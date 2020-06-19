Послы стран G7 предостерегли Раду от вмешательства в деятельность Нацбанка: Это поставит под угрозу международную поддержку Украины
Послы стран G7 приняли к сведению проект постановления Верховной Рады 3690 о докладе главы Национального банка Украины (НБУ) Якова Смолия, которым народный депутат Александр Дубинский (СН) предлагает установить целесообразным создание временной следственной комиссии по расследованию деятельности руководства НБУ и Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
Свое заявление послы стран "Большой семерки" выложили в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Послы стран G7 принимают к сведению проект постановления Верховной Рады о деятельности НБУ. Установление независимого центрального банка было одной из важнейших реформ, проведенных украинским правительством после Революции Достоинства. НБУ помог достичь макрофинансовой стабильности, решить трудный банковский кризис и возобновить доверие к банковскому сектору, омраченное самоуправством и коррупцией", - говорится в заявлении.
В заявлении отмечается, что подрыв независимости Нацбанка повлияет на украинцев, "навредит доверию инвесторов и поставит под угрозу международную поддержку усилий украинского народа в построении безопасной, успешной и демократической страны".
Отметим, что 17 июня парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал проект постановления о докладе главы Нацбанка. Она была обнародована на сайте комитета 18 июня, ее автором указан народный депутат от "СН" Александр Дубинский. В постановлении отмечается, что Национальный банк Украины "как в 2019 году и в начале 2020 года, так и начиная с 2014 года не выполнил в полной мере своей основной конституционной функции - обеспечения стабильности денежной единицы Украины". Кроме того, там предлагается создание парламентской временной следственной комиссии для расследования деятельности руководства Национального банка Украины и руководства Фонда гарантирования вкладов физических лиц в 2014-2019 годах.
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Принципиальная позиция НБУ вызвала на Банковой взрыв ярости и Зеленский отдал распоряжение начать процедуру объявления недоверия главе НБУ Якову Смолию.
Первое - реально для фигурантов дела это ничего не решает, давление на "Приват" и его прогиб - просто акт отчаяния. Идет следствие по по акту-требованию судебного решения в рамках процедуры акта RICO (борьба с организованной преступностью, международная юрисдикция).
Во-вторых - единственным следствием для Украины будет лишь то, что деньги по этому
эпизоду просто будут конфискованы США, а Украина не получит ничего.
*(см. подробнее 2020-04-03 Круг замкнулся ... https://timeze2019.blogspot.com/2020/04/blog-post_3.html )
"Приватбанк" отозвал исковые требования к на сумму 5,439 млрд. $. к Коломойкому и К, бывшему члену правления "Приватбанка" Дубилету и компаниям PrimeCap Limited и DuxtonLimited по юрисдикции Кипра. (*) Мерзко, но люди слабы ... Есть в этом два аспекта которые вы должны знать.
Первое - реально для фигурантов дела это ничего не решает, давление на "Приват" и его прогиб - просто акт отчаяния. Идет следствие по по акту-требованию судебного решения в рамках процедуры акта RICO (борьба с организованной преступностью, международная юрисдикция).
Во-вторых - единственным следствием для Украины будет лишь то, что деньги по этому
эпизоду просто будут конфискованы США, а Украина не получит ничего.
Шаг влево, шаг вправо - лишение поддержки.
Благодетели вы наши!
А так, это - бла-бла-бла.
"Скилять" они 24/7.
Спасибо за позитив!
Или, совсем, забудь про знаки препинания.
От звідки ноги ростуть
Следующие эпизоды которые должны быть расследованы - это несколько сезонов четкие колебания курса зима-лето. Ктото хорошо на этом заработал.
Деньги просто так с неба не появляются , за это все заплатила, экономика, бюджет Украины, и население.
Мінфін відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 року № 80 «Про випуск облігацій внутрішніх державних позик» здійснює розміщення ОВДП у формі аукціонного продажу через Національний банк України ...
Украинцы, готовьтесь к финансовому пи##ецу.
И доллар по сто
Пока в списке X'ов только Петя и НБУ (что особенно доставляет, т.к. Украина не имеет никакого права расследовать деятельность НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ, лол).
Кто-то может огласить весь список?
Сам то понял, чего сказал?
Во-первых, во всех нормальных странах центральные банки НЕ зависят ни от правительства, ни от президента (коли такие есть). Это совершенно особая ветвь власти, формируемая парламентами, причем с большими ограничениями для последних.
Далее, так ты хочешь дешевых кредитов, "как в США"? Резонное желание, согласен.
