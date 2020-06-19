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G7 (799) ВР (27373) НБУ (4734) Дубинский Александр (428)

Послы стран G7 предостерегли Раду от вмешательства в деятельность Нацбанка: Это поставит под угрозу международную поддержку Украины

Послы стран G7 предостерегли Раду от вмешательства в деятельность Нацбанка: Это поставит под угрозу международную поддержку Украины

Послы стран G7 приняли к сведению проект постановления Верховной Рады 3690 о докладе главы Национального банка Украины (НБУ) Якова Смолия, которым народный депутат Александр Дубинский (СН) предлагает установить целесообразным создание временной следственной комиссии по расследованию деятельности руководства НБУ и Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Свое заявление послы стран "Большой семерки" выложили в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Послы стран G7 принимают к сведению проект постановления Верховной Рады о деятельности НБУ. Установление независимого центрального банка было одной из важнейших реформ, проведенных украинским правительством после Революции Достоинства. НБУ помог достичь макрофинансовой стабильности, решить трудный банковский кризис и возобновить доверие к банковскому сектору, омраченное самоуправством и коррупцией", - говорится в заявлении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Комитете финансовой и таможенной политики появился проект постановления о неудовлетворительной работе НБУ, - "слуга народа" Чернев

В заявлении отмечается, что подрыв независимости Нацбанка повлияет на украинцев, "навредит доверию инвесторов и поставит под угрозу международную поддержку усилий украинского народа в построении безопасной, успешной и демократической страны".

Отметим, что 17 июня парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал проект постановления о докладе главы Нацбанка. Она была обнародована на сайте комитета 18 июня, ее автором указан народный депутат от "СН" Александр Дубинский. В постановлении отмечается, что Национальный банк Украины "как в 2019 году и в начале 2020 года, так и начиная с 2014 года не выполнил в полной мере своей основной конституционной функции - обеспечения стабильности денежной единицы Украины". Кроме того, там предлагается создание парламентской временной следственной комиссии для расследования деятельности руководства Национального банка Украины и руководства Фонда гарантирования вкладов физических лиц в 2014-2019 годах.

Послы стран G7 предостерегли Раду от вмешательства в деятельность Нацбанка: Это поставит под угрозу международную поддержку Украины 01

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Топ комментарии
+25
Александр Дубинский. Ну а как же без него. Зебилы, из-за вашего Дубинского Украина может потерять международную поддержку
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19.06.2020 14:53
+18
Зелені уже і Національний банк вирішили розікрасти
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19.06.2020 14:55
+17
они дураки думали что НБУ это как обычный банк с кассой и уже мечтали получить в ней наличкой кредит МВФ
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19.06.2020 15:01
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Правила форума Совет форумчан
Александр Дубинский. Ну а как же без него. Зебилы, из-за вашего Дубинского Украина может потерять международную поддержку
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19.06.2020 14:53 Ответить
Совещание у Петрашко очевидно было последним способом склонить НБУ к компромиссу по поводу требуемого Зеленским и К раскручивания инфляции для решения экономических вопросов стоящим перед государством.
Принципиальная позиция НБУ вызвала на Банковой взрыв ярости и Зеленский отдал распоряжение начать процедуру объявления недоверия главе НБУ Якову Смолию.
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19.06.2020 14:55 Ответить
точнее, зеленский отдал распоряжение дубинскому начать процедуру объявления недоверия главе НБУ Якову Смолию.
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19.06.2020 14:56 Ответить
$2,1лярди також мають властивість швидко закінчуватись. І довше, ніж до осені - їх неможливо розтягнути...
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19.06.2020 16:36 Ответить
"Приватбанк" отозвал исковые требования к на сумму 5,439 млрд. $. к Коломойкому и К, бывшему члену правления "Приватбанка" Дубилету и компаниям PrimeCap Limited и DuxtonLimited по юрисдикции Кипра. (*) Мерзко, но люди слабы ... Есть в этом два аспекта которые вы должны знать.
Первое - реально для фигурантов дела это ничего не решает, давление на "Приват" и его прогиб - просто акт отчаяния. Идет следствие по по акту-требованию судебного решения в рамках процедуры акта RICO (борьба с организованной преступностью, международная юрисдикция).
Во-вторых - единственным следствием для Украины будет лишь то, что деньги по этому

