Об этом сообщил начальник управления организации пограничного контроля администрации Госпогранслужбы Украины Юрий Лысюк, информирует Цензор.НЕТ.

Лысюк также добавил, что в "Станице Луганской" определено два дня - это среда и суббота, для пропуска граждан. В эти дни осуществляется пропуск граждан по согласованным спискам.

"Если в этих списках граждан нет, то даже с гуманитарной целью - на похороны, на лечение, навестить родных, пропуск не осуществляется", - отметил он, комментируя ситуацию в КПВВ.

Представитель украинского погранведомстве отметил, что от 10 июня, по решению командующего ООС, было открыто два КПВВ - это "Станица Луганская" в Луганской области и "Марьинка" в Донецкой области. За этот период с КПВВ "Марьинка" смежная сторона пропустила 26 человек (с начала карантина). А с КПВВ "Станица Луганская" - 644 человека.

Смотрите также: Ситуация на КПВВ: на оккупированную Луганщину наемники РФ пропускают людей по спискам, а на неподконтрольную Донетчину только тела умерших. ФОТОрепортаж
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Ну хоть какая то польза от этих недоумков и предателей.
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19.06.2020 15:02 Ответить
Нужно закрыть все КПВВ с ОРДЛО лет на 20. Это спасёт Украину.
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19.06.2020 15:06 Ответить
Велика подяка "ополченцям", вони роблять роботу, яку повинна робити українська влада (справжня українська, а не зелених клоунів)
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19.06.2020 15:10 Ответить
А обменный фонд так и лезет в руки росийским боевикам. Сами лезут потом сами будут визжать чтобы Украина их выкупала
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19.06.2020 15:23 Ответить
 
 