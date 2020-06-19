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Коломойский (1773) Кучеренко (111) пошлина (371) дизтопливо (66)

Коломойский лоббирует введение пошлин на дизтопливо и сжиженный газ, чтобы заработать миллиарды, - Кучеренко

Коломойский лоббирует введение пошлин на дизтопливо и сжиженный газ, чтобы заработать миллиарды, - Кучеренко

Предприятия Игоря Коломойского являются монополистами на рынке нефтепродуктов, введение пошлины на импорт дизтоплива и сжиженного газа позволит олигарху заработать дополнительные миллиарды.

Об этом написал народный депутат Украины, первый заместитель председателя комитета по энергетике и ЖКХ Алексей Кучеренко на своей странице в Facebook.


"В бедной стране Украина большинство автомобилистов перешло с бензина на автогаз и дизтопливо. Потому что это дешевле, экономичнее. Однако, в Украине есть монопольный производитель бензинов и монопольный владелец перевалок на Черном море. Этому монополисту очень хочется поднять стоимость дизтоплива и автогаза, чтобы зарабатывать больше. 260 млн грн в месяц - навар в случае, если министр Петрашко сломается под давлением монополиста - говорит эксперт Куюн. Только фермеры потеряют дополнительные 1,5-3 млрд грн в год. Деньги обычных потребителей никто даже не пытается сосчитать. Но это миллиарды гривен ", - написал Кучеренко.

Напомним, ранее политолог Кирилл Сазонов заявил, что близкие к олигарху Коломойскому люди пытаются добиться введения акциза на импорт дизтоплива и сжиженного газа, что приведет к повышению цен на заправках.

Вместе с тем президент Нефтегазовой ассоциации Украины Неля Привалова ранее заявила, что введение пошлин на импортное дизтопливо приведет к росту цен для конечного потребителя. А президент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев подчеркнул, что это приведет к росту цен на дизтопливо и негативно скажется на аграриях, которые являются ключевым его потребителем.
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Топ комментарии
+10
Никак не нажрется падла.
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19.06.2020 15:33
+5
Мама любит скорость. Беня любит деньги. У каждого свой объект обожания.
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19.06.2020 15:35
+5
Лозунг Зеленского - Все Коломойскому, Все во имя Коломойского! Это наш новый Саша-Стоматолог. Коломойский уже засчитанные месяцы получил (именно получил за копейки) активы на десятки млд. грн. Сейчас он получит гораздо больше. А потом Зеленский сделает честные глаза с кажет всем: "Я ничего не крал".
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19.06.2020 15:46
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Никак не нажрется падла.
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19.06.2020 15:33 Ответить
https://www.facebook.com/maksim.goldarb?__cft__[0]=AZUctlRt_24uF2SNHH9il5j9gqolYxsDD50uGDpP-7Ttx1CLzaM7ybxWZX5m8GFWWSxkj81SxYclw5Mq1SdF2mr6cBU1MI7C-tBc7wxdX69mxpN7oerTHtdhEIitrUxxx78&__tn__=-UC%2CP-R Максим Гольдарб

6 ч.
·

ГОТОВЬТЕСЬ

Ситуация в Украине и для украинцев ухудшается. Она улучшается для МВФ, для олигархов, она улучшается для Зеленского и зеленых слуг в плане их монетизации, но не для нас. Откровенное представительство вражеских для Украины интересов командой Зеленского уже не камуфлируется, а возведено в ранжир.

Готовьтесь. Не будет другого варианта - с этими уже не будет. Это, к сожалению, продолжение порошенко в мимикрированном виде.

Три зеленых проходимца Лаба, Кривошеев, Костюк подготовили нам законопроект № 3613, которым хотят засилить всю «задолженность» по ЖКХ, которая была нарисована порошенко и его кликой, чтобы сказать, что все это было законно и мы с вами должны эти деньги. И до 1 октября заставить всех нас согласиться с этой задолженностью.

Когда я говорил, что всю страну превратили в 95 квартал, не просто так говорил. Один из авторов- некто Кривошеев - был руководителем и капитаном команды «Тяп-ляП», администратором закарпатской лиги КВН, работал в компании, которая организовывает свадьбы и развлекательные мероприятия. То есть профессиональный тамада, актёр, паяц. Как и босс.

И паяцы хотят, чтобы до октября этого года мы с вами признали «задолженность», которую нарисовали нам порошенко, гройсман, яценюк и прочие негодяи, которые пять лет разваливали Украину. Если мы не признаем, то за первый год на нас наложат штрафные санкции в 20%, за второй год - 50 %, на следующий - 100 % от суммы долга. Это то, что они хотят сделать. Они хотят изъять у людей еще порядка 70 млрд грн. Они хотят запретить людям перемещаться, ограничить их право передвижения. Они хотят запросто забирать зарплаты, собственность, жильё.

