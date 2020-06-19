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Днепр город (3934) обыск (1882)

В Днепре силовики начали обыски, пока Филатов в Киеве презентует новую партию. ВИДЕО

В Днепре силовики начали обыски, пока Филатов в Киеве презентует новую партию. ВИДЕО

Сегодня, 19 июня, в Киеве проходит презентация новой партии городских голов – "ПРОПОЗИЦІЯ", в которой активное участие принимает мэр Днепра Борис Филатов. И пока он в отъезде, в Днепре проводятся массовые обыски.

 Передает "Днепр оперативный" с места событий.

Центральная власть начала преследование мэра Бориса Филатова за создание партии мэров "Пропозиция". Синхронно с презентацией партии "Пропозиция" начались обыски в помещениях коммунальных предприятий Днепровского городского совета, а так же в некоторых редакциях СМИ.

"Пятница, хоть и не 13, но творится треш. Началась пресс-конференция мэра. И к нам в помещение заходят силовики. Как будто под диктовку: "берите мэра с пресс-конференции и мы от вас уйдем". Но ребята наверное не знают, что исполнительные органы немного другим занимаются, пришли не по адресу", — написал сотрудник одного из обыскиваемых КП Макарец Владислав на своей странице в Фейсбук.

Никаких комментариев журналистам ни правоохранители, ни сотрудники коммунальных предприятий не дают. Некоторых из них попросту закрыли в кабинетах. У одного из журналистов "Днепра оперативного" пытались отобрать телефон.

Не на камеру, один из представителей силовиков сказал, что они действуют по указанию "из Киева".

Мы продолжаем следить за развитием событий. Также выпуск новостей вы сможете посмотреть в прямом эфире на канале DniproTV life .
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Топ комментарии
+44
Це нібуя не політичні переслідування. Правда, зебобіки?
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19.06.2020 15:19
+36
Удивительно, сколько говна помещается в маленьком Зеленском.
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19.06.2020 15:20
+23
Ні, та ви що, ну зовсім ні!
Пілять, в зебілів не тільки шифер з даху зірвало, там вже крокви з мурлатами знімає. І то вже не просто істерика, то вже психоз, таке тільки в стаціонарі лікують.
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19.06.2020 15:21
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Це нібуя не політичні переслідування. Правда, зебобіки?
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19.06.2020 15:19 Ответить
Ні, та ви що, ну зовсім ні!
Пілять, в зебілів не тільки шифер з даху зірвало, там вже крокви з мурлатами знімає. І то вже не просто істерика, то вже психоз, таке тільки в стаціонарі лікують.
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19.06.2020 15:21 Ответить
Я думаю, що скоро Потерпілий стане невиїзним - йому вже і так і сяк натякають, але ж психіатрія - це дуже важка і погано вивчена наука.
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19.06.2020 15:25 Ответить
Филатов, сосчитай силовиков и начинай копать могилы.
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19.06.2020 15:34 Ответить
ЗЕЛЕНЫЙ ОМАНСКИЙ ШМОНДЕР стремительно приближается к краю пропасти,СОВЕТ окружению КЛОУНА------БЕГИТЕ ОТ НЕГО ПОДАЛЬШЕ,пока не поздно !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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19.06.2020 17:09 Ответить
Ни к Гепе, ни к Труханову, которые в партии мэров имени Коломойского, никто не вламывается...
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19.06.2020 15:44 Ответить
Чьи эти зеленые человечки, бакановские, аваковские или вообще как в Краматорске в свое время, запоребриковые?
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19.06.2020 15:20 Ответить
У них у всех нет национальной окраски. Заплатили - работаем...
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19.06.2020 15:23 Ответить
Удивительно, сколько говна помещается в маленьком Зеленском.
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19.06.2020 15:20 Ответить
Ну так он своих друзей-клоунов с должностей поразганял. Поставил бандитню, которая ему кстати ни разу не друзья. Так вот с бандитнёй всё будет (уже есть) гораздо хуже чем с клоунами.
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19.06.2020 15:25 Ответить
"Один в поле... А ско-олько вони-и-и...".
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19.06.2020 19:16 Ответить
такое чувство, что папой Карло для моники был якутский скульптор
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20.06.2020 03:53 Ответить
―Мы к вам, профессор, вот по какому делу. Мы, управление нашего дома, пришли к вам после общего собрания жильцов нашего дома, на котором стоял вопрос об уплотнении квартир дома.(с)
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19.06.2020 15:21 Ответить
Пропал дом (с)
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19.06.2020 15:23 Ответить
Ситуация будет только обостряться, удивляться нечему. Вопрос только в том, выльется все это на улицы до 1 июля.
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19.06.2020 15:21 Ответить
Залёная *****
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19.06.2020 15:21 Ответить
Маски-шоу очень недёшево заказать, причём чёрным налом. Кто спонсор?
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19.06.2020 15:21 Ответить
обама
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19.06.2020 15:22 Ответить
Бред. Зачем торбить "партию", "перспективы" на выборах у которой в пределах статистической погрешности? Разве что для её пиара. Может, 0,1% и набавит.
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19.06.2020 15:22 Ответить
Новая схема отмывания бабла.
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19.06.2020 15:25 Ответить
Піар нової партії. А місцевого гобліна ніхто не закриє - він вже давно мав сидіти, лише по своїй декларації.
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19.06.2020 15:23 Ответить
У вас прямо Кримській діалект
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19.06.2020 15:25 Ответить
"Кримській"

