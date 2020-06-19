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Мужчин, избивших в Киеве водителя трамвая за просьбу одеть маски, задержали: им грозит до 5 лет тюрьмы

Мужчин, избивших в Киеве водителя трамвая за просьбу одеть маски, задержали: им грозит до 5 лет тюрьмы

Правоохранители разыскали мужчин, которые напали на водителя трамвая за замечание из-за отсутствия защитных масок. Хулиганам уже сообщили о подозрении.

Об этом проинформировали в прокуратуре Киева, передает Цензор.НЕТ.

Напомним, инцидент произошел вечером 3 июня на Воскресенке. Известно, что группа мужчин попыталась войти в трамвай без масок, за что водитель сделал им замечание. Пассажиры отреагировали на это неадекватно, начали спорить, вытащили водителя и избили его на дороге. После этого они сбежали.

В прокуратуре Киева заявили, что спустя время нарушителей удалось отыскать. Ими оказались местные жители 1981, 1983 и 1984 годов рождения. Сейчас им объявили о подозрении по статье за хулиганство и грубое нарушение общественного порядка группой из нескольких человек (ч. 2 ст 296 КК Украины). Пока что им избирается мера пресечения. Фигурантам светит до четырех лет тюрьмы или ограничение свободы на срок до пяти лет.

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Топ комментарии
+50
Быдлота бродячая... и ссыкливая!
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19.06.2020 15:57
+31
100%. Шкакльё быковатое.
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19.06.2020 15:58
+27
И 5 лет маски не снимать! Железные... На всю морду...
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19.06.2020 16:17
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Быдлота бродячая... и ссыкливая!
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19.06.2020 15:57 Ответить
100%. Шкакльё быковатое.
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19.06.2020 15:58 Ответить
И 5 лет маски не снимать! Железные... На всю морду...
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19.06.2020 16:17 Ответить
ЗЕ-лохторат, явно...
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19.06.2020 21:31 Ответить
Семеро одного не бояться, надеюсь - награда найдёт "героев".
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19.06.2020 16:00 Ответить
Найшли на попку пріключєній.
У всіх смислах.
А всього лише, просили одягнути маску.
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19.06.2020 16:00 Ответить
Вони просто не за того взялися, як би шмигаля , то тоді були б героями,а так сцикливі вівці а пастись і бекати в сторону незгідних!
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19.06.2020 16:08 Ответить
Быдло маски не носит и возмущается, когда их просят.
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19.06.2020 16:31 Ответить
Однозначно тупорылое зебилье
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19.06.2020 16:00 Ответить
А может они в рядах секты корона-отрицателей?
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19.06.2020 16:08 Ответить
Так , что по пятерочке, граждане быдлованы, по пятерочке на душу населения.
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19.06.2020 16:03 Ответить
Єдине, що потребує країна - масочний режим у громадьских місцях, та дотримання дистанції.
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19.06.2020 16:04 Ответить
На нары эту сволоту, никаких поблажек, чтоб другим неповадно было, в тюрьму и возле параши им место.
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19.06.2020 16:12 Ответить
Вот именно, мужик на работе был и за "территорию трамвая" нес ответственность, а быдлу если не нравилось, могли ехать... другим транспортом.
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19.06.2020 23:08 Ответить
этот человеческий мусор есть большая часть нашего генофонда... только такое быдло могло отдать свои тупые голса за кловуна и его побрехеньки. как очиститься от таких тварей? кто поскажет метод?
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19.06.2020 16:14 Ответить
Та ладно, хватит: потрох гнида еще большая!
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19.06.2020 23:09 Ответить
согласен - зеленые потрохи гниды еще больше...
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20.06.2020 22:45 Ответить
Та ладно, чо там, ты сам-то гнида еще та, и отец твой гнида, а мать твоя гнида, каких еще поискать, а родственники твои гниды такие, что клейма ставить негде, вся семья твоя гнида на гниде сидит и гнидой погоняет...
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23.06.2020 16:31 Ответить
На Донбасс козлоту, на разминирование.
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19.06.2020 16:20 Ответить
Пресса, проконтролируйте пожалуйста, чтобы эти будущие петухи благополучно разместились на своих нарах возле параши....И пусть каждый их день на зоне будет им вечностью, и пусть любят их всем бараком все 5 лет ....до смерти...
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19.06.2020 16:21 Ответить
Посадить - однозначно
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19.06.2020 16:24 Ответить
Цензорское быдло и сюда Зеленского приплело. Уймитесь уже. Вы же такие, как эти сволочи, пинающие ногами водителя.
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19.06.2020 16:26 Ответить
Избиратели Зеленского во всей красе. А что тебе не нравится? Быдло голосует за быдло, все закономерно, нечего обижаться тут.
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23.06.2020 16:33 Ответить
Первый год предложенного прокурором срока им обязательно надо отработать САНИТАРАМИ в приемном отделении инфекционной больницы, которая круглосуточно принимает больных с COVID19. Чтобы они поняли, что это такое - расхлебать эпидемию.
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19.06.2020 16:29 Ответить
Лучше бы Бубочке морду набили или Слугам Народа! Срок один и тот-же зато были бы не быдлом а героями!
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19.06.2020 16:31 Ответить
А, если выяснится что они професиональные политические активисты или каки ето другие определенно направленные, и неприведиВсемогущий из ато ? Вы Опанабститесь? И про генофонд заткнетесь? Вспоминая всуе генофонд вы оскорбляете перманентно вашу Маму.
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19.06.2020 16:37 Ответить
твою прежде маму... не удержала, шмякнула головой об кафель в род зале - дегенерат получился.
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19.06.2020 17:50 Ответить
ох не понраву тебе когда лично тебя или твоих родных... так не кизди про всю нацию
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19.06.2020 17:56 Ответить
Дядя Женя, ви дибіл?
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19.06.2020 19:33 Ответить
Водитель нападавшим угрожал неоднократно.Нападавшие защищались в пределах допустимой самообороны.Очень похоже на случай со Стерненком.Где наш великий Муси Найем?.Народные депутаты не хотят взять данных подонков на поруки?
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19.06.2020 16:37 Ответить
По полной присудить.
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19.06.2020 16:44 Ответить
Донецкое быдло,и к Гордону не ходи!
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19.06.2020 17:41 Ответить
Или донецкое, или зеленское, одно из двух
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23.06.2020 16:34 Ответить
Количество конченного тупорылого бычья растет на глазах! Удивительно, но и порядочных, адекватных пацанов и девушек тоже много...
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19.06.2020 17:51 Ответить
Ау, журналисты!

"надеть"
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19.06.2020 18:28 Ответить
Правильно. А когда порохоботов начнут?
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19.06.2020 18:49 Ответить
Уже не начнут. Тебе ж написали - посадили под арест дружбанов твоих. Читай внимательно, чучело зельоное.
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23.06.2020 16:36 Ответить
Стерилизация
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19.06.2020 19:29 Ответить
по противогазу одеть и пусть бегают пока не утопятся в собственном поту.
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19.06.2020 20:36 Ответить
 
 