А как ты думаешь, для чего, кроме всего прочего, зелёная власть срочно воспылала желанием подмять под свою непрофессиональную руку и НБУ? Правильно, для решения задачи наполнения бюджета, то есть, ликвидации бюджетного дефицита. А какое самое простое, лежащее на поверхности, доступное для понимания даже дуракам? Правильно - включить печатный станок, напечатать сотни миллиардов гривен и разбросать их с вертолета.
Что при этом произойдет в слабой экономике? Конечно, инфляция, причём о-о-очень большая - 20, 30, 40 процентов в год и больше.
Могут ли банки выдавать кредиты со ставкой меньше, чем инфляция? Могут, конечно, но только себе в убыток, то есть ты их и под пистолетом не заставишь это делать. Это всё равно, что продавать товар по цене меньшей, чем себестоимость этого товара. Убытки и разорение.
Дешевые кредиты при большой инфляции в принципе невозможны.
Что делала наш Нацбанк в последние годы? Уменьшал, уменьшал, уменьшал инфляцию и добился макрофинансовой стабильности! Последнее его достижение - установил ставку рефинансирования 6% годовых! Это для Украины ух какое достижение. Это приводит к удешевлению ставок кредитования банками экономики. То есть, Нацбанк, получается, делал и делает ровно то, что ты хочешь.
Так в чем претензии? Хочешь дешевых кредитов - поддерживай нынешнюю политику Нацбанка. Хочешь, чтобы зарплаты и пенсии уменьшились в разы, а кредиты стали в разы дороже - поддержи зелёную власть в её желании захватить бразды правлении в НБУ. Всё просто.
Это что получается яйцо куриц учит, деньги обслуживат экономику страны, что бы росло ВВП и благосостояние населения данной страны, а не экономика должна служивать эмиссионному центру, если за деньги сегодня нельзя поменят товарв столько вчера от их избаляются , тратя как можно быстрее так , что не деньги первичное, а экономика и если НБУ хочет эмитировать деньги от имени государства то НБУ, должен быть государственным, если хочет независимости то пусть будет частным и выпускает свою валюту на равне с гривной, только вся выгода и риски по такой валюте ложатся на потребителе, незнаю насколько широко можно расчитываться тем же Биткойном в странах G-7.
НБУ:
1. Наиболее прозрачный банк в мире в 2019 году - Central Banking Awards.
2. Глава НБУ - лучший Центральный банкир в Центральной и Восточной Европе в 2019 году (GlobalMarkets)
3. Инфляция 1.7% - НБУ реализует свою цель по стабильности цен в стране
4. Учетная ставка НБУ 6% - самая низкая в истории независимой Украины. И учетная ставка - реально действующий инструмент монетарной политики. В 2020 году НБУ снизил ставку больше всех других центральных банков в мире
5. Международные резервы НБУ = 28.5 млрд долл и растут несмотря на кризис
6. Курс гривни, хотя и плавающий, но стабильный, несмотря на мировой кризис
7. В банковской системе адекватная ликвидность - несмотря на кризис никаких набегов на банки не было в 2020 году - НБУ с помощью своей коммуникации смог снять страхи населения. Депозиты населения в гривне в действующих банках в 2 раза больше, чем в 2015 году
8. Ноль неплатежеспособных банков в системе. Банки адекватно капитализированы и постоянно проходят стресс тесты
9. Общество знает реальных собственников всех 100% украинских банков
10. Банковская система прибыльная 3 года подряд. Прибыльные не только частные банки, но и государственные. Государственный Приватбанк несколько дней назад перечислил 24.5 млрд дивидендов за 2019 год (в 2018 году было 11.5 млрд грн дивидендов)
11. НБУ реализовал множество инициатив для развития безналичных платежей в стране - как результат на сегодня более 50% карточных операций - безналичные расчеты между контрагентами. Это также делает бизнес цивилизованным и снижает теневую экономику.
12. С 1 июля НБУ стал регулятором небанковских учреждений, полностью подготовив новую нормативную базу для регулирования нескольких сложных отраслей
13. Глава НБУ - один из подписантов под меморандумом программы сотрудничества с МВФ на 5 млрд долларов, по которому Минфин недавно получил 2.1 млрд долл для финансирования бюджетного дефицита. Программы, под которую также подвязаны новый кредит Мирового банка и программа макрофинансовой помощи ЕС.
https://patrioty.org.ua/blogs/khotyte-chtob-mezhdunarodne-partner-ushly-yz-ukrayn-y-ves-myr-smotrel-na-ukraynu-kak-na-yzghoia-rashkovan-vidreahuvav-na-zvilnennia-hlavy-nbu-334480.html