Ваша українська мова ідеальна.
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19.06.2020 15:31 Ответить
Партия "крепких хозяйственников в законе".
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19.06.2020 15:24 Ответить
Зелена влада тупо провокує хаос і безлад. Зебіли. до вас то ще не дійшло, чи вам то пофіг? Думаєте, вас то не зачепить, відмовчитесь і відсидитесь на унітазі? А ніфіга, пілять, вас ще так за ваш ідіотизм накриє, що вам мало не буде, тварюки!
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19.06.2020 15:26 Ответить
_Они просто индиффирентное стадо. Движущая активная сила вовсе не они, надо актив пятой колонны путлера валить наглухо. Вот в ком причина.
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19.06.2020 15:29 Ответить
Як мені соромно за Україну. Перетворили її на помийку.
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19.06.2020 15:26 Ответить
Український кульбіт від зебілів
У Дніпрі силовики почали обшуки, поки Філатов у Києві презентує нову партію - Цензор.НЕТ 9112
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19.06.2020 15:40 Ответить
Символизмом отдает...
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19.06.2020 18:49 Ответить
Хай ще в багні, хай ще в калюжі, але вже були зіп`ялись на ноги. Треба було впертись і йти вперед на тверду дорогу. Але ж ні, 73% ідіотів захотіли чуда. От воно яке, то зебільне чудо...
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19.06.2020 15:46 Ответить
_Зектатор, упоротое животное, хочет подвиг каддафи повторить. То тоже думало что будет свою волю всему народу навязывать. В итоге умер некрасиво, ох некрасиво...
В Днепре силовики начали обыски, пока Филатов в Киеве презентует новую партию - Цензор.НЕТ 6496
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19.06.2020 15:27 Ответить
Я виьачабся за свій збочен й смак, але я проти вбивства тварин. Булгаков у своєму "Собачому серці" описав сьогоднішню ситуацію, так, ніби мав можливість бачити сьогоднішній Київ. Дворцовый пёс Шарік раптом став не просто люлиноподібною істотою, але й наділеною владою особою. Правда, собакою при тому бути не перестав, тобто у людському тілі билося собаче серце, а у збільшено у черепі залишились ті самі собачі мізки. Так про що ж я. А про те, що коли врешті-решт все стало на свої місця - собаку Шаріка не припали, а просто посадили у клітку на ланцюг, щоб демонструвати, що природу не обдуриш. Як приклад того, що собака, навіть отримавши людську подобу, залишиться собакою і закінчить свої дні у клітці, чи на ланцюгу.
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19.06.2020 15:43 Ответить
Филатов хороший мер Днепра и нормальный мужик.
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19.06.2020 15:28 Ответить
БЫЛ. Пока перед мародёром булки не раздвинул.
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19.06.2020 15:31 Ответить
Ти вважаєш, що зелений мародер - любитель чоловічих дуп? Сміливе припущення!
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19.06.2020 15:45 Ответить
Не. перекручивай. Ты прекрасно знаешь, кто у нас в стране мародёр. Не отнимай у Пеци его "лавры". А на счёт того, любитель ли он дуп..... не знаю. Но, похоже, Филю это не очень беспокоило.
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19.06.2020 15:51 Ответить
