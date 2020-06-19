Послы стран G7 предостерегли Раду от вмешательства в деятельность Нацбанка: Это поставит под угрозу международную поддержку Украины

Послы стран G7 приняли к сведению проект постановления Верховной Рады 3690 о докладе главы Национального банка Украины (НБУ) Якова Смолия, которым народный депутат Александр Дубинский (СН) предлагает установить целесообразным создание временной следственной комиссии по расследованию деятельности руководства НБУ и Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Свое заявление послы стран "Большой семерки" выложили в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Послы стран G7 принимают к сведению проект постановления Верховной Рады о деятельности НБУ. Установление независимого центрального банка было одной из важнейших реформ, проведенных украинским правительством после Революции Достоинства. НБУ помог достичь макрофинансовой стабильности, решить трудный банковский кризис и возобновить доверие к банковскому сектору, омраченное самоуправством и коррупцией", - говорится в заявлении.

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В заявлении отмечается, что подрыв независимости Нацбанка повлияет на украинцев, "навредит доверию инвесторов и поставит под угрозу международную поддержку усилий украинского народа в построении безопасной, успешной и демократической страны".

Отметим, что 17 июня парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал проект постановления о докладе главы Нацбанка. Она была обнародована на сайте комитета 18 июня, ее автором указан народный депутат от "СН" Александр Дубинский. В постановлении отмечается, что Национальный банк Украины "как в 2019 году и в начале 2020 года, так и начиная с 2014 года не выполнил в полной мере своей основной конституционной функции - обеспечения стабильности денежной единицы Украины". Кроме того, там предлагается создание парламентской временной следственной комиссии для расследования деятельности руководства Национального банка Украины и руководства Фонда гарантирования вкладов физических лиц в 2014-2019 годах.