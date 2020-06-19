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За нарушение карантина в кафе в Хмельницком на 17 тыс. грн оштрафованы Ермак, Ляшко, Трофимов и другие спутники Зеленского, - пресс-служба суда

За нарушение карантина в кафе в Хмельницком на 17 тыс. грн оштрафованы Ермак, Ляшко, Трофимов и другие спутники Зеленского, - пресс-служба суда

Все сопровождавшие президента Владимира Зеленского во время посещения кафе в Хмельницком оштрафованы за нарушение правил карантина.

 Об этом LIGA.net сообщила пресс-секретарь Хмельницкого городского районного суда Наталия Совва, передает Цензор.НЕТ.

Оштрафованы глава Офиса президента Андрей Ермак, его первый заместитель Сергей Трофимов, главный санврач Виктор Ляшко, глава Хмельницкой ОГА Дмитрий Габинет, мэр Хмельницкого Александр Симчишин и частный предприниматель Андрей Мельниченко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Зеленскому выписали штраф за визит в кафе в Хмельницком: "И в принципе правильно сделали". ВИДЕО

Штраф составил 17 000 грн. Решение суда может быть обжаловано в течение 10 дней.

Ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что президент Владимир Зеленский, глава Офиса Президента Андрей Ермак и другие официальные лица прямо нарушили закон, посетив кафе в Хмельницком.

Позже замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что Зеленского оштрафуют за визит в кафе Хмельницкого, если обнаружат нарушение.

Позже Зеленский прокомментировал посещение кафе в Хмельницком, заявив, что он готов заплатить штраф, "если что-то нарушил".

В итоге олиция сообщила, что штрафы за нарушение карантина в кафе в Хмельницком выписаны владельцу и посетителям: Зеленскому, Ермаку, Трофимову, Ляшко и др.

19 июня суд не смог рассмотреть админнарушение Зеленского в кафе Хмельницкого из-за иммунитета президента.

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Топ комментарии
+13
штрафа - это для простого человека достаточно... эти морды кроме штрафа должны быть уволены с государственных должностей без права занимать таковые на пять лет, ибо это морды которые олецетворяют власть, и которые на бухло в день больше 17 тыс тратят
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19.06.2020 15:46
+13
Зебил и есть Вальцман. Вы хортели Вальцмана вы его и получили! Вальцман это фамилия мамы Риммы!
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19.06.2020 15:53
+13
Главный санврач оштрафован за нарушение саннорм.
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19.06.2020 15:55
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4 ч.
·

Хмельницкий городской районный суд приостановил производство в отношении президента Украины Владимира Зеленского за нарушение карантина и обратился в Верховный суд с просьбой растолковать, может ли быть глава государства привлечен к административной ответственности, будучи неприкасаемым согласно Конституции.

Такое решение огласил судья Андрей Мисинкевич в пятницу, 19 июня.

3 июня Зеленский во время визита в Хмельницкий посетил одно из местных кафе. Несмотря на карантинные ограничения, согласно которым клиенты могут находиться только за столиками на летней площадке, президент и его окружение пили кофе внутри помещения.

На Зеленского был составлен административный протокол, согласно которому ему грозит штраф от 34 тыс. грн до 170 тыс. грн.