Чоловіче, навіть Зєлєнскій УЖЕ!! знає, що Пєтя не є мародер ом - доказано його 100 - відсотковим генпрокурором Рябошапкою і пілтведжено 200 - відсотковим генпрокурором Аєнєдіктовою, як підтверджено і мародерство на коронавірус діюсох влади відкритими за цим фактом кримінальними провадженнями. А от, що Зєлєнскій у Порошенка ще й лаври вкрав, то це вперше чую саме від тебе. 😁 Але то влада така зараз - кандидат у міністри освіти краде дисертацію, нардеп Коля під час карантину відкриває власні ресторани, обкрадаюси тим самим конкурентів, Герус, ще один нардеп допомагає своєму спонсору обкрадати Центренерго... Тому і не дивно, що навіть Зєлєнскій опустився до банально крадіжки - украв у попередника лаври. 😁
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19.06.2020 16:10 Ответить
Я не верю Рбошапке. Для меня он- не авторитет от слова "вообще". Прислуживал рыгам, семья во Франции.... Зачем он попёрся в прокуратуру, кроме как за тем, чтобы рубить бабло за проваленные дела? По факту, заниматься тем же, чем занимался Юга Кагтавый. А в силу ватоголовости зеленого клоуна, к уголовному наказанию барыги он привлекает нечисть типа Порного. Того самого Потрного, которого, кстати, тот же барыга посадить не сподобился. Как не сподобился и очистить власть от рыговской нечисти (за что и расплачивается сейчас. и мы вместе с ним). Потому и шьют ему сейчас действительно "политические" дела, которые (что важно в первую и единственную очередь!!!), могут навредить УКРАИНЕ и её народу. И дело тут не в Потрошенке. Потрошенка должен сесть за коррупцию. Точка. И дело Свинарчука- это тот минимум, который опровергнуть не сможешь даже ты. Не говоря уже обо всём остальном. И да. Я поверю в то, что "барыга- не барыга", если это прозвучит исключительно из уст Генпрокурора Сакварелидзе. Остальные для меня- продажный мусор.
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19.06.2020 16:26 Ответить
Ты віриш Шарію і Раша тудей. 😁 Мені цього досить. 😁
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19.06.2020 17:20 Ответить
Я не могу им верить или не верить. Хотя бы потому, что не смотрю их. От слова "вообще". Смотрю только украинским СМИ. Не подконтрольные мертвечуку, рыгам и шоколаду, естественно.
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19.06.2020 18:03 Ответить
Ливишся ретроспективу УТ-1? 😁 У кожного свої музи в голові. Таювї нічим не кращі. 😊
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19.06.2020 19:31 Ответить
слишком популярен и не боится высказываться))
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19.06.2020 15:33 Ответить
Типовий натяк Філатову не висовуватись
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19.06.2020 15:30 Ответить
Пацаны решили по заветам ***** ********* сварганить, .... с партии херов начали? ..ну-ну...
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19.06.2020 15:32 Ответить
Захват корбана ночью дома ротой спецназа на бтрах не забыли, соедуповые?)))
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19.06.2020 15:37 Ответить
а не було за що?
Тільки зебільні мудаки штибу https://censor.net/user/426966 здатні виправдовувати злочини, аж до насильницього затримання і позбавлення волі депутата парламенту, т.в.о. голови Держкомзему.
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19.06.2020 15:47 Ответить
Только соедуповые верят в святость питра!))))
Пэтяку на гилляку!!
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19.06.2020 15:49 Ответить
вчергове підтвердження в мудака https://censor.net/user/426966 справедливості висновку, що у таких ботів напрацьовані (методичками) перескакування з теми на тему відповідно до українського прислів'я "Ти йому - «стрижене», він тобі - «голене», їй кажеш «ячмінь», а вона каже «гречка». Ти йому - «гарбузи», а він тобі - «луб'я»!"
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19.06.2020 17:47 Ответить
Допредставлялись...
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19.06.2020 15:40 Ответить
"к нам в помещение заходят силовики"


