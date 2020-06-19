В Киеве закрыли станцию метро "Площадь Льва Толстого" из-за сообщения о "минировании"(обновлено)

В Киеве временно закрыли станцию метро "Площадь Льва Толстого" из-за поступления сообщения о минировании.

Об этом сообщает Киевский метрополитен, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что станцию и пересадку закрыли на вход и выход из-за анонимного звонка о минировании.

Позже стало известно, что станция метро "Площадь Льва Толстого" возобновила работу.

"Внимание! Станция "Площадь Льва Толстого" и пересадка открыта на вход и выход. Взрывоопасные предметы не обнаружены. Метрополитен работает в обычном режиме!", - говорится в сообщении КП "Киевский метрополитен".

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