Кроме президента, административные протоколы были также составлены на главу ОПУ Андрея Ермака, его первого заместителя Сергея Трофимова, главного санитарного врача Виктора Ляшко, главу Хмельницкой ОГА Дмитрия Габинета, мэра города Александра Симчишина и хозяина заведения.
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19.06.2020 15:45 Ответить
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19.06.2020 15:57 Ответить
• - Президент, они говорили по-нашему?
- Да, только без матерных слов.(С)
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19.06.2020 16:29 Ответить
а как же "ЕСЛИ Я НАРУШУ ЗАКОН - ТО УЙДУ С ПОСТА ПРЕЗИДЕНТА. ЗЕЛЕНСКИЙ".
ссанье в глаза продолжается. вовсю. уже потоки б.л.я.т.ь.
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19.06.2020 18:10 Ответить
Ось і мені цікаво, чому 17000, а не 34000грн.
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19.06.2020 19:10 Ответить
йому буде після сроку інший срок.
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19.06.2020 20:16 Ответить
а Монику?
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19.06.2020 15:46 Ответить
Вона - незаймана.
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19.06.2020 15:51 Ответить
Да? В якому місці?
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19.06.2020 15:59 Ответить
У нього/неї не така фізіологія як у Порошенка (мовою оригіналу), тому мені важко уявити.
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19.06.2020 16:14 Ответить
в черепной коробке
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19.06.2020 16:27 Ответить
Если на простого гражданина навешивают штраф 34000 при зарплате в 4000 гр. То по такому коэффицинету в процентном отношении нужно пересчитать каждому пившему кофе с Зеленским , и Зеленскому тоже. Штраф должен быть в 9 ( девять раз ) больше получаемой ими зарплаты. При зарплате 50000гр. штраф должен быть 450000 тысяч гривен. Не уплатят сейчас, считать пеню до смены власти, и потом взыскать полную сумму с набежавшей пеней.
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19.06.2020 16:40 Ответить
Ну вот еще одно погонялово для клована. Незаймана!
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19.06.2020 16:29 Ответить
штрафа - это для простого человека достаточно... эти морды кроме штрафа должны быть уволены с государственных должностей без права занимать таковые на пять лет, ибо это морды которые олецетворяют власть, и которые на бухло в день больше 17 тыс тратят
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19.06.2020 15:46 Ответить
На каком основании?
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19.06.2020 15:54 Ответить
Оснований на каждого достаточно посадить с конфискацией, а это просто повод
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19.06.2020 16:37 Ответить
Это - не повод, а ерунда. Их оштрафовали, т.е. уже наказали. А чтоб посадить, нужны веские доказательства. Если есть - пишите заяву. Иначе ничего не получится.
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19.06.2020 17:03 Ответить
А Зебил у нас такой же неприкасаемый, как и Вальцман. Во дожились.
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19.06.2020 15:46 Ответить
По закону он неподсуден.
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19.06.2020 15:50 Ответить
У них у всех есть что-то общее...
Все они - презы.
За порушення карантину в кафе в Хмельницькому на 17 тис. грн оштрафовано Єрмака, Ляшка, Трофімова й інших супутників Зеленського, - пресслужба суду - Цензор.НЕТ 1093
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19.06.2020 15:53 Ответить
Зебил и есть Вальцман. Вы хортели Вальцмана вы его и получили! Вальцман это фамилия мамы Риммы!
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19.06.2020 15:53 Ответить
а можна их на площади еще высеч розгами?
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19.06.2020 15:48 Ответить
Лучше, сразу руки отрубить.
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19.06.2020 15:50 Ответить
по шею
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19.06.2020 16:38 Ответить
так я не понял, а где видосик от янелоха, как он платит штраф??
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19.06.2020 15:49 Ответить
"как он не платит штраф"
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19.06.2020 15:51 Ответить
То що робити з обіцянкою - якщо я порушу закон, то піду. Я ж казав що він піхвобол.))
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19.06.2020 15:53 Ответить
Піхвобол, це москальский троль, чи не так?
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19.06.2020 16:00 Ответить
Ты что читать не умеешь? піхвобол это твой кумир. Моника Я не лох Оманский
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19.06.2020 16:02 Ответить
Не мстіться мені - краще спростуйте моє припущення.
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19.06.2020 16:11 Ответить
Я не проти того,що ти піхвобол.
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19.06.2020 18:41 Ответить
Та їм той штраф, як гуся вода.
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19.06.2020 15:54 Ответить
З паршивоі вівці хоч клок шерсті
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19.06.2020 18:30 Ответить
Главный санврач оштрафован за нарушение саннорм.