эпизоду просто будут конфискованы США, а Украина не получит ничего.
*(см. подробнее 2020-04-03 Круг замкнулся ... https://timeze2019.blogspot.com/2020/04/blog-post_3.html )
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19.06.2020 17:55 Ответить
Все еще хуже...
"Приватбанк" отозвал исковые требования к на сумму 5,439 млрд. $. к Коломойкому и К, бывшему члену правления "Приватбанка" Дубилету и компаниям PrimeCap Limited и DuxtonLimited по юрисдикции Кипра. (*) Мерзко, но люди слабы ... Есть в этом два аспекта которые вы должны знать.
Первое - реально для фигурантов дела это ничего не решает, давление на "Приват" и его прогиб - просто акт отчаяния. Идет следствие по по акту-требованию судебного решения в рамках процедуры акта RICO (борьба с организованной преступностью, международная юрисдикция).
Во-вторых - единственным следствием для Украины будет лишь то, что деньги по этому

эпизоду просто будут конфискованы США, а Украина не получит ничего.
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19.06.2020 21:58 Ответить
та він чхав на Україну, у нього родіна Румунія/Ізраїль.
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19.06.2020 14:57 Ответить
поддержку? скоро воще санкции будут вводить против Украины...
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19.06.2020 15:00 Ответить
Скоро Бубасику такими темпами совсем уши пооткручивают .
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19.06.2020 14:54 Ответить
Можно подумать, нашей зраде это будет помехой.
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19.06.2020 14:54 Ответить
Та тут, що завгодно, тепер можливо, якщо не знесуть їх
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19.06.2020 15:02 Ответить
ну хоть кто то пока держит это зеленое шапито в рамках приличия
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19.06.2020 14:55 Ответить
Послы стран G7 предостерегли Раду от вмешательства в деятельность Нацбанка: Это поставит под угрозу международную поддержку Украины - Цензор.НЕТ 5169
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19.06.2020 14:55 Ответить
Зелені уже і Національний банк вирішили розікрасти
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19.06.2020 14:55 Ответить
они дураки думали что НБУ это как обычный банк с кассой и уже мечтали получить в ней наличкой кредит МВФ
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19.06.2020 15:01 Ответить
Коли Ігорьвалерієвичу відмовили в поверненні "привату", то він розраховував на компенсацію у вигляді НБУ
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19.06.2020 15:09 Ответить
Україна і Коломойський, а між ними неурівноважена бикувата істота з букетом фобій і неврозів. Мені залишилось тільки подякувати гнусявим голоском нарід України - Дуже дякую!
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19.06.2020 15:18 Ответить
Це із-за того, що Смолій не захотів монетизувати кридит. Тому Потерпівший обідився - він думав що кредит - це тупо заходиш і слюнявиш бакси. Тупе створіння.
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19.06.2020 15:15 Ответить
Беня приехал "работать". Вот он и работает. Все логично.
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19.06.2020 14:55 Ответить
Блин...
Шаг влево, шаг вправо - лишение поддержки.
Благодетели вы наши!
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19.06.2020 14:55 Ответить
Таки уже растет количество желающих замуровать ноги шагающих в тазики с бетоном.
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19.06.2020 15:00 Ответить
Главное, чтобы желания совпадали с возможностями.
А так, это - бла-бла-бла.
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19.06.2020 15:08 Ответить
Так и янык думал,а потом перед камерой ручки ломал
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19.06.2020 16:16 Ответить
зепил, не скиглы!
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19.06.2020 15:06 Ответить
Ты меня с порохоботами спутало.
"Скилять" они 24/7.
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19.06.2020 15:10 Ответить
клоун и так бежит в таежный союз, распугивая своими хотелками всех европейских и американских друзей Украины, сформированных при Порохе
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19.06.2020 15:15 Ответить
Я когда читаю твой ник, всегда улыбаюсь.
Спасибо за позитив! Посли країн G7 застерегли Раду від втручання у діяльність Нацбанку: Це поставить під загрозу міжнародну підтримку України - Цензор.НЕТ 4970
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19.06.2020 15:19 Ответить
Вспомни за позитивные коммунальные тарифы, медицину и образование.
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19.06.2020 15:22 Ответить
адепт клоуна как есть, без прикрас
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19.06.2020 15:40 Ответить
Не расстрраивайсся ткк.
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19.06.2020 15:41 Ответить
Перед словом "как" нужно кому поставить.
Или, совсем, забудь про знаки препинания.
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19.06.2020 15:44 Ответить
а лизун у клована пишется с большой буквы ?ты наветняка должен знать
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19.06.2020 17:01 Ответить
тебя, чмошное зебилье, ни с кем не спутаешь разве , что с братанами твоими - мокшами с ольгино
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19.06.2020 15:16 Ответить
