Коломойский лоббирует введение пошлин на дизтопливо и сжиженный газ, чтобы заработать миллиарды, - Кучеренко
Предприятия Игоря Коломойского являются монополистами на рынке нефтепродуктов, введение пошлины на импорт дизтоплива и сжиженного газа позволит олигарху заработать дополнительные миллиарды.
Об этом написал народный депутат Украины, первый заместитель председателя комитета по энергетике и ЖКХ Алексей Кучеренко на своей странице в Facebook.
"В бедной стране Украина большинство автомобилистов перешло с бензина на автогаз и дизтопливо. Потому что это дешевле, экономичнее. Однако, в Украине есть монопольный производитель бензинов и монопольный владелец перевалок на Черном море. Этому монополисту очень хочется поднять стоимость дизтоплива и автогаза, чтобы зарабатывать больше. 260 млн грн в месяц - навар в случае, если министр Петрашко сломается под давлением монополиста - говорит эксперт Куюн. Только фермеры потеряют дополнительные 1,5-3 млрд грн в год. Деньги обычных потребителей никто даже не пытается сосчитать. Но это миллиарды гривен ", - написал Кучеренко.
Напомним, ранее политолог Кирилл Сазонов заявил, что близкие к олигарху Коломойскому люди пытаются добиться введения акциза на импорт дизтоплива и сжиженного газа, что приведет к повышению цен на заправках.
Вместе с тем президент Нефтегазовой ассоциации Украины Неля Привалова ранее заявила, что введение пошлин на импортное дизтопливо приведет к росту цен для конечного потребителя. А президент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев подчеркнул, что это приведет к росту цен на дизтопливо и негативно скажется на аграриях, которые являются ключевым его потребителем.
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6 ч.
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ГОТОВЬТЕСЬ
Ситуация в Украине и для украинцев ухудшается. Она улучшается для МВФ, для олигархов, она улучшается для Зеленского и зеленых слуг в плане их монетизации, но не для нас. Откровенное представительство вражеских для Украины интересов командой Зеленского уже не камуфлируется, а возведено в ранжир.
Готовьтесь. Не будет другого варианта - с этими уже не будет. Это, к сожалению, продолжение порошенко в мимикрированном виде.
Три зеленых проходимца Лаба, Кривошеев, Костюк подготовили нам законопроект № 3613, которым хотят засилить всю «задолженность» по ЖКХ, которая была нарисована порошенко и его кликой, чтобы сказать, что все это было законно и мы с вами должны эти деньги. И до 1 октября заставить всех нас согласиться с этой задолженностью.
Когда я говорил, что всю страну превратили в 95 квартал, не просто так говорил. Один из авторов- некто Кривошеев - был руководителем и капитаном команды «Тяп-ляП», администратором закарпатской лиги КВН, работал в компании, которая организовывает свадьбы и развлекательные мероприятия. То есть профессиональный тамада, актёр, паяц. Как и босс.
И паяцы хотят, чтобы до октября этого года мы с вами признали «задолженность», которую нарисовали нам порошенко, гройсман, яценюк и прочие негодяи, которые пять лет разваливали Украину. Если мы не признаем, то за первый год на нас наложат штрафные санкции в 20%, за второй год - 50 %, на следующий - 100 % от суммы долга. Это то, что они хотят сделать. Они хотят изъять у людей еще порядка 70 млрд грн. Они хотят запретить людям перемещаться, ограничить их право передвижения. Они хотят запросто забирать зарплаты, собственность, жильё.
И еще очень важный момент. Как вы думаете, Зеленский и весь этот 95 Квартал понимают, что народ не будет, не сможет долго терпеть? Понимают. Понимая, слуги Зеленского выписывают запрет нам с вами владеть оружием. Они хотят, чтобы люди были безоружны, беззащитны перед армией негодяев, которых хотят натравить на граждан Украины, чтобы забрать их деньги.
Зеленский продолжает разбойничью политику порошенко. С этим человеком происходит какая-то метаморфоза и он превращается в такое же чудовище. Понимая, что экономика страны разрушена, что экономика каждой украинской семьи разрушена, правительство Шмыгаля, назначенное Зеленским по просьбе одного из олигархов, ничего не делая, чтобы привести экономику в порядок, чтобы дать людям подышать, все больше усиливает налоговый гнёт.
В стране, где гибнет торговля, потому что покупательская способность людей крайне мала из-за их разорения, планируют поднять пошлину на дизтопливо и сжиженный газ как раз перед тем временем, когда крестьяне будут собирать урожай. Они собираются все поднимать и поднимать пошлины. Неужели сложно догадаться, к чему это приведет? Вырастут цены на овощи, фрукты, зерно, хлеб для нас с вами.
И так во всем. Один грабил страну на войне - второй теперь на пандемии и карантине. Как быть? Какой иск подготовить? Какую петицию написать? Если опустить руки, будет еще больше налогов: на тапки, на велосипеды, на трусы, на колодцы, на воздух - вообще на все. У этих проходимцев хватит на это их гнилой природы. И им пофигу, сколько уйдет людей - им это неинтересно.
А раз так, каждому из нас должно быть пофигу, что произойдет с ними нехорошего. Они безразлично относятся к нам - мы точно так же должны относиться к ним. Мы должны защищать свои права и интересы - это не пустые слова.
Там, где люди сопротивляются, получается по их. Там, где молчат и проглатывают, ничего не получается.
Готовьтесь, люди
Але ж ЗЕ! вже переміг олігархів! Вони ж тепер "поважні бізнесмени". Та й Вєнєдіктова сказала, що "касти недоторканих" в нас немає... Так що це все нам сниться...
Я у тебя всего один.
Все остальное в тени,
Ну, извини!