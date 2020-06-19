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тарифы (1791) электроэнергия (771)

Только в Украине и Беларуси до сих пор не внедрено европейское тарифное регулирование на распределение электроэнергии, - РБК-Украина

Только в Украине и Беларуси до сих пор не внедрено европейское тарифное регулирование на распределение электроэнергии, - РБК-Украина

В Европе есть только 2 страны, где не введено стимулирующее регулирование (RAB-тариф) - Украина и Беларусь.

Это является причиной значительной изношенности электросетей и низкого качества электроснабжения в Украине. Но предложенный НКРЭКУ вариант перехода на RAB-тариф противоречит успешному европейскому опыту. Такое мнение озвучили РБК-Украина, в исследовании внедрения стимулирующего тарифа в Украине.

Обновляя энергетическую инфраструктуру электрических сетей, все страны Европы ввели модель стимулирующего тарифообразования RAB для энергетических компаний-операторов инфраструктуры. RAB-тарифа нет только в Украине и Беларуси, заявляют журналисты РБК со ссылкой на отчет компании Ernst & Young. Уже в 2013 году наиболее распространенным подходом к регулированию в Европе был "тот, который принимает регуляторную базу активов (RAB) в качестве своей основной структуры". Близкие к Украине по стартовым условиям Чехия, Литва и Польша перешли на стимулирующее регулирование в начале 2000-х. Словакия и Черногория - в 2007, Германия - в 2009 году.

"Последствия оказались положительными: в большинстве стран время отключения электроэнергии (индекс SAIDI) падало, объем капитальных вложений и стоимость активов росли. В Румынии за 10 лет SAIDI показал хорошую динамику: снизился в 2.5 раза - с 1025 минут (больше, чем в Украине) до 474 в 2016 году, а объем капиталовложений в километр сети составил $ 985 (в Украине - около $ 250)", - утверждается в статье.

В Украине также предлагают перейти на стимулирующую модель тарифообразования. 29 апреля 2020 регулятор принял проект перехода на RAB-тариф. В нем активы облэнерго делятся на новые и старые. Новые появились в текущем году внедрения нового регулирования, старые - раньше. На старые активы регулятор предлагает начислять 1% доходности на новые - 15%. Авторы исследования проанализировали модель и пришли к выводу, что она близка к той, которая была предложена во времена Януковича-Азарова (2013 год). Тогда были две базы активов: "старая" и "новая". Ставка доходности на "старую" - от 0% до 2% за внедрение методики, на новую - 14.79%. Такие "инвестиционно привлекательные условия" не стимулировали ни одну из 32 украинских компаний-операторов перейти на новую модель регулирования, и реформа не была реализована.

"Если компания посчитает, что старый актив полностью износится за 10 лет и не будет возмещения, нет смысла модернизировать этот актив. Выгоднее вкладывать в новые. Такой подход чреват для существующей инфраструктуры и, по словам экс-посла США в Украине и старшего вице-президента IHS Energy Карлоса Паскуаля, "приведет к кризису в дистрибуции электроэнергии в Украине", - говорится в материале.

На замену методологии НКРЭКУ предлагают европейский вариант RAB-тарифа: не делить базы активов облэнерго и применять единую ставку доходности. Ставка, по мнению экспертов, должна быть как минимум выше банковских депозитов.

