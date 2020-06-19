За нарушение карантина в кафе в Хмельницком на 17 тыс. грн оштрафованы Ермак, Ляшко, Трофимов и другие спутники Зеленского, - пресс-служба суда

Все сопровождавшие президента Владимира Зеленского во время посещения кафе в Хмельницком оштрафованы за нарушение правил карантина.

Об этом LIGA.net сообщила пресс-секретарь Хмельницкого городского районного суда Наталия Совва, передает Цензор.НЕТ.

Оштрафованы глава Офиса президента Андрей Ермак, его первый заместитель Сергей Трофимов, главный санврач Виктор Ляшко, глава Хмельницкой ОГА Дмитрий Габинет, мэр Хмельницкого Александр Симчишин и частный предприниматель Андрей Мельниченко.

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Штраф составил 17 000 грн. Решение суда может быть обжаловано в течение 10 дней.

Ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что президент Владимир Зеленский, глава Офиса Президента Андрей Ермак и другие официальные лица прямо нарушили закон, посетив кафе в Хмельницком.

Позже замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что Зеленского оштрафуют за визит в кафе Хмельницкого, если обнаружат нарушение.

Позже Зеленский прокомментировал посещение кафе в Хмельницком, заявив, что он готов заплатить штраф, "если что-то нарушил".

В итоге олиция сообщила, что штрафы за нарушение карантина в кафе в Хмельницком выписаны владельцу и посетителям: Зеленскому, Ермаку, Трофимову, Ляшко и др.

19 июня суд не смог рассмотреть админнарушение Зеленского в кафе Хмельницкого из-за иммунитета президента.