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19.06.2020 15:55 Ответить
Да уж.
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19.06.2020 16:32 Ответить
Опубликуйте постановление СУДа и квитанцию об уплате штрафа.
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19.06.2020 15:55 Ответить
А личико тебе медком не намазать? Ты думал это им штраф нет это тебе штраф! Заплатят материальной помощью из бюджета!
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19.06.2020 15:57 Ответить
А я раскатал уже губы.
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19.06.2020 16:06 Ответить
та какие на хрен штрафы, это только лишь слова, а на деле ничего нету.
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19.06.2020 16:03 Ответить
Ха, неприкасаемый, так теперь что выходит, чтоб он не творил всё ему с рук сходит, а не велика ли честь для этого клоуна, который тянет Украину к путину???
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19.06.2020 15:56 Ответить
72% повелись на тупой сериальчик.
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19.06.2020 16:00 Ответить
Де виконання обіцянки---якщо я порушу Закон,то піду у відставку???. А зеленський порушив закон ще при своєму голосуванні (засебе)--заплатив штраф. А ще він десятки раз порушував конституцію і закони( явже не говорю про обіцянки). ВИ ЗЕБІЛИ ТАКОГО ХОЧЕТЕ ПРЕЗИДЕНТА--порушника і брехуна???
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19.06.2020 15:59 Ответить
Он ведь сказал я вам ничего не должен!
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19.06.2020 16:00 Ответить
А Клоун святой что ли?
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19.06.2020 16:03 Ответить
Вообщето штрафуют и само кафе также а там сумма приличная на фото видно что они сидят в помещении а не на открытой летней площадке
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19.06.2020 16:09 Ответить
Никто там платить не будет, сроки затянут и все
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19.06.2020 16:20 Ответить
Клоуны показали плохой пример - теперь каждый день "рекорд" заболеваемости. Наказание не соответствует преступлению.
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19.06.2020 16:13 Ответить
Карантин обратно уже не вернешь. Никто соблюдать не будет. Один клоун кофий распивает на камеру, другой его слуга по своим "Велюрам" шоблы собирает. Мудрый нарид это все видит и повторяет, потому что каков поп, такой и приход.
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19.06.2020 16:25 Ответить
Лящку 170 000 грн надо
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19.06.2020 16:38 Ответить
Или вообще уволить! Нарушать свои же указы - это высшая степень цинизма!
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19.06.2020 16:59 Ответить
За Вову будет решать Печерский суд!
Есть там такой Вовк - лично рассмотрит ...
Если не справится - подтянут Бугиля....
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19.06.2020 16:43 Ответить
Ну, теперь Зеленский может спокойно мочкануть Порошенко, ведь у него иммунитет. К чему все эти суды и демонстрации.
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19.06.2020 17:07 Ответить
Должностные лица - от 34000
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19.06.2020 17:23 Ответить
Это весь народ Украины оштрафовали - с наших карманов деньги возьмут.
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19.06.2020 17:24 Ответить
Нє... Не обов*язково.
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19.06.2020 18:54 Ответить
хорошо. справедливо.
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19.06.2020 17:36 Ответить
пока не увижу решения суда и платежки от нарушителей-не верю..земрази фуфло в уши толкают от начала выборов и по сегодняшний день. Еще один раз соврать для них не составит труда
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19.06.2020 17:54 Ответить
В связи с этим фактом ,возникает закономерный вопрос.Какое имеет право эта лядская,ЗЕленая банда,требовать у простых украинцев, ужесточить карантинные мероприятия ,если они во главе с криворожанской дурилкой ,сами нарушают свои же постановления...???
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19.06.2020 18:29 Ответить
Теж нічого. Головне щоб широкий загал був про це проінформований.
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19.06.2020 18:53 Ответить
Вот все этим сказано, а взяли бы и попинали ногами, в прямом смысле и иди доказывай свою правоту. После этого не през иденты, ни в депутаты. Но в стойле все можно, ковбои на это не реагируют.
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19.06.2020 20:12 Ответить
А чому так мало? Порушники діяли з особливим цинізмом у складі організованної злочинної групи. А їх по-мінімуму.
І, взагалі, Ляшка з посади санітарного лікаря треба знімати за цей випадок
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19.06.2020 20:40 Ответить
Клован ---патологический жмот!
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19.06.2020 21:54 Ответить
Зеленский на выборах сам сказал что если хоть раз нарушит закон, то сам подаст в отставку... так почему до сих пор не подал? Снова наврал своим 73% баранам?
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20.06.2020 09:16 Ответить
 
 