"Если инвестор выбирает: вложить ему деньги в рискованный бизнес, вроде облэнерго, или вложить в банк на депозит под процент, только дополнительная выгода мотивирует его инвестировать", - отмечается в исследовании.
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Топ комментарии
+13
Владельцы облэнерго самые бедные люди в Украине?
Может поискать средства, причитающиеся на ремонт, в офшорах?
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19.06.2020 16:00
+12
Только в Украине и Белоруси, до сих пор нет европейских зарплат)))
Вас это суки, должно волновать! В первую очередь!
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19.06.2020 16:00
+11
Только в Украине и Беларуси (из Европейских стран. Рашка не европейская страна) до сих пор нет европейских зарплат!!
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19.06.2020 15:59
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Ринатке и Бене о том говорили?
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19.06.2020 15:58 Ответить
Вася, з поверненням.
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19.06.2020 16:04 Ответить
Только в Украине и Беларуси (из Европейских стран. Рашка не европейская страна) до сих пор нет европейских зарплат!!
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19.06.2020 15:59 Ответить
Румыния, Болгария, Албания, Греция, Черногория итж. Где-то у трети стран Европы зарплата чуть выше чем у нас
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19.06.2020 16:04 Ответить
По официальным данным румынского Национального института статистики, средняя зарплата в Румынии в 2019 году (апрель) составляет 5 105 лей в месяц (около 1 080 евро). После уплаты налогов в распоряжении местного работника остается порядка 3 115 лей (660 евро).
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19.06.2020 16:16 Ответить
Средняя зарплата в Болгарии соответствует 656 евро.
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19.06.2020 16:17 Ответить
Тебе еще поискать? или сам умеешь гуглом пользоватся?!!
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19.06.2020 16:17 Ответить
Бред - 370 евро средняя зарплата в Украине , можно список этих трети стран в Европе ?
Ну и пенсии в 55 евро то же ....
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19.06.2020 16:26 Ответить
Rumynija 1075 evro srednem,Bolgarija 690 evro srednem,Al;banija 487 evro,Grecija 1060 evro srednem,Cernogorija 769 evro srednem.Ukraina 392 evro srednem
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19.06.2020 17:13 Ответить
Беня с Ринаткой все никак не успокоятся!
Все неймется, нашли где еще бабла поднять!
Пусть сначала за работу научаться платить, как в Европе и медицину такую же сделают как в Европе!
Лише в Україні та Білорусі досі не впроваджено європейського тарифного регулювання на розподіл електроенергії, – РБК-Україна - Цензор.НЕТ 5703
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19.06.2020 16:12 Ответить
Только в Украине и Белоруси, до сих пор нет европейских зарплат)))
Вас это суки, должно волновать! В первую очередь!
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19.06.2020 16:00 Ответить
Вздор. Грабителей в первую очередь волнует как можно больше отнять.
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19.06.2020 18:31 Ответить
когда повышение тарифов? после выборов сразу?
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19.06.2020 16:00 Ответить
И до. И после. И снова, и снова, и снова - пока народ упырей не передавит!
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19.06.2020 18:45 Ответить
Владельцы облэнерго самые бедные люди в Украине?
Может поискать средства, причитающиеся на ремонт, в офшорах?
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19.06.2020 16:00 Ответить
А чего же Ахметовы, Коломойские и другая свора только ложила деньги за эксплуатацию сетей в карман, довели сети до полного износа, а теперь опять поднять тариф за транспортировку и выложить этим козлам деньги из бюджета???!!!
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19.06.2020 16:04 Ответить
Æ
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19.06.2020 16:08 Ответить
раб-тариф это символично
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19.06.2020 16:09 Ответить
Мы эту историю про стимулирующие тарифы в Украине несколько раз проходили. Каждый раз когда повышали тарифы говорили, что это позволит привести в порядок основные фонды.
Когда продавали Ахметке шахты и заводы по 1 гривне, то было поставлено условие никаких доплат из бюджета. Откуда тогда взялся Роттердам + ???
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19.06.2020 16:21 Ответить
опять мыролюбные тарифы от потужных реформаторов.
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19.06.2020 16:24 Ответить
На новый особняк Ахметову не хватает ?
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19.06.2020 16:33 Ответить
Задрали уже,суки,никак не нажрутся.
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19.06.2020 16:50 Ответить
_А сами олигархи никогда не прекратят грабить народ, им никогда не будет достаточно. Сами они никогда не остановятся - пока народ им не свернёт шеи!
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19.06.2020 18:23 Ответить
А что Украина и Беларусь ето Европа? Почему вы хотите с полудохлой курицы надоить молока два ведра каждый день как с коровы?
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19.06.2020 17:13 Ответить
С какого х***я вы за украинский товар хотите брать деньги как с европейского, если украинский производитель платит работнику сделавшему етот товара в 20 раз меньше чем в Европе? Вас давно вилами в жопу не штрыкали и покрышки горелые на шею не надевали, твари.
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19.06.2020 17:15 Ответить
И только на Украине нищенские зарплаты и пенсии.
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19.06.2020 17:18 Ответить
Как старательно и настойчиво налётчики капают ограбляемым на мозги! Мрази!!
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19.06.2020 18:20 Ответить
Снова будут грабить!
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19.06.2020 22:20 Ответить
 
 