Ясна річ. Вони все купують вудки для вилову риби, а ми їх вудки продаємо і рибу не ловимо, то навіщо допомагати
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19.06.2020 15:08 Ответить
Главзебил хочет к станку дорваться и сделать всех миллионерами. Ну правда, те миллионы будут, как купоны из 90-х
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19.06.2020 14:57 Ответить
Дубинеску. он и есть Дубинеску.
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19.06.2020 14:57 Ответить
Конечные бенефициары наклевываются. Учитывая что дефолт в будущем неизбежен если не случится чудо - дерибан Украины кредиторами будет нешуточным. Банковскую систему уже отдали, земля на подходе.
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19.06.2020 14:59 Ответить
Go away russian pig!
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19.06.2020 15:02 Ответить
ко-ко-ко-ко
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19.06.2020 15:17 Ответить
Лапотник,у тебя vpn отклеился.
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19.06.2020 15:27 Ответить
Фактически Зеленский и его банда хотят сделать из Украины Венесуэлу, или страну "печальных миллионеров".
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19.06.2020 15:01 Ответить
Головна мета Кломойського - зміна керівнитва Нац. банку, щоб відкликати позов, чи умисно програти йому у Лондонському суді.
От звідки ноги ростуть
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19.06.2020 15:04 Ответить
Интересно что случится раньше, Вовка сбежит или Украина развалится? Было бы смешно, если бы не так грустно.
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19.06.2020 15:08 Ответить
При Смолие "инвесторы"в ОВГЗ заработали до 40% годовых в долларе из за ревальвации и правильного момента вхождения. По слухам у правильных людей был инсайд по курсу.
Следующие эпизоды которые должны быть расследованы - это несколько сезонов четкие колебания курса зима-лето. Ктото хорошо на этом заработал.
Деньги просто так с неба не появляются , за это все заплатила, экономика, бюджет Украины, и население.
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19.06.2020 15:09 Ответить
по слухам ты соседскую козу машку по вечерам в загоне забавляешь
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19.06.2020 15:19 Ответить
Ты слишком зациклен на соседской козе.
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19.06.2020 18:10 Ответить
І до чого тут Смалій
Мінфін відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 року № 80 «Про випуск облігацій внутрішніх державних позик» здійснює розміщення ОВДП у формі аукціонного продажу через Національний банк України ...
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19.06.2020 15:20 Ответить
Зебілоїдам що Мінфін,що НБУ - "какая разніца".
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19.06.2020 15:29 Ответить
Это у запетушенных голова пустая. Деньги как заводились, кто мониторил, кто курс регулирует?
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19.06.2020 18:16 Ответить
Мінфін і Держказначейство.При чому НБУ до короткострокових запозичень уряду?
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19.06.2020 20:26 Ответить
При том что средства которые заводятся из зарубежа проходят одобрение НБУ. При том что (по слухам) вкладчикам гарантировали от НБУ курс гривны на момент выхода из ОВГЗ.
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19.06.2020 20:43 Ответить
Схвалення НБУ для ОВДП носить формальний характер,всі уряди при запозиченнях на нього не дуже зважали.Ну а чутки - вони завжди ходять,така їх природа.
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20.06.2020 15:16 Ответить
В США инсайдерская информация от чиновника есть серьезное преступление. Я уверен что в подобной ситуации, со слухами и практической ситуацией как коекто так вовремя вложился, в США прошли бы слушания в конгрессе с последствиями. Если Украина хочет быть цивилизованной страной, привлекательной для инвесторов, иметь репутацию работающих законов, судебной системы, нетерпимой к коррупции, то такие дела просто обязаны расследоваться. Может окажется что Смолий и не причем, а может и причем.
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20.06.2020 15:43 Ответить
Підтримка це 20% річних на українських ОВДП які Смолій допомагає виводити з України.
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19.06.2020 15:13 Ответить
Нагадую, що "Облігації внутрішньої державної позики є борговими цінними паперами, які продаються Урядом ..." а не Національним Банком
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19.06.2020 15:24 Ответить
На заведених в ОВДП 6,4 млрд. на папуасах за рік заробили 1,4 млрд. дол., МВФ прикрив, інфільтрати в Уряді та НБУ звели ризик до нуля. Тому Квантум-фонд Сороса й процвітає 40 років.
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19.06.2020 15:32 Ответить
Нацбанк, пожалуй, единственное оставшееся государственное учреждение в Украине, которое возглавляет по настоящему профессиональная и эффективная команда. Естественно, что Зеленский и зе-команда этого терпеть не могут и так дальше продолжаться не будет. Всё должно быть 95-й квартал!
Украинцы, готовьтесь к финансовому пи##ецу.
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19.06.2020 15:14 Ответить
Ага!
И доллар по сто
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19.06.2020 15:28 Ответить
"Если вы начнёте расследовать деятельность X - это поставит под угрозу международную поддержку Украины."