И еще очень важный момент. Как вы думаете, Зеленский и весь этот 95 Квартал понимают, что народ не будет, не сможет долго терпеть? Понимают. Понимая, слуги Зеленского выписывают запрет нам с вами владеть оружием. Они хотят, чтобы люди были безоружны, беззащитны перед армией негодяев, которых хотят натравить на граждан Украины, чтобы забрать их деньги.

Зеленский продолжает разбойничью политику порошенко. С этим человеком происходит какая-то метаморфоза и он превращается в такое же чудовище. Понимая, что экономика страны разрушена, что экономика каждой украинской семьи разрушена, правительство Шмыгаля, назначенное Зеленским по просьбе одного из олигархов, ничего не делая, чтобы привести экономику в порядок, чтобы дать людям подышать, все больше усиливает налоговый гнёт.

В стране, где гибнет торговля, потому что покупательская способность людей крайне мала из-за их разорения, планируют поднять пошлину на дизтопливо и сжиженный газ как раз перед тем временем, когда крестьяне будут собирать урожай. Они собираются все поднимать и поднимать пошлины. Неужели сложно догадаться, к чему это приведет? Вырастут цены на овощи, фрукты, зерно, хлеб для нас с вами.

И так во всем. Один грабил страну на войне - второй теперь на пандемии и карантине. Как быть? Какой иск подготовить? Какую петицию написать? Если опустить руки, будет еще больше налогов: на тапки, на велосипеды, на трусы, на колодцы, на воздух - вообще на все. У этих проходимцев хватит на это их гнилой природы. И им пофигу, сколько уйдет людей - им это неинтересно.

А раз так, каждому из нас должно быть пофигу, что произойдет с ними нехорошего. Они безразлично относятся к нам - мы точно так же должны относиться к ним. Мы должны защищать свои права и интересы - это не пустые слова.

Там, где люди сопротивляются, получается по их. Там, где молчат и проглатывают, ничего не получается.

Готовьтесь, люди
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19.06.2020 15:35 Ответить
Доречі, а де зараз Василь Волга?
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19.06.2020 15:42 Ответить
Мама любит скорость. Беня любит деньги. У каждого свой объект обожания.
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19.06.2020 15:35 Ответить
Все никак не нажрутся, падлы.
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19.06.2020 15:35 Ответить
Лучше бы рассказали, что позволяет Бене, который даже не владеет Кременчугским НПЗ, быть монополистом?
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19.06.2020 15:36 Ответить
Диз топливо и газ иду с рашки, так почему бы не обложить их налогом и наполнить бюджет.
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19.06.2020 15:38 Ответить
Этот налог заплатим мы с тобой, как обычно. Так что лучше не надо.
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19.06.2020 15:50 Ответить
Коломойський - патріот, йому можна, він заслужив.
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19.06.2020 15:38 Ответить
Лозунг Зеленского - Все Коломойскому, Все во имя Коломойского! Это наш новый Саша-Стоматолог. Коломойский уже засчитанные месяцы получил (именно получил за копейки) активы на десятки млд. грн. Сейчас он получит гораздо больше. А потом Зеленский сделает честные глаза с кажет всем: "Я ничего не крал".
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19.06.2020 15:46 Ответить
Эти ребята будут красть и воровать у Украины и украинского народа гораздо больше,чем Янукович.
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19.06.2020 15:48 Ответить
Неужели в Украине нет ни одного фронтовика, который бы успокол этого иудейского ублюдка?
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19.06.2020 15:56 Ответить
В Украине ублюдков больше чем хотелось бы. Целых 73% )
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19.06.2020 16:46 Ответить
Тільки з агрокомпаній Бєня отримає майже 2 лярди. А ще ЗСУ, які теж дизель не літрами "п'ють". Там буде більше.
Але ж ЗЕ! вже переміг олігархів! Вони ж тепер "поважні бізнесмени". Та й Вєнєдіктова сказала, що "касти недоторканих" в нас немає... Так що це все нам сниться...
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19.06.2020 15:56 Ответить
Надо позволить! Не сметь сомневаться, возражать. Обеднел, поиздержался бедолага. Нас много, а он один такой у нас... и у страны... "Живи спокойно, страна!
Я у тебя всего один.
Все остальное в тени,
Ну, извини!
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19.06.2020 15:58 Ответить
Таких коломойских в Германии начала ХХ ст. было очень много. Чем это закончилось, все мы знаем.
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19.06.2020 15:59 Ответить
Правильно - Омелян снизил налог - пойдет под суд . Колома повысит налог - и спокойно уедет на историческую родину "доедать" заработанное.
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19.06.2020 16:20 Ответить
А ти кундцерявий жидюра губу підбири,а то тобі кіл в одне місце запхають.
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19.06.2020 16:54 Ответить
а не этот ли кучеренко с юлей сделали беню монополистом?))
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19.06.2020 23:31 Ответить
 
 