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Киев (24765) Метрополитен (1006)

В Киеве закрыли станцию метро "Площадь Льва Толстого" из-за сообщения о "минировании"(обновлено)

В Киеве временно закрыли станцию метро "Площадь Льва Толстого" из-за поступления сообщения о минировании.

Об этом сообщает Киевский метрополитен, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что станцию и пересадку закрыли на вход и выход из-за анонимного звонка о минировании.

Позже стало известно, что станция метро "Площадь Льва Толстого" возобновила работу.

"Внимание! Станция "Площадь Льва Толстого" и пересадка открыта на вход и выход. Взрывоопасные предметы не обнаружены. Метрополитен работает в обычном режиме!", - говорится в сообщении КП "Киевский метрополитен".

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"им. Льва ТОлстого"
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19.06.2020 15:13 Ответить
Парасенки шуткують.
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19.06.2020 15:14 Ответить
У Києві закрили станцію метро "Площа Льва Толстого" через повідомлення про "замінування" - Цензор.НЕТ 6655
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19.06.2020 15:23 Ответить
Може потрібно посилати таких мінерів в задницю. Без всіляких закриттів. Скільки можна реагувати на психічно хворих? Хто планує той без дзвінка все зробить.
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19.06.2020 23:34 Ответить
 
 