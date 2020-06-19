Только в Украине и Беларуси до сих пор не внедрено европейское тарифное регулирование на распределение электроэнергии, - РБК-Украина

В Европе есть только 2 страны, где не введено стимулирующее регулирование (RAB-тариф) - Украина и Беларусь.

Это является причиной значительной изношенности электросетей и низкого качества электроснабжения в Украине. Но предложенный НКРЭКУ вариант перехода на RAB-тариф противоречит успешному европейскому опыту. Такое мнение озвучили РБК-Украина, в исследовании внедрения стимулирующего тарифа в Украине.

Обновляя энергетическую инфраструктуру электрических сетей, все страны Европы ввели модель стимулирующего тарифообразования RAB для энергетических компаний-операторов инфраструктуры. RAB-тарифа нет только в Украине и Беларуси, заявляют журналисты РБК со ссылкой на отчет компании Ernst & Young. Уже в 2013 году наиболее распространенным подходом к регулированию в Европе был "тот, который принимает регуляторную базу активов (RAB) в качестве своей основной структуры". Близкие к Украине по стартовым условиям Чехия, Литва и Польша перешли на стимулирующее регулирование в начале 2000-х. Словакия и Черногория - в 2007, Германия - в 2009 году.

"Последствия оказались положительными: в большинстве стран время отключения электроэнергии (индекс SAIDI) падало, объем капитальных вложений и стоимость активов росли. В Румынии за 10 лет SAIDI показал хорошую динамику: снизился в 2.5 раза - с 1025 минут (больше, чем в Украине) до 474 в 2016 году, а объем капиталовложений в километр сети составил $ 985 (в Украине - около $ 250)", - утверждается в статье.

В Украине также предлагают перейти на стимулирующую модель тарифообразования. 29 апреля 2020 регулятор принял проект перехода на RAB-тариф. В нем активы облэнерго делятся на новые и старые. Новые появились в текущем году внедрения нового регулирования, старые - раньше. На старые активы регулятор предлагает начислять 1% доходности на новые - 15%. Авторы исследования проанализировали модель и пришли к выводу, что она близка к той, которая была предложена во времена Януковича-Азарова (2013 год). Тогда были две базы активов: "старая" и "новая". Ставка доходности на "старую" - от 0% до 2% за внедрение методики, на новую - 14.79%. Такие "инвестиционно привлекательные условия" не стимулировали ни одну из 32 украинских компаний-операторов перейти на новую модель регулирования, и реформа не была реализована.

"Если компания посчитает, что старый актив полностью износится за 10 лет и не будет возмещения, нет смысла модернизировать этот актив. Выгоднее вкладывать в новые. Такой подход чреват для существующей инфраструктуры и, по словам экс-посла США в Украине и старшего вице-президента IHS Energy Карлоса Паскуаля, "приведет к кризису в дистрибуции электроэнергии в Украине", - говорится в материале.

На замену методологии НКРЭКУ предлагают европейский вариант RAB-тарифа: не делить базы активов облэнерго и применять единую ставку доходности. Ставка, по мнению экспертов, должна быть как минимум выше банковских депозитов.

"Если инвестор выбирает: вложить ему деньги в рискованный бизнес, вроде облэнерго, или вложить в банк на депозит под процент, только дополнительная выгода мотивирует его инвестировать", - отмечается в исследовании.