Питання: що за силовики? Чиї? Їх багато: МВС, СБУ, ДБР, НАБУ... І за кожним - своє ім'я! Баканов, бенедіктова, Аваков, Ситник, тощо. Потрбіно знати, щоб розуміти, хто, що і нащо...
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19.06.2020 15:44 Ответить
Обыски проводят по указанию из бункера трусливой зелёной крысы ? А Филатову респект !
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19.06.2020 15:45 Ответить
А чего только партию создают, давай уже сразу княжество , да пойдём соседей грабить ..
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19.06.2020 16:31 Ответить
Был красный террор, теперь - другого цвета?
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19.06.2020 15:47 Ответить
Офигеть, сколько порохоботов набежало. Вы же даже не из Днепра и не знаете, что у нас творится.
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19.06.2020 15:57 Ответить
расскажи что творится в Днепре
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19.06.2020 16:10 Ответить
Он только за питер тебе может рассказать
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19.06.2020 16:45 Ответить
Филатов с Корбаном потихоньку разворовыают бюджет города. Можете на фейсбуке найти много информации в группах. Больше всего возмущает спил здоровых деревьев, парковки, деньги с которых уходят в офшоры. Под видом реконструкций за счет бюджета проводят коммуникации для своих новостроек. Много чего еще. Делает конечно и для города, но любит запустить свою руку в карман бюджета города.
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19.06.2020 16:58 Ответить
А ты знаеш? Сейчас зебилов в Днепре не найдеш,никто не признаеться. А дали зечмо аж 43%.
И куда они делись? Мгут в сети хрюкнуть,и все.
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19.06.2020 16:11 Ответить
маленькое мстительное зеленое чмо
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19.06.2020 16:14 Ответить
Днепр город "тяжёлый", можно и подорваться.
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19.06.2020 16:19 Ответить
Назва відстійна...
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19.06.2020 18:38 Ответить
Бл...дь, позорище.Янычары думают, что в этот раз у них прокатит. Янык не смог, а типа молодая зеленая поросль справится. Вы Владимир Александрович, не угадали.
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19.06.2020 20:18 Ответить
Не нравится цензору, когда правду о Филатове пишут. Значит Бутусов и порох с ним заодно. А новая партия Филатова называется ПРопозиция. Первые буквы- партия регионов, остальное оппозиция. И цвета выбрали теже.
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21.06.2020 00:00 Ответить
Для всех обеливателей Бориса Альберкутовича - а ничего, что в офисах КП которые подчиняются мэру нашли больше десятка печатей левых фирм, через которые выводили деньги, массу налички в гривне и долларах для "черной" оплаты ботофермам хвалящим Филатова и гнобящим всех кто пишет про злоупотреления Филатова и его шайки?!
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22.06.2020 09:05 Ответить
 
 