Пока в списке X'ов только Петя и НБУ (что особенно доставляет, т.к. Украина не имеет никакого права расследовать деятельность НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ, лол).

Кто-то может огласить весь список?
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19.06.2020 15:21 Ответить
Больше всех хотят "расследовать" деятельность Нацбанка Коломойский и Путин. Первый - за национализацию Приватбанка и иски по возврату из-за рубежа украденных из Приватбанка миллиардов долларов, второй - за макрофинансовую стабильность в Украине, придание банковской системе цивилизованного вида, рост экономики в 2016 - 2019 годах.
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19.06.2020 15:27 Ответить
Тридцать тысяч с лишком смотрят он лайн цензор, и, только, десять отозвались с плюсиком. Как так? Что-то не то? Или как.
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19.06.2020 15:33 Ответить
От порохоботики." Независимый НБУ" ТОЛЬКО у ПАПУАСОВ,у всех остальных он ЗАВИСИМЫЙ и ДОЛЖЕН работать на ЭКОНОМИКУ( обеспечить ДЕШЕВЫЕ кредиты,как в любимой Вами США,под НУЛЬ процентов, где даже ЧАСТНОЕ ФРС подвергается АУДИТУ СЕНАТА,у нас сколько 17%?!Обеспечить КОНТРОЛЬ за обналичкой( Ваш НБУ"не замечает" конвертцентры в сотнях миллионов гривень,хотя "видит" все операции) И одним банкам даёт рефинансирование?,а другие банкротит( с вкладчиками,естественно). Почему? Ответьте на вопрос ПОЧЕМУ у нас выше учётная ставка ВСЕХ в Европе? Как мы будем конкурировать если мы технологически отстали и у нас НЕТ доступа даже к СВОИМ деньгам? Какой "независимый" НБУ? Наши "партнёры"( предостерегающие раду)очень заинтересованы что бы у нас НЕ было дешёвого кредита,а значит и КОНКУРЕНТОВ. Противно от вышеватной сои,нет мыслей одни разводы дерьма.
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19.06.2020 15:41 Ответить

