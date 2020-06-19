Коломойский лоббирует введение пошлин на дизтопливо и сжиженный газ, чтобы заработать миллиарды, - Кучеренко

Предприятия Игоря Коломойского являются монополистами на рынке нефтепродуктов, введение пошлины на импорт дизтоплива и сжиженного газа позволит олигарху заработать дополнительные миллиарды.

Об этом написал народный депутат Украины, первый заместитель председателя комитета по энергетике и ЖКХ Алексей Кучеренко на своей странице в Facebook.



"В бедной стране Украина большинство автомобилистов перешло с бензина на автогаз и дизтопливо. Потому что это дешевле, экономичнее. Однако, в Украине есть монопольный производитель бензинов и монопольный владелец перевалок на Черном море. Этому монополисту очень хочется поднять стоимость дизтоплива и автогаза, чтобы зарабатывать больше. 260 млн грн в месяц - навар в случае, если министр Петрашко сломается под давлением монополиста - говорит эксперт Куюн. Только фермеры потеряют дополнительные 1,5-3 млрд грн в год. Деньги обычных потребителей никто даже не пытается сосчитать. Но это миллиарды гривен ", - написал Кучеренко.



Напомним, ранее политолог Кирилл Сазонов заявил, что близкие к олигарху Коломойскому люди пытаются добиться введения акциза на импорт дизтоплива и сжиженного газа, что приведет к повышению цен на заправках.



Вместе с тем президент Нефтегазовой ассоциации Украины Неля Привалова ранее заявила, что введение пошлин на импортное дизтопливо приведет к росту цен для конечного потребителя. А президент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев подчеркнул, что это приведет к росту цен на дизтопливо и негативно скажется на аграриях, которые являются ключевым его потребителем.