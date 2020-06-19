Мужчин, избивших в Киеве водителя трамвая за просьбу одеть маски, задержали: им грозит до 5 лет тюрьмы

Правоохранители разыскали мужчин, которые напали на водителя трамвая за замечание из-за отсутствия защитных масок. Хулиганам уже сообщили о подозрении.

Об этом проинформировали в прокуратуре Киева, передает Цензор.НЕТ.

Напомним, инцидент произошел вечером 3 июня на Воскресенке. Известно, что группа мужчин попыталась войти в трамвай без масок, за что водитель сделал им замечание. Пассажиры отреагировали на это неадекватно, начали спорить, вытащили водителя и избили его на дороге. После этого они сбежали.

В прокуратуре Киева заявили, что спустя время нарушителей удалось отыскать. Ими оказались местные жители 1981, 1983 и 1984 годов рождения. Сейчас им объявили о подозрении по статье за хулиганство и грубое нарушение общественного порядка группой из нескольких человек (ч. 2 ст 296 КК Украины). Пока что им избирается мера пресечения. Фигурантам светит до четырех лет тюрьмы или ограничение свободы на срок до пяти лет.

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