Сам то понял, чего сказал?
Во-первых, во всех нормальных странах центральные банки НЕ зависят ни от правительства, ни от президента (коли такие есть). Это совершенно особая ветвь власти, формируемая парламентами, причем с большими ограничениями для последних.
Далее, так ты хочешь дешевых кредитов, "как в США"? Резонное желание, согласен.
А как ты думаешь, для чего, кроме всего прочего, зелёная власть срочно воспылала желанием подмять под свою непрофессиональную руку и НБУ? Правильно, для решения задачи наполнения бюджета, то есть, ликвидации бюджетного дефицита. А какое самое простое, лежащее на поверхности, доступное для понимания даже дуракам? Правильно - включить печатный станок, напечатать сотни миллиардов гривен и разбросать их с вертолета.
Что при этом произойдет в слабой экономике? Конечно, инфляция, причём о-о-очень большая - 20, 30, 40 процентов в год и больше.
Могут ли банки выдавать кредиты со ставкой меньше, чем инфляция? Могут, конечно, но только себе в убыток, то есть ты их и под пистолетом не заставишь это делать. Это всё равно, что продавать товар по цене меньшей, чем себестоимость этого товара. Убытки и разорение.
Дешевые кредиты при большой инфляции в принципе невозможны.
Что делала наш Нацбанк в последние годы? Уменьшал, уменьшал, уменьшал инфляцию и добился макрофинансовой стабильности! Последнее его достижение - установил ставку рефинансирования 6% годовых! Это для Украины ух какое достижение. Это приводит к удешевлению ставок кредитования банками экономики. То есть, Нацбанк, получается, делал и делает ровно то, что ты хочешь.
Так в чем претензии? Хочешь дешевых кредитов - поддерживай нынешнюю политику Нацбанка. Хочешь, чтобы зарплаты и пенсии уменьшились в разы, а кредиты стали в разы дороже - поддержи зелёную власть в её желании захватить бразды правлении в НБУ. Всё просто.
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19.06.2020 15:58 Ответить
Кацапа что то ты накнокало своими копытами неадекватное,это вы на Московии можете по приказу куйла станок включать и выключать.
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19.06.2020 16:24 Ответить
Не срослось у Дубинского...
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19.06.2020 15:58 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=OrlI0KrjU4s ЗЕЛЕНСКИЙ ПРО ПОРОШЕНКО!!!! СРОЧНО!!!!!
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19.06.2020 17:02 Ответить
Дожились! Уже цыгане контролируют Нацбанк Украины.
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19.06.2020 17:14 Ответить
і цих (нецензурні висловлювання) вибрав нарід... вчасно ж я втік.
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19.06.2020 18:39 Ответить
Если G-7 вместе с НБУ хотят независимости от государства и экономики Украины, пусть тогда выпускают свою валюту,комерческую,например Биткон-2, посмотрим нужна ли она потому, чем она обеспчеа будт?, кредитами G-7 тогда пожалуйста,только не государством не привязываясь юридически к экономике, активам и долгам государства, где НБУ к немало приложился,выдали без залога рефинанс, которй пропал или отдали по другому кусу, исчезли залоги банков за кредты примерно на 50 миллрд. $,а депозиты от обанкротившихся банков выдали по 25 и то с бюджета, юр.лица вообще ни чего не получили.
Это что получается яйцо куриц учит, деньги обслуживат экономику страны, что бы росло ВВП и благосостояние населения данной страны, а не экономика должна служивать эмиссионному центру, если за деньги сегодня нельзя поменят товарв столько вчера от их избаляются , тратя как можно быстрее так , что не деньги первичное, а экономика и если НБУ хочет эмитировать деньги от имени государства то НБУ, должен быть государственным, если хочет независимости то пусть будет частным и выпускает свою валюту на равне с гривной, только вся выгода и риски по такой валюте ложатся на потребителе, незнаю насколько широко можно расчитываться тем же Биткойном в странах G-7.
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19.06.2020 18:47 Ответить
ЗеБіли та Зе-срань,згадаєте восени,що ви,сволото, порушили...

НБУ:
1. Наиболее прозрачный банк в мире в 2019 году - Central Banking Awards.

2. Глава НБУ - лучший Центральный банкир в Центральной и Восточной Европе в 2019 году (GlobalMarkets)
3. Инфляция 1.7% - НБУ реализует свою цель по стабильности цен в стране
4. Учетная ставка НБУ 6% - самая низкая в истории независимой Украины. И учетная ставка - реально действующий инструмент монетарной политики. В 2020 году НБУ снизил ставку больше всех других центральных банков в мире
5. Международные резервы НБУ = 28.5 млрд долл и растут несмотря на кризис
6. Курс гривни, хотя и плавающий, но стабильный, несмотря на мировой кризис
7. В банковской системе адекватная ликвидность - несмотря на кризис никаких набегов на банки не было в 2020 году - НБУ с помощью своей коммуникации смог снять страхи населения. Депозиты населения в гривне в действующих банках в 2 раза больше, чем в 2015 году
8. Ноль неплатежеспособных банков в системе. Банки адекватно капитализированы и постоянно проходят стресс тесты
9. Общество знает реальных собственников всех 100% украинских банков
10. Банковская система прибыльная 3 года подряд. Прибыльные не только частные банки, но и государственные. Государственный Приватбанк несколько дней назад перечислил 24.5 млрд дивидендов за 2019 год (в 2018 году было 11.5 млрд грн дивидендов)
11. НБУ реализовал множество инициатив для развития безналичных платежей в стране - как результат на сегодня более 50% карточных операций - безналичные расчеты между контрагентами. Это также делает бизнес цивилизованным и снижает теневую экономику.
12. С 1 июля НБУ стал регулятором небанковских учреждений, полностью подготовив новую нормативную базу для регулирования нескольких сложных отраслей
13. Глава НБУ - один из подписантов под меморандумом программы сотрудничества с МВФ на 5 млрд долларов, по которому Минфин недавно получил 2.1 млрд долл для финансирования бюджетного дефицита. Программы, под которую также подвязаны новый кредит Мирового банка и программа макрофинансовой помощи ЕС.

https://patrioty.org.ua/blogs/khotyte-chtob-mezhdunarodne-partner-ushly-yz-ukrayn-y-ves-myr-smotrel-na-ukraynu-kak-na-yzghoia-rashkovan-vidreahuvav-na-zvilnennia-hlavy-nbu-334480.html
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03.07.2020 06:31 Ответить
 
 