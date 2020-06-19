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корабль (2013) США (24820) Черное море (1436)

Десантный корабль США USS Oak Hill вошел в Черное море

Десантный корабль США USS Oak Hill вошел в Черное море

Вчера вечером десантный корабль Соединенных Штатов USS Oak Hill (LSD-51) зашел в Черное море. На борту судна находятся морские пехотинцы с персоналом десантно-штурмового отряда.

Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил США. передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как сообщается, американский десантный корабль Oak Hill вошел в Черное море и присоединился к ракетному эсминцу USS Porter DDG78, который прибыл в сюда еще два дня назад. По словам командира боевой амфибийной группы Батаана Лэнса Лешера, Oak Hill вместе с эсминцем повысит безопасность на море и расширят взаимодействие с региональными партнерами.

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Сейчас на десантном корабле находятся пехотинцы 26-го морского экспедиционного отряда и персонал штурмового десантного отряда.

Отметим, Oak Hill введен в состав флота США в 1996 году. Водоизмещение его составляет 19 тысяч тонн, длина и ширина - 186 и 26 метров соответственно. Скорость такого судна - 25 узлов. Корабль способен взять на борт 500 военных, а также возможно размещения двух танков Абрамс.

Десантный корабль США USS Oak Hill вошел в Черное море 01

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Топ комментарии
+12
Красавец
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19.06.2020 15:28
+6
А в Мариуполь их можно пригласить?
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19.06.2020 15:37
+5
"...американский десантный корабль присоединился к ракетному эсминцу USS Porter DDG78, который прибыл в сюда еще два дня назад..."

Неужели в Мариуполь идут, парой?
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19.06.2020 15:35
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Красавец
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19.06.2020 15:28 Ответить
"...американский десантный корабль присоединился к ракетному эсминцу USS Porter DDG78, который прибыл в сюда еще два дня назад..."

Неужели в Мариуполь идут, парой?
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19.06.2020 15:35 Ответить
бери выше - на маскву.
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19.06.2020 16:54 Ответить
На мацкву полетят крылатые ракеты,чебураха драная
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19.06.2020 16:58 Ответить
уже 6 лет летят.
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19.06.2020 16:58 Ответить
Время еще не пришло,все будет татаромордовец Уася, начнется с тотальной нищеты(уже),голода и массовых бунтов беспощадных ,потом начнется раскол и феодальная борьба за ресурсы сильно упавшие в цене ,лоскутное одеяло будет еще то прикольное на карте мира . Ответите,******, за попытку передела мира ,никто вам этого не простит уже ,госдеп решение принял...
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19.06.2020 18:39 Ответить
Вот только жить
в это время прекрасное
уж не придется -
ни мне, ни тебе.
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19.06.2020 20:10 Ответить
Если ты не тяжело больной ,то через2-3 года голодные рабсияне начнут сильно роптать и жрать друг друга,хотя процесс может ускориться и до года ,Уася ты не исчезай на это время ,держись там за буек тупина...
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20.06.2020 09:46 Ответить
Знов московитів спокійного сну позбавили !!))
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19.06.2020 15:37 Ответить
Что за маркировка LSD-51?
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19.06.2020 15:37 Ответить
Очень хорошя маркировка
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19.06.2020 15:45 Ответить
LSD (Dock landing ship) - десантный корабль-док. 51- серийный номер.
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19.06.2020 15:54 Ответить
А в Мариуполь их можно пригласить?
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19.06.2020 15:37 Ответить
Дуже слушна пропозиція !!))
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19.06.2020 15:39 Ответить
они откажутся.
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19.06.2020 16:55 Ответить
Гандзюки его тоже на абордаж будут брать? Или их уже отпустило?
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19.06.2020 15:44 Ответить
Лучше бы Украина вошла в состав США.
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19.06.2020 15:48 Ответить
Уже по границе начали отрезать, скоро коклывем в родные пинаты
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19.06.2020 15:59 Ответить
Не, мы там не потянем. Там надо работать и платить налоги.
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19.06.2020 17:05 Ответить
Браво! Шикарное судно. Козломордые путиноиды , уберите свои старые дырявые корыта, не позорьте наше Чёрное море перед гостями....
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19.06.2020 15:59 Ответить
Моя душа предчувствием полна... (с)
Десантний корабель США USS Oak Hill увійшов у Чорне море - Цензор.НЕТ 5410
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19.06.2020 16:19 Ответить
А Омерика таки свое дело делает! Апять у козломордых кирпичи из жопы будут вылетать.
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19.06.2020 16:25 Ответить
Идет вооружение в помощь Украине, плюс по пару Абрамсов за ежемесячный визит ,неплохо ,спасибо братский американский народ!
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19.06.2020 17:02 Ответить
 
 